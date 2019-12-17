Обзор ноутбука MSI Modern 14: ультрапорт на Intel Comet Lake-U

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Появление мобильных процессоров Intel Core 10-го поколения стало для производителей ноутбуков хорошим поводом обновить линейки экономичных ультрапортов. Еще во время сентябрьской выставки IFA 2019 многие компании анонсировали свои решения на базе чипов Ice Lake и Comet Lake. Теперь же ноутбуки на основе этих CPU уже появились в продаже и в Украине. Сегодня у нас на обзоре 14-дюймовая модель MSI Modern 14 A10M. Тайваньский производитель, зачастую предлагающий мощные игровые модели, похоже не прочь расширить ассортимент, закрепившись в нише тонких и легких ноутбуков. Что же, выбор устройств этого класса за последнее время значительно расширился. Чтобы рассчитывать на успех, придется приятно удивлять. Ну, мы готовы.

Перед практической частью с обзором ноутбука предлагаем разобраться с многообразием процессоров Intel Core 10-го поколения. Принадлежность к этой генерации чипов получили архитектурно различные модели, что вызывает немало вопросов у тех, кто выбирает новую экономичную платформу. Попробуем ответить хотя бы на часть из них.

Процессоры Intel Core 10-го поколения

В последние годы компания Intel особое внимание уделяет экономичным мобильным процессорам. Сегмент энергоэффективных ноутбуков/трансформеров растет и развивается наиболее динамично, потому акцент на чипах для подобных устройств вполне предсказуем. Не удивительно, что именно для этой категории устройств компания предложила свои новые процессоры Core 10-го поколения.

В начале августа Intel представила первые 10-нанометровые процессоры Ice Lake, а спустя всего несколько недель дополнила семейство 14-нанометрами Comet Lake. И в обоих случаях речь идет об экономичных моделях U/Y-серий.

Чипы Ice Lake основаны на новой микроархитектуре Sunny Cove c улучшенной производительностью на такт (IPC) и поддержкой дополнительных наборов инструкций, а также имеют функциональную интегрированную графику Intel Gen11 с пиковой производительностью более 1 TFLOPS. В то же время рабочие частоты Ice Lake пока сравнительно невысоки (до 4,1 ГГц), а даже топовые чипы Ice Lake-U предлагаются в варианте с четырьмя ядрами. В данном случае производитель большой упор сделал на возможности интегрированной графики. Существенно одновременно улучшить возможность всех структурных частей процессора без повышения TDP непросто даже при переходе на следующую технологическую ступень.

Intel увеличивает объемы производства 10-нанометровых чипов, но спрос на процессоры для экономичных ноутбуков значительно превышает возможности производителя его удовлетворить. Здесь уже не выручку приходят 14-нанометровые Comet Lake, которые в новой процессорной экосистеме выглядят своеобразным апдейтом чипов Whiskey Lake. Зачем же Intel понадобилось заменять последние?

Вопрос вполне логичный. Действительно, принципиальных отличий от предшественников не так много, но нюансы кроются в деталях и здесь их достаточно.

С запуском Comet Lake впервые в U-линейке появляются 6-ядерные 12-поточные модели. При этом номинальный тепловой пакет Core i7-10710U остается на прежнем уровне – 15 Вт. Результат удивляет, особенно если учитывать, что мы имеем дело с 14 нм техпроцессом. Очевидно технология изготовления по этим нормам уже настолько отработана, что 6-ядерная модель в этом классе стала лишь вопросом целесообразности. Базовая частота топового чипа несколько снижена (1,1 ГГц), однако при нагрузке на одно ядро процессор может ускоряться вплоть до 4,7 ГГц.

Любопытно, но в ряде задач топовый 6-ядерный Comet Lake в грубой вычислительной производительности окажется даже несколько предпочтительнее 4-ядерных Ice Lake. Хотя у ядер c архитектурой Sunny Cove выше производительность на такт, количество функциональных блоков и рабочая частота все еще имеют значение.

