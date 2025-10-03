Обзор ZTE nubia Neo 3 GT: игровой смартфон для тех, кто считает деньги

Игровые смартфоны обычно ассоциируются с высокими ценниками, но китайский бренд nubia решил сломать этот стереотип. ZTE nubia Neo 3 GT — попытка впихнуть геймерскую ДНК в бюджетный корпус. Получилось ли это сделать без болезненных компромиссов, вы узнаете из этого обзора.

ZTE nubia Neo 3 GT Від 9999 грн. Плюсы: стильный игровой дизайн; красивый 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц; аккумулятор на 6000 мАч; быстрая 80-ваттная зарядка и полезная функция обходной зарядки; сенсорные игровые триггеры и эффективная система охлаждения; стабильная игровая производительность для своей цены; богатая и полноценная комплектация Минусы: посредственное качество фото и видео, отсутствие сверхширокоугольного модуля; ПО со многими программами и сервисами, которые нельзя убрать

Технические характеристики ZTE nubia Neo 3 GT

Компонент характеристика Дисплей 6,8″ OLED (AMOLED), 2392×1080 (FHD+), 386 ppi, 120 Гц, 1200 Гц частота дискретизации касания, пиковая яркость 1300 нит Процессор Unisoc T9100 (6 нм), 8 ядер (1×2.7 ГГц Cortex-A76, 3×2.3 ГГц Cortex-A76, 4×2.1 ГГц Cortex-A55) Графический чип ARM Mali-G57 MP4 Память 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) + 12 ГБ виртуальной; 256 ГБ ПЗУ (UFS 3.1), нерасширяемая Основная камера Двойная: 50 Мп (f/1.8) + 2 Мп (сенсор глубины) Селфи камера 16 Мп Аккумулятор 6000 мАч, проводная зарядка 80 Вт, поддержка Power Delivery 3.0, обходная зарядка (Bypass Charge) Разъем USB Type-C ОС Android 15 с оболочкой MyOS 15 корпус Пластик защита IP54 Габариты 167,5×76,3×8,4 мм вес 209 граммов

Упаковка и комплектация

ZTE nubia Neo 3 GT поставляется в яркой коробке в коллаборации с известной мобильной королевской битвой Free Fire. Конечно, это сразу намекает на геймерскую направленность устройства.

Производитель не скупился на комплект, поэтому имеем все необходимое для полноценного пользования: смартфон с заводской защитной пленкой на экране, зарядное устройство мощностью 80 Вт (да, его не забыли!), кабель USB Type-C красного цвета, прозрачный матовый защитный чехол из твердого пластика, инструмент для извлечения SIM-лотка и документацию.

Как видим, перед нами редкий для сегодняшнего дня случай, когда производитель кладет не только БП, но и чехол и т.д., поэтому у покупателя из коробки уже есть полный комплект. И хоть последний просто матовая накладка, но выглядит неплохо.

Дизайн и эргономика

Если вам нравится стиль меха-роботов и футуристические дизайны, то ZTE nubia Neo 3 GT точно понравится. Здесь все кричит, что это не очередной скучный бюджетник, а новый игровой смартфон.

Корпус полностью пластиковый и доступны два цвета: насыщенно-желтый и более сдержанный серый/черный.

На передней панели видим тонкие рамки и фронтальную камеру.

Задняя панель имеет текстурированный рисунок с геометрическими фигурами и декоративными элементами.

На правом торце разместили кнопку блокировки и кнопки громкости, а также пару триггеров для игр. На левом торце ничего нет, а на верхнем видим микрофон. На нижней части есть еще один микрофон, динамик, порт USB-C и слот для SIM-карты.

У задней крышки также есть RGB-подсветка. Она не просто мигает для красоты. Можно настроить ее так, чтобы она сигнализировала о входящих звонках, уведомлениях, зарядке или активной игровой сессии. Если вам 10-15 лет, то это будет самая крутая штука в телефоне. Если больше, то наверняка, вы его просто выключите.

Габариты смартфона составляют 167,5×76,3×8,4 мм, а вес 209 граммов. Кажется, немного тяжеловато на бумаге, но в руке ощущается легче, чем есть на самом деле. Плоские грани дают надежный хват, хотя для длительных игровых сессий все равно лучше использовать какой-то геймпад или штуки типа Razer Kishi V2.

