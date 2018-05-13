Suzuki SX4: чем проще – тем лучше (плюс сравнение моторов и комплектаций)

С одной стороны – компактный кроссовер Suzuki SX4 уже не новинка, однако модель популярна и востребована у покупателей. С другой стороны – в данном классе наблюдается массовое обновление конкурентов. Что может предложить Suzuki SX4 на их фоне, в чем плюсы и минусы модели? Разбираемся вместе.

Позиционирование

Первое поколение Suzuki SX4 дебютировало в 2006 году – смесь хэтчбека (пропорции и компактность кузова) и кроссовера (клиренс, версии с полным приводом). Со временем Suzuki SX4 получил пару интересных версий: кузов «седан», двойника под брендом FIAT. Автомобиль стал популярен во все мире, включая и Украину. Японцы решили повторить данный подход, и в 2013 году запустили Suzuki SX4 второго поколения, причем обе модели некоторое время выпускались параллельно: новинка получила имя Suzuki SX4 или S-Cross в зависимости от рынка. В начале 2016 года SX4 второго поколения был модернизирован: новая передняя часть, фары и фонари, улучшенная система мультимедиа в салоне, появился 6-ст. «автомат» (вместо вариатора ранее) и турбо-мотор 1,4 л 140 л.с.

Модель Suzuki SX4 – это смесь хэтчбека и кроссовера: клиренс 180 мм, есть полноприводные версии. В ходе последнего обновления автомобиль заметно изменился в передней части, плюс произошел ряд перемен в технике.

В статье представлен автомобиль в максимальной версии GLX с мотором 1,4 л 140 л.с., также кратко будут отмечены другие версии – укажу отдельно по тексту.

Как едет?

Тестовый автомобиль Suzuki SX4 оснащен 1,4-литровым двигателем BOOSTERJET в паре с 6-ступнечатой АКПП – и это великолепная связка для обычной и слегка динамичной езды. Мотор хорошо тянет с низов (1,5 тыс.) до самого верха (5-6 тыс. об/мин), у него феноменально ровный характер тяги вообще без провалов в указанном диапазоне, он быстро реагирует на нажатие педали газа. «Автомат» тоже хорош – плавные, быстрые, незаметные переключения вверх и вниз; не противится резкому ускорению и кик-дауну; быстрая адаптация к стилю езды водителя. Словом, в вопросах мощности, удобства управления тягой, работы АКПП – все хорошо.

Но вот в чем нюанс: за рулём Suzuki SX4 не чувствуешь задора, даже несмотря на двигатель, который может ехать динамично. Вот кроссовер Suzuki Vitara S радовал драйвом и разгоном, с ним хотелось иногда «пульнуть» со светофора. А в Suzuki SX4 140-сильный мотор не для «прострелов со светофора», а для «уверенности и запаса под правой ногой». Этот кроссовер сделан как семейный, традиционный по своему характеру. А раз так – то и запросы другие…

Внешность Suzuki SX4 лишена агрессии и запала. Я бы сказал, что здесь ставка сделана на признаки «основательности», которые характерны для автомобилей большего размера – к примеру, огромная решетка радиатора с хромированным декором. Овально-растянутые фары скрывают в себе современную линзованную светодиодную оптику (обычные лампы только в указателях поворота). Мотор 1,4 л BOOSTERJET хорош, но его возможности здесь нужны только «про запас», а с учетом характера Suzuki SX4 этот запас будет использоваться крайне редко. В таком случае разница с двигателем 1,6 л (117 л.с.) минимальна: его вполне достаточно для ежедневной езды. АКПП радует мягкими и быстрыми переключениями с любым из двигателей.

Возвращаясь к формату «семейный кроссовер» отмечу ходовую часть, подвеску, рулевое управление. Во-первых, ходовая часть упругая: откровенной жесткости нет, но и ямы полностью не скрываются. Вместе с тем – здесь чувствуется большой запас по энергоемкости подвески, можно без проблем ехать с довольно высокой скоростью по разбитой дороге. Да и на лежачих полицейских автомобиль вздрагивает задней частью меньше других конкурентов. Словом, очень неплохо. Однако новый Renault Duster показывает, что подвеска может быть мягче, не потеряв в энергоемкости и в степени «по барабану на дороги», а модель Hyundai Creta добавляет к этому еще и тишину в езде. Ведь кроссовер Suzuki SX4 шумноват: изначально – есть вопросы к звукоизоляции колесных арок, на скорости около 100 км/ч и выше – изрядно заметны аэродинамические шумы. Но есть и плюс: молчаливая, собранная, «живая» подвеска тестового автомобиля с пробегом 36 тыс. км (как известно 1 км тестового авто = 2-3 км в реальной жизни).

