Обзор смартфона Samsung Galaxy A31





Компания Samsung продолжает обновлять свою немаленькую уже линейку бюджетных смартфонов. На днях у нас уже был обзор нового Galaxy M31, сегодня же мы познакомимся с обновлением прошлогоднего A30 — Samsung Galaxy A31.

Дизайн, эргономика

Спереди Samsung Galaxy A31 очень похож на своего предшественника – такой же корпус со скругленными краями, каплевидным вырезом под фронтальную камеру, относительно тонкими рамками по бокам и сверху дисплея и заметно более толстой – снизу. В целом, достаточно стандартный дизайн для бюджетных моделей последнего времени, ничего оригинального в нем нет – но сказать, что смартфон выглядит плохо, нельзя, скорее — «как обычно».

Модель доступна в четырех цветовых решениях – черном, синем, белом и красном; у нас в редакции побывал первый вариант. Задняя крышка и боковая рамка выполнены из пластика, на крышке имеется едва заметный узор в нижней части в виде тонких вертикальных линий, плюс она частично преломляет свет от ярких источников, так что в отражении ее глянцевой поверхности присутствуют также своеобразные спектральные «блики».

На верхней грани располагается микрофон шумоподавления, над вырезом, в стыке между боковой гранью и экраном – разговорный динамик. На левой боковой грани находится лоток SIM-карт (поддерживается установка двух карт формата nanoSIM плюс карты памяти microSD), на правой – кнопка включения и качелька громкости. И снизу можно найти разъем USB Type-C, основной микрофон, мультимедийный динамик и мини-джек для подключения проводной гарнитуры.

Корпус средних размеров (159,3×73,1×8,6 мм), масса чуть больше среднего – 185 г. Он хорошо ложится в руку средних размеров, скругленные боковые грани не врезаются в ладонь, задняя часть не ощущается особо скользкой, так что риск случайно его выпустить из рук здесь сравнительно небольшой.

Экран

По характеристикам экран у Samsung Galaxy A31 оказывается практически таким же, что и у предыдущей модели – это дисплей с диагональю 6,4″, выполненный по технологии Super AMOLED. Соотношение сторон у него 20:9, разрешение 1080×2400, плотность пикселей ~411 PPI.

Экран яркий и контрастный, на максимальной яркости информация на нем без проблем считывается даже под прямыми солнечными лучами. Как и у многих других смартфонов с AMOLED-дисплеем, у Galaxy A31 в настройках можно переключаться между полным цветовым охватом (режим «Насыщенные цвета») и ограниченным (режим «Естественные цвета»). В первом случае дисплей демонстрирует типичную для этого вида экрана насыщенность – те пользователи, которым он покажется чересчур ярким, наверняка предпочтут второй режим, в котором картинка выглядит гораздо спокойнее и больше похожа на ту, что наблюдается у смартфонов с IPS-дисплеями.

В «Насыщенных цветах» по умолчанию изображение имеет чуть холодный оттенок – исправить это можно с помощью ползунка «Баланс белого»; также при желании пользователь может вручную отрегулировать цветовую температуру с помощью трех ползунков основных цветов (красный/зеленый/синий).

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание лица, которое выполняется с помощью фронтальной камеры. На эту процедуру требуется определенное время – в зависимости от освещения и других условий, разблокировка может занимать от полусекунды до секунды и даже больше. При регистрации лица есть возможность внести два варианта – в очках и без, а также добавить «альтернативный вид», на случай, если вы собираетесь периодически менять внешность. Шапка/шарф не являются препятствием для корректного распознавания лица, но актуальная нынче маска, разумеется, уже не позволит разблокировать смартфон.

Сканер отпечатков пальцев тут подэкранный, оптического типа. Срабатывает он медленнее классических емкостных – на распознавание уходит примерно секунда. Точность достаточно высокая, сбоев в распознавании за время эксплуатации смартфона на обзоре у нас не было.

Платформа, производительность

В отличие от Galaxy A30, в котором использовался чипсет собственной разработки Exynos 7904, Galaxy A31 основан на стороннем чипсете, а именно Mediatek Helio P65 — в его состав входит 8-ядерный CPU (два ядра Cortex-A75 работают на частотах до 2 ГГц и еще шесть ядер Cortex-A55 – до 1,7 ГГц) и GPU Mali-G52. У смартфона могут быть два варианта с объемами памяти – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутреннего хранилища, а также 6 и 128 ГБ, оба доступны официально в Украине.

Helio P65 был представлен в середине 2019 г., производится по 12-нм техпроцессу и предназначен для использования в бюджетных моделях смартфонов. По сравнению с Galaxy A30 новинка демонстрирует заметный прирост производительности – в зависимости от бенчмарка, он колеблется в пределах 20-50%, особо ускорилась работа с графикой (показатели Galaxy A31 в 3DMark демонстрируют практически двукратное преимущество по сравнению с A30). Но, тем не менее, это все же бюджетное решение, которое уступает последним моделям в среднем сегменте.

