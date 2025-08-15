Обзор Sony WF-C710N: TWS-наушники с мощным ANC и разумной ценой

В начале весны 2025 года компания Sony представила новые полностью беспроводные наушники WF-C710N. Это аудиоустройство заняло средний сегмент и пришло на замену популярной модели WF-C700N. Месяц назад эти TWS-наушники официально зашли на рынок Украины, мы уже протестировали Sony WF-C710N и готовы делиться впечатлениями.

Sony WF-C710N Від 3800 грн. Плюсы: аскетичный и современный дизайн, хорошая посадка; замечательная система активного шумоподавления и автоматический "прозрачный" режим; универсальное звучание с акцентом на басы; есть пространственное звучание; есть влагозащита IPX4; замечательная автономность; удобное и полезное приложение; есть возможность одновременного подключения к двум устройствам; хорошее соотношение цена/качество/возможности Купить в Comfy Минусы: нет поддержки кодека LDAC; нет регулировки режимов ANC; не практичный черный цвет; не всем подойдет бочкообразная форма Купить в Comfy 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Sony WF-C710N

Тип наушников Внутриканальные Тип подключения Беспроводной, True Wireless Излучатели 5 мм, динамические Частотный диапазон 20-20000 Гц Версия Bluetooth Bluetooth 5.3 Поддержка кодеков SBC, AAC Управление Сенсоры нажатия Поддержка Multipoint Є Регулировка громкости Є Микрофоны Есть, 4 штуки Шумоподавление ЕСТЬ, АНК Защита от влаги ЕСТЬ, IPX4 Зарядка USB Type-C Автономность До 8,5 часов, до 30 часов с кейсом Совместимость Android, iOS, ПК Вес наушников 5,4 грамма

Упаковка и комплектация

Sony WF-C710N поставляются в компактном белом боксе с рисунком самих наушников.

Внутри видим сами наушники черного цвета и кейс, пачку документов, короткий кабель USB-C и две пары сменных силиконовых амбушюров. Всего их три, потому что одни на наушниках уже стоят, но здесь сразу вспоминается еще одна новинка среднего сегмента Anker Soundcore Liberty 5с комплектом из шести пар амбушюр.

Дизайн и эргономика Sony WF-C710N

Sony WF-C710N имеют удлиненный закругленный кейс с округлыми формами и без прямых линий. Его корпус из матового пластика.

На передней панели видим светодиодный индикатор и выемку, которая помогает открыть крышку кейса.

На ней, сверху, видим надпись Sony.

На задней части кейса разместили порт USB-C для зарядки и кнопку сброса настроек.

На дне видим перечень основной технической информации.

Внутри кейса также есть матовый пластик и контакты для зарядки наушников.

Сами наушники Sony WF-C710N получили корпус из матового пластика и округлую бочкообразную форму с зауженной частью. Их размер нельзя назвать большим, но и маленьким тоже. В любом случае они будут выпирать из ушей и здесь уже каждый для себя решает нравится ли ему подобная конструкция.

На внешней панели видим круглую плоскую поверхность, куда встроили сенсорную панель. По бокам от нее есть надпись Sony и микрофоны.

На внутренней части наушников разместили надписи L и R, сенсоры, а также элементы для зарядки в чехле.

Вес каждого наушника составляет 5,4 грамма. Несмотря на свои немаленькие размеры модель более или менее аккуратно смотрится как в мужском, так и в женском ухе.

У нас на обзоре оказалась черная версия наушников, а еще есть розовая, белая и прозрачно-синяя. Последний вариант выглядит наиболее эффектно. Он стильный, современный, футуристический и сделанный под ретро одновременно. Если бы я покупал себе эти наушники, то однозначно выбрал бы этот прозрачно-синий цвет.

В нашем случае на черном кейсе очень хорошо видно как пыль, так и следы пользования, мелкие царапинки и тому подобное.

Sony WF-C710N защищены от пыли и влаги по стандарту IPX4. Это означает, что наушниками можно пользоваться в дождь и при занятиях спортом.

Особенности Sony WF-C710N

Sony WF-C710N оснащены 5-миллиметровыми динамическими драйверами. Заявленный частотный диапазон составляет 20-20 000 Гц. Поддержка кодеков здесь классическая — SBC, AAC. LDAC и других возможностей для улучшенного звука не завезли.

Производитель также отмечает функцию улучшения звука DSEE. В настройках приложения, о котором мы поговорим ниже, ее можно как включать, так и выключать.

