Обзор материнской платы GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING

Сегодня компания Intel начала продажи новых десктопных процессоров с архитектурой Core 8-го поколения. Благодаря увеличенному количеству вычислительных ядер, чипы Coffee Lake предлагают отличную производительность, но несмотря на использование процессорного разъема LGA1151, для их работы необходимы новые материнские платы на чипсете Intel Z370. У нас на обзоре новинка от компании GIGABYTE – полноформатная модель игровой линейки GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING.

Комплект поставки

Плата поставляется в коробке средних размеров. На передней панели яркое название модели и крупный соколиный профиль – логотип игровой серии AORUS.

К комплекте с устройством предлагается руководство, инструкция по быстрой установке, четыре кабеля SATA, заглушка для интерфейсной панели на заднюю стенку корпуса и переходник G-Connector для удобного подключения управляющих кнопок и индикаторов.

Дизайн и компоновка

GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING основана на пока единственном доступном чипсете для обновленной десктопной платформы Intel – Intel Z370. Плата позволяет использовать все процессоры Core 8-го поколения. На момент старта эта 6-ядерные Core i7-8xxx и Core i5-8xxx, а также 4-ядерные Core i3-8xxx. Важно напомнить, что несмотря на идентичность процессорного разъема Socket 1151, чипы предыдущих поколений (Skylake/Kaby Lake) на новых платах работать не будут. Подходят только CPU семейства Coffee Lake.

В оформлении материнских плат производители все чаще отдают предпочтение темным тонам, полагаясь на возможности дополнительной подсветки на тот случай, если владельцу устройства захочется буйства красок.

Модель GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING соответствует наметившемуся тренду. Черная печатная плата, черные радиаторы системы охлаждения, черные коннекторы и слоты. Из контрастирующих элементов можно выделить декоративную штриховку на PCB, аккуратный логотип серии на радиаторе чипсета, подпись AORUS на защитном кожухе интерфейсной панели и яркие красные бруски конденсаторов WIMA в области звуковой подсистемы.

Плата имеет классические габариты для устройств стандарта ATX – 305×244 мм.

Силовая подсистема имеет 7-фазную подсистему питания. Сборки MOSFET прикрывают радиаторные блоки средних размеров, которые фиксируются винтами. Для подключения дополнительного питания у верхней кромки PCB имеется один 8- контактный разъем.

Четыре слота для модулей оперативной памяти позволяют оснастить систему до 64 ГБ памяти. По заявлению производителя, поддерживаются модули вплоть до DDR4-4000, работающие в двухканальном режиме, хотя в списке валидированных наборов на момент публикации материала значатся комплекты до DDR4-3866. Однако и с более скоростной памятью вряд ли возникну какие-то сложности, все же в этом отношении платформа Intel сильна.

Коннекторы для модулей обшиты металлической оболочкой, а вся конструкция даже получила серьезное название Ultra Durable Memory Armor. Сентенции маркетологов об улучшении защиты от электромагнитных помех можно пропустить мимо ушей, а вот теория о минимальном повышении прочности конструкции и дополнительной защите от изгиба PCB при креплении процессорных кулеров имеет право на жизнь.

Крепление модулей двухстороннее, но здесь доступ к слотам остается свободным даже при установленной видеокарте, потому такая конструкция не несет никаких неудобств.

GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING предлагает шесть слотов расширения – по три разъема PCI-E x16 и PCI-E x1. Плата умеет разделять процессорные линии в пропорциях x8+x8, а потому поддерживает связки 2-Way SLI. Нижний полноформатных слот обслуживается чипсетом и работает в режиме PCI-E x4, но даже этих условий достаточно для того, чтобы при необходимости запустить связку 3-Way CrossFire. Возникнет ли такая на практике – вопрос риторический.

Вероятность установки в системе двух видеокарт все же повыше, потому основные слоты PCI-Express x16 также имеют усилительный металлический каркас. Здесь дополнительная поддержка как раз вопросов не вызывает и лишней не будет.

Нижний полноформатный слот разделяет линии PCI Express 3.0 с двумя компактными разъемами PCI-E1_2 и PCI-E1_3. Если последние будут заняты, слот x4 перейдет в режим x1. PCI-E1_2 почти наверняка будет прикрыт двухслотовой видеокартой, потому если вы хотите сохранить x4 для нижнего слота, то если дополнительная карта расширения одна, ее лучше устанавливать в верхний разъем.

Производитель без тени сомнений полагает, что материнская плата должна быть украшением вашего системного блока. Поскольку представление о прекрасном у всех разное, разработчики решили угодить как сдержанным суровым пользователям, так и взбалмошным любителям ярких световых эффектов.

Как вы уже догадались, речь идет о дополнительной подсветке. Она не просто есть, ее много. Очень. GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING используется тактика Surround Lighting, то есть огни горят повсюду. Область VRM, разъемы для памяти, слоты PCI Express x16, чипсетный радиатор, зона аудиотракта и даже дополнительная съемная панель с узорчатым световодом. Все это старательно снабжено RGB-светодиодами и может создавать необходимый антураж внутри системного блока.