Под длительной сильной нагрузкой проявляется тротлинг, впрочем, достаточно умеренный – в соответствующем тесте за четверть часа он составил 81% от максимальной производительности процессора. Тут же отметим, что корпус почти не нагревался даже в бенчмарках, в обычном режиме использования смартфон в лучшем случае становился лишь чуть теплым.

Samsung Galaxy A31 работает под управлением ОС Android 10, дополненной фирменной оболочкой One UI 2.1. Подробно рассказывать о ней в данном обзоре мы не будем – не так давно мы уже публиковали отдельный материал, посвященный ее обновлению до второй версии, где подробно рассмотрели ее функциональность, возможности и новшества, появившиеся за прошедший с изначального релиза год. Оболочка на Galaxy A31 работает быстро и плавно, но иногда все-таки бывают небольшие подлагивания.

Камера

По сравнению с Galaxy A30 новинка получила заметный апгрейд тыловой камеры. В нее входят четыре модуля: основной на 48 МП (диафрагма f/2.0, эквивалентное фокусное расстояние 26 мм, имеется поддержка фазового автофокуса), 8-мегапиксельный ультраширокий, 5-мегапиксельный макро-модуль и еще один, тоже на 5 МП – для определения глубины сцены.

Приложение камеры традиционное для смартфонов Samsung, свайп влево-вправо по видоискателю переключает основные параметры работы, дополнительные находятся в последнем пункте, «Больше». Тут же заметим, что их заметно меньше, чем, скажем, у старшей модели, Galaxy A51: так, у Samsung Galaxy A31 здесь можно найти лишь панораму, макросъемку, «еду» и профессиональный режим (с ручными регулировками основных параметров съемки). Камера в этой модели лишилась замедленной съемки и, что особенно огорчает, ночного режима. Основной модуль по умолчанию делает 12-мегапиксельные снимки, однако в формате кадра можно переключиться и на полноразмерный вариант, 48 МП.

В идеальных условиях, на улице в солнечную погоду, снимки получаются достаточно качественными и детальными, хотя в 100%-ном масштабе и становится заметен некоторый перебор с резкостью, что особенно хорошо проявляется на мелких и не очень контрастных деталях. Динамический диапазон средний, в контрастных сценах могут наблюдаться как «завалы» в тенях, так и некоторый пересвет на ярких объектах.

HDR можно либо задействовать в автоматическом режиме, либо отключить – принудительной его активации здесь нет. Отрабатывает HDR-режим корректно, заметно расширяя динамический диапазон и проявляя детали как в пересветах, так и в чересчур темных зонах. Действует он при этом достаточно аккуратно, не создавая преувеличенный HDR-эффект.

В режиме полного разрешения камера делает снимки разрешением 8000х6000 пикселей. При детальном разглядывании полученных кадров становится ясно, что идеальным вариантом для них будет уменьшение до 12-мегапиксельного размера – в таком случае изображение выглядит лучше чем снимок, изначально сделанный в 12 МП, главным образом за счет отсутствия чересчур сильного повышения резкости. В 100%-ном же масштабе 48-мегапиксельные снимки выглядят не лучшим образом – им явно не хватает детализации, которую смартфон пытается «вытянуть» чересчур сильной постобработкой.

Слева направо: 100%-ный кроп кадра 12 МП; 100%-ный кроп кадра 48 МП; кадр 48 МП, уменьшенный до размеров 12 МП

В помещении или пасмурную погоду динамический диапазон несколько сужается, в остальном снимки выглядят достаточно хорошо – количество шумов остается умеренным, детализация также почти не страдает. Специального ночного режима у Samsung Galaxy A31, как уже говорилось выше, нет, и зря – ночные снимки у него получаются откровенно плохо: с низкой детализацией, сильным замыливанием мелких деталей и узким динамическим диапазоном.

Ультраширокий модуль оказывается весьма неплохим, выдавая хорошие снимки, хоть и, естественно, с меньшей детализацией.

Макро-модуль периодически ошибается с балансом белого, однако в целом также оставляет приятное впечатление, позволяя делать гораздо более детальные снимки мелких объектов по сравнению с основной камерой.

В целом, камера у Samsung Galaxy A31 достаточно хороша как для бюджетного смартфона, явным недостатком у нее является лишь ночной режим, точнее, его отсутствие.

Автономность

В Samsung Galaxy A31 используется несъемный аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, который в сочетании с не самой «прожорливой» платформой позволяет получить отличную автономность: в батарейном тесте PCMark при яркости экрана на уровне 200 кд/м² смартфон продержался почти 14 часов; в реальных условиях пользователь вполне может рассчитывать на пару суток при достаточно сильной нагрузке, и на трое – при умеренной.