В новых чипах Comet Lake-U также интегрирована вычислительная часть контроллера Wi-Fi 6. Добавив чип компаньон Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+), можно получить беспроводную передачу данных на скоростях до 2,4 Гб/c.

Comet Lake получили поддержку памяти DDR4-2666, вместо DDR4-2400 у предшественников, а также теперь могут работать с LPDDR4X до 2933 МГц. В этом плане все несколько скромнее, чем у Ice Lake, получивших DDR4-3200 и LPDDR4X-3733, но также заметен прогресс.

Как и Ice Lake, процессоры Comet Lake поддерживают технологию динамического изменения энергопотребления Adaptix. С помощью алгоритмов с элементами машинного обучения (ML) платформа позволяет регулировать потребление/производительность чипов в зависимости от фактических возможностей используемой системы охлаждения, изменяя граничные показатели PL1.

По заявлению Intel, таким способом можно дополнительно увеличить производительность процессоров на 8–12%. В случае с ноутбуками разработчикам необходимо использовать специализированное ПО на основе технологии Intel Dynamic Tuning Technology (Intel DTT) для предварительного профилирования. Для конечных пользователей такой инструмент не доступен. Отчасти справедливо, потому как возможные риски в этом случае несет именно производитель системы.

Важный нюанс – Comet Lake на аппаратном уровне получили все те исправления безопасности, которые были сделаны для чипов Ice Lake.

На старте серия Comet Lake-U включала четыре процессора: топовый 6-ядерный Core i7-10710U, пару 4-ядерных моделей – Core i7-10510U и Core i5-10210U, а также Core i3-10110U c функциональной формулой 2/4. Совсем недавно линейку также пополнили базовые чипы – Pentium Gold 6405U (2/4; 2,4 ГГц, 2 МБ L3) и Celeron 5205U (2/2; 1,9 ГГц, 2 МБ L3), которые будут использоваться для доступных ноутбуков начального уровня. Кроме количества ядер и отсутствия поддержки Hyper-Threading у Celeron из функциональных упрощений можно отметить работу с памятью DDR4-2400, вместо DDR4-2666 у старших моделей.

Одновременно с U-серией, Intel также представила еще более экономичные чипы Comet Lake-Y, которые приходят на смену или скорее даже дополняют линейку Amber Lake-Y. Архитектурных изменений там не очень много, но вот количество ядер/потоков в большинстве случаев увеличилось вдвое. 4-ядерные 8-поточные процессоры в подобном формате с настраиваемым TDP в 5,5/7/9 Вт – это тоже знаковое событие. Причем заметим, что здесь речь идет об уже нередко порицаемом 14-нанометровом техпроцессе. Но здесь важна не цифра, которая скорее несет маркетинговую нагрузку, а конкретный продукт. Если производитель может сделать чип с хорошим соотношением производительность/экономичность/цена, имеет ли значение, каким именно способом получен результат?

Возвращаясь к Comet Lake-U, отметим, что ноутбуки на их основе уже в широкой продаже, наряду с моделями на базе Ice Lake-U. Номинально обе серии принадлежат к Intel Core 10-го поколения, и на первый взгляд непросто сориентироваться, какой же именно процессор используется в конкретном случае.

Чтобы упростить идентификацию, Intel предлагает обновленную схему обозначения чипов. Основной маркер, позволяющий быстро определить семейство – символьный индекс в конце названия модели. Для Comet Lake используется суффикс «U», указывающий на принадлежность к продуктовой линейке, тогда как для Ice Lake в конце модели отражается условный уровень интегрированной графики – G7, G4 или G1.

Еще один очевидный маркер – 10-нанометровые чипы имеют 4-символьное числовое обозначение, а 14-нанометровые – 5-символьное.

