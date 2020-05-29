Обзор Marshall Monitor II A.N.C

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Наушники компании Marshall завоевали широкую популярность среди потребителей. Что не удивительно, ведь они воплощают в себе неплохой дизайн и хорошее звучание. Но многим пользователям хотелось получить более профессиональный звук, поэтому производитель выпустил модель Monitor. Долгое время она держала высокую планку цена-качество, но в нынешних реалиях довольно высокий спрос на наушники с активным шумоподавлением, поэтому Marshall выпустил обновленную версию, получившую название Monitor II A.N.C. О ней и пойдет речь в этом обзоре.

Комплектация

Marshall мне всегда нравились их вниманием к мелочам. Коробка обновленной версии имеет небольшие габариты и узнаваемый стиль по другим устройствам бренда. Кроме наушников покупатель получает удобный коттоновый чехол, кабель для зарядки USB Type-C, а также уже классический для Marshall витой кабель для проводного подключения к источникам звука.

Понравилось, что при помощи кабеля можно будет продолжить прослушивание музыки, если встроенный аккумулятор разрядится, но увы, без системы активного шумоподавления.

Дизайн Marshall Monitor II A.N.C

С первого взгляда обновленные Marshall Monitor II A.N.C полностью повторяют внешний вид предыдущей модели, но это не так.

В цветовой гамме корпуса поубавилось золотых вставок, чуть изменился джойстик управления воспроизведения, добавилась удобная окантовка на корпусе вокруг амбушюр.

Благодаря ей теперь удобно снимать и одевать наушники. Ещё добавились две кнопки, одна отвечающая за выключения режима окружающей обстановки и вторая переключения эквалайзера, а также вызова голосового ассистента. Они расположились сзади на шарнирах и с первого разу их можно не заметить, но в ходе использования расположение оказывается очень удобным.

Для тех, кто не знаком с первой версией, вкратце расскажу об их внешнем виде. Наушники полноразмерные, выполнены на металлическом каркасе. Оголовье сделано из сочетания винила и средней плотности наполнителя.

Благодаря металлическому основанию наушники имеют хороший прижим к голове, самое главное, что сила прижатия чаш умеренная, не вызывает дискомфорта, но при этом наушники сидят плотно. Чаши получились пластиковые с текстурой, повторяющую кожу. Амбушюры сделаны из экокожи.

Чаши имеют поворотный механизм, что позволяет корректно выбрать посадку Marshall Monitor II A.N.C, при этом с повернутыми чашами наушники удобно носить на шее, когда они не используются.

Внизу левой чаше разместился порт USB Type-C для зарядки и разъем проводного подключения.

Кроме этого, Marshall Monitor II A.N.C имеют складную конструкцию, поэтому их удобно брать с собой в дорогу. Качество сборки отличное, нет никаких скрипов или других неприятных моментов, которые играют против наушников.

Управление и приложение

Marshall Monitor II A.N.C. получили уже классический для всех наушников этого производителя джойстик управления. Для регулировки громкости джойстик перемещается вверх или вниз, для переключения треков используются направление лево/право. Включаются и выключаются наушники при длительном нажатии на джойстик, а кратковременное нажатие работает как воспроизведение/пауза.

В обновленной версии добавилось две кнопки. Одна подписана как ANC и по логике должна включать систему шумоподавления, но на практике активирует режим окружения, при котором воспроизведение останавливается и усиливаются звуки вокруг. Вторая клавиша обозначена логотипом Marshall и имеет две функции: первая – переключение эквалайзера, который настраивается через фирменное приложение; вторая – вызов голосового помощника при длительном нажатии.

Фирменное приложение Marshall Bluetooth (есть для Android и iPhone) позволяет видеть состояние аккумулятора и настраивать эквалайзер.

Система шумоподавления

Самым важным нововведением в Marshall Monitor II A.N.C. является система активного шумоподавления. Работает она корректно и достаточно хорошо глушит шум. Даже в том случае, если просто хочется уменьшить звук внешнего окружения без прослушивания музыки.

А вот система усиления внешних шумов, как по мне, то даже слишком хорошо справляется со своей задачей, делая внешние звуки громче, чем ожидаешь.

Звук Marshall Monitor II A.N.C

Наушники построены на 40 мм излучателях динамического типа, они способны играть в диапазоне 20-20000 Гц. Звук приятный, с теплым звучанием. Marshall Monitor II A.N.C не требовательны к жанрам, они отлично справляются с роком, электронной музыкой, но иногда слышны провалы в верхнем диапазоне частот.

Средние частоты хорошо прослушивается и не перебивают низкий диапазон частот, бас умеренный и не придает бубнящего звучания. Также отмечу, что беспроводное подключение через Bluetooth 5.0 не сказывается на качестве звука, хотя в наушниках нет поддержки кодеков aptX или ACC.

Но приятнее всего, что система активного шумоподавления тоже не меняет звучание и Monitor II A.N.C играют одинаково, как с включенным ANC, так и без него. И так как для последнего используются микрофоны, то наушники хорошо работают и в режиме гарнитуры.

Автономность

Время работы Marshall Monitor II A.N.C с активной системой шумоподавления составляет до 30 часов, а если её отключить, то автономность увеличивается до впечатляющих 45 часов. Кроме хорошей емкости аккумулятора наушники оснащены быстрой зарядкой, за 15 минут они подзаряжаются на 15 часов воспроизведения, а полное пополнение заряда происходит за 2 часа.