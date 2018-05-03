Обзоры
Обзор наушников Xiaomi Mi Dual Driver Earphones
57

Обзор наушников Xiaomi Mi Dual Driver Earphones

Обзор наушников Xiaomi Mi Dual Driver Earphones

Все, что делает Xiaomi, так или иначе пользуется популярностью, потому что 99% продукции компании отличается хорошим соотношением цена/качество, а цена для нашего потребителя — один из важнейших факторов при покупке. Выбирая смартфон или любой другой «умный» гаджет Mi, приходится учитывать еще и специфику китайского ПО, которое может не иметь локализации, или быть представлено только в китайских магазинах приложений. C мелочевкой вроде павербанков или наушников подобных проблем нет и тут Xiaomi действительно выступает «на коне», а потребитель может быть уверенным в том, что потратив небольшую сумму он не столкнется с проблемами и получит качественный аксессуар. Сегодня познакомимся с еще одним — наушниками-вкладышами Mi Dual Driver.

Xiaomi Mi Dual Driver Earphones White
Наушники, гарнитуры на
от 599 грн
Предложений: 1
Сравнить цены

Аксессуар предоставлен Xiaomi.ua

Комплектация и дизайн

Xiaomi Mi Dual Driver Earphones представили в конце марта, сейчас это самые новые наушники компании, а заодно и одни из самых доступных — в фирменном магазине они стоят $11, а на популярных площадках их можно найти по цене от $15.

Упаковка вполне соответствует цене товара — прозрачный блистер с названием наушников и основными характеристиками, логотипом Hi-Res Audio, инструкцией внутри, которая гарнитуре, по сути, не нужна — можно разве что еще раз ознакомиться с ее параметрами.

Как и в случае с большинством продуктов Xiaomi, дизайн Mi Dual Driver Earphones можно назвать простым и лаконичным. Основные материалы корпуса — пластик (чаши, пульт) и резина (кабель, кембрики). Вкладыши выпускаются в белом и черном цвете.

1111111

Еще есть небольшие металлические заглушки с обозначением каналов и сервисный ярлычок возле штекера. Качество литья пластика на отличном уровне — стыки можно заметить, но они гладкие, так что ничего не будет врезаться в ваши уши.

Дизайн Mi Dual Driver Earphones вдохновлен Apple EarPods — наушниками, которые поставляются со всеми iPhone. На это намекает форма чаш, которые напоминают повернутую и обрезанную каплю, хотя подобную конструкцию производители использовали и до Apple.

11

Основной звуковод находится на торце и направлен в слуховой канал, также есть дополнительный, как у традиционных наушников-вкладышей. Пультр ДУ с тремя кнопками и микрофоном аналогичен другим наушникам Xiaomi. Штекер миниатюрный, Г-образный, с «позолотой». В целом наушники получились симпатичными, выглядят вполне качественными и каких-либо претензий к материалам у нас не появилось. Но куда важнее звук.

Звук, эргономика

Восприятие звука — штука крайне субъективная, это всегда стоит помнить; самые «надежные» выводы о звучании любых наушников лучше делать самостоятельно.

Для меня знакомство с любыми наушниками делится на два этапа — первый в формате «в целом нравится или вообще не нравится», и в второй, который включает выяснение нюансов звучания, характерных особенностей.

11111

Звук Mi Dual Driver Earphones мне в целом понравился. Конечно, тут стоит сделать дополнительное уточнение — перед нами наушники-вкладыши, у всех подобных моделей звукоизоляция отсутствует как понятие, поэтому звучание любых вкладышей заметно отличается от «затычек» и накладных/полноразмерных моделей.

Mi Dual Driver играют достаточно чисто и легко, нормально подходят для музыки любых жанров. С учетом сопротивления в 32 Ома они подходят для использования с большинством смартфонов.

