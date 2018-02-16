Обзор MEE audio BTX1: делаем из любимых проводных наушников беспроводные

Все больше производителей, по крайней мере в своих флагманских смартфонах, отказываются от привычного разъема mini-jack. Меломанам и фанатам технологий предлагают отказаться от проводов не только при зарядке смартфона и оплате покупок в супермаркете, но и при прослушивании музыки. Но что делать тем, кто уже потратился на хорошие проводные наушники, не хочет их менять и опять заниматься вдумчивым подбором альтернативы? Можно пользоваться уродливым переходником, целенаправленно выбирать смартфон с разъемом 3,5 мм или поддаться современным веяниям. Особенно легко это будет сделать, если любимые «головные телефоны» оснащены съемным кабелем. Сегодня мы расскажем про нишевый аксессуар, который поможет меломанам перейти на Bluetooth.

MEE audio BTX1 — это универсальный Bluetooth адаптер с разъемами MMCX. Такие коннекторы можно назвать самым популярным стандартом съемных кабелей — их можно встретить как в продукции китайских производителей, так и заслуженных брендов вроде Shure, Westone и других.

Комплектация

Адаптер поставляется в небольшой картонной коробке. Внутри — только инструкция, аксессуар и коротенький кабель для зарядки. Надписи на упаковке могут рассказать про большинство характеристик устройства.

Дизайн

BTX1 выглядит как обычные Bluetooth-наушники, соединенные кабелем, в которых электроника встроена в небольшие блоки на кабеле. Единственное отличие в том, что на концах кабелей расположены не сами наушники, а два MMCX-коннектора.

Более того, дизайн аксессуара пересекается с другими устройствами производителя — MEE audio X5 и X6 выглядят идентично.

Адаптер выпускается в двух цветах — белом и черном. Основные материалы корпуса — резина (кабель) и простой матовый пластик (блоки с электроникой и аккумулятором).

Ниже пластиковых блоков есть встроенная пластиковая стяжка, которая позволяет надежнее зафиксировать аксессуар. Выше — встроенные заушины, так как многие наушники с коннектором MMCX имеют именно заушную посадку, которая сама по себе обеспечивает отличную фиксацию аксессуара. Длина кабеля от заушины до заушины — 50 см.

Функциональность

Адаптер MEE audio BTX1 работает на Bluetooth 4.0, поддерживает стандартные профили (A2DP, HSP, HFP, AVRCP) и актуальные кодеки, призванные обеспечить хорошее качество звука при беспроводном соединении — SBC, AAC, Qualcomm aptX. В этом случае стоит уточнить — для того, чтобы звук передавался с помощью aptX или SBC, смартфон тоже должен поддерживать нужный кодек, иначе будет задействован стандартный.

На кабеле адаптера расположено два похожих пластиковых блока: слева — со встроенным аккумулятором, справа — с аккумулятором, пультом, индикатором, микрофоном и разъемом MicroUSB, прикрытым заглушкой.

Управление аналогично другим гарнитурам. Центральная клавиша используется для включения/выключения аксессуара, перевод в режим соединения, управления вызовами, воспроизведением музыки и запуска голосового помощника (Siri или Google Now). Верхняя и нижняя — для регулировки громкости и переключения треков.

В целом — абсолютно стандартная трехкнопочная стерео-гарнитура. Никаких специальных приложений, собственных голосовых помощников для BTX1 нет. Озвучка действий (вызовы, соединение, включение/выключение) происходит на английском. Короткое нажатие клавиш сопровождается писком, долгое — гудком.

Также стоит отметить поддержку multipoint — аксессуар можно подключить к двум устройствам одновременно, поочередно использовать со смартфоном и ноутбуком или двумя смартфонами.

Удобство использования

Комфортность использования BTX1 предопределена их дизайном — если вам нравятся наушники с заушной посадкой и уже есть любимая пара, которую можно подключить к адаптеру, то проблем с удобством, в целом, возникнуть не должно. Заушины прорезинены и гибкие, соединительный кабель мягкий.

При этом хотелось бы отметить некоторые особенности. На голове аксессуар ощущается небольшим и легким, может даже сложится впечатление, что производитель решил сэкономить на соединительном кабеле — блоки управления оказываются ближе к ушам, именно там в процессе использования приходится искать пульт. Заметных проблем это не вызывает, хотя мне бы хотелось, чтобы пульт находился немного ниже.