Если даже такого внушительного набора осветительных приборов покажется недостаточно, можно использовать дополнительные внешние ленты. На плате предусмотрено два 4-контактных разъема (LED_C1/LED_C2) для подключения гирлянд RGBW с помощью которых можно подключать либо RGB-ленты или варианты с дополнительными яркими светодиодами. Кроме того доступна пара 3-контактных коннекторов (D_LED1/D_LED1) для подсоединения лент стандарта 5050, причем можно использовать версии, рассчитанные на напряжение питания 5 В или 12 В. Для выбора соответствующего напряжения имеются соответствующие контакты с джамперами.

Плата позволяет использовать различные режимы подсветки, которые настраиваются в фирменном приложении RGB Fusion. Там же есть возможность выключить этот праздник жизни, одним махом погасив все огоньки.

Отметим также возможность синхронизации подсветки с таковой для других устройств, поддерживающих RGB Fusion. Во время тестов нам удалось на световом уровне «подружить» материнскую плату с видеокартой GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G.

Плата получила пристойный набор опций для организации системы охлаждения. На PCB размещено шесть 4-контактных разъемов для подключения вентиляторов и систем СВО. Кроме того плата оснащена таким же количеством термодатчиков, значения которых можно использовать при настройке алгоритмов работы вентиляторов.

Для GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING реализована технология Smart Fan 5 с функцией Fan Stop, позволяющей останавливать вентиляторы, запуская их только в случае, если температура ответственного узла поднимается выше заданного уровня.

Большого ассортимента вспомогательных инструментов для работы на открытом стенде здесь нет. Из дополнительных опций можно отметить наличие четырех статусных индикаторов в правом нижнему углу, отражающих ход самотестирования различных узлов на старте системы. Если при запуске ПК возникнет заминка, по горящему светодиоду можно в экспресс-режиме определить с какой из подсистем могут быть потенциальные сложности – CPU, видеокарта, оперативная память или загрузочный накопитель.

Обязательным атрибутом плат GIGABYTE уже стала пара микросхем BIOS. DualBIOS позволяет иметь резервную копию прошивки для непредвиденных ситуаций. К приятным мелочам отнесем цветовую маркировку панели для подключения управляющих кнопок и индикаторов. Это позволяет проще сориентироваться во время сборки системы. Хотя, если использовать переходник G-Connector, то это уже не играет большой роли.

Отметим, что двухконтактный разъем для очистки CMOS-памяти размещен рядом с колодкой выводов для передней панели. Для обнуления настроек необходимо, предварительно выключив систему и отключив кабель питания, на несколько секунд замкнуть между собой эти контакты.

Для подключения накопителей на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гб/с. При этом колодка с четырьмя коннекторами расположена у правой кромки и спозиционирована параллельно плоскости PCB, а еще пара разъемов сдвинуты в правый нижний угол. Плата полноразмерная и в этой области предусмотрено винтовое крепление, потому можно не беспокоится о прогибе текстолита при подключении интерфейсных разъемов.

Попутно отметим интересный дизайн радиаторного блока на чипсете. Алюминиевую болванку пронизывают декоративные отверстия. Фрагмент прикрыт пластиной с логотипом игровой серии

GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING также имеет два порта M.2. Один из них размещен в центральной части платы. Посадочная площадка и крепление позволяют использовать накопители длиной до 110 мм, причем данный порт поддерживает только скоростные SSD с передачей данных по PCI Express.

Второй порт M.2 размещен между слотами PCI-E x16. Он позволяет использовать накопители длиной до 80 мм, при этом поддерживает как скоростные SSD, так и накопители, использующие для передачи данных интерфейс SATA. В последнем случае один из доступных SATA-каналов (SATA3_0) на общей гребенке SATA будет деактивирован.

Плата также позволяет использовать накопители Intel Optane. Напомним, что поддержка устройств данного типа появилась только на платах предыдущего поколения, однако Intel намерена активно развивать данное направление, потому вскоре кроме устройств малого объема (16/32 ГБ) появятся и накопители большей емкости, которые можно будет использовать уже не только в качестве промежуточного кеша.

Чипсет Intel Z370 все еще не получил интегрированный контроллер USB 3.1, потому для реализации скоростной версии шины используется внешний чип. В данном случае это новый контроллер ASMedia ASM3142, обеспечивающий два порта USB 3.1 Gen2 с пропускной способностью до 10 Гб/c. Оба разъема размещены на интерфейсной панели. Один имеет стандартный формат USB Type-A и отличить его от менее скоростных можно по красной внутренней вставке. Второй выполнен в формате USB Type-C.

На плате также есть внутренний коннектор для того, чтобы вывести USB Type-C на стенку корпуса, если такой порт предусмотрен на стенке устройства. Однако для данного порта используется стандарт USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) с максимальной пропускной способностью 5 Гб/c. Еще два порта этого же поколения можно вывести с помощью стандартного внутреннего разъема. У нижней кромки PCB также имеется пара коннекторов на 4 дополнительных USB 2.0.