Руль хорош стабильностью в «нулевой зоне» и наливается усилием в повороте, будто сжимаешь небольшую пружину. Автомобиль в целом не противится виражам, хотя крены есть. Но при резком повороте на разбитой дороге или брусчатке SX4 слегка «переставляет» задней частью, что неприятно. Это проявляется только на пустой машине, если загрузить заднюю часть – то подобного эффекта уже нет. А загрузить можно немало: для своего класса – в салоне довольно просторно спереди и сзади, багажник предлагает объем 430-440 л в стандартном варианте. Да и в целом – салон Suzuki SX4 на первый взгляд кажется простым, но в рамках своего класса оказывается хорош.

Передняя панель салона Suzuki SX4 не блещет оригинальным дизайном, но радует большой вставкой из мягкого пластика – редкость в классе. Главное внимание здесь привлекает овал с ЖК-дисплеем и парой дефлекторов вентиляции. Дисплей радует качеством картинки. Также обратите внимание на мелочи: подлокотник может сдвигаться вперед и открывает доступ в скрытой нише; руль радует логичным расположением кнопок для управления аудиосистемой, «круизом», телефоном; лаконичные приборы с простым ЖК-дисплеем быстро читаются; есть 2-зонный климат-контроль. Во многих подобных мелочах Suzuki SX4 оказывается лучше родственника Suzuki Vitara.

Последнее упоминание не случайно, поскольку оба автомобиля построены на одной платформе. Но модель Suzuki SX4 отличается увеличенной колесной базой (2,6 м против 2,5 м у модели Vitara), что позволило обеспечить дополнительный простор для ног и более традиционную посадку: для своего класса и габаритов – сзади просторно и удобно. Кроме того, в максимальной версии есть задний подлокотник и регулировка угла наклона спинки: снова-таки, это плюс перед моделью Vitara с ее обычным вертикальный задним рядом сидений. Вот только если подлокотник – безоговорочный и явный плюс, то регулировка угла наклона спинки в данном случае – «вещь ни о чем»: лишь два положения, слишком мал диапазон изменения угла – позиции «полулежа» здесь не получить.

Номинально изменение угла наклона спинки позволяет увеличить багажник: обещано 440 л против 430 л в стандартном положении. Однако и минимальная цифра (430 л) все равно является хорошим показателем для данного класса. Плюс еще парочка приятных мелочей: двухуровневый пол и боковые ниши-карманы. Отдельно стоит отметить полку багажника, которая открывается с двух сторон: традиционно при открытии крышка багажник и, дополнительно, есть возможность открыть полку со стороны спинки заднего сиденья – удобно доставать мелочь из багажника прямо в дороге.

Спереди удобно, а сзади просторно, как для данного класса. Есть подлокотник и возможность изменить угол наклона спинки, но в малом диапазоне. К багажнику претензий нет совсем: довольно большой, двухуровневый пол, кармашки-ниши на боковинах. Отдельного упоминая заслуживает двухсторонняя полка, которая откидывается из салона и дает доступ к багажнику, такое встречается крайне редко, а жаль – реально полезный пункт, который прост в реализации. Кстати, с учетом пробега тестового автомобиля к салону замечания есть: скрипят дверные карты – понемногу, но все четыре.

Подводя промежуточные итоги: кроссовер Suzuki SX4 вряд ли очарует ходовыми качествами и отделкой салона, но он хорош в «запросах для реальной жизни» – поведение мотора и АКПП, энергоемкость подвески, простор и удобство салона, продуманный багажник.

Есть ли инновации?

