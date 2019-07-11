Первый взгляд на DS 7 Crossback: эксклюзив всегда в цене





Кроссовер DS 7 Crossback – оригинальный автомобиль, который интересен и своими технологиями, и тем, что знаменует приход в Украину премиум-марки DS. В тоже время – прайс явно намекает, что «премиума со скидками не будет»: в случае DS ставка сделана на эксклюзив. Разбираемся вместе – так что такое DS 7 Crossback?

Новая марка, новая модель – да сразу в «премиум»

История марки DS одновременно короткая и длинная. Представители DS говорят об историческом наследии, начиная с первой модели DS 1955 года. Которая, к слову, была выпущена под брендом Citroen. Примерно в 2010-х годах компания Citroen снова возродила линейку автомобилей с обозначением DS – это были модели с приставкой «премиум»: уникальный дизайн, передовое оснащение, хорошая отделка салона. И, конечно, выше маржа. Первое время модели DS все еще пребывали в стане «двойного шеврона». Однако начиная с 2013 года, DS была выделена как отдельная марка – изначально в виде концепт-каров, локальных моделей, а также в виде переделки прежних моделей: вспомним DS 4 Crossback.

Но вот пришло время самостоятельных моделей «новой волны»: именно кроссовер DS 7 Crossback сегодня является флагманом нового модельного ряда марки DS. В итоге мы имеем новую автомобильную марку DS, которая явно нацелена на сегмент «премиум», а внутри этой марки имеем флагмана модельного ряда: среднеразмерный кроссовер DS 7 Crossback. Однако недостаточно назвать себя «премиум» в пресс-релизе, нужно реально соответствовать этому статусу. Что предложит DS 7 Crossback?

Во-первых – дизайн.

Сложный дизайн DS 7 Crossback не раскрывается с первого взгляда: к чему пухлая передняя часть и тут же резкие линии боковых окон? Но важно не спешить, а «смаковать» каждую деталь: оригинальные светодиодные фары – похожи на драгоценные камни, многоспицевые колесные диски – с контрастным окрасом, по всему кузову – акценты-логотипы, задние фонари – с объемным эффектом. Специально для DS 7 Crossback подобраны оригинальные цвета окраса, включая перламутровые краски: к примеру, глубокий медно-золотистый. Кроссовер DS 7 Crossback оказался на стыке премиум-моделей сегментов C—SUV и D—SUV: длина – 4,57 м, ширина – 1,91 м, высота – 1,63 м, колесная база – 2,74 м. Рыночный сегмент сложный, марка DS начинает с тремя дилерами (в 2020 году их должно быть уже пять), а потому и первоначальные планы продаж невелики: полсотни автомобилей до конца 2019 года.

Во-вторых, премиум для DS – это уникальное высокотехнологичное оснащение. Являясь флагманом, кроссовер DS 7 Crossback получил все лучшее, что сейчас есть у марки DS. А также (не забываем об исторических корнях) все лучшее, что есть у Citroen и Peugeot. Кроссовер DS 7 Crossback создан на платформе ЕМР 2 и предлагает полностью независимые подвески всех колес. Но по-настоящему уникальное решение – это система DS Active Scan Suspension: камера следит за неровностями на дороге, отдает информацию блоку управления, а тот в режиме реального времени подстраивает каждый из амортизаторов для достижения максимального комфорта во время езды. У кого еще есть подобная технология сканирования дороги в режиме реального времени? В моей голове только один премиум-бренд…

Но кроме подвески, кроссовер DS 7 Crossback предлагает немало других интересных технологий: систему ночного виденья DS Night Vision с распознаванием людей и крупных животных, светодиодные фары DS Active LED Vision, адаптивный круиз-контроль, систему активного удержания в полосе движения, пр. Да и под капотом все неплохо: только мощные двигатели (для Украины – дизель BlueHDI 180), «автомат» ЕАТ8. Как все это едет?

Во время презентации я смог проехать за рулем DS 7 Crossback около 40 км, причем все по загородным трассам. А потому впечатлений немного, но что запомнилось – отличная тяга мотора при ходовых обгонах да очень мягко-комфортная подвеска. Автомобиль во время презентации – DS 7 Crossback Performance Line: черная матовая окантовка радиатора и фонарей, плюс логотипы на кузове. Другие варианты модели – So Chic или Grand Chic – получают хромированную внешнюю отделку, а также иную обивку салона.

Часы B.R.M, кожа «Наппа», аудио Focal

Наконец, в-третьих – высокий класс DS 7 Crossback подчеркивает его интерьер. Внешняя смелость дизайна органично трансформировалась во внутренний уют: вокруг водителя и пассажира все укутано только лучшими материалами, которые сейчас есть в ассортименте компании. Обивка сидений может быть выполнена из крупнозернистой кожи или особо мягкой кожи «Наппа». Взору водителя представлен 12,3-дюймовый дисплей с цифровыми приборами. А меломанов порадует HiFi-аудиосистема Focal Electra (515 Вт). Причем весь салон автомобиля увязан в едином стиле – для Украины доступны варианты отделки Performance Line (аналогичная комплектация), Rivoli (комплектация So Chic), Opera (комплектация Grand Chic): единый тон оформления передней панели и сидений, декоративная строчка, вышивки на сиденьях вторит наружным логотипам на кузове.