Звуковая подсистема реализована на базе топового кодека Realtek ALC1220, который скрыт под защитным металлическим кожухом. Область аудиотракта частично отделена от основного массива, а в цепи рядом с желтыми емкостными боченками Nippon Chemicon соседствуют тонкопленочные конденсаторы WIMA FKP2. Качество звука на ожидаемом уровне для такого решения.

С обратной стороны платы практически нет элементов поверхностного монтажа. Все радиаторные блоки пассивной системы охлаждения крепятся с помощью винтов.

Состав интерфейсной панели весьма неплох. Здесь размещены четыре порта USB 3.0 (они же USB 3.1 Gen1), два порта USB 2.0 и пара скоростных USB 3.1 Gen2, один из которых имеет формат USB Type-C. На панели также предусмотрены два цифровых видеовыхода – DVI-D и HDMI 1.4, а также розетка Ethernet. Для подключения акустики доступны пять 3,5-миллиметровых разъемов и оптический S/PDIF.

В работе

Графическая оболочка UEFI не имеет принципиальных отличий, по сравнению с тем, что мы видели у моделей GIGABYTE предыдущего поколения. Схожие интерфейс и структура разделов.

Возможности для настройки достаточные для владельца системы, который хочет использовать систему не только в штатном режиме, но и форсировать компоненты. Напряжение на процессоре регулируется в пределах 0,6–1,8 В с шагом 0,005В, а на моделях памяти – 1,0–2,0 В с дискретностью 0,01 В.

В первую очередь это актуально для тех, кто обзавелся процессором с разблокированным множителем – Core i7-8700K, Core i5-8600K или Core i3-8350K. Даже в последнем случае интерес к разгону возрастает, все же теперь речь идет о полноценном 4-ядерном процессоре. Что уже говорить о новых 6-ядерных Core i5/i7.

Производитель предлагает для указанных моделей несколько заготовленных профилей. Для теста платы мы использовали топовый Core i7-8700K, потому делаем акцент на предустановках для этой модели.

Предварительно рассмотрим штатный режим работы данного CPU. Фактическая частота зависит от характера нагрузки, однако о базовых 3,7 ГГц речь не идет в любом случае. Как видим, на пике чип ускоряется до 4,7 ГГц, при нагрузке на 4–5 ядер, частота составляет 4,4 ГГц, а когда заняты все 6 ядер, процессор работает на 4,3 ГГц.

Для управления платформой из операционной системы производитель предлагает набор различных вспомогательных утилит, объединенных в рамках App Center.

Уже привычное приложение EasyTune позволяет поэкспериментировать с разгоном и дает доступ к ключевым системным параметрам. Как видим, в закладке Smart Boost для процессора Core i7-8700K режим OC предполагает ускорение до 4,9 ГГц на всех вычислительных ядрах при напряжении питания 1,275 В. В таком режиме платформа оставалась стабильной, как минимум выдерживая 20-минутный стресс-тест AIDA64.

Cистема авторазгона после предварительных итераций самотестирования предложила повысить тактовую частоту CPU до тех же 4900 МГц под нагрузкой, попутно увеличив напряжение до 1,275В.

Режим ECO также применим на практике. При штатной частотной формуле плата снижает напряжение питания процессора, позволяя при под нагрузкой экономить порядка 10 Вт.

Чтобы увидеть вожделенные 5000 МГц достаточно выбрать в BIOS соответствующий профиль из набора, предлагаемого в разделе CPU Upgrade. Однако для этого режима разработчики предусмотрели радикальное увеличение напряжения питания. Под нагрузкой на все вычислительные блоки это порядка 1,38 В, а в этом случае наш кулер уже не справлялся с отводом тепла.

В ручном режиме, минимально покопавшись в настройках BIOS, удалось достичь более интересных результатов. Тестовый экземпляр процессора Core i7-8700K работал на 5100 МГц, не только превысив символичную планку, но даже шагнув еще на одну ступень выше. В нашем случае напряжение питания чипа было увеличено до 1,32 В, а параметр CPU Loadlin Calibration переведен в положение High.

После разгона силовая подсистема платы хотя и несколько напряглась, но неплохо выдерживала повышенные нагрузки. Радиатор на элементах, размещенных вдоль интерфейсной панели нагревался до 57–59С. Второй охладитель на MOSFET прогревался примерно до 50С, а радиатор чипсета оставался едва теплый на ощупь – до 41С.

Стартовая версия BIOS – F4, однако еще до официального релиза производитель предложил новую прошивку F5, в которой решены какие-то нюансы работы с видеокартами семейств GeForce GTX 1060/1070/1080. Используя в обзоре GeForce GTX 1080, мы не заметили каких-то отклонений, хотя первым делом обновились до F5, что и советуем сделать владельцам видеокарт указанных серий.

Цена

Ожидаемая розничная цена GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING в Украине – ~$210. Предположим, что на старте продаж моделей на Intel Z370 стоимость будет несколько выше. Но в целом, это уровень материнских плат схожей функциональности на базе Intel Z270.