Одной из главных особенностей этой модели является функция активного шумоподавления ANC и «прозрачный» режим. Все это обеспечивают четыре микрофона (по два на каждый наушник). Активное шумоподавление здесь одно из лучших на рынке и точно лучшее в этой ценовой категории. Правда, настраивать его нельзя. Поэтому если вы активировали ANC, то, скорее всего, к вам не пробьется никакого звука, а самые громкие и резкие звуки будут едва-едва где-то там слышаться на фоне. С таким режимом точно не надо выходить на улицу.

А вот «прозрачный» режим для этого подходит прекрасно, он тут тоже шикарный и даже может автоматически настраиваться с помощью ИИ под действия пользователя. Например, если вы идете по улице и вокруг много звуков, наушники понимают, что вы двигаетесь, а также усилят передачу окружения на динамики, чтобы вы лучше все слышали. В этого случае звук мира вокруг будет очень громкий и он буквально накладывается на музыку.

А если вы сидите дома и вокруг тише, то наушники также поймут, что вы не двигаетесь, и что вокруг мало звуков, поэтому будут тихонько передавать звуки окружения, которые вообще не будут мешать вам что-то слушать или смотреть в наушниках. То есть «прозрачный» режим прекрасно и реалистично адаптируется под окружение и подстраивает свою силу под него.

TWS-наушники также имеют датчики, которые реагируют на их снятие и одевание. То есть если вы слушаете музыку или смотрите видео на YouTube и в процессе снимаете один из наушников, то музыка и ролик автоматически останавливаются, пока вы не наденете его снова. Это очень удобная штука, которая есть у флагманских моделей, но она не всегда есть в наушниках средней категории. Также важно, что эту функцию по желанию можно выключать. Я не знаю, кому она может быть не нужной, но если такие найдутся хорошо, что такую возможность вообще добавили.

Подключение, приложение и управление

Sony WF-C710N получили модуль Bluetooth 5.3. Подключение происходит максимально просто — открываем крышку кейса и устройства рядом автоматически вылезает окно, где предлагают подключить наушники. Хорошо, что здесь функция Multipoint, то есть они умеют подсоединяться к двум гаджетам одновременно.

Аудиоустройство работает с фирменным приложением Sound Connect. Его дизайн кому-то покажется простецким, но по моему мнению он просто аскетичный. Главное, что здесь есть много полезных и важных функций, которые точно пригодятся пользователю.

Через Sound Connect можно смотреть заряд наушников и кейса, переключаться между режимами шумоподавления и «прозрачным» режимом, или просто им выключать. Здесь контролируются автоматические настройки «прозрачного» режима, а также их можно выключать и тогда этот режим просто будет работать на максимум.

Здесь есть эквалайзер с неплохими пресетами и несколько режимов, которые дают настроить руками. Также можно активировать и настраивать под себя пространственное звучание, но это специфическая функция не для всех и не для всего. Работает она прикольно, мне было интересно смотреть с ней видео, а вот для музыки это почти никогда не подходит.

Удобно, что главную страницу приложения дают настраивать под себя через уборку или добавление тех, или иных функций.

Также здесь можно выбрать приоритет качества звучания или надежности связи. Я почти всегда использовал первый вариант и в этом случае сигнал иногда глючил, когда я отходил где-то за 10 метров от телефона, или за две стены. Во втором случае качество сигнала, конечно, было лучше, заиканий не было вообще, но ухудшение качества звука я чувствовал. Однако не очень сильно.

Управление через сенсорную панель простое и понятное. Зажатие левого наушника на две секунды включает/выключает «прозрачный» режим. Одинарное нажатие на правый наушник останавливает или продолжает трек, двойной тап включает следующую песню. Также можно настроить тройной тап, но базово он отключен.

В целом программа мне понравилась, они понятна и получила много возможностей. Но обидно, что украинский язык до сих пор не добавили.

Звук и микрофон Sony WF-C710N

Sony WF-C710N имеет универсальное звучание, но все же опирается на мощные объемные басы. Низкие частоты здесь выразительные, но при этом они не мешают другим частотам и не «залезают» на их территорию. Середина здесь детализирована, а верхние частоты также выразительны и мощны.

В целом TWS-наушники подходят для разных стилей музыки, но все же я бы больше советовал их для прослушивания поп-музыки, рока, различных танцевальных жанров и рэпа.

Имеющиеся пресеты достаточно неплохо меняют характер звука, поэтому советую их хотя бы попробовать. Также аудиоустройство имеет качественный эквалайзер, который меняет частоты. Поэтому с этим можно поиграть, где-то прикрутив бас, где-то добавив середину и верхние частоты и тому подобное. Конечно, все зависит от ваших предпочтений.

Активация режима приоритета качества звучания действительно немного улучшает звук, как и имеющаяся функция DSEE. Наушники имеют относительно небольшие драйверы, поэтому советую все же активировать такие вещи, чтобы сделать качество звучания максимально хорошим, насколько позволяют имеющиеся возможности новинки.