После столь затяжной вступительной части, самое время ответить на вопрос: «А какие же процессоры в итоге лучше?» Чипы обеих линеек имеют свои сильные и слабые стороны. Ice Lake-U c новой микроархитектурой привлекают повышенной производительностью на такт и значительно улучшенной интегрированной графикой. В то же время их рабочие тактовые частоты не так велики (до 4,1 ГГц), а даже в топовой версии речь пока идет о 4-ядерных моделях. В свою очередь у Comet Lake-U встроенная графика попроще, но e у них заметно более агрессивно повышаются рабочие частоты CPU (макс. 4,9 ГГц), а старшая модель получила функциональную формулу 6/12, оставаясь в рамках 15 Вт TDP.

На рынке уже представлено немало разноплановых моделей как на базе Ice Lake-U, так и на чипах Comet Lake-U. В случае с мобильными CPU огромное значение играет «внешняя оболочка», в которой он собственно используется. Посмотрим, на что же горазд Core i5-10210U, установленный в легкий ультрапорт MSI Modern 14.

Дизайн и компоновка MSI Modern 14

Знакомство с 14-дюймовым MSI Modern 14 стоит начинать с оглашения его массогабаритных характеристик. Размеры – 322×222×15,9 мм, вес – 1,18 кг.

Хотя за последнее время появилась уже целая группа моделей с подобными параметрами, при более детальном знакомстве с очередным представителем семейства не перестаешь удивляться. Да, 14-дюймовый ноутбук весом 1,18 кг уже не воспринимается как диковинка, но все еще впечатляет. Конечно здесь можно вспомнить Acer Swift 7 с его «890 г» при той же диагонали экрана, но это уже действительно небюджетный эксклюзив, здесь же речь о довольно массовой модели.

MSI Modern 14 получил алюминиевый корпус. Металлический сплав используется для всех панелей ноутбука. Модель предлагается в двух цветовых оформлениях – темно-сером (Carbon Gray) и серебристом (Silver).

На верхней крышке хорошо заметны следы направленной вертикальной шлифовки. В центральной части красуется нанесенный краской драконий силуэт. Неизменный логотип устройств игровой серии пожалуй несколько неожиданно видеть на ультрапорте, который вовсе не претендует на внимание геймеров.

Рабочая панель также имеет схожую фактуру, хотя здесь следы шлифовки менее выражены.

Все интерфейсные порты размещены на боковых панелях. Ближе к заднему торцу расположен DC-разъем для подключения блока питания. Увы, но модели с проприетарным коннектором все еще в ходу. Для подключения внешних экранов представлен полноформатный HDMI, позволяющий получить картинку с разрешением до 4К, но в этом случае только с частотой обновления экрана 30 Гц.

Рядом также имеется порт USB Type-C, соответствующий стандарту USB 3.2 Gen1 (он же USB 3.0). Поддержка Thunderbolt 3, увы, не предусмотрена. Возможно для базовых версий это не критично, но в более дорогостоящих комплектациях этот интерфейс желателен.

На левой кромке расположен комбинированный 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников/гарнитуры. Также с этой стороны выведены три светодиодных индикатора – работа, заряд батареи и статус контроллера Wi-Fi.

На правую грань вынесены два порта USB 3.2 Gen1 классического формата Type-A, а также еще один USB Type-C с интерфейсом того же поколения. Набор разъемов дополняет кард-ридер для флеш-карт формата SD (XC/HC). Уже нечастая опция для ноутбуков такого формата, но весьма полезный элемент для тех, кто часто сбрасывает фото/видео с камеры на ноутбук. Но стоит учитывать, что скорость копирования здесь будет ограничена интерфейсом USB 2.0.

Отверстие с нишей для замка Кенсингтона размещено в центральной части. Возможно не самая удачная компоновка, если реально его использовать, но для большинства пользователей этот вопрос не актуален.

На заднюю панель выведена решетка для выброса нагретого воздуха. Через отверстия едва просматриваются пластины радиаторного блока системы охлаждения.

На верхней крышке предусмотрен выступ за который можно поддеть экранный блок. Однако открыть ноутбук одной рукой все же не получится. Петли шарнира здесь достаточно тугие, но это скорее плюс конструкции, учитывая, что крышку можно распахнуть на 180 градусов.

Практически в любом положении экран надежно фиксируется и не покачивается во время работы с ноутбуком.