Важнейший нюанс этих наушников Xiaomi — полное отсутствие басов. В описании значится особая «двойная» конструкция излучателя с некой «керамической» мембраной (или нечто подобное), что должно обеспечить воспроизведение широко частотного диапазона, но на практике это коснулось «низких». В остальном можно рассчитывать на вполне хорошие «средние» и «высокие».

Я сравнивал Mi Dual Driver и с моими повседневными Shure SE215, и с ультра-бюджетными, но весьма хорошими VE Monk Plus, которыми пользуюсь в офисе, и с Apple EarPods. Естественно, что главным образом Xiaomi стоит сравнить с Venture Electronics.

Звучание этих вкладышей очень отличается. Monk Plus басовиты, обладают насыщенным и несколько «мутноватым» звучанием, но все равно играют очень приятно. В случае Mi Dual Driver, как мы уже отметили, нет даже намека на басы, а звучание воспринимается более легким, чистым и немного звонким благодаря нормальной проработке «высоких». В целом — тоже хорошо. Ещё есть большая разница в посадке и дизайне. VE Monk Plus утилитарны, с поролоновыми насадками они подойдут далеко не под каждые уши. Вкладыши Xiaomi выглядят более современно и красиво, как мне кажется, у них более универсальная посадка.

111111

Также отмечу, что несмотря на схожесть формы корпуса, посадка EarPods мне показалась более удобной и надежной, хотя все субъективно — в редакции Xiaomi Mi Dual Driver получили абсолютно разные отзывы, как в плане удобства, так и звучания.

11

Из других, чуть менее важных особенностей отмечу не самый удобный пульт ДУ. Хорошо, что у него есть три клавиши, которые позволяют управлять воспроизведением и регулировать громкость на Android-смартфонах (на Apple — только ставить на «паузу» и отвечать/завершать вызовы). Плохо, что пульт имеет цилиндрическую форму и тонкие клавиши — из-за этого управлять воспроизведением вслепую не слишком удобно.

Единственный микрофон находится достаточно близко ко рту, так что гарнитура нормально подходит для телефонных разговоров, никто из собеседников особо не жаловался — стоит просто учитывать отличия в звучании при использовании микрофона смартфона и наушников.

11

Штекер миниатюрный, он должен подойти даже если вы пользуетесь массивным чехлом. Кабель имеет среднюю толщину — относительно мягкий и компания обещает, что он будет крепким и не задубеет на морозе.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, цена, звучание (в целом), нормальная эргономика, наличие пульта
Минусы: отсутствие «низких»
Вывод: Mi Dual Driver Earphones — наушники в традиционном стиле Xiaomi. Они совмещают в целом неплохое и даже приятное звучание, современный дизайн, который подойдет максимальному числу потребителей, и демократичную цену. Перед нами обычные вкладыши — это менее универсальный тип, но они пригодятся в качестве второй пары для случаев, когда нужно сохранять связь с окружающей обстановкой или если вы просто любите такой тип наушников. Mi Dual Driver недорогие, так что их можно взять «на сдачу» из интереса — в этом случае просто учитывайте информацию в обзоре. Если присматриваетесь как основным и цена крайне важна — лучше попробовать послушать в магазине перед покупкой. В любом случае модель заслуживает внимания.

Технические характеристики

Обзор наушников Xiaomi Mi Dual Driver Earphones Xiaomi Mi Dual Driver Earphones Black
420 − 420 грн
Сравнить цены
Тип Наушники с микрофоном/Телефонная гарнитура
Способ подключения / радиус действия проводной
Тип конструкции вкладыши
Тип акустического оформления открытые
Тип крепления внутрикнальные
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/-
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20-40000
Сопротивление, Ом 32
Конструкция микрофона встроенные в пульт ДУ
Пульт ДУ + (3 кнопки)
Регулятор громкости нет данных
Тип кабеля стандартный
Подключение кабеля Jack 3.5
Форма штекера L-образный
Цвет черный
Android-совместимость +

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленные для тестирования наушники

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить