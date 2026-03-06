Обзор наушников Final Audio DX3000CL: аудиофильский минимализм по-японски

Любой любитель хорошего звука рано или поздно сталкивается с дилеммой. Ему надо либо платить большие деньги за серьезные аудиофильские наушники, либо мириться с компромиссами в более бюджетных моделях. Японский бренд Final предложил свое решение в виде Final Audio DX3000CL — закрытых полноразмерных наушниках для ярых меломанов и аудиофилов с относительно адекватной ценой. Действительно ли они достойны внимания и все ли получилось как надо читайте в этом обзоре.

Final Audio DX3000CL Плюсы: аскетичный дизайн; детализированный реалистичный звук; открытая звуковая сцена в закрытом формате; высокая чувствительность 96 дБ; совместимость с портативными ЦАПами и т.д.; реальная ремонтопригодность; необычная диафрагма из бумажно-углеродного композита Купить в E-Katalog Минусы: в комплекте нет кабеля или переходника 3.5 мм; тяжелая конструкция не для длительного использования; к имеющемуся реалистичному звуку нужно привыкать Купить в E-Katalog 8.1 /10 Оценка

ITC.ua





Технические характеристики Final Audio DX3000CL

Характеристика Значение Тип наушников Полноразмерные, закрытые, Over-Ear Драйвер 40 мм, динамический Материал диафрагмы Японская бумага Washi + углеродное волокно Частотный диапазон 10 Гц — 40 кГц Импеданс 37 Ом (@ 1 кГц) Чувствительность 96 дБ/мВт Материал корпуса Полимер, армированный стекловолокном Отделка Покрытие SHIBO Амбушуры 30 мм, пена с эффектом памяти, синтетическая кожа Вес 410 г (без кабеля) кабель 2 м, OFC медь, штекер 4.4 мм Pentaconn Подключение Дротове Ремонтопригодность Теоретически полная

Упаковка и комплектация

Final DX3000CL поставляются в аскетичной белой картонной коробке, а внутри находится еще более простой бокс.

Внутри находим:

сами наушники;

съемный кабель 2 м из меди OFC и разъемом 4.4 мм Pentaconn с разъемом 4.4 мм;

адаптер с 4.4 мм на 6.3 мм;

инструкцию пользователя.

Обращу внимание, что адаптера с 4.4 мм на 3.5 мм в комплекте нет. Это значит, что подключить наушники к смартфону или обычному аудиоплееру без дополнительных аксессуаров не получится. Наверное, таким образом производитель четко дает понять, что эта модель предназначена для серьезного домашнего или студийного использования с различными (портативными и не очень) звуковыми картами, усилителями и т.п.





Дизайн и эргономика Final Audio DX3000CL

Final Audio DX3000CL выглядят очень сдержанно и аскетично. Имеем угольно-черный корпус из полимера, армированного стекловолокном и покрытый фирменным покрытием SHIBO с мелкозернистой текстурой под кожу. Такая поверхность действительно хорошо сопротивляется отпечаткам пальцев и мелким царапинам, а вот следы от ушей и общие следы пользования никуда не денутся. При этом наушники выглядят аккуратно даже после длительного использования.

Заявлено, что имеющийся стекловолоконный армированный полимер выбран не случайно, ведь этот материал значительно лучше подавляет механические вибрации, чем стандартный ABS-пластик. А это серьезно и непосредственно влияет на акустические характеристики наушников.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Final Audio DX3000CL — закрытые полноразмерные наушники. Производитель также отказался от клея в пользу различных винтов и креплений. То есть ни одна деталь наушников не приклеена, а значит их можно относительно легко разобрать и заменить любой компонент от драйвера до внутренней проводки.

Новинка получила стальное оголовье, равномерно распределяющее немалый вес наушников в 410 граммов. Правда, голове от этого не сильно легче, поэтому ориентируйтесь на несколько часов прослушивания музыки и не более. Дальше уже начинает ныть шея. По крайней мере так было у меня. То есть в этих наушниках не посидишь целый день.