На нижней панели предусмотрены пластиковые стойки, в зоне активной системы охлаждения расположена вентиляционная решетка. По сгруппированным техническим отверстиями на скосах корпуса в углах передней грани можно определить наличие пары излучателей акустической системы.

Экран

Как несложно догадаться, MSI Modern 14 оснащен 14-дюймовым экраном. Для ноутбука используется IPS-матрица (Innolux CMN N140HCE-EN2) c разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц. Панель имеет матовое антибликовое покрытие. Стоит отметить широкие углы обзора с минимальным изменением картинки.

Уровень яркости регулируется в пределах от 11 до 285 кд/м². В целом средние показатели. Для работы на улице в солнечную погоду желателен несколько больший запас, но для помещения даже с ярким освещением значения вполне достаточные. Для регулировки яркости ШИМ либо не используется, либо имеет высокую частоту, благодаря чему нет эффекта мерцания на любом уровне подсветки.

Для используемой IPS-матрицы заявлен цветовой охват на уровне 100% sRGB. Практические замеры это подтверждают.

По умолчанию цветовая температура составляет порядка 7000К. Однако небольшое смещение в холодные полутона практически не ощущается. К тому же производитель предлагает использовать для настройки изображения MSI True Color, позволяющую не только задействовать несколько режимов, но и выполнить более тонкую регулировку.

Есть возможность настроить интенсивность каждого из RGB-каналов, поиграться с гаммой и контрастностью, подвигать ползунок цветовой температуры. Предусмотрена возможность сохранить настроенные профили, что очень удобно. Если задаться целью, можно получить комфортную картинку, с учетом личных предпочтений.

Дисплейный блок имеет тонкие боковые и верхнюю рамки (5,7 мм), потому объектив веб-камеры размещен под экраном. Такая компоновка компромиссная и имеет очевидные недостатки. Во время видеотрансляции точно не стоит пользоваться клавиатурой ноутбука, потому как руки заметно выезжают на передний план. Ну, и в целом сказывается нижний ракурс. В целом качество 720p-камеры посредственное, но для базовых целей она пригодна.

Клавиатура и тачпад

MSI Modern 14 имеет клавиатуру островного типа с достаточно коротким ходом. Она удобна для набора текста. В процессе блок не прогибается под нажатием на кнопки, если не прикладывать чрезмерные усилия.

Раскладка возможно потребует некоторого привыкания. Прежде всего стоит отметить узкую клавишу Enter, а также дополнительный ряд навигационных кнопок у правой кромки. Функциональная клавиша «Fn» размещена в правой части клавиатуры. При необходимости назначение кнопок «Win» и «Fn» можно поменять местами. Понравились полноразмерные курсорные кнопки.

Клавиатура имеет белую подсветку с тремя режимами интенсивности. Символы отлично подсвечиваются, причем это касается и кириллических знаков, которые имеют меньший кегль и размещены в правом нижнем углу кнопок. В тестируемом экземпляре почему-то оказалась неполная локализация, на клавишах отсутствуют буквы украинского алфавита.

Для моделей с графитовым внешним оформлением (Carbon Gray) подсвеченные символы отлично контрастируют с клавишами. Для моделей серебристого цвета подсветка в помещении с хорошим внешним освещением будет менее эффективна.

Круглая металлическая кнопка включения системы вынесена над клавиатурным блоком. В области клавиши предусмотрен перфорированный сегмент с целым набором небольших отверстий. Они визуально «оживляют» верхнюю панель, попутно улучшая приток воздуха.

Площадь тачпада относительно невелика – 100×56 мм. Кнопки выбора и вызова контекстного меню в нижней части несколько туговаты с отчетливым, но шумноватым кликом. При этом сенсорная площадка не дребезжит, не люфтит и имеет хорошую чувствительность.

Производитель почему-то решил не оснащать MSI Modern 14 сканером отпечатков пальцев. Подобный модуль уже стал привычной и весьма полезной опцией для быстрой авторизации в системе.

