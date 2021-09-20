Обзор игрового ноутбука MSI Pulse GL66 11UEK





Компания MSI предлагает широкую линейку игровых ноутбуков — на украинском рынке в этом году было представлено целых четыре модели в разных ценовых категориях. Не так давно у нас уже были обзоры старшего «Рейдера» и более доступной «Катаны». Сегодня же у нас в редакции среднебюджетная модель — MSI Pulse GL66 11UEK.

Дизайн

Внешний вид новинки можно охарактеризовать как нечто среднее между упомянутыми выше MSI Katana GF66 и MSI Raider GE66 — это такой же среднеформатный ноутбук с экраном диагональю 15,6″ с типичными размерами и массой как для игровой модели (359x259x24 мм, 2,1 кг). Корпус по большей части из матового черного пластика, кроме верха крышки, который выполнен из алюминия «титаново-серого» цвета (Titanium Gray). Логотип на крышке «вырезан» в металлическом корпусе, светодиодной подсветки у этого ноутбука, помимо клавиатуры, нет.

Крышка без проблем открывается одной рукой, придерживать базу необходимости нет — при этом петли достаточно тугие, чтобы надежно удерживать экран в любом положении. Максимальный угол раскрытия — почти 180 градусов, так что при желании экран можно практически положить на стол. Рамки вокруг экрана по нынешним меркам средней ширины — примерно 7 мм по бокам, около 14 мм сверху и 31 мм — снизу.

Слева можно найти два порта USB (один 3.2 Gen1 и один — 2.0), справа — еще два USB 3.2 Gen1 (один полноразмерный и один Type-C) плюс видеовыход HDMI (с поддержкой [email protected] Гц), порт Ethernet и мини-джек для проводной гарнитуры. Вентиляционные решетки находятся сзади и слева, так что выхлоп горячего воздуха не будет ощущаться при игре с помощью внешней мыши (если, конечно, вы не левша).

Клавиатура, тачпад

У ноутбука полноценная клавиатура с дополнительным цифровым блоком — как и у MSI Katana GF66, он укорочен почти вдвое по сравнению с обычным десктопным, до 4 см в ширину. У клавиш приятное покрытие, несколько напоминающее soft touch, ход короткий, нажатие легкое и тихое, с ощутимым продавливанием. Клавиши «сидят» плотно, в работе не люфтят и не болтаются. При печати корпус не прогибается, минимально продавить его в районе клавиатуры можно, лишь специально и довольно сильно надавив на него.

Раскладка — практически стандартная ANSI, с длинным левым Shift и однорядным Enter. Блок управления стрелками «врезан» в основную клавиатуру без малейшего зазора между ними, к чему придется привыкать — как и к тому, что кнопка включения в правом верхнем углу никак не отделена от клавиш цифрового блока и находится на минимальном расстоянии от NumLock.

Как и у старшей модели, у MSI Pulse GL66 реализована полноценная RGB-подсветка (напомним, у «Катаны» цвет был только один — красный), управлять ею можно с помощью утилиты Mystic Light, входящей в пакет MSI Center: она позволяет изменять яркость свечения, настраивать характер смены цветов и т.д.

Тачпад средних размеров, быстрый и отзывчивый, к его работе претензий нет. Кнопки «мыши» мягкие, нажимаются довольно легко и издают отчетливый клик при срабатывании (правая кнопка звучит заметно тише левой).

Экран MSI Pulse GL66 11UEK

В модели, побывавшей у нас в редакции, установлен 15,6-дюймовый IPS-дисплей (панель B156HAN08.0 производства AU Optronics) с разрешением 1920х1080 точек и частотой обновления экрана 144 Гц. Кроме того, у этой модели есть вариант комплектации IPS-дисплеем с такой же диагональю, но с разрешением 2560х1440 и частотой 165 Гц.

У панели стандартный цветовой охват (97% пространства sRGB, 75% Adobe RGB, 75% DCI-P3). Яркость регулируется в пределах 15-330 кд/м², статическая контрастность достаточно хорошая как для используемых в ноутбуках IPS-панелей — 1050:1. Значение гаммы чуть завышено, до 2,3 (при стандартных 2,2) — это придает изображению чуть больше насыщенности и глубины теням. Цветовая температура заметно завышена (до ~8500K) — картинка по этой причине выглядит заметно «прохладной». Равномерность цветовой температуры по всей площади дисплея не самая лучшая, максимальное отклонение составляет 9%, неравномерность светимости белого поля также довольно высока: разница между правым нижним углом и левой частью экрана по центру при максимальной яркости оказывается выше 50 кд/м². Точность цветопередачи хорошая как для игрового ноутбука — среднее значение deltaE равняется двум.

