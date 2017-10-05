Обзор материнской платы ASUS PRIME Z370-A

С сегодняшнего дня процессоры Intel Core 8-го поколения уже в продаже. Но, чтобы использовать преимущества чипов с увеличенным количеством ядер, не обойтись без новых материнских плат на базе Intel Z370. К моменту старта обновленной платформы компания ASUS предложила полтора десятка самых разнообразных моделей, а знакомство с устройствами тайваньского производителя мы начинаем со сбалансированной платы ASUS PRIME Z370-A.

Комплект поставки

Плата поставляется в коробке средних габаритов с крупной фотографией, названием модели и логотипом AURA Sync на передней панели.

Вместе с устройством предлагается набор документации, диск с драйверами и ПО, два интерфейсных кабеля SATA, заглушка на заднюю стенку корпуса, стойки и крепление для накопителей M.2, приспособление CPU Installation Tool для удобной установки процессора в разъем, а также Q-Connector для простого подсоединения управляющих кнопок и индикаторов.

Приятно было увидеть в комплекте с платой мост SLI HB Bridge для объединения пары видеокарт серии GeForce GTX 10xx. Неожиданным дополнением оказался дополнительный металлический кронштейн для крепления 40/50-миллиметрового вентилятора в области элементов VRM. В качестве бонуса также предлагается купон с 20%-ной скидкой на продукты из ассортимента CableMod.

Дизайн и компоновка

ASUS PRIME Z370-A имеет классические габариты для формата ATX – 305×244 мм. Модель основана на чипсете Intel Z370 и предназначена для работы с процессорами Intel Core 8-го поколения. Напомним, что несмотря на использование процессорного разъема LGA1151, обратная совместимость с чипами предыдущих поколений не предусмотрена, – только Coffee Lake. Новое семейство CPU на старте включает 6-ядерные процессоры Core i7-8xxx и Core i5-8xxx, а также 4-ядерные модели Core i3-8xxx.

Во внешнем оформлении ASUS PRIME Z370-A дизайнеры поиграли на контрастах. Черная печатная плата отлично сочетается с белоснежной защитной крышкой над интерфейсными разъемами. При этом жизненные полутона привносят серые элементы системы охлаждения и часть коннекторов на PCB. На поверхности платы также хорошо просматривается декоративная штриховка.

Для ASUS PRIME Z370-A используется 10-фазная (8+2) силовая подсистема, управляемая дискретным контроллером Digi+ ASP1400BT. Два радиатора средних габаритов накрывают все сборки MOSFET. На случай если вы планируете более-менее серьезно экспериментировать с разгоном производитель предлагает закрепить в области VRM дополнительный вентилятор на 40 или 50 мм.

В комплекте предлагается специальный для крепления модели соответствующего диаметра. Похоже, горячая история с платами для LGA2066 вынуждает производителей подстраховываться, дуя даже на холодное. По заверению производителя, таким способом можно снизить температуру силовых сборок на величину до 25С, однако здесь многое будет зависеть от используемого вентилятора и режима его работы.

Для подключения дополнительного питания у верхней кромки платы предусмотрен один 8-контактный разъем ATX12V.

ASUS PRIME Z370-A предлагает 4 слота для модулей памяти, позволяющих использовать до 64 ГБ ОЗУ. Что же касается поддерживаемых наборов, то заявлена работа модулей в режимах до DDR4-4000, причем комплекты такого стандарта уже содержаться в очень большом перечне модулей, прошедших валидацию.

Разработчики заверяют в том, что специально разработанная топология OptiMem с меньшими флуктуациями сигнала позволяет улучшить разгон модулей памяти, используя режимы DDR4-4000+ даже при использовании четырех модулей.

На физическом уровне применяются разъемы Q-DIMM с односторонним механизмом фиксации. Расстояния до условной оси первого слота PCI Express x16 в данной компоновке велико, потому установленная видеокарта в любом случае не мешала бы управляться с модулями памяти, но такой вариант крепления уже почти стандарт для плат ASUS.

Плата имеет максимальное количество слотов расширения для устройств формата ATX. На PCB размещены три полноформатных разъема PCI Express x16 и четыре PCI Express x1. Два основных разъема PCI-E x16, к которым подведены процессорные линии шины, получили металлический усилительный каркас, увеличивающий прочность коннекторов. Плата имеет сертификацию NVIDIA и позволяет использовать пару видеокарт в связке 2-Way SLI. Третий полноформатный слот обслуживается чипсетом и работает в режиме x4, тем не менее позволяя использовать три графических адаптера с чипами AMD в режиме 3-Way CrossFireX. Напомним, что для Radeon не нужны дополнительные мосты, работа видеокарт синхронизируется по шине PCI Express.

Дополнительное освещение – неизбежная участь практически любой материнской платы. При планировании схемы иллюминации ASUS PRIME Z370-A разработчики использовали нестандартный подход. RGB-светодиоды установлены только с обратной стороны PCB в области силового разъема ATX. Дополнительных диодов нет даже в зоне аудиотракта – традиционном месте обитания ярких «светлячков». Кто там мечтал о плате без подсветки? Желания материализуются.

