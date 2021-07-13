Компания MSI представила в Украине несколько новых ноутбуков





Компьютеры компании MSI не так часто появляются в нашем информационном поле, но в ближайшее время это может поменяться. В конце прошлой недели представители MSI показали новые модели своих ноутбуков, которые поступают в продажу на украинском рынке. Среди них есть пара моделей для бизнеса, ноутбук для создателей контента и сразу четыре игровые модели в нескольких ценовых категориях. Некоторые новинки уже успели побывать у западной прессы, где их очень неплохо похвалили. Нам предоставили возможность побывать на мероприятии, и вот о каких ноутбуках там рассказали.

MSI Prestige и Modern

Первые две линейки представляют модели, ориентированные на бизнес-пользователей. Для них в первую очередь важны габариты и автономность. Но и нельзя сказать, что про остальные параметры не подули во время разработки. Тут есть процессоры Intel 11-го поколения и дискретная графика от NVIDIA.

MSI Modern представлены в виде 14- и 15-дюймовых моделей с Full HD экранами и IPS-матрицами. Корпусы могут быть в пастельных оттенках Beige Mousse и Bluestone, а также более классическом Carbon Gray и Urban Silver. Габариты 14-дюймовой модели составляют 319×219×16,9 мм, а вес — 1,3 кг. 15-дюймовая версия немного больше — 356,8×233,7×16,9 мм, при весе 1,6 кг. Среди интерфейсных разъемов у ноутбуков есть пара USB-A, комбинированный разъем для гарнитуры, слот для карт памяти microSD, Thunderbolt 4, HDMI и проприетарный разъем питания.

Внутри системы могут быть процессоры от Intel Core i3 до Core i7 серии U. И в зависимости от конкретной комплектации, графика Intel UHD/Iris Xe Graphics, либо дискретная NVIDIA MX450 с двумя гигабайтами GDDR5. Оперативной памяти в этих моделях от 8 до 16 ГБ DDR4 (доукомплектовать можно до 32/64 ГБ), тогда как NVMe-накопители получили емкость 256 и 512 ГБ. Для связи есть поддержка Wi-Fi 6, а беспроводные аксессуары можно подключить с помощью Bluetooth 5.1. Автономную работу поддерживает батарея емкостью 39-52 Вт•ч (в зависимости от комплектации).

В линейке MSI Prestige такие же два варианта диагонали дисплеев, но тут уже доступны матрицы с 4K-разрешением. «Цветные» корпусы получили оттенки Pure White и Rose Pink, а также доступны те же классические цвета. Размеры меньшей модели равны 319×219×15,9 мм с весом 1,29 кг, а у большей — 356,8×233,7×18,9 мм, 1,69 кг. Из приятных бонусов тут есть ИК-датчик для Windows Hello, а также сканеры отпечатков пальцев. На боковинах 14-дюймовых ноутбуков можно найти два порта Thunderbolt, USB-A, кард-ридер microSD и комбинированный аудио-разъем. У «старшей» модели дополнительно есть еще один порт USB-A и HDMI.

Процессоры в этой линейке немного «веселее» — Intel Core i5-1155G7 или i7-1195G7. Есть комплектации с интегрированной графикой, либо дискретной, в качестве которой доступна NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q с 4 ГБ GDDR6. Базовые версии поставляются с 8 и 16 ГБ ОЗУ, которые в меньшем корпусе распаяны на материнской плате. Там же есть и один слот для NVMe-накопителя. А в большем есть пара слотов SO-DIMM, куда можно самостоятельно установить до 64 ГБ, еще и два слота для накопителей. Еще у Prestige поддерживается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. В зависимости от размера корпуса, устанавливаются аккумуляторы емкостью 52 или 82 Вт•ч.

MSI Creator Z16

Линейка для людей, работающих над созданием разного рода контента, получила одноименное название — Creator. На наш рынок попадает 16-дюймовая версия. Ее IPS-матрица получила разрешение QHD+, соотношение сторон 16:10, 100% охват DCI-P3 и частоту обновления картинки 120 Гц. Опционально доступна версия с сенсорным экраном. Интересной особенностью этой модели также является клавиатура с подсветкой MiniLED для каждой отдельной клавиши, которая отличается от традиционной подсветки более высокой яркостью и меньшим энергопотреблением, а контролируется она с помощью SteelSeries Engine3.

В этом ноутбуке также доступны функции Windows Hello и есть сканер отпечатков пальцев. Для подключения внешних устройств есть два порта USB-A, два Thunderbolt 4, разъем для гарнитуры и слот для карт памяти microSD. Питание ноутбука организовано через проприетарный порт. Габариты MSI Creator Z16 составляют 359×256×15,9 мм, а весит корпус 2,2 кг. Модель представлена только в темно-сером цвете.

Мощности ноутбуку тоже не занимать. Тут установлены процессоры Intel Core i7-11800H или i9-11900H, а с графикой справляется дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ GDDR5. Есть два слота для оперативной памяти объемом до 64 ГБ, и еще пара слотов для NVMe-накопителей. Также не обошлось без поддержки Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. А поддерживать работу без розетки будет аккумулятор емкостью 90 Вт•ч.

На украинском рынке будут доступны две версии со стоимостью 80 и 90 тысяч гривен.

Игровые ноутбуки

Основной движущей силой ноутбучного подразделения компании являются игровые модели. Из новинок к нам поступят модели Raider, Stealth, Pulse и Katana. Обзор предыдущей модели из топовой линейки Raider, например, у нас был.

Более дорогие линейки Raider и Stealth в украинской рознице представляют модели, которые оснащаются высокоскоростными матрицами (от 165 и до 360 Гц) с Full HD- и QHD-разрешением (версии с 4K на наш рынок пока не попали). Они есть в размере 15 и 17 дюймов. При этом Raider представляет собой модель покрупнее и помощнее, с видео NVIDIA GeForce RTX 3080, а Stealth — полегче и с NVIDIA GeForce RTX 3070/3080 Max-Q.

Комплектации MSI Raider (цены от 100 до 130 тысяч гривен):

Комплектации MSI Stealth (цены от 77 до 90 тысяч гривен):

MSI Pulse и Katana — более доступные игровые модели. Они тоже могут быть 15- и 17-дюймовыми, все оснащены Full HD-матрицами с частотой обновления 144 Гц (есть версии с разрешением и частотой повыше, но, опять же, не в наших широтах). В отличии от вышеупомянутых линеек, тут установлены видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3060.

Все игровые ноутбуки позволяют поменять оперативную память и накопители. Также они оснащены клавиатурами, разработанными компанией SteelSeries.

Комплектации MSI Pulse (цены от 43 до 54 тысяч гривен):

Комплектации MSI Katana (цены от 37 до 50 тысяч гривен):