Представители DS уверяют, что так создается не просто очередной вариант отделки салона, а полноценная «атмосфера» и характер автомобиля, который максимально точно отвечают стилю жизни клиента. Глубокий подход, на уровне философии.

Общая форма передней панели – сложное сочетание прямых и округло-мягких линий. Плюс «приправы» в виде крупных дисплеев (куда уж без них), да высококлассных отделочных материалов: к примеру, Performance Line дает сиденья с комбинированной отделкой «алькантара/кожа». Все круто, кроме одного: подобный подход не удивит клиента премиум-класса. А вот что обязательно удивит – так это ромбовидный хромированный декор салона, напоминающий о бриллиантах, да новое воплощение фирменной обивки сидений в стиле «ремешок часов». И, конечно, часы B.R.M R180, которые вращаются при запуске автомобиля. Именно на такие уникальные мелочи и делает ставку марка DS.

Эксклюзив всегда в цене

Как вы поняли из описания выше, автомобиль получился очень непростым, а наоборот – крайне интересным. Особенно в нашем случае, когда для Украины отобрали самый мощный мотор (турбодизель, 180 л.с., 400 Нм, 8-ст. АКПП) и три комплектации верхнего уровня: Performance Line, So Chic, Sport Chic. Круче может быть лишь подзаряжаемый гибрид DS 7 Crossback E-TENSE: 300 л.с. и полный привод – он доедет до Украины в 2020 году.

Но за эксклюзив и оригинальность надо платить. Минимальная цена DS 7 Crossback составляет 1,055 млн. грн. или $41 тыс. за исполнение Performance Line: подвеска DS Active Scan Suspension, 2-зонный «климат», 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, 12,3-дюймовый дисплей в комбинации приборов, отделка алькантарой, светодиодные фары DS Active LED Vision, 18-дюймовые колесные диски. Варианты So Chic или Sport Chic дороже – 1,15 млн. грн. ($44 тыс.) или 1,27 млн. грн. ($49 тыс.) соответственно. Конечно, в данных комплектация можно получить больше оснащения: камеру заднего вида или круговой обзор, вентиляцию передних сидений, электропривод настройки сидений с функцией памяти, сенсорный 12-дюймовый дисплей в салоне, кожаную обивку. Но даже для этих вариантов самое интересное доп-оснащение предлагается только за доплату: система ночного виденья – 37 тыс. грн., аудио Focal Electra – 27 тыс. грн., панорамная крыша – 29 тыс. грн., перламутровая краска – 22 тыс. грн., пакет «Безопасность» (удержание в полосе движения, адаптивный «круиз», адаптивный дальний свет, пр.) – 17 тыс. грн. Максимальная версия легко уйдет за 1,3 млн. грн.

С такими ценами DS 7 Crossback заходит на территорию хорошо-оснащенных BMW X1 и Lexus UX (скоро расскажу), базово-средних версий Audi Q5, Lexus NX, BMX X3. Да, бесспорно DS 7 Crossback предлагает стильный дизайн, интересную подвеску, хорошее оснащение. Но хватит ли этого, чтобы победить конкурентов, которые дают полный привод, известное имя бренда, более мощные моторы? И если клиент в обязательном порядке потребует больше мощности и полный привод, то сколько будет стоить гибрид DS 7 Crossback E-TENSE – еще дороже?

Пока единственный вариант получить полный привод на модели DS 7 Crossback – выбрать подзаряжаемый гибрид E—TENSE. Аналогично и при запросе высокой мощности. Гибрид приятно впечатляет запасом хода 58 км на электротяге, емкостью аккумулятора 13,2 кВтч, расходом топлива 1,4 л на 100 км пути. И неприятно впечатляет ценой: около 54 тыс. евро в Европе, для Украины финальную цену еще считают – ориентировочно +20% к нынешним ценам DS 7 Crossback. И раз уж начали заглядывать в будущее, то вот вам еще пару интересных деталей. До конца года в Украине должен дебютировать компактный премиальный кроссовер DS 3 Crossback с обычными моторами. Также в 2020-м запланирована его полностью электрическая версия E—TENSE (электромотор на 100 кВт, АКБ 50 кВтч, 300-450 км). Кроме того, в 2020 году ждем новый седан марки DS. В целом к 2023 году модельный ряд DS в Украине должен насчитывать шесть моделей разных классов.

Новинка DS 7 Crossback уже сейчас задает сложные вопросы, на которые я постараюсь найти ответы в детальном обзоре. Но пока, по итогам «первого взгляда» один утвердительный ответ уже нашел: кроссовер DS 7 Crossback – это действительно оригинальна и эксклюзивная альтернатива для покупателей, который выбирают эмоциями и уже насытились привычными «премиум»-брендами.