Если вы читали материал о Suzuki Vitara S, то здесь не найдете для себя ничего нового: несущий кузов, независимая подвеска спереди и полузависимая сзади, передний или полный привод, 5-ст. МКПП или 6-ст. АКПП. Для модели Suzuki SX4 в Украине предлагаются два двигателя, оба бензиновые. Во-первых, мотор М16А: объем 1,6 л, четыре цилиндра, система VVT для изменения фаз газораспределения. Во-вторых, мотор K14C серии BOOSTERJET: объем 1,4 л, четыре цилиндра, непосредственный впрыск топлива плюс турбина. Именно этот мотор и 6-ст. АКПП вместо CVT-вариатора стали главными техническими нововведениями при последнем обновлении модели в 2016 году.

Остальные технологические особенности уже известны. Так, полный привод ALL GRIP 4WD предлагает селектор для выбора одного их четырех режимов езды: AUTO – стандартный, автоматическое перераспределение крутящего момента; SPORT – спортивный, больше тяги отдается к задним колесам, «автомат» использует пониженные передачи; SNOW – на задние колеса передает больше тяги, полный привод срабатывает быстрее обычного, но реакции на нажатие педали газа смягчены для избегания пробуксовки в снегу; LOCK – жесткая фиксация распределения крутящего момента 50/50 между передними и задними колесами. Пару нюансов: режим LOCK включатся только после предварительного выбора SNOW; включение каждого режима отображается на дисплее между спидометром и тахометром.

Кроме того, отмечу крупный сенсорный дисплей в салоне: здесь собрано управление аудиосистемой, возможность подключения телефона, пр. Есть голосовое управление некоторыми функциями (телефон, аудиосистема), но перечень обрабатываемых фраз откровенно невелик. Также на этот дисплей выводится картинка с камеры заднего вида с вспомогательными линиями-подсказками. В целом – это минимально-стандартный набор, чего ждешь от подобной системы. Однако Suzuki запоминается очень детальной, красивой, сочной картинкой на дисплее.

Система полного привода ALL GRIP 4WD позволяет не просто управлять распределением крутящего момента между осями, но также несколько менять характер автомобиля. Режим LOCK (замена блокировки центрального дифференциала) подключается отдельной кнопкой и только после выбора режима SNOW. Выбранные режимы отображаются на дисплее панели приборов, куда также «привязан» бортовой компьютер. Раз уж зашла речь о проходимости: клиренс 180 мм, но спереди опасения вызывает «губа» бампера, а сзади не радует поперечное расположение глушителя. В итоге если речь идет о скользком бездорожье (снег, лед, грязь) – Suzuki SX4 хорош, а вот если говорить о рельефном бездорожье (камни, склоны) – надо осторожничать.

Жаль, но на этом высокотехнологичные изыски для Украины заканчиваются. Почему говорю для Украины? Потому, что в некоторых странах Suzuki SX4 предлагает немало интересных технологий. Например, 1,6-литровый турбодизель или 3-цилиндровый литровый бензиновый турбо-мотор (который в Европе пришел на смену атмосферному 1,6-литровому 117-сильному двигателю). Знаю, что многие предпочтут «проверенный временем атмосферник» и поэтому он есть в Украине, но в этом разделе мы говорим об автомобиле с точки зрения передовых технологий. Также Suzuki SX4 в украинских версиях не получил активный круиз-контроль и систему автономного экстренного торможения (если говорить о технологиях), кроме того, модель не получила панорамный стеклянный люк и кожаный салон (если говорить о комфорте и комплектации).

Пару фотографий, которые намекают на наличие активного (радарного) круиз-контроля и системы автономного экстренного торможения – именно вот эти два пункта я считаю самым большим упущением в вопросе технологий Suzuki SX4, которые не добрались до Украины. Пусть бы они предлагались только для максимальной версий, пусть за «дорого», но в классе Suzuki SX4 подобные технологии по-прежнему встречаются редко – это потенциальная «изюминка» и преимущество над конкурентами.

Цены и конкуренты

Автомобиль Suzuki SX4 доступен в Украине с двумя моторами МКПП или АКПП, передним или полным приводом, в двух комплектациях (GL или GLX), итого шесть вариантов.

