Обзор смартфона OPPO A6 Pro: защита как у танка, батарея как у павербанка

Сегодня у нас на обзоре OPPO A6 Pro. Это смартфон среднего класса, который пытается переосмыслить важные характеристики в своей ценовой категории. Вместо традиционной погони за флагманской производительностью на этот раз компания делает ставку на автономность, защищенность и долговечность. Достаточно ли аккумулятора на 7000 мАч, защиты IP69 и военной сертификации, чтобы оправдать ожидания? Рассказываем в нашем обзоре.

OPPO A6 Pro Від 10 200 грн. Плюсы: превосходная автономность до двух дней; серьезная защита IP69 + MIL-STD-810H; быстрая 80-ваттная зарядка; качественный AMOLED 120 Гц; сканер отпечатков пальцев в экране; режим подводной съемки; в комплекте есть блок питания и чехол Купить в Elmir.ua Минусы: отсутствие 4K-видео и ультраширокоугольного объектива; посредственная производительность чипа; кому-то не понравится, что нет 3.5 мм аудиоразъема Купить в Elmir.ua 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики OPPO A6 Pro

Параметр Характеристика Дисплей 6,57″ AMOLED, 2372×1080, 120 Гц, 1400 нит (пиковая) Процессор Helio G100 (4G) ОЗУ / ПЗУ 6/8/12/16 ГБ (LPDDR4x) / 128/256/512 ГБ (UFS 2.2/3.1) Основная камера 50 МП (f/1.8, PDAF) + 2 МП (глубина/монохром, f/2.4) Фронтальная камера 16 МП (f/2.4) Аккумулятор 6500-7000 мАч Зарядка 80 Вт (проводная), 5 Вт (реверсивная) защита IP69, MIL-STD-810H, AGC DT-Star D+ ОС ColorOS 15 (Android 15) Габариты 158,2×75×8,0 мм Вес 188 граммов

Упаковка и комплектация

OPPO A6 Pro поставляется в традиционной для бренда упаковке. Коробка компактная, серебряно-белая и без лишних украшений.

В комплекте вы найдете сам телефон OPPO A6 Pro, зарядное устройство на 80 Вт SUPERVOOC, USB-C кабель (Type-C на Type-C), серый силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM-карты, а также документацию.

Приятно, что OPPO не пошла по пути других производителей и добавила в комплект зарядный блок. Учитывая, что это 80-ваттная зарядка, имеем серьезный бонус для потенциального покупателя.

А еще здесь прикольный чехол.

Дизайн и эргономика OPPO A6 Pro

Визуально OPPO A6 Pro выглядит как типичный смартфон, даже немного проще. Корпус здесь пластиковый однако материал ощущается прочным и приятным на ощупь. Но в целом дизайн максимально аскетичный. Габариты модели составляют 158.2×72.02×8 мм, а вес 188 граммов. Есть вариант цвета с металлическим отливом, он же серый, или яркий и насыщенный синий цвет.

Модуль камеры выступает на 1-2 миллиметра над корпусом, но по сравнению с другими современными устройствами, здесь можно сказать, что задняя часть почти плоская. Дисплей защищен стеклом Dragontrail Star D+, которое имеет средний уровень защиты от царапин.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На правом торце размещены клавиши громкости и кнопка блокировки экрана. На левом торце ничего нет. На верхнем торце есть микрофон для шумоподавления. На нижнем размещены основной микрофон, порт USB Type-C 2.0, моно-динамик и гибридный лоток для SIM-карт. Можно установить две nano-SIM или одну SIM и карту памяти microSD.

OPPO A6 Pro имеет самый высокий стандарт защиты IP69. Это означает полную пыленепроницаемость и защиту от струй горячей воды под высоким давлением. Заявлено, что смартфон можно погружать на глубину 1,5 метра на 30 минут, и он выдержит даже струи воды температурой 80 градусов. Для сравнения, большинство флагманов имеют IP68, что не предусматривает защиты от горячей воды, а тут середняк и с подобной защитой. Интересно.

Кроме этого, устройство прошло военную сертификацию MIL-STD-810H. Это американский военный стандарт, который проверяет устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метра, ударам, вибрациям, экстремальным температурам и другим сложным условиям. То есть по плану внутренние компоненты здесь должны быть защищены амортизационными материалами, которые поглощают удары.

