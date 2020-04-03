Обзор Xiaomi Mi Air 2

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Mi Air 2 – обновление полностью беспроводных наушников от Xiaomi, которые сменили форм-фактор затычек на вкладыши, и теперь напрямую могут составить конкуренцию популярным AirPods. Так ли это на самом деле и что может предложить эта модель от Xiaomi, я расскажу в этом обзоре.

Комплект поставки Xiaomi Mi Air 2

Xiaomi не изменила дизайн коробки, он такой же, как и у других полностью беспроводных наушников этого производителя.

В комплект с Mi Air 2 входит зарядный кейс и кабель зарядки USB Type-C. Наличие современного разъема зарядки подсказывает, что компания прислушивается к своим пользователям, и старается осовременить новые устройства.

Внешний вид Xiaomi Mi Air 2

Наушники выполнены из белого глянцевого пластика, а при разработке дизайна явно вдохновлялись гаджетами Apple. Но чтобы никто не обвинил Xiaomi в плагиате, форму наушников сделали чуть крупнее и более сплюснутой.

К счастью, увеличенные пропорций не повлияли на удобство использования. Наушники уверенно держатся в ушах и не выпадают при резких поворотах головы и кивках.

Со стороны излучателей, которые спрятаны за металлической сеткой, разместились инфракрасные датчики. Они отслеживают положение наушников и, если один вытащить из уха, воспроизведение становится на паузу, что очень удобно.

Кейс тоже выполнен из белого пластика, но уже матового. Он сплюснут и напоминает таковой от предыдущих «прошек» Xiaomi, только более квадратный и без закруглений.

Кроме этого, у него появилась клавиша синхронизации наушников с устройством воспроизведения и индикатор состояния устройства.

Эргономичность у чехла хорошая, он удобно лежит в руке, открыть крышку и достать одной рукой наушники довольно просто. Для каждого наушника в кейсе есть свое отделение, в котором они фиксируются магнитами. Единственный минус – размер, кейс не всегда удобно носить в кармане джинсов.

Подключение и управление

Теперь и владельцам смартфонов Xiaomi доступна «магия» при подключении наушников. Смартфоны сами их обнаруживают, выводят изображение на дисплей, но после подтверждения подключения нужно на 3 секунды зажать на кейсе кнопку синхронизации.

Для других устройств также нужно зажать эту клавишу, и через настройки Bluetooth соединить наушники. Стоит отметить, что Xiaomi Mi Air 2 могут работать раздельно друг от друга, но только с одним устройством.

В Xiaomi Mi Air 2 установлена сенсорная панель управления воспроизведением:

двойной тап на любом наушнике – прием звонка;

двойной тап по левому наушнику – вызов голосового ассистента, предустановленного в устройстве, с которым синхронизированы наушники;

двойной тап по правому наушнику – проигрывание/пауза. Если используется только левый наушник, всё работает также.

Звучание и микрофон

За беспроводную передачу звука отвечает модуль Bluetooth 5.0. А для лучшей передачи аудио сигнала используются кодеки SBC, AAC и Huawei HDW, который основан на кодеке LDHC.

Воспроизводит звук 14,2 мм динамический драйвер с сопротивлением в 32 Ом. В сумме получилось довольно хорошо проработана аудио сцена, с неплохой детализацией и хорошими высокими и низкими частотами. Но в некоторых композициях слышится просадка по средним частотам и звук получается резковатым.

Уровня громкости хватит для комфортного прослушивания в метро, но не забывайте, что это вкладыши – у них плохая звукоизоляция как для слушателя, так и для окружающих.

Благодаря использованию двух микрофонов в ножках наушников, у Xiaomi Mi Air 2 отличная передача голоса. Наличие активного шумоподавления при разговоре позволяет общаться по телефону в очень шумных местах.

Автономность Xiaomi Mi Air 2

Встроенных батареек хватит на 3,5-4 часа – это можно назвать стандартом для TWS наушников.

Кейс сможет продлить работу еще на 14 часов. Кроме того, у наушников есть функция быстрой зарядки, при помощи которой модель заряжается полностью за один час.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: хорошее качество исполнения и звук, отличный микрофон, автономность Минусы: звукоизоляция из-за форм-фактора Вывод: Xiaomi Mi Air 2 можно назвать хорошей альтернативой для владельцев Android-устройств, которым нужны наушники по типу Apple AirPods. А их самый главный плюс перед похожими моделями на рынке – хороший уровень передачи голоса при использовании наушников в качестве гарнитуры Технические характеристики Xiaomi Mi Air 2 (TWSEJ02JY)

1 590 − 1 999 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения беспроводной (Bluetooth) Тип беспроводного подключения Bluetooth Возможность проводного подключения - Тип конструкции вкладыши Тип акустического оформления открытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/- Вес, г 9 г (наушники), 50 г (кейс) Цвет белый Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Подсветка - Шейный обод - NFC - Вибромотор - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Минимальная воспроизводимая частота, Гц 8 Максимальная воспроизводимая частота, Гц 25000 Сопротивление, Ом 32 Чувствительность, дБ 120 Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Тип магнита нет данных Активное шумоподавление + Встроенный усилитель / ЦАП - Hi-Res сертификация - Поддержка объемного звука - Спецификация Bluetooth нет данных Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам - AAC нет данных aptX нет данных aptX Apaptive нет данных aptX HD нет данных aptX Low Latency нет данных LDAC нет данных LHDC нет данных SBC нет данных Элемент питания аккумулятор Li-Ion Время работы до 14 часов автономной работы с кейсом; до 4 часов автономной работы без кейса Быстрая зарядка - Пульт ДУ - Сенсорная панель сенсорное управление на чаше Регулятор громкости + Вызов голосового ассистента + Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Тип микрофона по принципу действия нет данных Съемный микрофон - Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность всенаправленный Шумоподавление микрофона + Частотный диапазон, Гц нет данных Чувствительность микрофона, дБ нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Амбушюры - Аудио кабель - Переходники / сплитеры - Чехол / кейс -/+ (для зарядки) Другое кабель USB-Type C Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Apple-совместимость нет данных Android-совместимость - Дополнительно поддержка технологии LHDC; встроенные в наушники инфракрасные датчики

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление Xiaomi Mi Air 2 на обзор