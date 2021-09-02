Обзор игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UD





Пару месяцев назад у нас в редакции был производительный игровой ноутбук от MSI с дискретной мобильной графикой NVIDIA Ampere — MSI GE66 Raider 10UG. Сегодня же к нам на обзор попала более бюджетная модель, MSI Katana GF66 11UD.

Дизайн

MSI Katana GF66 11UD — среднеформатный ноутбук с экраном диагональю 15,6″, размеры и масса оказываются типичными как для игровой модели такого класса (359x259x24,9 мм, 2,25 кг). Корпус — практичный черный матовый пластик, из дизайнерских «украшений» — только рельефное лого MSI на крышке, светодиодной подсветки у этой модели нет.

Крышка без проблем открывается одной рукой, придерживать базу необходимости нет — при этом петли достаточно тугие, чтобы надежно удерживать экран в любом положении. Максимальный угол раскрытия — почти 180 градусов, так что при желании экран можно практически положить на стол. Рамки вокруг экрана по нынешним меркам средней ширины — примерно 7 мм по бокам, около 13 мм сверху и 31 мм — снизу.

Справа можно найти два порта USB3.2 Gen1 – один полноразмерный и один Type-C, порт Ethernet, видеовыход HDMI (с поддержкой режима [email protected]) и мини-джек для проводной гарнитуры. Слева расположены еще два полноразмерных порта USB (один 3.2 Gen1 и один 2.0) и разъем питания. Вентиляционные решетки находятся сзади и слева, так что выхлоп горячего воздуха не будет ощущаться при игре с помощью внешней мыши (если, конечно, вы не левша).

Клавиатура и тачпад

У ноутбука полноценная клавиатура с дополнительным цифровым блоком — он, правда, почти в два раза более узкий, чем у десктопной модели (4 см шириной), но для своих задач его вполне достаточно. Основная клавиатура на полсантиметра короче стандартной десктопной, в работе достаточно комфортна, печатать вслепую на ней почти так же удобно, как и на обычной слим-клавиатуре. У клавиш приятное на ощупь покрытие, напоминающее soft touch, ход традиционно для ноутбучной клавиатуры короткий, чуть меньше полутора миллиметров, нажатие легкое и тихое, с ощутимым продавливанием. Клавиши «сидят» плотно, люфт в работе практически отсутствует. При печати корпус не прогибается, минимально продавить его в районе клавиатуры можно, лишь специально и достаточно сильно надавив на него.

Подсветка клавиш только одного цвета — красного, есть три разных степени свечения и полное ее отключение. Отметим, что даже максимальный уровень оказывается довольно умеренным, и в ярко освещенной комнате он может показаться чересчур тусклым. Свечение кириллических символов такое же, как и оригинальной латиницы, однако сами буквы нанесены меньшим шрифтом и более тонкими линиями, поэтому чисто визуально кажутся менее заметными. Раскладка — практически стандартная ANSI, с длинным левым Shift и однорядным Enter. Компактность корпуса заставила «вдавить» блок управления стрелками в основную клавиатуру без малейшего зазора между ними, к чему придется привыкать — как и к тому, что кнопка включения находится в правом верхнем углу и никак не отделена от клавиш цифрового блока, находясь на минимальном расстоянии от NumLock.

Тачпад средних размеров, быстрый и отзывчивый, к его работе претензий нет. Кнопки «мыши» довольно упругие, нажимаются с отчетливым кликом.

Экран MSI Katana GF66 11UD

В модели, побывавшей у нас в редакции, установлен 15,6-дюймовый IPS-дисплей (панель AU Optronics B156HAN08.4) с разрешением 1920х1080 точек и частотой обновления экрана 144 Гц. Кроме того, у этой модели есть вариант с аналогичным по характеристикам дисплеем, но с частотой обновления 60 Гц.

У панели довольно узкий цветовой охват, всего 65% пространства sRGB – это дает приглушенные, тусклые цвета. Яркость регулируется в диапазоне 14-250 кд/м², статическая контрастность находится на уровне, типичном для ноутбучной IPS-панели — 900:1. Значение гаммы достаточно близко к стандартному 2,2 (отклонение всего 0,07), цветовая температура чуть завышена, до 7700K – картинка получается чуть холоднее, чем при стандартной 6500K, но в глаза это особо не бросается. Равномерность цветовой температуры по всей площади панели достаточно хорошая, максимальное отклонение чуть меньше 6%, равномерность белого также на уровне: перепад между наиболее яркой зоной (верхняя граница экрана) и наименее яркой (правый нижний угол) на уровне 10%. Точность цветопередачи средняя, но для игрового ноутбука вполне достаточная — среднее значение deltaE чуть выше трех.

Аппаратная платформа

В линейке MSI Katana GF66 могут использоваться процессоры вплоть до Intel Core i7 11-го поколения; в модели, попавшей к нам на обзор, был установлен Intel Core i5-11400H. Это производительный шестиядерный 12-поточный CPU, основанный на архитектуре Willow Cove (семейство Tiger Lake), представленный в середине 2021 года — совсем новинка. Базовая частота зависит от теплового пакета, в данном случае (45 Вт) составляет 2,7 ГГц, в режиме Turbo Boost для одного ядра может достигать 4,5 ГГц.