3.5 мм аудиоразъема, как видим, не завезли, поэтому если оно вам еще надо, то придется пользоваться беспроводными наушниками или адаптером.

Дисплей OPPO A6 Pro

OPPO A6 Pro оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2372×1080 пикселей). Плотность точек здесь 397 PPI, а это однозначно дает четкое изображение без заметных пикселей.

Частота обновления дисплея составляет 120 Гц (есть автоматический режим, режим 60 Гц и 120 Гц), а частота дискретизации прикосновения достигает 240 Гц. Последнее теоретически должно улучшать отклик при наборе текста и в динамичных играх.

Яркость экрана OPPO A6 Pro типичная для этого сегмента и составляет 600 нит, а вот пиковая достигает уже 1400 нит в режиме HBM (High Brightness Mode). Это означает, что даже под прямыми солнечными лучами на дисплее все хорошо видно. А в помещении яркости вообще более чем достаточно. Также рекомендую пользоваться автоматической регулировкой, так как она работает корректно и использует все имеющиеся ниты как надо.

Дисплей здесь 10-битный, то есть поддерживает 1.07 миллиарда цветов. Картинка выглядит ярко, но не перенасыщено. Цветопередача даже где-то приближена к естественной, хотя любители ярких цветов могут настроить их в параметрах. Там как раз есть два режима «Естественный» и «Яркий».

Фронтальная камера размещена в небольшом отверстии в верхней части экрана, которое практически не мешает просмотру контента. Также в дисплее находится сканер отпечатков пальцев. Это точно не флагманская версия, однако он работает быстро и точно, ошибок практически не было. Особенно если не пытаться разблокировать влажными пальцами.

Звук и виброотклик OPPO A6 Pro

OPPO A6 Pro имеет стереозвучание, но оно, как это часто бывает, особенное. Основной динамик размещен снизу, а второй это не полноценный, а разговорный динамик в верхней части дисплея. Однако такая конфигурация является стандартной для большинства современных смартфонов. Иногда даже флагманов.

Максимальная громкость более чем достаточна для просмотра видео, прослушивания музыки или видеозвонков. Производитель также добавил фирменный режим Ultra Volume Mode, который позволяет повысить громкость до 300% если это нужно. Это может быть полезно, когда нужно услышать звонок в шумном месте или просматривать видео на открытом воздухе. Однако во всех других случаях я не рекомендую это использовать, потому что звучание жужжит и хрипит.

Качество звука даже на 100% как для телефонных динамиков вполне приемлемое. Но как и у большинства смартфонов, басов почти нет.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.4 с кодеками aptX HD и LHDC, а это дает высокое качество беспроводного звука с соответствующими наушниками. Также есть Dolby Atmos для объемного звука.

Виброотклик в OPPO A6 Pro на среднем уровне. Вибромотор работает, но, конечно, не такой мощный и тактильный, как во флагманских моделях.

Производительность, игры и ПО

OPPO A6 Pro работает на чипе MediaTek Helio G100, изготовленном по 6-нм техпроцессу. Это 4G-процессор с восьмиядерной конфигурацией 2×2.2 ГГц (Cortex-A76) + 6×2.0 ГГц (Cortex-A55) и графикой Mali-G57 MC2.

Стоит отметить, что у этой модели есть и другие версии. Глобальная 5G-версия работает на более мощном Dimensity 6300, а для рынка Китая доступна топовая версия на базе Dimensity 7300 с графикой Mali-G615 MC2.

С точки зрения подключения смартфон поддерживает Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4, NFC (зависит от региона), GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS навигацию. USB-порт Type-C 2.0 поддерживает OTG для подключения внешних устройств. Отсутствие 5G это сознательный компромисс для снижения цены, но для многих пользователей это не критично, ведь 4G LTE в целом более чем достаточно, тем более в Украине.

Результаты синтетических тестов для Helio G100 смотрите ниже. Отмечу, что процессор холодный, что неудивительно для подобной не очень мощной модели.

Думаю эти показатели размещают OPPO A6 Pro в нижней части среднего сегмента производительности. Для повседневных задач как соцсети, браузеры, мессенджеры, просмотр видео в YouTube или Netflix этой мощности вполне достаточно. Интерфейс работает плавно благодаря 120 Гц дисплею, приложения открываются без задержек, а базовая многозадачность не вызывает проблем.

