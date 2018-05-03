Обзор наушников Xiaomi Mi Dual Driver Earphones

Все, что делает Xiaomi, так или иначе пользуется популярностью, потому что 99% продукции компании отличается хорошим соотношением цена/качество, а цена для нашего потребителя — один из важнейших факторов при покупке. Выбирая смартфон или любой другой «умный» гаджет Mi, приходится учитывать еще и специфику китайского ПО, которое может не иметь локализации, или быть представлено только в китайских магазинах приложений. C мелочевкой вроде павербанков или наушников подобных проблем нет и тут Xiaomi действительно выступает «на коне», а потребитель может быть уверенным в том, что потратив небольшую сумму он не столкнется с проблемами и получит качественный аксессуар. Сегодня познакомимся с еще одним — наушниками-вкладышами Mi Dual Driver.

Аксессуар предоставлен Xiaomi.ua

Комплектация и дизайн

Xiaomi Mi Dual Driver Earphones представили в конце марта, сейчас это самые новые наушники компании, а заодно и одни из самых доступных — в фирменном магазине они стоят $11, а на популярных площадках их можно найти по цене от $15.

Упаковка вполне соответствует цене товара — прозрачный блистер с названием наушников и основными характеристиками, логотипом Hi-Res Audio, инструкцией внутри, которая гарнитуре, по сути, не нужна — можно разве что еще раз ознакомиться с ее параметрами.

Как и в случае с большинством продуктов Xiaomi, дизайн Mi Dual Driver Earphones можно назвать простым и лаконичным. Основные материалы корпуса — пластик (чаши, пульт) и резина (кабель, кембрики). Вкладыши выпускаются в белом и черном цвете.

Еще есть небольшие металлические заглушки с обозначением каналов и сервисный ярлычок возле штекера. Качество литья пластика на отличном уровне — стыки можно заметить, но они гладкие, так что ничего не будет врезаться в ваши уши.

Дизайн Mi Dual Driver Earphones вдохновлен Apple EarPods — наушниками, которые поставляются со всеми iPhone. На это намекает форма чаш, которые напоминают повернутую и обрезанную каплю, хотя подобную конструкцию производители использовали и до Apple.

Основной звуковод находится на торце и направлен в слуховой канал, также есть дополнительный, как у традиционных наушников-вкладышей. Пультр ДУ с тремя кнопками и микрофоном аналогичен другим наушникам Xiaomi. Штекер миниатюрный, Г-образный, с «позолотой». В целом наушники получились симпатичными, выглядят вполне качественными и каких-либо претензий к материалам у нас не появилось. Но куда важнее звук.

Звук, эргономика

Восприятие звука — штука крайне субъективная, это всегда стоит помнить; самые «надежные» выводы о звучании любых наушников лучше делать самостоятельно.

Для меня знакомство с любыми наушниками делится на два этапа — первый в формате «в целом нравится или вообще не нравится», и в второй, который включает выяснение нюансов звучания, характерных особенностей.

Звук Mi Dual Driver Earphones мне в целом понравился. Конечно, тут стоит сделать дополнительное уточнение — перед нами наушники-вкладыши, у всех подобных моделей звукоизоляция отсутствует как понятие, поэтому звучание любых вкладышей заметно отличается от «затычек» и накладных/полноразмерных моделей.

Mi Dual Driver играют достаточно чисто и легко, нормально подходят для музыки любых жанров. С учетом сопротивления в 32 Ома они подходят для использования с большинством смартфонов.

Важнейший нюанс этих наушников Xiaomi — полное отсутствие басов. В описании значится особая «двойная» конструкция излучателя с некой «керамической» мембраной (или нечто подобное), что должно обеспечить воспроизведение широко частотного диапазона, но на практике это коснулось «низких». В остальном можно рассчитывать на вполне хорошие «средние» и «высокие».

Я сравнивал Mi Dual Driver и с моими повседневными Shure SE215, и с ультра-бюджетными, но весьма хорошими VE Monk Plus, которыми пользуюсь в офисе, и с Apple EarPods. Естественно, что главным образом Xiaomi стоит сравнить с Venture Electronics.

Звучание этих вкладышей очень отличается. Monk Plus басовиты, обладают насыщенным и несколько «мутноватым» звучанием, но все равно играют очень приятно. В случае Mi Dual Driver, как мы уже отметили, нет даже намека на басы, а звучание воспринимается более легким, чистым и немного звонким благодаря нормальной проработке «высоких». В целом — тоже хорошо. Ещё есть большая разница в посадке и дизайне. VE Monk Plus утилитарны, с поролоновыми насадками они подойдут далеко не под каждые уши. Вкладыши Xiaomi выглядят более современно и красиво, как мне кажется, у них более универсальная посадка.

Также отмечу, что несмотря на схожесть формы корпуса, посадка EarPods мне показалась более удобной и надежной, хотя все субъективно — в редакции Xiaomi Mi Dual Driver получили абсолютно разные отзывы, как в плане удобства, так и звучания.

Из других, чуть менее важных особенностей отмечу не самый удобный пульт ДУ. Хорошо, что у него есть три клавиши, которые позволяют управлять воспроизведением и регулировать громкость на Android-смартфонах (на Apple — только ставить на «паузу» и отвечать/завершать вызовы). Плохо, что пульт имеет цилиндрическую форму и тонкие клавиши — из-за этого управлять воспроизведением вслепую не слишком удобно.

Единственный микрофон находится достаточно близко ко рту, так что гарнитура нормально подходит для телефонных разговоров, никто из собеседников особо не жаловался — стоит просто учитывать отличия в звучании при использовании микрофона смартфона и наушников.

Штекер миниатюрный, он должен подойти даже если вы пользуетесь массивным чехлом. Кабель имеет среднюю толщину — относительно мягкий и компания обещает, что он будет крепким и не задубеет на морозе.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн, цена, звучание (в целом), нормальная эргономика, наличие пульта Минусы: отсутствие «низких» Вывод: Mi Dual Driver Earphones — наушники в традиционном стиле Xiaomi. Они совмещают в целом неплохое и даже приятное звучание, современный дизайн, который подойдет максимальному числу потребителей, и демократичную цену. Перед нами обычные вкладыши — это менее универсальный тип, но они пригодятся в качестве второй пары для случаев, когда нужно сохранять связь с окружающей обстановкой или если вы просто любите такой тип наушников. Mi Dual Driver недорогие, так что их можно взять «на сдачу» из интереса — в этом случае просто учитывайте информацию в обзоре. Если присматриваетесь как основным и цена крайне важна — лучше попробовать послушать в магазине перед покупкой. В любом случае модель заслуживает внимания. Технические характеристики Xiaomi Mi Dual Driver Earphones Black

420 − 420 грн

Сравнить цены Тип Наушники с микрофоном/Телефонная гарнитура Способ подключения / радиус действия проводной Тип конструкции вкладыши Тип акустического оформления открытые Тип крепления внутрикнальные Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/- Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-40000 Сопротивление, Ом 32 Конструкция микрофона встроенные в пульт ДУ Пульт ДУ + (3 кнопки) Регулятор громкости нет данных Тип кабеля стандартный Подключение кабеля Jack 3.5 Форма штекера L-образный Цвет черный Android-совместимость +