Final Audio DX3000CL имеют амбушюры толщиной 30 мм из пены с эффектом памяти. Они полностью охватывают уши и дают стабильную пассивную изоляцию, иногда не хуже, чем режим в ANC в некоторых других наушниках. Аудиоустройство вообще не шатается на голове, но при этом не давит болезненно. Также надо помнить об экокоже амбушюров, поэтому в теплое время года ваши уши, скорее всего, будут в них потеть.

Новинка также не получила сложного механизма да и чашки не складываются, то это сугубо домашний вариант прослушивания музыки.

Особенности и звук Final Audio DX3000CL

Final DX3000CL имеют 40-миллиметровый динамический драйвер с гибридной диафрагмой. В нем есть японская бумага Washi и углеродное волокно. Также здесь необычная конструкция подвеса, что положительно влияет на диафрагму, позволяет диафрагме двигаться линейно, без механического сопротивления гофрированных краев.





Перед драйвером установлен некий Spider-web Diffuser с геометрией паутины. Говорят, что он не просто защищает диафрагму, а делает высокие частоты гладкими и комфортными для прослушивания без классических электронных фильтров.

Главной проблемой закрытых наушников часто является внутреннее давление и отражение звуковых волн, создающих ощущение «замкнутого пространства», то есть говорят, что «звук как из бочки». Производитель говорит, что решил эту проблему с помощью технологии Rear Diffuser Array Structure.

Говорят, что система внутренних ребер-диффузоров спроектирована так, чтобы полностью устранить параллельные поверхности внутри чаш. То есть отраженные волны рассеиваются вместо того, чтобы накапливаться в виде стоячих волн, а это значит, что глухого звука нет.

Результат действия этой технологии реально ощущается на слух, ведь Final Audio DX3000CL имеют действительно необычно широкую и глубокую звуковую сцену как для закрытых наушников. То есть вы прекрасно слышите все инструменты, их четко и реалистично слышно и вы будто находитесь среди музыкантов. Будто сидите на стуле посреди них и слушаете как они играют вам.





Общий характер звучания Final Audio DX3000CL можно описать как нейтральный с характером. Низкие частоты здесь умеренные, но при этом очень сильно ощущаются. То есть у баса есть объем и вес, он контролируемый и глубокий, но при этом он не забивает нижнюю середину.

Средние частоты, без преувеличения, являются самой сильной стороной этих наушников, ведь вокал подается живо, будто поют буквально возле тебя. Если вы слушаете джаз, классику или камерную музыку, то получите настоящее удовольствие.





Высокие частоты чистые и воздушные. Они точно не режут уши, а имеют сдержанное, даже умеренное звучание.

Если вы ищете наушники, которые поражают громким басом и агрессивным звуком, то Final DX3000CL точно не для вас. Но если вы хотите услышать музыку такой, какой она есть на самом деле, то эта модель именно то, что надо. Правда, это же относится и к любым вменяемым проводным аудиофильским моделям, где звучание вообще не такое, какое мы привыкли слышать от универсальных аудиоустройств для широкого круга слушателей.

Подключение и совместимость

С сопротивлением 37 Ом и чувствительностью 96 дБ, Final Audio DX3000CL значительно доступнее для различных портативных источников, чем многие другие аудиофильские модели. Если у вас есть нормальный портативный ЦАП, то он вполне способен их раскрыть, хотя стационарный усилитель даст еще лучшее их раскрытие.





Я слушал и тестировал эти наушники на ЦАПе с усилителем iFi Go bar Kensei. Это серьезная и недешевая штука, которая без проблем их раскрыла. Но я уверен, что для Final Audio DX3000CL подойдут и более простые модели.

Напоминаю, что имеющийся кабель из бескислородной меди OFC длиной 2 метра заканчивается разъемом 4.4 мм Pentaconn. В комплекте есть адаптер на 6.3 мм для подключения к усилителям, а вот адаптер на 3.5 мм отсутствует, и покупать его придется отдельно, если есть необходимость.