Платформа

Для MSI Modern 14 используются чипы Core 10-го поколения. В частности новые процессоры семейства Comet Lake-U. Рассматриваемая версия (A10M-653XUA) оснащена Core i5-10210U. Это 4-ядерный 8-поточный чип с рабочей формулой 1,6/4,2 ГГц и 6 МБ кеш-памяти третьего уровня.

Стандартная расчетная мощность для экономичных чипов U-серии – 15 Вт. Отметим, что это пока единственная модель Core i5 в линейке процессоров Comet Lake-U. О принадлежности чипа к семейству Intel Core 10-го поколения будет напоминать соответствующий шильдик на рабочей панели.

Процессор оснащен графическим ядром Intel UHD Graphics. Хотя в этом случае производитель не использует определенное обозначение модели видеоядра, в плане возможностей это аналог UHD 620 с архитектурой Intel Gen9.5. В данном случае имеем 24 исполнительных модуля (EU), работающих на частоте 300/1100 МГц.

Текущая версия утилиты GPU-Z до сих пор почему-то корректно не распознает конфигурацию GPU, но функциональное оснащение в данном случае не вызывает вопросов.

Производитель также предлагает ноутбуки серии Modern 14 с дискретной графикой GeForce MX250 2 ГБ. Такие модели имеют обозначение MSI Modern 14 A10RB, весят на 100 г больше, оснащаются системой охлаждения с двумя вентиляторами и имеют меньшую автономность.

Все модификации MSI Modern 14 оснащаются одним разъемом So-DIMM для установки модулей оперативной памяти. Учитывая возможности новых процессоров Intel Comet Lake, для планок емкостью до 32 ГБ поддерживаются режимы вплоть до DDR4-2666. В нашем случае ноутбук оснащен 8 ГБ памяти DDR4-2666. Используется модуль SK hynix HMA81GS6CJR8N-VK. Повышенная эффективная частота ОЗУ увеличивает пропускную способность, однако однаканальный режим доступа конечно скажется на производительности в ряде задач, а в особенности на возможностях интегрированной графической подсистемы.

Так как разъем So-DIMM на плате один, если понадобится увеличить объем ОЗУ, придется заменить установленный модуль на планку объемом 16 ГБ или 32 ГБ.

Что касается накопителей, то в MSI Modern 14 предусмотрен один комбинированный слот M.2, позволяющий использовать как SATA, так и PCI-E-накопители соответствующего формата. В рассматриваемой комплектации ноутбук оснащен Kingston RBUSN8154P3256GJ (PCI-E 3.0 x2) объемом 256 ГБ. Это PCI-E-модель начального уровня на базе контроллера Phison E8, но по ключевым скоростным характеристикам он производительнее SATA-моделей.

Во время апгрейда SSD можно заменить на более емкую и скоростную модель. Как и в случае со слотом So-DIMM, порт M.2 расположен на внутренней стороне материнской платы, потому чтобы добраться к этим коннекторам, понадобится не только снять нижнюю крышку, но и переворачивать системную плату. При отсутствии соответствующих навыков стоит доверить такую работу сотрудникам сервисного центра. В этом случае и гарантия производителя сохранится. В общем, апгрейд памяти/накопителя для MSI Modern 14 возможен, но технически несколько затруднен.

Несмотря на то, что процессоры Comet Lake номинально имеют вычислительную часть для реализации Wi-Fi 6, для фактической поддержки необходим соответствующий радиомодуль (Intel Wi-Fi 6 AX201). Однако ноутбуки MSI Modern 14 оснащаются блоком Intel Wireless-AC 9560, который также использует использует интегрированные сетевые возможности процессора Intel с интерфейсом CNVio, но ограничен рамками Wi-Fi 802.11ac. Впрочем, учитывая возможность работы с полосой 160 МГц, пиковая скорость передачи данных и этом случае достаточно велика – до 1,73 Гб/c.