Если же захочется усилить подсветку внутри системного блока или вывести ее наружу, у нижней кромки платы есть 4-контактный разъем для подключения внешних RGB-лент (5050, до 2 м).

Параметры подсветки настраиваются в фирменном приложении ASUS AURA. Доступен целый набор режимов. При этом отметим, что 8 светодиодов разбиты на четыре пары с независимыми каналами управления, что позволяет предложить более разнообразный световой репертуар.

Наследуя концепцию предшественницы, ASUS PRIME Z370-A предлагает несколько нестандартный набор органов управления. В правом верхнем углу размещены две дополнительные кнопки. Одна используется для включения системы, а вторая активирует технологию MemOK! для первичной настройки модулей памяти. Кнопка для Reset для холодной перезагрузки системы не предусмотрена.

Рядом с вспомогательными клавишами размещена линейка из четырех светодиодов. Набор Q-LED помогает в экспресс-режиме на старте системы определиться с возможно неисправным узлом – CPU, видеокарта, память, накопитель.

Из полезных мелочей также выделим индикатор подачи дежурного напряжения.

Для настройки системы охлаждения плата располагает шестью 4-контактными разъемами, позволяющими подключить воздушные вентиляторы или СВО. Четыре встроенных термодатчика позволяют использовать значения температур различных подсистем для настройки алгоритма работы СО.

На плате также есть один двухконтактный разъем для подключения внешней термопары. Дополнительный датчик можно использовать для контроля нагрева любой поверхности внутри системного блока.

Специальный 5-контактный коннектор EXT_FAN позволяет при необходимости подключить отдельный фирменный модуль FAN EXTENSION CARD, который расширит возможности настройки системы охлаждения на три 4-контактных разъема для вентиляторов и такое же количество разъемов для внешних термодатчиков. Конечно плата позволяет штатно проводить телеметрию, и управлять параметрами устройств, подключенных к внешнему модулю.

Для подключения накопителей предусмотрено шесть портов SATA 6 Гб/с. Все коннекторы встроены у правой кромки PCB.

Для скоростных SSD предусмотрено два порта M.2, которые позволяют использовать накопители длиной до 80 мм. Разъем, размещенный в центральной части платы готов принять SSD с интерфейсом передачи данных PCI Express. В режиме x4 порт будет делить ресурсы с SATA_5/SATA_6. Если все SATA заняты, в BIOS можно перевести порт M.2 в режим x2.

Второй коннектор спрятан под радиаторным блоком. Посадочная площадка пригодна для установки накопителей длиной 42–80 мм. При этом второй разъем универсален и позволяет как скоростные SSD PCI-E x4 M.2, так и SATA-накопители, выполненные в формате M.2. В последнем случае ожидаемо деактивируется один из шести доступных SATA-портов на общей гребенке.

Наличие дополнительного охлаждения практически обязательное условие для того, чтобы скоростные SSD работали с максимальной производительностью. Без дополнительного отвода тепла контроллер любого накопителя M.2 PCI-E x4 при относительно длительной сессии (30–100 с) записи данных перегревается и начинает тротлить. Вопрос лишь в том, сколько времени чипу удастся продержаться, не снижая частоту, а, соответственно и скорость записи.

ASUS предлагает очень эффективный способ борьбы с перегревом, когда для отвода тепла используется составная конструкция охладителя чипсета. Такой принцип в различных вариациях мы уже видели, например, во время обзоров ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME и ASUS PRIME X299-DELUXE. Часть чипсетного радиатора снимается, в отсек устанавливается накопитель, который через теплопроводящую пластинку контактирует с массивным охладителем. Производитель обещает до -20С к исходным значениям. Многое будет зависеть от используемого накопителя и внешних условий, но значения вполне реалистичные.

Наверняка пассивным радиатором можно будет вполне обойтись, но если и этого окажется недостаточно, ASUS предлагает изготовить на 3D-принтере предварительно подготовленную модель кронштейна, позволяющего закрепить в области накопителя дополнительный 40-миллиметровый вентилятор.

ASUS PRIME Z370-A конечно поддерживает накопители Intel Optane. В нынешнем виде они интересны в качестве дополнительного буфера для относительно медленных жестких дисков. Рассчитываем, что со временем объем Intel Optane увеличаться.

Несмотря на использование чипсета Intel Z370, для поддержки шины USB 3.1 Gen2 материнским платам все еще необходимы дополнительные контроллеры. ASUS PRIME Z370-A оснащена новым чипом ASMedia ASM3142, предлагающим два независимых порта с пропускной способностью до 10 Гб/c. Оба разъема выведены на интерфейсную панель. Один имеет формат USB Type-A, второй выполнен в виде USB Type-C.

На плате предусмотрено два внутренних разъема USB 3.0, позволяющих вывести 4 соответствующих порта на стенку корпуса. И точно такая же конфигурация для портов предыдущего поколения – USB 2.0.

Внутренние коннекторы для вывода USB Type-C здесь не предусмотрены, впрочем корпуса с такими портами на стенке пока все еще редкость.

