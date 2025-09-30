Первый взгляд на Subaru Forester 2025: новое поколение, те же ценности

В Киеве презентовали главный автомобиль бренда Subaru — кроссовер Forester. И это одна из наименее скрытых новинок нашего авторынка. Его тизеры просочились в сеть еще позапрошлым летом, а мировая премьера состоялась в ноябре 2023 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. В сентябре модель впервые показали в Европе, а до Украины «шестерка» добралась лишь теперь.

Диванные эксперты хейтят внешность каждого нового Subaru, но «форестеру» традиционно достается больше всех. И как самой популярной модели марки, так и самой часто обновляемой — мол, его дизайн шатается от плохого к худшему. Но нужно отдать должное стойкости «самураев» — критика только закаляет и характер «лесника», и веру японских дизайнеров в собственные силы. Неделю назад мир попрощался с куда более приятным для глаза Legacy, выпускавшимся 35 лет. А Forester живее всех живых. Последние 10 лет в США (для бренда это рынок номер один) продажи танцуют в районе 175 тыс., а всего там реализовано половину из 2,7 млн «фориков» против 369 тыс. в Европе.

Впрочем, как любой самурай, Forester прошел долгий путь внутреннего самокопания и работы над собой. «Плеяды» холят и лелеют свои удачные решения (оппозитные моторы, симметричный полный привод, клиноцепной вариатор и т.д.), поэтому не стоит ожидать от «шестерки» особых откровений.

Свежая внешность Subaru Forester 2025 года

Конструкторы рапортуют о новом дизайне Subaru Forester 2025, новом моторе и новой трансмиссии, но все это мы уже видели. Например, внешние изменения нелегко вычислить даже при очной ставке. Знакомый силуэт и пропорции, те же дверные проемы и форма крыши. В размерах +15 мм длины и 13 мм ширины при неизменных базе, высоте и клиренсе.

Как обычно в случае с фейслифтингом, самыми заметными изменениями стали стилистические. Благодаря квадратным колесным аркам и более грубым бамперам он выглядит более массивным. Как заметил на презентации один из экспертов, ощущение, что дизайнеры Toyota споря скрестили старый Outlander с новым Explorer. А вот что точно, так это то, что увеличенные свесы не лучшим образом сказались на геометрической проходимости.

И если по поводу заскорузлой внешности Subaru Forester 2025 можно спорить (все-таки это дело вкуса), то консервативность конструкции — явное топтание на месте. По большому счету, перед нами очередной фейслифт кроссовера. Чтобы там не говорили маркетологи. Под капотом также без революций. Давно обещанная гибридная установка так и не появилась. Теперь ее ждут в 2026 году, но это на основных рынках. Доедет ли она до нас пока что неизвестно.

Более того, Forester остался приверженцем олдскула: минимум цифровизации — максимум практичности. Как и раньше, к услугам водителя стрелочные приборы на аналоговой приборной панели и множество олдскульных кнопок вокруг центрального монитора. Единственный реверанс в сторону прогресса — улучшенное беспроводное подключение интерфейсов Apple CarPlay/Android Auto, навигация и система кругового обзора. Заимствованный в Outback 11,6-дюймовый планшет как будто устарел еще при рождении, но демонстрирует все же неплохую графику и отклик. Будем надеяться, что ПО значительно улучшили, потому что раньше наблюдались некоторые зависания. Ждем тест-драйв.

Интерьер в принципе переформатировали в лучшую сторону и действительно уже прослеживается целостность стиля. Кажется, стало больше мест для хранения и эргономика точно улучшилась. Улучшили шумоизоляцию, добавили двойное стекло впереди, а кресла получили улучшенную поддержку и имеют функцию поглощения дрожания. Сзади пассажирам оставили достаточно места и удобный диван, но без регулировок длины и спинки. Теперь для Forester доступна обновленная функция открытия багажника Hands-Free с ограничителем высоты, чего не было раньше. А вот объем самого пространства составляет 508 литров до (1720 литров максимально).

С акцентом на безопасность

Сэкономленные на диджитализации и дизайнерах средства вложили в системы пассивной и активной безопасности. Которые они объединяют в комплекс Eye Sight. Да, эта технология так и не стала частью полноценного автопилота, как нам обещали на похожей презентации, в Киеве, в 2018 году. Стоит заметить, что и «летальных» ДТП с участием Subaru на украинских дорогах с того времени не было, так что системы работают точно.