Проводная связь для MSI Modern 14 по умолчанию не предусмотрена. На панелях ноутбука нет Ethernet-розетки, в комплекте также отсутствует соответствующий адаптер-переходник с USB. Если такой тип подключения в принципе актуален, внешний USB-контроллер нужно будет приобрести дополнительно.

MSI Modern 14 может поставляться с предустановленной операционной системой Windows 10 Home/Pro, а также без оной. Рассмотренная модификация как раз в целях экономии предлагается с Free DOS, потому для полноценной работы понадобится установить более функциональную ОС.

На случай если это будет какая-либо версия Windows 10, на SSD предварительно создан раздел с необходимыми драйверами и фирменным ПО. Сразу после установки системы можно одним кликом установить полный комплект или выбрать необходимый набор. После первичной инсталляции есть возможность обновления до актуальных версий. Очень удобно, так как не нужно сразу искать на сайте необходимые драйверы и устанавливать их по очереди.

Производительность MSI Modern 14

Производительность легких ультрапортов – вопрос не первостепенный. От систем такого формата зачастую требуется хорошая отзывчивость во время браузинга, просмотра видео любых форматов, работы с почтой и простыми офисными приложениями. Для подобных задач 15-ваттные чипы Intel U-серии подходят идеально. 4-ядерный Core i5-10210U здесь вполне уместен. Быстродействия достаточно для комфортной работы с относительно несложными задачами. Чип с функциональной формулой 4/8, 8 ГБ оперативной памяти и PCI-E-накопитель – хорошая смесь на случай, если нужно получить не просто «печатную машинку» для непритязательных пользователей, а платформу, пригодную для более серьезных повседневных задач.

В комплексном тесте PCMark 10 ноутбук рассматриваемой комплектации набирает без малого 2600 баллов. Ожидаемый результата для платформы этого класса. Если смотреть на детали, то видны приличные показатели на этапах Essentials и Productivity. В задачах с созданием контента уже сложнее, хотя эпизодическая обработка фото и видео платформам такого класса вполне по плечу. Причем это будут вовсе не мучительные процедуры, особенно если используемое ПО умеет задействовать ресурсы Intel Quick Sync.

Вычислительные возможности Core i5-10210U (1,6/4,2 ГГц) не являются каким-то откровением. Архитектура фактически не изменилась, разве что подросли рабочие частоты, что также дает определенную добавку производительности. В тесте Cinebench R15 процессор набрал 568 баллов в многопоточном режиме. Младшая 4-ядерная модель предыдущего семейства Whiskey Lake – Core i5-8265U (1,6/3,9 ГГц) обеспечивала порядка 510 баллов. Такие результаты мы получали во время теста Acer Swift 3 SF314-56G полугодичной давности. Здесь никакого волшебства или качественных изменений. Выше рабочая частота процессора при прочих равных – больше производительности.

В более длительной рендеринг-сессии в Cinebench R20 ноутбук набрал 1243/408 баллов.

Учитывая то, что графическая система Comet Lake фактически не претерпела изменений, и здесь используется уже хорошо знакомая графика Intel Gen9.5, показатели в тесте 3DMark мало в чем будут отличаться от таковых для чипов с Intel UHD Graphics 620. Более того, в случае с MSI Modern 14 A10M ситуацию ухудшает одноканальный режим работы памяти, что заметно сказывается на возможностях интегрированной графики. Поддержка DDR4-2666 – это плюс, но 64-битовый доступ к ОЗУ радикально сказывается на итоговой пропускной способности памяти, которая используется в том числе и «встройкой».

В результате, вместо должных 35–40 ГБ/c, характерных для DDR4-2666 в двухканальном режиме, в тесте AIDA64 мы видим трансферы на уровне 20 ГБ/c. Интегрированная графика в качестве буфера использует системную память, потому, конечно, одноканальный режим сказывается на итоговом количестве fps.

Хотя ультрапорты подобного формата с iGPU в принципе не претендуют на роль игровой платформы, отвлечься от офисной рутины можно даже на встройке с одноканальным доступом к памяти. Просто нужно выбирать подходящие проекты и настройки графики. Здесь нет проблем с тем, чтобы, например, решить головоломки Portal 2, защитить базу в Defense Grid: The Awakening или пробежаться по сюжету Mafia II.