Минимальная версия – это мотор 1,6 л (117 л.с.), передний привод, МКПП, комплектация GL: кондиционер, электрические стеклоподъемники, электропривод и подогрев зеркал, бортовой компьютер, круиз-контроль, система ESP, семь подушек безопасности, обычная аудиосистема, руль с кнопками, подогрев передних сидений, передний подлокотник. Такой автомобиль оценивается в 469 тыс. грн. или чуть больше $18 тыс. Аналогичная версия с «автоматом» обойдется в 511 тыс. грн. или около $19,5 тыс. Полный привод с МКПП в комплектации GL – это 515 тыс. грн. (чуть меньше $20 тыс.), а с АКПП – 552 тыс. грн. или $21,3 тыс.

Максимальная версия GLX добавляет в комплектацию следующее: 2-зонный «климат», светодиодные фары, датчики света и дождя, легкосплавные 16-дюймовые диски, датчики парковки спереди и сзади, улучшенную аудиосистему (6 динамиков и Bluetooth), регулировку спинок задних сидений и задний подлокотник, серебристую отделку боковин дверей и рейлингов. Также версия GLX автоматически означает 6-ст. «автомат». Такой автомобиль с мотором 1,6 л 117 л.с. и передним приводом оценивается в 582 тыс. грн или почти $22,5 тыс. Наконец, на вершине гаммы Suzuki SX4 стоит версия с мотором 1,4 140 л.с. BOOSTERJET в исполнении GLX, дополнительно с полным приводом ALL GRIP, камерой заднего вида и сенсорным ЖК-дисплеем (автомобиль как в статье); цена – 690 тыс. грн. или $26,5 тыс.

Автомобиль в салоне – в основной комплектации GL: обычные фары с разнесенными блоками под ближний/дальний свет, стальные колесные диски с колпаками, проще блок управления вентиляцией, традиционная магнитола с кнопками. Но в остальном – отличный «достаточный» уровень: сиденья с подогревом и подлокотником спереди, есть «круиз» с управлением на руле, багажник по-прежнему предлагает удобный двухуровневый пол. Да и мотор 1,6 л – вполне «достаточный»: по итогам 2017 года на него пришлось 89% продаж, даже с учетом большого количества версий, завязанных на 1,6-литровый двигатель, такая цифра впечатляет. Максимальная версия 1,4 л 140 л.с. GLX (как тестовый автомобиль) заняла лишь 11% в гамме продаж Suzuki SX4, все-таки за $26,5-27 тыс. можно смотреть в сторону автомобилей более высокого класса. Хотя доля версий с полным приводом неожиданно высока – 37%. Косвенно это указывает на выбор и запросы покупателей Suzuki SX4: мощный мотор и дорогая версия – «нет», практичность и полный привод – «да».

А теперь, с таким подходом, смотрим конкурентов. Во-первых, дорогая тестовая версия Suzuki SX4 за $27 тыс.: здесь конкурентами можно назвать начально-средние версии Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, KIA Sportage – пусть они проигрывают в некоторых пунктах оснащения, но предлагают большие габариты, а ведь у нас нередко выбирают «по размеру». Во-вторых, европейские компактные кроссоверы, вроде Peugeot 2008, Renault Captur, Citroen C3 Aircross (скоро расскажу): они интересны в деталях, но не могу предложить полный привод. Плюс, точнее «минус», они более тесные в салоне (Peugeot 2008 и Renault Captur), или просторны, но недешевые (Citroen C3 Aircross). Наконец, третье – самые главные конкуренты для Suzuki SX4: новый Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara, Chery Tiggo 7. Первым двум не хватает доступных версий с полным приводом, да и в некоторых деталях они уступают Suzuki SX4: например, Hyundai Creta предлагает лишь небольшой дисплей системы мультимедиа, нет навигации, а новому Renault Duster недостает вариантов с АКПП. Родственный кроссовер Suzuki Vitara один в один похож на Suzuki SX4 по доступным вариантам и ценовой вилке, но здесь уж каждый выбирает то, что больше ему по нраву: молодежную, задорную модель Vitara или более семейный, просторный, продуманный кроссовер Suzuki SX4.

Начальные и средние версии Suzuki SX4 с ценой $18-23 тыс. оказываются хорошим выбором на фоне конкурентов сегмента B-С-SUV. А вот дорогой кроссовер Suzuki SX4 за $27 тыс. заходит на территорию более крупных, взрослых моделей C—D—SUV, где запросы к автомобилю изначально выше и конкуренты опаснее.

