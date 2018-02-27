Обзор видеорегистраторов RayBerry D3 и RayBerry D4 GPS

Класс автомобильных регистраторов существует уже с десяток лет и пусть первоначальная волна интереса прошла, но сегмент оказался «долгоиграющим»: здесь постоянно появляются новые модели и даже новые бренды. Последний пример – парочка видеорегистраторов RayBerry D3 и RayBerry D4 GPS, с которыми мы детально познакомимся в данном обзоре.

Комплект поставки

Видеорегистраторы RayBerry D3 и RayBerry D4 GPS поставляются в яркой коробке и с обширной комплектацией: есть два типа крепежа (на вакуумную присоску и на липкую ленту), два USB-кабеля (короткий 15 см для подключения к компьютеру и длинный 3,6 м для питания регистратора в салоне автомобиля), блок питания для «прикуривателя», и бархатный чехол-мешочек для хранения девайса.

При этом стоит отметить, что далеко не все пункты комплектации выполнены однозначно хорошо. Во-первых, не хватает набора миниатюрных пластиковых клипс-держателей для провода питания, которые расклеиваются по контуру лобового стекла: как проложить и закрепить 3,6-метровый провод, чтобы он не провисал по всему салону? Во-вторых, любой из двух крепежей предлагает ступенчатую регулировку угла наклона видеорегистратора (продольный угол наклона и обзор вверх/вниз), плюс отдельный шарнир для поворота влево/вправо.

Последний пункт – это хорошо; но со ступенчатой регулировкой угла наклона иногда невозможно выставить желаемый угол обзора. А ведь есть простое решение – это шарообразный шарнир с фиксирующей гайкой: он позволяет устанавливать регистратор как угодно в пределах своей подвижности (как правило, эти пределы достаточны для лобового стекла любой кривизны). Плюс хочется добавить в крепеж токопроводящие контакты: это уберет необходимость отключать/подключать провод питания при каждом снятии/установки регистратора (частота последней процедуры зависит от того, в каких условиях ночует машина, если в охраняемом паркинге – то вам это не нужно и проблемы нет).

Дизайн и конструкция

Несмотря на один бренд, регистраторы выглядят совершенно по-разному. Младшая модель RayBerry D3 имеет квадратный пластиковый корпус, огромный объектив (напоминает «рыбий глаз») спереди, 2-дюймовый ЖК-дисплей и четыре кнопки управления сзади. Боковые грани усеяны различными функциональными элементами: разъемы Micro USB и Micro HDMI; слот для карты памяти; паз для крепежа; отверстие микрофона, пр.

Компактный видеорегистратор RayBerry D3 выглядит аккуратно и запоминается огромным объективом. Расположение кнопок под дисплеем логично и удобно.

Старший регистратор RayBerry D4 GPS выглядит (и ощущается в руках) совершенно иначе – это более дорогое и высококачественное устройство. Корпус имеет большое количество глянцевых и металлизированных элементов; объектив привлекает к себе внимание не столько размером, сколько ребристой поверхностью «шайбы»; все управляющие кнопки расположены на боковых гранях, что позволило на задней плоскости установить более крупный ЖК-дисплей диагональю три дюйма.

Хотя как раз кнопки на боковых гранях – это и есть самый большой минус в эргономике регистратора RayBerry D4 GPS: кнопки маленькие, их не видно, у них слабо выделен клик. Конечно, ко всему привыкаешь и единожды выставив настройки, в будущем к кнопкам можно долго не обращаться; но все-таки советую обратить внимание на удобство управления RayBerry D4 GPS и решить для себя – подходит или нет.

RayBerry D4 GPS производит очень приятное впечатление: дорогая и качественная вещь. Единственная претензия связана с кнопками на боковых гранях. Там же – на боковинах – расположены и другие мелкие элементы конструкции: паз для крепления, разъемы для карты памяти и проводов, отверстия для микрофона, кнопка RESET.

Съемка видео, примеры

Главное требование к автомобильному видеорегистратору – это съемка хорошего видео. Обе модели в целом без проблем справляются с поставленной задачей: максимальное разрешение видео может достигать 2560х1080 точек; есть возможность выбрать другое разрешение видео (1920х1080 или 1280х720 точек); есть съемка в режиме HDR (но только 1920х1080 точек и 30 кадров в секунду). Оба устройства построены на основе чипа Ambarella A7, записывают видео в формате Н.264, имеют угол обзора 150-170 градусов.