ZTE nubia Neo 3 GT имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Это означает, что дождь смартфон переживет, но плавать с ним точно не стоит. То есть полноценной водозащиты здесь нет.

Дисплей ZTE nubia Neo 3 GT

Если и есть что-то, чем можно удивить в бюджетном сегменте, то это дисплей. И с этим у ZTE nubia Neo 3 GT все хорошо. 6,8-дюймовая OLED-матрица с разрешением FHD+ (2392×1080) и плотностью пикселей 386 ppi имеет высокую контрастность и глубокий черный цвет, который физически возможен только на OLED-панелях.

Заявлено о 100% охвате цветового пространства DCI-P3. Теоретически это означает насыщенные и яркие цвета, которые не выглядят искусственно. А они мне здесь действительно нравятся. Конечно, как для своего ценника.

Частота обновления 120 Гц делает интерфейс плавным, а вот частота дискретизации мгновенного касания составляет 1200 Гц и это уже серьезно. Для шутеров и других динамичных игр это критически важно, потому что экран реагирует на ваши прикосновения молниеносно. Конечно, это трудно заметить в реальности и не заядлому мобильному геймеру, но те кто шарит будут в восторге.

По желанию можно переключиться на автоматический режим частоты обновления, а еще есть режимы 60 Гц и 90 Гц.

Также имеем изменение цветовой температуры, режим чтения, темный режим и ночной экран, изменение масштаба и шрифта.

Пиковая яркость экрана составляет 1300 нит и этого достаточно для большинства условий. На ярком солнце дисплей читается нормально, хотя флагманские модели с яркостью 2000+ нит все же выглядят лучше. Но для этой цены это более чем адекватно.

В экране есть также оптический сканер отпечатков пальцев. Работает быстро, но расположен несколько низко, что может быть неудобным для некоторых пользователей. К этому надо привыкнуть. Ну и это всегда зависит от размера руки, длины пальцев и тому подобное. Поэтому кому-то будет удобно, а кому-то нет.

Есть ли к чему придраться? Разве что автояркость иногда срабатывает не так плавно, как хотелось бы, но это все же больше моя придирка, чем реальная проблема.

Звук и виброотклик

ZTE nubia Neo 3 GT оснащен стереодинамиками. Правда, реализовано это через основной динамик и разговорный, поэтому баланс между ними ощутимый. Основной динамик громкий и мощный, разговорный, конечно, тише. Есть заметный в таких случаях небольшой дисбаланс, который немного слышен в музыке.

Низких частот здесь почти нет, поэтому бас ощущается лишь условно. Тем не менее для игр и видео на YouTube все вполне адекватно. Есть поддержка DTS: X Ultra, что немного улучшает пространственное звучание в играх. Также здесь есть настройки под фильмы или музыку. Или можно воспользоваться автоматическим режимом.

Разъем 3,5 мм отсутствует. Это стандарт для современных смартфонов, но все же кого-то может огорчить.

Вибромоторчик качественный и дает приятный тактильный отклик в играх и интерфейсе. Не настолько классный, как во флагманах и это понятно, но точно лучше ротационных моторов в дешевых смартфонах.

Камеры ZTE nubia Neo 3 GT

Самое слабое место ZTE nubia Neo 3 GT это его камеры. И это не сюрприз для любого геймерского смартфона, тем более для игровой бюджетной модели.

Основной модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 дополнен лишь 2 Мп датчиком глубины. Отсутствует сверхширокоугольный объектив, что, по моему мнению, является недостатком. О телефото речь вообще не идет. Сейчас даже бюджетные смартфоны часто имеют «ширик», но здесь его нет. Хотите снять групповое фото или красивый пейзаж? Придется отходить немного дальше.

Качество фото при дневном освещении нормальное, но не более. Снимки с одной стороны выглядят «тусклыми», им не хватает насыщенности, контраста и динамического диапазона. С другой, на фотографиях алгоритм часто выделяет яркие пятна и серьезно подкручивает их насыщенность, чем делает цвета неестественными. При ярком солнце камера склонна к переэкспозиции, поэтому небо получается белым, а детали теряются. В вечернее время все становится еще хуже. Появляются шумы, смазывание, детали исчезают. Ночной режим есть, но он работает посредственно.