С играми ситуация более ограниченная. Проекты типа PUBG Mobile, Wild Rift или Mobile Legends работают на низких и средних настройках с частотой 30-40 fps. Для стабильных 60 fps придется снижать графику.

Наиболее требовательные проекты типа Genshin Impact на Helio G100 запускаются тяжело, поэтому если вы серьезный мобильный геймер, то OPPO A6 Pro точно не для вас. Этот смартфон для казуальных игр и базового ежедневного пользования. По крайней мере с этим процессором.

Оперативная память в смартфоне 8/256 ГБ LPDDR4x и UFS 2.2, но в других регионах в этой модели есть 6, 8, 12 или 16 ГБ формата LPDDR4x и встроенная на 128, 256 или 512 ГБ формата UFS 2.2 или UFS 3.1 в зависимости от конфигурации. Также поддерживается технология виртуального расширения RAM на 8 ГБ.

OPPO A6 Pro работает на фирменной оболочке ColorOS 15, основанной на ОС Android 15. Этот интерфейс знаком пользователям OPPO, он функциональный и удобный, а еще больше тяготеет к стилистике iOS, чем «чистого» Android. Есть также много настроек кастомизации, от тем и значков до жестов и анимаций. Но в то же время здесь много предустановленных приложений и рекламы.

Программная часть также включает набор функций на базе искусственного интеллекта. Здесь ничего нового не придумали, поэтому все стандартно как для 2025 года.

Камеры OPPO A6 Pro

Система камер OPPO A6 Pro ориентирована на практичность и повседневное использование, а не на конкуренцию даже с другими моделями среднего сегмента, поэтому камеры тут посредственные говорю сразу.

Основной модуль имеет 50-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.8 и фазовым автофокусом PDAF. Вспомогательная камера 2 МП со светосилой f/2.4 выполняет функцию датчика глубины или монохромного сенсора для портретных режимов. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП и апертуру f/2.4.

При дневном свете основная камера снимает просто нормально. Фотографии получаются не очень детализированными, но с хорошей, как для смартфонов, цветопередачей, однако с посредственным динамическим диапазоном.

Также у смартфона нет ультраширокоугольного объектива. Есть только основная камера и датчик глубины.

Ночной режим типа помогает улучшить качество снимков в слабом освещении, но чуда не происходит. Фото становятся светлее, детали сохраняются лучше, но шумы все равно присутствуют, а резкость падает. Для среднего сегмента это нормальный результат, но фактически я бы не делал этой камерой снимки ночью.

Съемка ограничена разрешением 1080p при 30 или 60 fps. Записи в 4K нет вообще. Это наиболее ощутимое ограничение камерной системы. Ну и в 2025 году отсутствие 4K-видео даже в среднем сегменте выглядит странно. Качество видео в 1080p вполне приемлемое, стабилизация электронная работает, но для тех, кто планирует снимать контент для YouTube или TikTok, это может стать решающим минусом.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера снимает тоже просто нормально. Детализация достаточная, как и цвета, но ничего больше. Портретный режим работает приемлемо. Размытие фона выглядит естественно и почти нет ошибок, когда на фоне много объектов.

Уникальной особенностью является режим подводной съемки, который использует преимущества защиты IP69. Можно погрузить смартфон под воду и сделать фото или видео. Камера автоматически настраивает параметры для воды будто бы улучшая цвета и контрастность. Это интересная фишка для тех, кто любит плавать или отдыхать у воды.

Автономность OPPO A6 Pro

OPPO A6 Pro имеет аккумулятор емкостью 7000 мАч и это одно из главных его преимуществ. При средне-активном использовании (соцсети, мессенджеры, видео, интернет, музыка, фото) OPPO A6 Pro легко держит почти два полных дня. Для многих пользователей это кардинально меняет опыт использования, ведь не нужно носить повербанк или искать розетку в течение дня. Особенно это актуально с нашими отключениями света.

При менее интенсивном использовании смартфон может продержать и три дня. А в режиме ожидания до 32 дней, что полезно, если вы используете его как запасное устройство.

К сожалению, в тесте PC Mark телефон то сразу выдавал ошибку, либо начинал проходить тесты, но ошибка все равно вылезала потом. Поэтому результатов с него нет.

