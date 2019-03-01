«Первый взгляд» на Suzuki Vitara 2019: больше безопасности, меньше мотора

На днях состоялась презентация-знакомство обновленного кроссовера Suzuki Vitara 2019 модельного года. Автомобиль лишь слегка изменился во внешности, но прилично обновился внутри: улучшения для салона, масса технологий для безопасности, новый турбодвигатель. Пока рано подводить итоги по новинке (еще будет дополнительный материал), но «первый взгляд» уже есть – этим и спешу поделиться с вами.

Новая внешность, новый салон

Странный подзаголовок для автомобиля, который максимально похож на прошлую версию Suzuki Vitara? – Да, признаться, перемены сразу заметят только фанаты модели. Но вся суть кроется в деталях. Главное новшество – решетка радиатора с вертикальными хромированными полосами: раньше похожая решетка встречалась только на S-ке, а теперь используется на всех комплектациях. Также изменился передний бампер: зона около противотуманных фар, темная вставка с креплением номерного знака. При взгляде на боковину бросаются в глаза оригинальные двухцветные колесные диски, плюс новый фирменный цвет – насыщенный апельсиново-оранжевый оттенок, который вы видите на фото ниже. Сзади новинка узнается по новым фонарям, которые получили светодиодные полосы габаритных огней. Фонарь заднего хода переехал в центр заднего бампера.

Перемены не кардинальны, но заметны: представители Suzuki говорят, что сознательно не хотели менять узнаваемый облик Vitara, а лишь обновить его, сделав «более ярким и свежим». В целом им это удалось. Уверен, что новый оранжевый цвет в ближайший год-два станет одним из самых популярных для Suzuki Vitara. Габаритные размеры автомобиля остались прежними: длина 4,18 м, ширина 1,78 м, высота 1,61 м, база 2,5 м.

Беглый взгляд не обнаружит в салоне даже тех малейших штрихов-изменений, подобных переменам во внешности. Однако следует изучить интерьер более глубоко – именно так «глубоко», как теперь пальцы продавливают податливый пластик: да, передняя панель наконец стала мягкой. А еще следует обязательно взглянуть на приборы, где изменилась графика и дизайн шкал, дисплей между тахометром и спидометром теперь цветной. Стоит присмотреться и к сиденьям – внимание привлекает не только комбинированная отделка с узором-ромбиком, но и подлокотник между передними креслами: он может сдвигаться вперед/назад, а под открывающейся крышкой вы найдете несколько отсеков для мелочей.

Хотя даже обновленной версии Suzuki Vitara еще есть куда расти: подлокотника сзади нет, пластик на дверях по-прежнему жесткий, для второго ряда сидений все также отсутствует регулировка угла наклона спинок. Во-первых, нужно оставить зазор для разницы с родственной моделью Suzuki SX4, которая по-прежнему чуть просторнее сзади в области колен. Во-вторых, может это задел для следующего мини-обновления в рамках смены модельного года?

Визуально салон идентичен прошлому, но это ошибка, изменения есть. Верхняя часть передней панели мягкая, на сиденьях другая обивка, между ними многофункциональный подлокотник, панель приборов новая и с цветным дисплеем. Кроссовер Suzuki Vitara 2019 МГ отвечает почти на все замечания, которые ранее выдвигались к салону предыдущей модели. А еще на руле есть пара интересных кнопок.

Новые технологии для комфорта и безопасности

Да-да, автомобиль получил целый набор различных систем-помощников для водителя: адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения, контроль рядности, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, предупреждение о перекрестном трафике при езде задним ходом и т.д. В один заход кроссовер Suzuki Vitara превратился из «просто современного» в один из «самых инновационных автомобилей» своего класса. Хотя без нюансов не обошлось. Так, все вышеперечисленные системы номинально доступны уже в средней комплектации GL+, но только при выборе версии с полным приводом AllGrip, что означает существенное повышение цены. Если полный привод лишний, но хочется получить максимум помощников в езде, то придется раскошелиться на максимальную комплектацию GLX.

Цена на автомобиль начинается с отметки 441 тыс. грн.: 1-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбо-мотор (112 л.с.), передний привод и 5-ст. МКПП, комплектация GL, обычный кондиционер и стальные колеса с колпаками. Зато изначально есть семь подушек безопасности (включая коленную), система стабилизации и фирменная магнитола. Версия с «автоматом» заметно дороже – от 541 тыс. грн.: аналогичный мотор и передний привод, зато комплектация GL+ может порадовать 17-дюймовыми легкосплавными дисками, 7-дюймовым сенсорным дисплеем, камерой заднего вида, «климатом», 4,2-дюймовым цветным дисплеем в комбинации приборов. Аналогичный автомобиль, но с полный приводом AllGrip и полным набором вышеперечисленных помощников обойдется в 600 тыс. грн. На вершине модельной гаммы Suzuki Vitara 2019 расположилась версия с 1,4-литровым турбо-мотором (140 л.с.), АКПП и полным приводом, в комплектации GLX: все вышеописанное оснащение, плюс навигация, панорамная стеклянная крыша-люк, датчики света и дождя, светодиодные фары, отделка салона искусственной кожей и замшей, пр. Цена ТОП-версии – 735 тыс. грн. Я привел лишь некоторые примеры цен для общей картины, в целом Suzuki Vitara 2019 предлагает широкий выбор версий: два мотора, три комплектации, передний или полный привод, МКПП или АКПП – итого 10 вариантов.

