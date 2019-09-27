Первый взгляд на Mitsubishi ASX 2020: новый дизайн, известная техника





Автомобилю уже почти десяток лет, а он по-прежнему с нами и даже молодится! Речь идет о модели Mitsubishi ASX: компактный кроссовер изменился внешне (заметно) и внутри (слегка). Все перемены знаменует приставка «2020», как указание модельного года. Итак, с чем Mitsubishi ASX 2020 готовится «въехать» в новый год? Расскажу в формате «первого взгляда».

Внешне: новый стиль и дизайн

Конечно, новинка сразу узнается измененным дизайном, где максимальный акцент поставлен на переднюю часть. Зажимайте пальцы: передний бампер, новый капот, узкие светодиодные фары, новые крылья, оформление решетки радиатора, хромированный декор… Объем изменений столь масштабен, что впору говорить о новой модели автомобиля. Даже можно сказать ее название – Mitsubishi Eclipse Cross: да-да, визуально передняя часть Mitsubishi ASX 2020 явно его наследует. Представители компании говорят о том, что Mitsubishi ASX 2020 получил фирменный дизайн Dynamic Shield второго поколения, как раз и представленный на модели Eclipse Cross: стилистически увязали две модели. Пусть можно спорить об оригинальности идеи, но воплощение удалось на славу: новый дизайн передней части выглядит завершенным и явно выделяет ASX 2020 на фоне прошлых вариаций модели.

Однако при взгляде на боковину или заднюю часть автомобиля понимаешь, что перемен не так уж много. Появились новые 18-дюймовые колесные диски и декоративные вставки на передних крыльях. Палитра цветов кузова пополнилась колером Red Diamond, хотя и в прошлом Mitsubishi ASX имел в ассортименте насыщенный красный цвет. Изменение заднего бампера – это все уже в рамках стандартной программы «фейслифта». Но приятный бонус все же есть в виде новых фонарей с Т-образным рисунком: оригинально выглядят, визуально расширяют автомобиль, построены на светодиодах (кроме указателей поворота).

Кроссовер Mitsubishi ASX 2020 полностью сменил «лицо»: капот, фары, бампер, декор – все новое! Однако при взгляде на боковину или заднюю часть подобного объема изменений уже не найти: сразу заметен и узнаваем профиль привычного ASX. Хотя признаю: Т-образные фонари хороши. Автомобиль стал чуть длиннее (теперь 4,365 м против 4,355 м ранее), колесная база (2,67 м), ширина (1,81 м), высота (1,63-1,64 м в зависимости от размера колес) не изменились, а 20-сантиметровый клиренс – по-прежнему один из самых больших в классе.

Внутри: известная техника и доработки салона

Если говорить о технике внутри – в смысле «под кузовом» и «под капотом» – то изменений немного. Украинским покупателям предлагают две версии, которые кардинально отличаются между собой, но уже давно известны для Mitsubishi ASX. Во-первых: 1,6-литровый бензиновый мотор (117 л.с.), передний привод, 5-ступенчатая «механика». Во-вторых: более мощный 2-литровый мотор (150 л.с.), полный привод, «автомат» в виде CVT-вариатора. Конечно, последний вариант более интересен. Так, полный привод предлагает три режима работы (2WD, 4WD AUTO, 4WD LOCK), вариатор научен имитировать 6-ступенчатую трансмиссию с переключениями при помощи подрулевых лепестков. Но все это уже было на модели Mitsubishi ASX в прошлом. А чего не было, что появилось нового?

К примеру, увеличенный дисплей системы мультимедиа: теперь 8-дюймовый против 7-дюймового в прошлом. Плюс изменилось оформление меню, расширен функционал системы. Среди доработок по мелочам: рифленое покрытие ручек «климата» контроля и вставки-панели возле рычага «автомата». Добавлена площадка с кнопками подогрева сидений и парой USB-портов, изменилась компоновка центральной консоли и месторасположение кнопки управления полным приводом…

Главная перемена в салоне Mitsubishi ASX 2020 – увеличенный дисплей системы мультимедиа: теперь 8-дюймовый против 7-дюймового в прошлом. Также новый декор, более удобнее расположение кнопок, пара USB-портов. Да, мелочи. Но именно такое внимание к деталям создает благоприятное впечатление об автомобиле. В остальном техника осталась прежней: два бензиновых мотора, передний или полный привод, «механика» или «автомат» в виде CVT-вариатора.

Mitsubishi ASX 2020: сколько просят в Украине?

Невзирая на свой возраст и отсутствие революционных технологий, кроссовер Mitsubishi ASX важен и в мировых, и в украинских продажах. Так, в мире за все время выпуска автомобиля, уже продано более 1,3 млн. экземпляров Mitsubishi ASX, на европейском рынке модель пару лет подряд становилась бестселлером марки. Пусть в Украине результаты скромнее, но ASX также крайне важен — это вторая по популярности модель в гамме Mitsubishi ASX. Причем нередко кроссовер Mitsubishi ASX выполняет одинаковую роль и в Европе, и в Украине, он знакомит новых клиентов с маркой, к примеру, в Украине для 17,5% покупателей ASX этот кроссовер стал их первым автомобилем – каждый шестой покупатель!

И в таком случае немаловажную роль играет «стоимость входа», низкая цена на автомобиль. Так, новинка Mitsubishi ASX 2020 оценивается минимум в 519 тыс. грн.: с мотором 1,6 л и передним приводом, 5-ст. МКПП, в достаточной комплектации Invite. Следующий ценовой шаг оказывается довольно велик: 649 тыс. грн. – зато сразу с 2-литровым мотором, полным приводом, «автоматом», в более богатой комплектации Instyle.

Кроссовер ASX важен для Украины: второй место по популярности в гамме Mitsubishi и 15% от общих продаж бренда. Только на бензиновые моторы оказались в тренде рынка, который за последние пару лет начал уходить от дизелей. Модель Mitsubishi ASX находится в важном классе «C SUV Volume»: 30% от общего автомобильного рынка Украины. Кроме того – статус «первого автомобиля Mitsubishi для знакомства с маркой».

Словом, пока все выглядит так: кроссовер Mitsubishi ASX 2020 стал заметно интереснее в дизайне, чуть улучшился в салоне, и по-прежнему делает ставку на проверенные решения в виде атмосферных моторов, полного привода, большого клиренса. Детально о динамике, комфорте, расходе топлива, проходимости, удобстве салона расскажу уже в будущем в расширенной статье-обзоре. Не переключайтесь!