Также у смартфона есть быстрая зарядка. OPPO A6 Pro поддерживает фирменную технологию 80W SUPERVOOC Flash Charge. И это одна из самых быстрых зарядок на рынке. От 1% до 50% устройство заряжается за 26 минут, а полная зарядка занимает где-то 60-70 минут. Это не мало, но помним, что у нас здесь большая батарея на 7000 мАч.

Кроме того, смартфон поддерживает реверсивную зарядку мощностью 5 Вт. Можно использовать OPPO A6 Pro как повербанк, заряжая другие устройства (наушники, смартфон друга, смарт-часы) через кабель.

OPPO также дает долгосрочную гарантию на батарею. Компания обещает, что аккумулятор будет сохранять более 80% своей первоначальной емкости после 5 лет ежедневного использования (один полный цикл зарядки-разрядки в день, около 1825 циклов). Это серьезное заявление, а вот как оно будет на практике увидят уже пользователи в будущем.

Опыт пользования

Использовать OPPO A6 Pro в повседневной жизни оказалось просто нормальным опытом с несколькими нюансами. Смартфон долго работает, быстро заряжается, не боится воды и падений. Именно на эти особенности делал ставку производитель и именно на них надо обращать внимание и потенциальным покупателям.

Автономность телефона действительно крутая. Ты просто пользуешься им, а он работает. Включаешь видео на час? Не проблема. Открываешь десятки вкладок в браузере? Батарея едва заметно упала. Фотографируешь весь день? Заряда хватит и на вечер. А если уже сел, то быстрая зарядка достаточно быстро исправит эту ситуацию.

Также понравился яркий AMOLED-экран на 120 Гц, а вот камеры здесь простые, поэтому я бы на них не сильно рассчитывал, если вы планируете что-то выкладывать в соцсети и чтобы оно было прям очень красиво. Будет просто нормально.

Дизайн у смартфона максимально простой и выглядит, на мой вкус, дешевле, чем он стоит. Кажется, будто у вас в руках что-то супербюджетное, но это я имею в виду суперупрощенный дизайн, а не плохое качество материалов и тому подобное. А когда уже разблокируешь экран, видишь его качество и общую плавность системы, то понимаешь, что здесь не все так просто, как казалось изначально.

В целом OPPO A6 Pro можно назвать надежным рабочим инструментом, который не подведет. Он не самый быстрый, не самый красивый и не с лучшими камерами. Но он работает долго, заряжается быстро и не боится сложных условий. Для многих пользователей это важнее бенчмарки и мегапикселей.

Цена и конкуренты

OPPO A6 Pro продается по цене от 10 200 гривен, однако в крупных сетях типа «Алло» ценник составляет 11 999 гривен. С нашими сегодняшними ценами это средний сегмент, но кому-то точно будет дорого.

Среди конкурентов стоит отметить Samsung Galaxy A55 (от 13 000 грн), предлагающий более мощный процессор Exynos 1480, поддержку 4K-видео, лучшую камеру с OIS, но меньший аккумулятор 5000 мАч, более медленную 25W зарядку и память от 128 ГБ.

Еще есть Redmi Note 14 Pro 5G с ценником от 10 200 гривен. Он имеет мощный чипсет, 200 МП камеру, но меньший аккумулятор и более низкий уровень защиты IP54. Также обратите внимание на Realme 13 Pro (цена от 13 500 грн) предлагает лучший процессор и камеру, но опять же меньший аккумулятор 5200 мАч. А если надо что-то простое и дешевле, то есть Motorola Moto G85 с ценником от 8800 гривен. Это более бюджетная альтернатива с меньшей батареей и слабой защитой, но с OLED-дисплеем и приличными камерами.

7.5 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Батарея 7000 мАч и 80W зарядка это хороший уровень. Экран 8.5 Качественный AMOLED 120 Гц с высокой яркостью. Дизайн, эргономика 7.5 Пластиковый, но защищенный корпус. Компактный и легкий. Программное обеспечение 7.5 ColorOS 15 функциональная, но не известно что будет с поддержкой, а еще здесь много предустановленных приложений. Камера 7 Достаточная для повседневных задач, но без 4K и с ограничениями. Производительность 7 Средняя производительность, достаточная для базовых задач. Цена 7.5 Нормально за имеющийся набор функций, особенно автономность и защиту.