Одно из главных приобретений Suzuki Vitara 2019 – широкий набор вспомогательных систем помощи водителю: контроль рядности, адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения, и т.д. Их наличие узнается по радару в переднем бампере и блоку сенсоров (камера и лидар) в верхней части лобового стекла. Системы есть, они работают, функция контроля рядности требует уж слишком аккуратной езды; других наблюдений пока нет – проехали мало, чтобы детально понаблюдать за поведением систем. Но это далеко не все важные технические перемены для новинки.

Литровый «турбо» вместо прежнего 1,6-литрового «атмо»

Отныне гамма Suzuki Vitara 2019 включает в себя только турбо-моторы: либо новый 3-цилиндровый турбо-мотор 1,0 л серии K10C-DITC, либо уже известный 4-цилиндровый турбо-мотор 1,4 л серии K14C-DICT (ранее использовался для Vitara S, теперь переведен в общую гамму модели). Новый 1-литровый двигатель в максимально мощности несколько уступает прежнему 4-цилиндровому атмосферному двигателю 1,6 л серии М16А: 112 л.с. против 117 л.с. ранее. Однако превосходит в крутящем моменте: 160 Нм (АКПП) или 170 Нм (МКПП) против 156 Нм, причем турбо-мотор развивает максимальную тягу как раз в самой «ходовой» зоне средних оборотов (2-4 тыс. об/мин). Глобально, динамика разгона не изменилась (0-100 км/ч за 11,5-13 секунд в зависимости от КПП и типа привода), но производитель обещает экономию топлива: 5,4-6 л на 100 км в смешанном цикле, что примерно на 0,5 л меньше прежнего.

А что в реальности? Большую часть маршрута я проехал на автомобиле с 1,4-литровым мотором Boosterjet. И, признаться, был тому рад: отличная тяга в широком диапазоне, быстрые и прогнозируемые отклики на нажатие педали акселератора, вполне достаточно мощности – это по-прежнему не «супер-гонка», но также по-прежнему «мотор-живчик». Затем на привале попросил у организаторов новую 1-литровую версию и прокатился десяток-второй километров по близлежащим дорогам. Вроде и неплохой мотор, но ощущения «делает больше, чем ожидаешь» он уже не дает: среднее ускорение, любовь к высоким оборотам (5-5,5 тыс. об/мин.) при обгонах. Хотя признаю, тяга плавно приходит уже с низов (1,8-2 тыс. об/мин) и остается постоянно-достаточной в средней зоне тахометра (2,5-4 тыс. об/мин). Словом, если подтвердятся данные по небольшому расходу топлива – то вполне подходящий вариант для тех, кто преимущественно ездит в городе и не превышает «стандартную сотню» на трассе.

Голубой автомобиль (кстати, еще один новый цвет для Suzuki Vitara 2019) был оснащен 1-литровым 3-цилиндровым мотором Boosterjet: прямой впрыск топлива плюс турбина. Характерные вибрации есть только при запуске двигателя или при открытой двери, а в езде почти незаметны. Двигатель не прыгает выше головы, но в целом отрабатывает обещанные цифры: «что-то там 100+ лошадей». Трансмиссия почти не отличается: по-прежнему 6-ступенчатый «автомат» (только с разными передаточными числами для мотором 1,0 и 1,4) и 4-режимный полный привод. Подвеска и общий характер «комфорт/управляемость» остались прежними. Замеры динамики и расхода топлива для двух моторов постараюсь сделать весной, с подходящей погодой и уже на летних шинах.

Итоги: о важности Suzuki Vitara 2019 и других новых моделях

Пара моментов из статистики: по итогам 2018 года в Украине было продано около 2,6 тыс. автомобилей Suzuki, марка заняла 3,3% украинского автомобильного рынка. Чуть больше половины данного результата как раз на счету кроссовера Vitara. И все вышеописанные изменения (салон, технологии, двигатель) должны помочь Suzuki Vitara 2019 МГ удержать позиции лидера в своем классе на украинском автомобильном рынке.

Однако новинка Suzuki Vitara 2019 – это лишь начало активности марки Suzuki в Украине. Уже летом к нам должен приехать компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения – вопрос о его поставах и продажах фактически решен. Попутно идут переговоры с производителем по двум другим моделям – Ignis и Swift. Пока слишком рано говорить о конкретике по этим автомобилям, но если переговоры будут успешны, то новинки могут появиться в Украине осенью текущего года. Но это забегая наперед. А пока ожидайте еще один материал по модели Suzuki Vitara 2019, где будет сравнение моторов, замеры динамики и подсчет расхода топлива. Будет интересно!