Аппаратная платформа

В линейке MSI Pulse GL66 могут использоваться процессоры вплоть до Intel Core i7 11-го поколения; в модели, попавшей к нам на обзор, был установлен Intel Core i7-11800H. Это высокопроизводительный 8-ядерный 16-поточный CPU, основанный на архитектуре Willow Cove, (семейство Tiger Lake), представленный в середине 2021 года. Базовая частота зависит от теплового пакета, в данном случае (45 Вт) составляет 2,3 ГГц, в режиме Turbo Boost для одного ядра может достигать 4,6 ГГц.

В качестве дискретной графики в модели MSI Pulse GL66 11UEK используется GeForce RTX 3060 Laptop 6 ГБ (заданный TDP – 85 Вт). У ноутбука два слота для модулей памяти SO-DIMM, что позволяет нарастить ОЗУ до 64 ГБ; в нашей модели были установлены два модуля SK Hynix HMA81GS6DJR8N-XN общим объемом 16 ГБ. На материнской плате есть два слота для M.2 SSD, один из них занят накопителем Kingston OM8PCP31024F-AI1 объемом 1024 ГБ (доступно 942 ГБ), второй свободен для желающих дополнительно увеличить объем внутреннего хранилища. Кроме того, в этом ноутбуке также есть пустой слот для SATA-диска. За беспроводную связь в ноутбуке отвечает модуль Intel Wi-Fi 6 AX201, поддерживающий протокол IEEE 802.11ax и Bluetooth 5.2.

Производительность

Ноутбук показывает отличную общесистемную производительность в комплексных синтетических тестах и очень высокое быстродействие в прикладных задачах. Комплектный SSD в тесте CrystalDiskMark показывает очень хорошие результаты: больше 2100 МБ/с на чтение и 1700 МБ/с — на запись.

В приложении MSI Center доступны четыре профиля для работы системы: Super Battery, Silent, Balanced и Extreme Performance плюс пользовательский профиль — в нем можно вручную выбрать уровень производительности и режим работы системы охлаждения, раздельно для CPU и GPU. Для игровых задач оптимальным вариантом является режим Balanced – в нем охлаждение даже под максимальной нагрузкой работает относительно тихо, при этом производительность в играх почти не отличается от режима Extreme Performance: на максимальных настройках графики разницы по большей части не было вовсе, при снижении нагрузки на GPU в ряде игр прирост появлялся, но не превышал 5-8%. Extreme Performance же будет полезен, когда нужна максимальная производительность в CPU-зависимых задачах с нагрузкой на все ядра: в синтетическом бенчмарке Cinebench R23 (в тесте Multi-Core) прирост составил около 35%, а в CPU-тесте 3DMark (при использовании всех потоков) и вовсе был полуторакратным.

В стресс-тесте AIDA64 в профиле Balanced процессор работает на средней частоте 2,4 ГГц, температура процессора поднимается до 75-80 градусов, тепловой пакет составляет 35 Вт, тротлинг при этом не фиксируется, уровень шума на расстоянии 1 м от ноутбука — около 48 дБ. При переключении в Extreme Performance TDP поднимается до 57 Вт, частота процессора — до 3,1 ГГц, а температура — до 90 градусов; при этом утилита начинает фиксировать тротлинг на среднем уровне порядка 7%, а уровень шума поднимается до ~55 дБ.

Как и у рассмотренной нами ранее модели MSI Katana GF66 11UD, у MSI Pulse GL66 11UEK в режиме Balanced вентиляторы работают постоянно даже в состоянии простоя — хоть и довольно тихо, но при отсутствии шума в помещении их все-таки отчетливо слышно. Опять-таки, их можно точно так же выключить буквально в пару кликов мыши — выбрать сценарий User в утилите MSI Center, в нем для параметра Fan Speed указать вариант Advanced и в его настройках опустить до нуля скорость вращения кулеров при «холодном» процессоре. С таким пассивным охлаждением через два часа простоя температура процессора находилась на уровне 40 градусов (при температуре в помещении около 23 градусов).

Результаты тестов в реальных играх показывают, что быстродействия MSI Pulse GL66 11UEK оказывается вполне достаточно, чтобы запускать практически все игры на максимальных настройках графики: в большинстве проектов средний fps оказывался выше 50 кадров/сек, и только в Metro Exodus Enhanced Edition (игра с неотключаемым рейтрейсингом) пришлось понизить качество графики до уровня «высокое», чтобы получить такую же производительность.

Производительность в играх, кадры/с (разрешение 1920х1080, максимальное качество графики):

Автономность

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 53,5 Вт*ч. Как и любая другая игровая модель, MSI Pulse GL66 11UEK не показывает каких-то впечатляющих результатов в тестах на автономность: так, в батарейном тесте бенчмарка PCMark 10 он проработал почти ровно 1 час в игровом режиме и чуть меньше трех часов — в симуляции офисной работы.

В режиме простоя ноутбук продержался чуть больше трех часов в режиме работы Balanced и на целых полтора часа дольше — в режиме экономии батареи Super Battery.