Нагрев и шум

Для версий MSI Modern 14 без дискретной графики в конструкции системы охлаждения используется один вентилятор центробежного типа и одна тепловая трубка, передающая тепло от теплосъемника на процессоре к компактному радиаторному блоку.

Компактный вентилятор можно рассмотреть через вентиляционную решетку на задней панели ноутбука, через которую проводится забор воздуха.

Производитель позаботился о том, чтобы не перекрывался доступ к решетке. Кроме пяти достаточно высоких ножек, размещенных по углам и в центральной части ноутбука, рядом с вентиляционными отверстиями предусмотрена еще небольшая пластиковая стойка.

В покое и во время невысокой нагрузки ноутбук работает очень тихо. В таких условиях вентилятор не отключается, но уровень издаваемого шума невысок. Он теряется на фоне офисного помещения. В нашем случае, шумомер UNI-T UT353, расположенный в 50 сантиметрах от ноутбука, не фиксирует изменений шумового давления – ~ 36 дБА. И это несмотря на скорость вращения вентилятора порядка 2700 об/мин в подобных условиях. Для компактного вентилятора с такой конструкцией лопастей это ожидаемо.

Попутно отметим, что мониторить скорость вращения вентилятора удается лишь с помощью фирменного приложения MSI Creator Center. В популярных сервисных утилитах AIDA64 и HWInfo64 фактическая частота вращения не отображается.

В стресс-тесте AIDA64 процессор прогревался до 80–85С. При этом скорость вращения вентиляторов повышалась до 3500–3700 об/мин. Однако здесь стоит учитывать условия и характер нагрузки. Процессор динамически регулирует частоту и напряжение питания, с тем, чтобы вписаться в отведенные энергетические рамки. Потому в затяжной многопоточной задаче рабочая частота всех ядер CPU колебалась в пределах 2400–2500 МГц.

При нагрузке на одно/два ядра рабочие частоты значительно выше, также повышается и рабочее напряжение, потому периодически скорость вращения вентилятора дополнительно кратковременно возрастает (~4500 об/мин).

В приложении MSI Creator Center есть возможность активировать режим Cooler Boost c принудительным увеличением частоты вращения вентилятора до максимума – ~5200 об/мин. В этом случае на на шумомере мы регистрировали значение в 41 дБА, однако за время тестов ноутбука в автоматическом режиме подобный уровень шума не достигался.

В целом у владельца MSI Modern 14 вряд ли будут серьезные претензии к шуму или нагреву ноутбука. Модель достаточно тихо работает при типичной офисной нагрузке и очень умеренно повышает децибелы в более ресурсоемких задачах.

Автономность MSI Modern 14

Ноутбук оснащен 4-ячеечной литиево-ионной батареей емкостью 50 Вт·ч. Для платформы на базе экономичного процессора U-серии без дискретной графики это очень хороший показатель, позволяющий производителю обещать до 11 часов автономной работы.

В тесте PCMark 10 при использовании профиля Modern Office ноутбук продержался 10 часов 17 минут. Очень хороший результат, полученный при уровне яркости экрана 120 кД/м² и активированном Wi-Fi-контроллере. В таком случае полного заряда батареи должно хватать на целый рабочий день.

При высокой нагрузке автономность ноутбука конечно скромнее. При запуске игрового подтеста Gaming аккумулятора хватает на два часа.

МSI Modern 14 поставляется с БП мощностью 65 Вт (19 В, 3,42 А). Сам блок достаточно компактный, при этом все же не удалось обойтись без куска (45 см) силового кабеля с громоздкой вилкой. Суммарно такой набор добавит к общей массе ноутбука еще около 380 г.

На полную зарядку аккумулятора необходимо около 2 часов. Ускоренный режим не предусмотрен. При этом производитель предлагает возможность калибровки батареи а также при необходимости использовать дополнительные профили со щадящими для аккумулятора режимами неполного заряда.