Улучшить функциональность системы можно с помощью дополнительной карты расширения ThunderboltEX 3 Card, добавляющей полноценную поддержку Thunderbolt 3 с USB Power Delivery. К плате модуль дополнительно подключается через специальный коннектор TB_Header. В итоге имеем универсальный порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, USB Type-C, DisplayPort 1.2 и возможностью передавать на внешние устройства до 36 Вт энергии.

Сетевой вопрос решен с помощью гигабитного контроллера Intel i219-V. Здесь разработчики ничего не выдумывали, позволив раскрыть возможности чипсета с помощью наиболее подходящего для этого средства.

Звуковая подсистема Crystal Sound 3 полагается на возможности модифицированного кодека Realtek S1220A, накрытого защитным металлическим кожухом. Аудиозона отделена от основного массива, но, как мы уже упоминали, «пограничная» дорожка не имеет дополнительной подсветки. В цепи используются специализированные японские емкости Nichicon, а платформа имеет систему автоматического определения сопротивления подключенного устройства. Качество звука на хорошем уровне, насколько это применимо к интегрированным решениям.

Плата поддерживает DTS Headphone:X, позволяя поиграться с панорамой при подключении наушников или гарнитуры. Как минимум, стоит попробовать.

Владельцы многоканальной акустики могут поиграться с DTS Neo:PC, позволяющей раскладывать стерео-сигнал на несколько каналов.

С обратной стороны печатной платы минимум элементов поверхностного монтажа. В области звукового тракта просматривается пограничная дорожка. Все радиаторы системы охлаждения надежно закреплены винтами.

Набор разъемов на интерфейсной панели, пожалуй, можно назвать минимально достаточным для устройств такого класса. Здесь размещены два порта USB 3.0, пара USB 2.0 и такое же количество USB 3.1 Gen2, один из которых – USB Type-A, второй – USB Type-C. Нельзя не заметить исчезновения PS/2, который, казалось бы, переживет все остальные вместе взятые разъемы. На панели также представлен полный набор цифровых видеовыходов для подключения устройств отображения – DVI-D, HDMI и DisplayPort. Если будет использоваться интегрированная графика, то такой набор позволяет не озадачиваться интерфейсом имеющегося экрана. Обязательный атрибут любой платы – розетка Ethernet, а вот для подключения акустики предусмотрены пять аудиоджеков 3,5 мм и оптический S/PDIF.

В компанию к имеющимся разъемам буквально напрашивается еще хоть пара USB 3.0, тем более, что на панели достаточно места, да и ресурсы чипсета позволяют. Но, унификация безжалостна, потому пустующие площадки будут отданы под застройку беспроводными модулями в других модификациях платы.

В работе

Оформление оболочки UEFI от ASUS нам уже хорошо известна. Параметры удобно структурированы. При этом, в случае с PRIME Z370-A вряд ли появятся жалобы на недостаток опций для регулировки даже если вы с интересом готовы покопаться в настройках.

Напряжение питания процессора можно изменять в пределах 0,6–1,7 В с шагом 0,005 В, на чипах памяти регулируется в пределах 1,0032–2,0064 В с шагом 0,0066 В. в этом плане можно быть уверенным, что этого более, чем достаточно для экспериментов с разгоном в домашних условиях.

Для материнской платы предусмотрено два режима автоматического ускорения. В случае с процессором Core i7-8700K режим TPU I предполагает повышение тактовой частоты процессора до 4700 МГц если нагружено 4/5/6 ядер или же до 4800 МГц при нагрузке на 1/2/3 вычислительных блока. При этом также предусмотрена возможность снижения частоты на три ступени при исполнении инструкций AVX. Такой “интеллектуальный” вариант удобен для случаев, когда хочется и прибавку производительности получить и не сильно напрягать подсистему питания материнской платы.

Режим TPU II производитель рекомендует использовать при наличии жидкостной системы охлаждения. Максимальная частота чипа под нагрузкой на любое количество вычислительных блоков увеличивается до 5000 МГц. При исполнении AVX-инструкций, как и в предыдущем случае, процессор также снижает частоту на 300 МГц. Напряжение питания под нагрузкой вариативно увеличивается до 1,3–1,34 В.

В ручном режиме нам покорились 5100 МГц при повышении питающего напряжения до 1,34 В. Силовая подсистема справлялась с нагрузкой, но все же стоит учитывать, что при таком разгоне 6-ядерного процессора кронштейн для дополнительного вентилятора в комплекте с платой – не случайная опция. При длительной нагрузке на разогнанный процессор, радиаторы силовых элементов VRM прогревались до 58–60С. Температура охладителя чипсета не поднималась выше 38С.

Цена

Материнские платы на базе Intel Z370 вскоре должны появиться в продаже. Наверняка на старте эти устройства будут стоить несколько дороже схожих по функциональности моделей на Intel Z270. Ожидаемая розничная стоимость ASUS PRIME Z370-A – 5650 грн. (~$210). Если фактическая цена окажется на указанном уровне, то это на $15–20 дороже ASUS PRIME Z270-A, но последняя уже давно на рынке и в некоторых деталях уступает новинке.