А они здесь действительно замечательные, конечно, если мы говорим о средней ценовой категории. Потому что кто-то скажет, что ему будет мало детализации, а кто-то расскажет о недостаточно широкой сцене. Но за имеющийся ценник и возможности, Sony WF-C710N звучат качественно и ярко.

То же самое касается микрофона. Конечно, как для микрофона TWS-наушников. Потому что они у них маленькие, поэтому по умолчанию могут немного. Здесь на помощь приходит ИИ, который неплохо чистит и усиливает звук, а также хорошо убирает шумы на фоне. Да еще и сам голос при этом почти не искажается.

В целом Sony WF-C710N могут даже понравиться ярым аудиофилам, но они точно забракуют отсутствие поддержки LDAC. Но для большинства качество звучания даже с базовыми кодеками будет приятным сюпризом. Главное не забудьте активировать в приложении приоритет качества звука и функцию DSEE.

Автономная работа

Заявленное время автономной работы наушников составляет 8,5 часов. Кейс увеличивает это время до 30 часов. Оба показателя актуальны при использовании шумоподавления или «прозрачного» режима. Зарядка занимает полтора часа, но за пять минут можно зарядить наушники для часа работы. Беспроводной зарядки нет.

Фактическая автономность совпадает с заявленной. Я слушал музыку в основном фоном на громкости 20-30% и иногда на 70-90% когда занимался спортом. Одной зарядки мне хватало на 8-9 часов. Всегда работал адаптивный «прозрачный» режим.

По моему мнению, это отличные показатели, потому что часто такие результаты наушники дают без активного шумоподавления и «прозрачного» режима.

Опыт пользования Sony WF-C710N

Sony WF-C710N точно произвели на меня впечатление. По большей части они положительное. Мне не понравился только черный цвет и большая способность корпуса царапаться и загрязняться. Поэтому рекомендую искать эти наушники именно в сине-прозрачном варианте.

Во всем остальном они хороши. Мне понравился звук, здесь прекрасное шумоподавление и адаптивный «прозрачный» режим. Это здесь на голову выше конкурентов, чем и славятся наушники Sony. Да, это не флагманский уровень, но он лучше, чем у конкурентов по среднему сегменту. Например, шумоподавление в Anker Soundcore Liberty 5хуже. Наушники больше понравятся любителям баса, но все же звучание здесь тяготеет к универсальному, так как низкие частоты отчетливые, но не отбирают у других частот место.

Sony WF-C710N бочкообразные наушники, поэтому возможно не подойдут для людей с маленькими ушами. Также здесь всего лишь три пары амбушюр на выбор, но если у вас маленькие уши, то попробуйте взять самые маленькие амбушюры. Например, это помогло моей жене с ее крошечными ушками. При этом наушники достаточно сильно выпирают, но не так сильно, как те же Technics EAH-AZ100.

В моих ушах модель прекрасно села в средних амбушюрах. Наушники не выпадали при ходьбе и при занятиях спортом. Конечно, иногда их надо было попрявлять, но в целом держались они хорошо. Тест на жевание прошли также.

Сенсор здесь не очень чувствительный, поэтому фантомных нажатий не было. Тем более сенсорная панель хоть и большая, но занимает далеко не весь корпус, поэтому здесь достаточно места, чтобы снимать наушники и вообще не трогать сенсор.

Цена и конкуренты

Sony WF-C710N продаются по цене от 3800 гривен, а на крупных площадках их официальный «белый» ценник составляет 4499 гривен. За такие наушники это более чем адекватный ценник, который точно подходит под среднюю ценовую категорию. Однако у модели есть куча серьезных конкурентов, на которые стоит посмотреть, перед тем как принимать решение о покупке.

Есть немного более простая модель от Sony и это Sony WF-C510 с ценником от 1777 гривен. Это если хочется этого же производителя, но бюджета не хватает. Обратите внимание на Soundcore Liberty 5 (цена от 3265 гривен) и на Soundcore Liberty 4 Pro с ценником от 4750 гривен. Также есть Realme Buds Air 7 Pro (цена от 3280 гривен), OnePlus Buds 4 (цена от 3040 гривен). Также достойна внимания модель JBL Live Pro 2с ценой от 3129 гривен.

8.5 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Превосходные показатели автономной работы. Даже с активной системой шумоподавления. Дизайн, эргономика 8 Продолговатый кейс и бочкообразная конструкция. Функции 9 Есть крутейшее активное шумоподавление и "прозрачный" режим, который подстраивается под окружение. Цена 8.5 Адекватный ценник среднего сегмента. Качество звучания 8.5 Универсальное качество звучания с акцентом на басы. Комплектация 8 Базовая комплектация.