А теперь снова вспомним, что это не только бюджетный, но и игровой смартфон, поэтому для этого сегмента имеем более или менее адекватные фотографии.

Фронтальная камера на 16 Мп по впечатлениям похожа на основную. Есть, снимает, даже что-то можно выкладывать в соцсети. Фон, кстати, размывает нормально и без ошибок.

Видео дают снимать в 4K 30 к/с, но без оптической стабилизации картинка дергается при ходьбе. Для влогов на YouTube это не подойдет, но если просто снять что-то на память, то прокатит. Или установит телефон на штатив.

Стоит ли брать этот смартфон ради камер? Точно нет. Но если вы понимаете, что это игровой бюджетник, то камеры здесь соответствуют цене и позиционированию.

Производительность, ПО и игры

Сердцем ZTE nubia Neo 3 GT является процессор Unisoc T9100, сделанный по 6-нанометровому техпроцессу. Это не Snapdragon и не MediaTek Dimensity, но для игр в этом ценовом сегменте он работает неплохо. Однако рассчитывать, что бюджетный, хоть и геймерский смартфон будет тянуть все игры не стоит. Его сегмент это популярные проекты типа Call of Duty Mobile, PUBG Mobile или Wild Rift на средне-высоких настройках. Даже Genshin Impact выдает 40-55 FPS на средних, что вполне даже хорошо для такого железа.

Графический процессор здесь это ARM Mali-G57 MP4. Памяти 12 ГБ ОЗУ формата LPDDR4X и 256 ГБ встроенной UFS 3.1. Можно активировать еще 12 ГБ виртуальной ОЗУ за счет ПЗУ, но это, как всегда, скорее маркетинг, чем реальная помощь. Есть поддержка Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 и NFC. Поддерживаются сети 5G, что приятно видеть в этом ценовом сегменте.

У смартфона есть и система жидкостного охлаждения с испарительной камерой. Она справляется с охлаждением настолько эффективно, что производительность под максимальной нагрузкой падает не более чем до 93%. По крайней мере так заявляет производитель. Фактически смартфон действительно прекрасно охлаждает свое «железо», что видно по великолепному зеленому стресс-тесту в CPU Trottling Test. Такого ровного графика в игровых смартфонах я, кажется, не видел никогда. Корпус при этом может быть едва теплый и это максимум.

Ну и сенсорные триггеры на правом торце работают как дополнительные кнопки, которые можно назначить на любые действия в играх. Например, в шутерах один триггер будет прицел, а второй отвечает за выстрел.

Правда, есть нюанс, потому что не все игры поддерживают триггеры. PUBG и Call of Duty — да, и это уже гуд, но некоторые другие тайтлы могут не распознать их. Ну и привыкать к ним немножко надо, но потом управление с ними становится сверхудобным.

ZTE nubia Neo 3 GT работает на ОС Android 15 с фирменной оболочкой MyOS 15. Интерфейс привычный, логичный, без лишних заморочек. Есть возможности для персонализации, включая темы и настройки RGB-подсветки. Ну и сразу выделяются необычные значки, делающие смартфон более «игровым».

Присутствует функция «Живой остров». Это местный аналог Dynamic Island, которая отображает оповещения возле фронтальной камеры. Выглядит прикольно, но особой пользы не несет.

Есть базовые ИИ-инструменты, типа переводчика в реальном времени AI Translate. Работает это посредственно, но хоть что-то. Да и в других, даже более дорогих смартфонах, сейчас почти то же самое.

Также есть специальное приложение «Игровое пространство» для настройки геймерских режимов и сбора всех игр в одном месте. Здесь можно выбрать режим производительности, мониторить системные показатели (температуру, FPS, загрузка процессора), выключать оповещения во время игры и настраивать триггеры.

На смартфоне предустановлены игры и приложения, которые можно удалить. Но есть неизменные папки-виджеты «More Games» и «More Apps», которые раздражают. Их нельзя ни удалить, ни скрыть. Это классический «мусор», который портит впечатление от использования. Хотя система работает быстро, даже очень, для такой цены. Подвисаний и торможений не заметил.