Если же следовать предложенному в инструкции варианту и пропускать кабель не под, а за шеей, то пульт (и микрофон) заметно смещаются назад и пользоваться ими становится менее удобно. Если воспользоваться стяжкой, то пульт вообще окажется на затылке — такой вариант может подойти для особо активных занятий спортом, даже можно будет управлять воспроизведением, но точно не разговаривать — микрофон будет направлен совсем в другую сторону.

Также хотелось бы видеть более интересный подбор материалов, а не самый простой пластик, элементарнейший статусный диод и заглушку разъема MicroUSB из жесткой резины.

Время работы

Общая емкость встроенных аккумуляторов адаптера — 100 мАч. Производитель заявляет, что этого должно хватить на 8 часов работы в режиме разговора, 7 часов прослушивания музыки или 180 часов в режиме ожидания. Время зарядки BTX1 — 2 часа.

Я эпизодически пользовался адаптером на протяжении недели, общее время прослушивания музыки составило около 4-4,5 часов. Индикатор заряда батареи адаптера на смартфоне показывал примерно 50%, так что фактическое время работы соответствует заявленному.

Звук

В случае BTX1 звук будет зависеть только от смартфона и используемых наушников — сам адаптер на него не влияет. Я подключил к аксессуару свои Shure SE215. Коннекторы плотно соединились с наушниками, адаптер без проблем подключался ко многим смартфонам.

Наводок и других посторонних шумов за время использования замечено не было. Дальность работы стандартна для Bluetooth-наушников — можно слушать музыку когда смартфон лежит в соседней комнате или на расстоянии до 10 метров при прямой видимости. Кабель лишен микрофонного эффекта и не дубеет на небольшом морозе.

При использовании со смартфонами с поддержкой aptX (Huawei Mate 10 Pro, OnePlus 3T) звук неотличим от того, что передается по обычному кабелю, запаса громкости достаточно. В случае использования аппарата без поддержки aptX (Honor 8) звучание чуть проще, но «почерк» наушников тот же, так что опыт использования получается в целом позитивным.

Аксессуар в большей степени «заточен» под прослушивание музыки и телефонные разговоры выступают вторичной функцией. Микрофон один, всенаправленный, воспринимает частоты от 100 Гц до 10 кГЦ, чувствительность — -42 дБ± 3дБ. Так как функция шумоподавления не заявлена, то слышимость будет зависеть от окружающего шума и отдаленности блока управления от рта. В целом, гарнитура подходит и для коротких разговоров.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: MMCX-коннекторы (универсальность), поддержка актуальных кодеков, время работы, компактность, цена (относительно решений от Shure или Westone) Минусы: хотелось бы видеть более интересные материалы, цена (относительно бюджетных наушников) Вывод: MEE audio BTX1 — универсальный адаптер, который сделает ваши наушники с MMCX-коннекторами беспроводными. Конечно, аксессуар нишевый, но для пользователей, которые не хотят расставаться с любимыми наушниками он может стать настоящим спасением. Тестирование не выявило каких-то проблем с функциональностью, так что мы нашли в нем только относительные недостатки. В первую очередь, хотелось бы видеть более интересный подбор материалов, а не самый простой пластик, ведь BTX1 рассчитан на искушенную аудиторию (обычный пользователь скорее всего купит новые наушники). Во-вторых, к «минусам» можно отнести цену, хотя все будет зависеть от стоимости наушников, которые вы решите «обновить». С другой стороны — аналогичные устройства от Shure или Westone стоят еще дороже, а noname-варианты пускай и дешевле, но уверенности в их качестве нет. Технические характеристики MEE audio Audio BTX1 MMCX Black Adapter Cable (BTA-BTX1-BK)

Уведомить о появлении в продаже Тип Bluetooth адаптер для наушников Стандарт беспроводной связи Bluetooth 4.0 Максимальная скорость соединения, Мбит/с нет данных Интерфейс подключения micro-miniature coaxial (MMCX) Поддержка профилей A2DP, HSP, HFP, AVRCP, SBC, AAC, Qualcomm aptX Тип антенны (внутр/внешн) внутренняя Радиус действия в помещении, м 10 Прочее аккумулятор 100 мАч, автономная работа до 8 часов, разъем Micro-Miniature Coaxial (MMCX) совместим с MEE audio Pinnacle P1, Pinnacle P2, M7 PRO, и другими MMCX наушниками Вес, г 10