В своей очередной итерации Eye Sight в Subaru Forester 2025 претерпел с «полсотни» улучшений и получил третий, центральный объектив. Если точнее, то всего насчитывается 15 функций: 7 обновленных и 5 новых. По словам разработчиков, он существенно быстрее идентифицирует велосипедистов и пешеходов. Кроме того, теперь в систему завязан электрический усилитель тормозов, что позволяет ей оперативно и интенсивно замедлять кроссовер, чтобы избежать аварийной ситуации. И даже больше. Например, если Eye Sight диагностирует потерю сознания водителя, то включит аварийку, остановит автомобиль и разблокирует дверные замки.

Одно из главных нововведений шестого поколения — высочайший уровень безопасности. Все доступные системы безопасности включены в стандартное оборудование. В том числе подушка безопасности под ногами переднего пассажира — при ДТП она уменьшает нагрузку на позвоночник. Всего в Forester установили 8 подушек

Силовая структура Subaru Forester 2025 осталась прежней, как и платформа SGP, лишь жесткость на кручение каркаса увеличилась на 10% и крепления стали крепче. Что бонусом уменьшит вибрации в салоне и улучшит управляемость. Которая и так должна взлететь до небес, так как рулевой механизм с электроусилителем с 2-вальной рейкой позаимствован у спорткара WRX. Так что проблема частичного отсутствия обратной связи на руле должна быть решена.

Техническая стабильность Subaru Forester 2025 года

Под капотом Subaru Forester 2025 также без особых изменений. Ни тебе турбированных моторов, ни гибридных. Нет даже «мягкого» гибрида, только базовый 2,5-литровый «оппозит». К тому же придушенный (185 л.с. и 247 Нм) в угоду экологическим нормам. Атмосферная «четверка» работает в паре с фирменным клиноцепным вариатором Lineartronic, у которого теперь установлено восемь имитируемых ступеней.

Стандартно Forester оснащен двухфункциональным режимом X-Mode со всеми его преимуществами. Только обновление алгоритмов сделали ранее симметричную полноприводную трансмиссию чуть более разносторонней и частично она теперь отдает предпочтение передней, более загруженной оси — на нее приходится 60% тяги. Ну и конечно она еще более чутко реагирует на изменение сцепления (система SI-Drive) и распределяет крутящий момент между каждым колесом отдельно.

Первую сотню кроссовер разменивает за 9,7 сек и перестает разгоняться по достижении 205 км/ч. Паспортный расход — 10,1 л/100 км в городе, 6,7 л на трассе и 7,9 л в смешанном цикле.

Хорошо, что сомневаться в способностях Subaru Forester никто не будет. Все так же на месте от клиренса в 220 мм до способности буксировать причем весом 1870 кг. Он и раньше неплохо справлялся с тяжелым бездорожьем, если не требовать от него тракторной проходимости и следить за соответствием резины условиям движения.

Что предлагают?

На нашем рынке пока что доступны три комплектации. В базовой Limited (1 833 000 грн/$43,6 тыс.) простенький тканевый интерьер, мультимедийная система с 6 динамиками и 2-цветные 18-дюймовые диски.

В средней версии Sport (1 899 000 грн/$45,2 тыс.) кресла и диван из экокожи, штатная система навигации, X-Mode с парой внедорожных пресетов и черные колесные диски.

В салоне топовой версии Touring (2 039 000 грн./$48,5 тыс.) вставки из замши и перфорированная кожа, премиальная аудиосистема Harman Kardon с 11 динамиками, беспроводная зарядка телефона и панорамный люк. На мой вопрос о планах продаж «форестеров» руководство уверенно заявило о сотне до конца года и заверило о наличии автомобилей на складах.

«Плеяды» — нишевый бренд и никогда этого не скрывал. Как и то, что они всегда и во всем идут по своему избранному пути. Короткая продуктовая линейка, исключающая внутренний каннибализм — такая же характерная черта марки, как нестандартный подход к «железу» и снисходительный — к дизайну и комплектациям. Ведь у самурая нет цели — только путь.