Автономность ZTE nubia Neo 3 GT

ZTE nubia Neo 3 GT имеет аккумулятор на 6000 мАч. При обычном использовании (мессенджеры, соцсети, просмотр видео) смартфон живет и два дня. При интенсивном гейминге работает полный день и без проблем. Даже если играете в Genshin Impact, то батареи хватит надолго.

Все это благодаря не очень мощному, но все же рабочему чипу, который дает и более или менее адекватно поиграть в игры и не «жрет» батарею как это делают сверхмощные флагманские решения. Ну й тесты в Pc Mark хорошие.

Есть быстрая зарядка на 80 Вт. До 50% смартфон заряжается за 30 минут, полный цикл занимает около 1 часа 15 минут. Нет беспроводной зарядки, но для бюджетного сегмента это норма.

Также отмечу технологию обходной зарядки Bypass Charge. Благодаря ей смартфон питается напрямую от сети, минуя аккумулятор. Это уменьшает нагрев во время игр и продлевает срок службы батареи. Очень полезная фишка для тех, кто много играет не отходя от розетки.

Опыт пользования ZTE nubia Neo 3 GT

ZTE nubia Neo 3 GT точно смартфон не для всех. Это понятно и нормально. Если вы ищете универсальное устройство с хорошими камерами, гарантированными обновлениями и престижным брендом, это не ваш выбор. Но если вы молодой геймер с ограниченным бюджетом, который хочет получить максимум игрового опыта за минимальные деньги, то это то, что надо.

Дисплей здесь лучше, чем у многих среднебюджетников. Производительность стабильная, охлаждение работает и очень хорошо. Триггеры дают преимущество, но к ним надо привыкать. Батарея держит долго, а зарядка быстрая.

Да, камеры посредственные, а корпус пластиковый. Но за эти деньги получить такой игровой опыт больше почти не получится. Поэтому если вы школьник, или родители школьника, то обратите внимание на ZTE nubia Neo 3 GT.

Конечно, модель подойдет и взрослым геймерам, которые не хотят тратиться на что-то серьезнее, потому что он потянет их любимые проекты.

Ну и обратите внимание на дизайн. Он игровой, агрессивный, футуристический — все как должно быть в геймерских устройствах. И конечно, это зайдет не всем.

Также напомню, что смартфон не перегревается даже при длительных игровых сессиях. А вот у конкурентов, да еще и за такую цену это частая проблема.

Цена и конкуренты

В Украине ZTE nubia Neo 3 GT продается по цене от 9999 гривен. Рекомендованная розничная цена составляет 11 499 гривен. То есть именно этот официальный ценник вы увидите в крупных сетях типа «Алло».

Конкуренты? Конечно, есть, но их не много, тем более за такие деньги, потому что часто это сильно дороже. У нас есть не очень игровой, но доступный и мощный POCO X7 (цена от 9 500 гривен), но без игровых триггеров. Также стоит взглянуть на Infinix GT 30 Pro. Это единственный более или менее игровой смартфон за похожие деньги и то он дороже.

Если хочется настоящий смартфон для геймера, но есть больший бюджет, то стоит смотреть на Nubia Red Magic 9S Pro (цена от 26 300 гривен) или Asus ROG Phone 9 (цена от 31 800 гривен). Там и процессоры мощнее, и вообще все на другом уровне. Но и цены вы видите какие.

Автономность 9 Батарея легко дает полтора-два дня автономной работы. Экран 9 Яркий и насыщенный экран. Дизайн, эргономика 8 Стильный современный игровой дизайн и прикольный цвет. Программное обеспечение 7 Рекламы нет, ПО быстрое, но есть встроенные приложения и сервисы, которые нельзя удалять. Производительность, тротл. 8 Достаточно мощный и очень холодный чип. Камера 6.5 Адекватные снимки как для игрового смартфона и его цены. Нет сверхширокоугольного модуля. Цена 8.5 Хорошее соотношение цена/качество/возможности.

Вывод: ZTE nubia Neo 3 GT — нишевое и яркое устройство для конкретной аудитории. Он не пытается быть универсальным смартфоном для всех. Он дает игровой опыт за бюджетные деньги и фактически выступает единственным подобным решением в своем ценовом сегменте. Конечно, есть и недостатки, но с ними можно легко мириться, поэтому если вам нужен именно игровой опыт не за все деньги мира, то ZTE nubia Neo 3 GT вас не разочарует.