В качестве дискретной графики в модели MSI Katana GF66 11UD используется GeForce RTX 3050 Ti Laptop 4 ГБ (заданный TDP — 60 Вт). У ноутбука два слота для модулей памяти So-DIMM, что позволяет нарастить ОЗУ до 64 ГБ; в нашей модели были установлены два модуля SK Hynix HMA81GS6DJR8N-XN общим объемом 16 ГБ. Для хранения данных используется M.2 SSD накопитель Kingston OM8PCP3512F-AI1 объемом 512 ГБ (доступно 467 ГБ). За беспроводную связь в ноутбуке отвечает модуль Intel Wi-Fi 6 AX201, поддерживающий протокол IEEE 802.11ax и Bluetooth 5.2.

Производительность MSI Katana GF66 11UD

Ноутбук показывает очень хорошую общесистемную производительность в комплексных синтетических тестах и высокое быстродействие в прикладных задачах. Беспроводная связь с поддержкой Wi-Fi 6 дает очень высокую скорость передачи данных (600 Мбит/с на загрузку и почти 800 Мбит/с — на отдачу), а комплектный SSD в тесте CrystalDiskMark показывает хоть и не выдающиеся, но вполне приличные результаты: почти 2000 МБ/с на чтение и почти 1000 МБ/с — на запись.

В приложении MSI Center на вкладке User Scenario доступны четыре профиля для CPU – Super Battery, Silent, Balanced и Extreme Performance, плюс пользовательский профиль (в котором можно вручную выбрать уровень производительности и режим работы системы охлаждения — раздельно для CPU и GPU). Для игровых задач оптимальным вариантом станет режим Balanced – в нем охлаждение даже под максимальной нагрузкой работает относительно тихо, при этом производительность в играх почти не отличается от режима Extreme Performance, при задействовании которого система охлаждения раскручивается «на полную», и ее уровень шума значительно возрастает. Этот режим имеет смысл, если необходимо получить максимальную производительность в CPU-зависимых задачах, причем с нагрузкой на все ядра — тут выигрыш получается максимальным; так, в синтетических бенчмарках Cinebench R23 (в тесте Multi-Core) и в CPU-тесте 3DMark (при использовании всех потоков) прирост составил порядка 20%.

В стресс-тесте AIDA64 в профиле Balanced процессор работает на средней частоте 3 ГГц, температура поднимается до ~82 градусов, тепловой пакет при этом составляет 45 Вт. При переключении в Extreme Performance TDP поднимается до 49 Вт, частота процессора — до 3,4 ГГц, а температура — до 95 градусов, при этом утилита начинает фиксировать тротлинг на среднем уровне порядка 10%.

По умолчанию в режиме Balanced в состоянии простоя вентиляторы работают хоть и довольно тихо, но все время, и при отсутствии шума в помещении их все-таки отчетливо слышно; под нагрузкой шум заметно возрастает, но остается в достаточно комфортных пределах. К счастью, отключить вентиляторы при отсутствии нагрузки очень просто — в утилите MSI Center нужно переключиться в сценарий User, в нем для параметра Fan Speed в выпадающем меню выбрать Advanced и в его настройках опустить до нуля скорость вращения кулеров при «холодном» процессоре. В режиме Extreme Performance в стресс-тесте уровень шума на расстоянии 1 м поднимался до 51 дБ — достаточно громко, но далеко не максимум как для игрового ноутбука.

По результатам тестов в реальных играх можно отметить, что для Full HD разрешения эта система предлагает очень хорошую производительность для настроек графики на уровне «высокое качество» — максимальные же настройки в современных играх уже регулярно «упираются» в недостаточный объем видеопамяти — всего 4 ГБ. Среднее количество кадров в секунду в большинстве тестов держалось на уровне больше 60 fps, результаты ниже этого значения наблюдались лишь в наиболее «тяжелых» проектах вроде Red Dead Redemption 2 или Metro Exodus Enhanced Edition (с неотключаемым рейтрейсингом). Все результаты получены в режиме работы Balanced, переключение в Extreme Performance, в зависимости от конкретной игры, либо никак не сказывается на производительности, либо дает минимальный прирост (не больше 5%).

Производительность в играх, кадры/с (разрешение 1920х1080, высокое качество графики):

Автономность

MSI Katana GF66 11UD оснащен аккумулятором емкостью 53,5 Вт*ч — не самый выдающийся показатель, однако перед игровым ноутбуком обычно не ставится задача длительной работы далеко от розетки. Результаты тестов в «батарейном» подразделе бенчмарка PCMark 10 оказываются вполне закономерными: чуть больше часа в игровом режиме и почти 3,5 часа в симуляции офисной работы.

Для сравнения влияния различных экономичных сценариев работы ноутбука мы воспользовались тестом режима простоя: в нем MSI Katana GF66 11UD «прожил» 4 ч 13 мин в режиме Balanced, на 7 минут дольше — в бесшумном режиме, а переход в режим «суперэкономии батареи» (в котором, в частности, полностью отключается подсветка клавиатуры) дал выигрыш еще в 20 минут.