Стоимость содержания

Расход топлива тестового автомобиля с мотором 1,4 л (140 л.с.) в городе составляет 9-10 л на 100 км, а на выходных, при пустых дорогах можно уложится в минимальные 7,5-8 л. В пробках и/или динамичном стиле езды – городской расход возрастает до отметки 11 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет около 5 л топлива, при скорости 110-120 км/ч – расход возрастает до 6 л топлива на 100 км пути. На автомобиле с мотором 1,6 л (117 л.с.) я ездил лишь у дилера для ознакомления, поэтому у меня нет собственных наблюдений по расходу топлива. Но есть наблюдения одного из читателей ITC.UA: расход в городе составляет 9 л на 100 км, при пустых дорогах, без пробок, минимум можно получить около 7,5-8 л на 100 км. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход 6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – около 7-7,5 л на 100 км пути.

Гарантия на обе версии автомобиля идентична: три года или 100 тыс. км пробега. Да и цены на ТО не слишком отличаются: для версии с мотором 1,4 л (140 л.с.) – от 2-2,1 тыс. грн. (самый простой сервис) до около 7 тыс. грн. (самый обширный сервис); для версии 1,6 л (117 л.с.) – от 2,4 тыс. грн до 6-7 тыс. грн. А вот периодичность ТО отличается: мотор 1,4 л требует ТО раз в 10 тыс. км, а мотор 1,6 л требует ТО раз в 15 тыс. км. В итоге при пробеге до 90-100 тыс. км автомобиль с мотором 1,6 л потребует 22-24 тыс. грн на ТО (точная цифра зависит от сочетаний МКПП/АКПП и передний/полный привод), в тоже время автомобиль с мотором 1,4 л потребует около 33 тыс. грн.

Данные по ценам на ТО даны для одного из киевских дилеров марки и могут незначительно отличатся в зависимости от области, города, выбранного дилера. Все цены указаны по состоянию на май без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Тестовый автомобиль Suzuki SX4 – это хороший пример того, что может предложить модель. Но это плохой пример того, что выбирают покупатели: за $25-30 тыс. рядовой украинец посмотрит в сторону более крупного кроссовера, пусть и в более бедной комплектации.

Но когда мы говорим о Suzuki SX4 за «$20 тыс. плюс/минус» – то все становится намного лучше: конкурентов немного и на их фоне Suzuki SX4 оказывается одним из самых сбалансированных предложений в классе (если не самым сбалансированным вообще): широкий выбор версий, достаточная комплектация, не критичные замечания к езде. Есть такая пословица: «будь проще – и к тебе потянутся люди». В стане компактных кроссоверов Suzuki SX4 является отличным примером такого подхода.

Плюсы:

+ В начально-средних версиях – очень сильное предложение в классе компактных кроссоверов

+ Просторный и удобный салон, емкий и продуманный багажник, энергоемкая подвеска

+ Есть возможность совместить МКПП/АКПП и передний/полный привод по вашему желанию

Минусы:

— Нет дизеля, нет высокотехнологичного оснащения, нет ярких пятен в характере

— Максимальный SX4 заходит на территорию кроссоверов более высокого класса, где ему сложно конкурировать

Технические характеристики Suzuki SX4 GLX 1,4л BOOSTERJET ALL GRIP 4WD 6АКПП

Кузов – компактный кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,300 х 1,785 х 1,585 м

Колесная база – 2,6 м

Клиренс – 180 мм

Багажник – от 430 л (5 мест) до 1 269 л (2 места)

Грузоподъемность – 465 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 260 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4; 1,4 л

Мощность – 140 л.с. при 5 500 об/мин

Крутящий момент – 220 Нм при 1 500-4 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 111 л.с. на 1 т; 175 Нм на 1 т

Привод – полный привод ALL GRIP 4WD

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10,2 с

Максимальная скорость – 200 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,3 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Continental Premium Contact 5 215/60R16

Минимальная цена автомобиля – 469 тыс. грн. (около $18 тыс.)

Цена тестового автомобиля – 690 тыс. грн. (около $26,5 тыс.)

Автомобиль предоставлен – Авто Интернешнл