Конечно, никаких фирменных программ, приложений или утилит на смартфон, или ПК такие наушники не имеют. И они им не нужны, потому что пользователь настраивает и контролирует звучание самостоятельно через имеющийся ЦАП или усилитель.





Опыт пользования Final Audio DX3000CL

На протяжении тестирования Final Audio DX3000CL использовались в разных сценариях: прослушивание музыки разных жанров, фоновая работа в офисе и просмотр видео.

Аудиофильские наушники типа Final Audio DX3000CL лучше всего проявляют себя в джазе, классике, камерной музыке или записей, где главным является голос. В этих случаях они буквально раскрывают детали треков, которые на других, обычных, моделях просто теряются. Однако и электронная музыка с выразительным басом тоже звучит хорошо, хотя и без того хорошего басового напора, которого можно ожидать от закрытых наушников.

Да и другие различные жанры также можно без проблем слушать и получать удовольствие. Я прослушал различные альбомы групп жанров metalcore, posthardcore и nu metal и впечатления только положительные. Однако если вы только хотите купить себе аудиофильские наушники, то надо понимать, что звук в них будет вообще не такой, какой вы привыкли слышать у обычных моделей. Он не будет усилен ничем, он будет звучать как есть, а вы будто будете находиться среди музыкантов. К такому точно надо будет привыкать, потому что это кардинально меняет восприятие буквально каждого трека.





Также в таких моделях вылезают все ошибки при сведении. Если трек свели коряво, то вы это услышите. Очень услышите. А если его свели суперкруто, то это также будет вам слышно и удовольствие получите еще больше.

В общем к таким наушникам надо привыкать где-то несколько дней минимум, но потом ты уже не понимаешь, как ты мог слушать музыку иначе. А когда включаешь обычные наушники условного масс-маркета, то понимаешь насколько искусственное и вытянутое электроникой в них звучание и насколько это далеко от реального звучания этих песен.

Цены и конкуренты

Final Audio DX3000CL продавались по цене 26 999 гривен, но они то появляются в магазинах, то исчезают, поэтому за ценником и наличием надо следить. Это точно серьезная сумма, но для Hi-End сегмента просто адекватная.





Конкурентами в этом сегменте вообще не много, но они есть. Например, Focal Azurys (цена от 22 899 гривен), обладающие более ярким, более «потребительским» звуком с усиленным басом. Также обратите внимание на Sennheiser HD 660 S2 (цена от 19 450 гривен). Это уже открытые наушники с широкой сценой, и хорошими отзывами пользователей.

8.1 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 7.5 Очень аскетичный дизайн, грубые материалы, большой вес и немаленькие габариты. Качество сборки, материалы 9 Качественные материалы, много технологий, детали собраны без клея, а значит наушники очень ремонтопригодны. Цена 7.5 Как для этого сегмента цена адекватная, но для всех остальных точно будет дорогой. Качество звучания 9.5 Замечательный реалистичный детализированный звук. Однако к нему надо привыкать. Комплектация 7.5 Базовая комплектация с кабелем и переходником, но нет ни чехла, ни переходника на 3,5 мм.

Вывод: Final Audio DX3000CL — качественные и относительно недорогие, как для аудиофильского сегмента, закрытые полноразмерные наушники с аскетичным дизайном и немаленьким весом. Несмотря на закрытую конструкцию в них широкая звуковая сцена и куча технологий, которые делают звучание максимально реалистичным. Такое звучание точно не для всех, к нему надо привыкать и иметь ЦАП или усилитель. Но если вы хотите заходить в мир ценителей качественного звучания, то эта модель подходит для этого лучше всего. Но если вы ожидаете агрессивного, драйвового звука с мощным басом, если планируете брать наушники в дорогу, то лучше смотреть в другую сторону. Final Audio DX3000CL точно инструмент для вдумчивого слушателя, который сядет в кресло и будет неспешно, и относительно недолго слушать музыку такой, какой она есть на самом деле. Купить в E-Katalog

Дякуємо магазину Soundmag за надані для огляду навушники Final Audio DX3000CL.