В итоге и съемка видео примерно на одном – достаточно высоком – уровне: хорошая деталировка, нормальная передача цвета, яркая картинка, без торможения видео. Единственный минус, который касается двух девайсов – небольшая «рябь» во время съемки: к примеру, при перестроениях по рядам порой невозможно увидеть знак автомобиля. Хотя если ехать ровно, подъезжать близко (тормозим на светофоре, двигаемся в пробке) – то все хорошо, видна каждая мелочь. И еще одно небольшое замечание, которое касается модели RayBerry D3: на краях видео заметны небольшие искажения, в которых я склонен винить уж слишком изогнутую линзу объектива. Старшая RayBerry D4 GPS обеспечивает примерно сравнимый обзор.

Впрочем – смотрите сами: примеры видео; все снято в одно время; два видеорегистратора были одновременно установлены на лобовом стекле автомобиля и снимали параллельно одинаковые картинки; разное время суток; разное разрешение.

RayBerry D4 GPS, видео 2560х1080 точек, день

RayBerry D3, видео 2560х1080 точек, день

RayBerry D4 GPS, видео 1920х1080 точек, день

RayBerry D3, видео 1920х1080 точек, день

RayBerry D4 GPS, видео 2560х1080 точек, вечер-ночь

RayBerry D3, видео 2560х1080 точек, вечер-ночь

RayBerry D4 GPS, видео 1920х1080 точек, вечер-ночь, HDR

RayBerry D3, видео 1920х1080 точек, вечер-ночь, HDR

Подобное видео – это пример твердого «хорошиста» для устройств подобного класса и цены. Если хотите более качественное видео – то придется покупать регистраторы более высокого уровня и цены. А в ценовом классе RayBerry D3 и RayBerry D4 GPS (около 3-4 тыс. грн.) другие модели снимают «плюс-минус» также, разница на уровне нюансов.

И дополнительного оснащения девайсов…

Дополнительные функции

С учетом того, что сегодня почти все видеорегистраторы в сравнимом ценовом диапазоне «научились» снимать примерно одинаково, именно дополнительные функции, необычные решения, особенности комплектации порой могут повлиять на окончательное решение в сторону выбора и покупки того или иного устройства. Следует признать, что здесь позиции у регистраторов RayBerry D3 и RayBerry D4 GPS довольно сильные.

К примеру, даже для младшей модели RayBerry D3 заявлено следующее: функция обнаружения движения (регистратор автоматически включается и начинает запись, если в зоне обзора объектива есть движение); датчик удара или т.н. G-сенсор (в случае удара в движении текущая видеозапись будет помечена как экстренная и не сотрется при циклической перезаписи); режим парковки (в случае сигнала от датчика удара регистратор включится и начнет запись видео). Все это приятные функции, но они уже стали «обязательной программой» для устройств такого класса. А вот чем RayBerry D3 удивляет, так это функцией контроля освещения LLWS (если перед объективом темно – напомнит о необходимости включения фар) и функцией контроля начала движения впередиедущего автомобиля FCMD (если автомобиль впереди тронулся, а вы стоите на месте – подаст сигнал и покажет картинку на дисплее).

Старшая модель RayBerry D4 GPS предлагает еще больше. Во-первых, как понятно из названия, здесь есть GPS-приемник, что означает контроль географических координат и скорости движения. Попутно на GPS-приемник «завязана» функции предупреждения о стационарах камерах скорости и контроля превышения дозволенной скорости. Плюс заявлена функция LDWS (контроль рядности движения) и FCWS (предупреждение о возможном столкновении с впередиидущим автомобилем).

Устройства RayBerry – особенно D4 GPS – порадовали множеством дополнительных функций, которые настраиваются через меню девайса. При срабатывании определенной системы – звучит предупреждающий сигнал и выдается соответствующая картинка-пиктограмма на дисплее регистратора. Оказалось, что в RayBerry D4 GPS есть даже функция предупреждения о светофорах впереди по маршруту, которая не была заявлена в инструкции. Но…

К сожалению, в реальности не все функции работает корректно: регистратор иногда предупреждает о светофорах, иногда нет; порой выдает предупреждения о камерах контроля скорости на дорогах, где камер никогда не было и сейчас нет. Попутно к подобным функциям всегда есть вопрос обновления актуально базы данных камер и светофоров – но на сайте компании подобной информации и пакетов обновления расположения камер найти не удалось (самые «свежий» вариант, что мне удалось найти – это обновление ПО самого устройства от апреля 2017 года). Системы LDWS и FCMD и вовсе не сработали ни разу; для сравнения – в это время я ездил на тестовом автомобиле и подобные системы срабатывали всегда, лишь изредка вечером и на дорогах со стертой разметкой не срабатывала функция контроля рядности движения. Но следует отметить – напоминание о необходимости включить фары в темное время суток и контроль начала движения автомобиля впереди практически всегда корректно срабатывали.