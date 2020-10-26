



Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. В материале ПК месяца (октябрь 2020) мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Для платформы AMD в ПК месяца (октябрь 2020) нам приходится вновь рекомендовать процессор Ryzen 5 2600. Занявший было его место Ryzen 3 3300X, уже в сентябре фактически исчез из продажи. Впрочем, при нынешнем ассортименте достойных чипов данного класса по этому поводу нет никаких расстройств. Ryzen 5 2600 в базовой конфигурации выглядит вполне убедительно. 6-ядерный 12-поточный чип может и не предложит максимальной производительности на такт, но точно не станет узким местом системы с предлагаемыми видеокартами для этой категории ПК.

Точно также не затерялся бы в этом классе и обновленный Ryzen 5 1600 AF, который с ценником в $100 стал настоящей отдушиной для базовых игровых ПК. Однако предложение довольно быстро закончилось. Спустя некоторое время процессоры опять начали появляться в продаже, но присутствует на рынке ситуативно и в малых количествах, причем стоимость процессоров идентична таковой для Ryzen 5 2600, что лишает подобный выбор всяческого смысла.

Пожалуй отдельного внимания заслуживают Ryzen 5 3500X. Специфическая 6-ядерная модель, предлагаемая для ограниченного количества рынков. Изначально в Украине появилась упрощенная модификация Ryzen 5 3500 c 16 МБ кеш-памяти L3, ныне же доступна и старшая Ryzen 5 3500X с 32 МБ L3 и частотной формулой 3,6/4,1 ГГц. Особенность этих моделей – деактивированная технология SMT, что особо сказывается на результатах в многопоточных приложениях, но для игр эти чипы вполне пригодны. Более того, зачастую Ryzen 5 3500X окажется производительнее Ryzen 5 2600 с функциональной формулой 6/12. Все же есть отличие в архитектурах Zen 2 и Zen+. Но и поддержку многопоточности не стоит отбрасывать даже в играх, наверняка найдутся проекты в которых полновесные CPU второго поколения предложат чуть больше fps.

В истории с Ryzen 5 3500X важно учитывать, что эта модель предлагается в tray-варианте и не комплектуется системой охлаждения. К стоимости чипа (~$150) придется добавить еще $15–20 на покупку кулера, то есть общая цена процессора возрастет до ~$170. Для базовой игровой системы все же дороговато.

Стартовым вариантом для ПК этой категории можно считать Ryzen 3 3100 (4/8; 3,4/3,9 ГГц). Эта версия CPU доступна в широкой продаже, и в BOX-комплектации с простеньким охладителем стоит порядка $115. С появлением в продаже, эта модель была популярна в качестве опции «досидеть до Zen 3», но чипов с новой архитектурой в этом классе придется еще подождать.

Intel наконец представила самую доступную модель линейки Core i3 для платформы LGA1200. Речь о процессоре Core i3-10100F с отключенной интегрированной графикой. Этот CPU мы очень ждали, потому как он прекрасно вписывается в базовую игровую конфигурацию. Core i3-10100F уже начинает появляться в продаже, но пока рано говорить о его широкой доступности в Украине. Стартовые розничные ценники на уровне $110 дают повод для оптимизма. Это хорошая возможность немного сэкономить, перераспределив ресурсы на покупку других компонентов платформы.

Ввиду слабой доступности Core i3-10100F в продаже, мы все же временно оставляем на процессорной позиции Core i3-10100 с активированной интегрированной графикой. Эту модель без проблем можно приобрести, причем за последние месяц-полтора стоимость данных CPU снизилась на $15–20 – до ~$130.

По всей видимости Intel начала осваивать методы реализации чипов предыдущих поколений, которые вот уже который год успешно использует основной конкурент. Конечно компания еще не готова официально снижать цены на подобные CPU, однако фактическое снижение розничных ценников на некоторые позиции говорит о том, что механизм уценки работает, пусть и не публично. Скрытое снижение стоимости коснулось и процессора, который вполне может заинтересовать тех, кто собирает игровую платформу начального уровня. Речь о Core i5-9400F. До появления чипов Comet Lake этот процессор долгое время оставался опорным для оптимальных конфигураций для платформы Intel. Теперь же, когда стоимость CPU снизилась до ~$145, данная модель представляет интерес и для базовых игровых ПК. Даже несмотря на отсутствие поддержки Hyper-Threading, 6-ядерный чип будет вполне уместно смотреться в этом классе. В общем – любопытная альтернатива, особенно для случаев апгрейда базовых систем для LGA1151, если материнская плата с этим разъемом уже была в наличии. Если все же собирать новую платформу, LGA1200 выглядит предпочтительнее, особенно если все же дождаться в продаже Core i3-10100F.

Графические позиции для базовых конфигураций остаются без изменений. Не так давно мы заметно повысили планку производительности для этих адаптеров, что, увы, сказалось и на стоимости данных решений. По-прежнему наиболее интересными в этом классе остаются Radeon RX 5500 XT 8 ГБ и GeForce GTX 1660 6 ГБ. При желании получить еще +15% производительности, лучше смотреть в сторону GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ c памятью GDDR6, но и без того немалый бюджет придется увеличить еще на $20–30. Если такие траты не критичны – рекомендуем. В нынешнем году мы вряд ли увидим обновления в этой категории видеокарт. И AMD, и NVIDIA сейчас концентрируются на топовых решениях.

Оптимальный игровой ПК

Для оптимальной игровой конфигурации ПК месяца (октябрь 2020) на платформе Intel мы можем смело рекомендовать Core i5-10400F. Наконец-то процессоры с отключенной графикой в рознице стоят на ~$20 дешевле версий активной «встройкой». И нужно признать, что в целом стоимость 6-ядерных 12-поточных процессоров Intel скорее радует, чего не скажешь о чипах конкурента. Core i5-10400F предлагаются от $175 и в игровом контексте предлагают едва ли не лучшее соотношение цена/производительность. С активацией Hyper-Threading производитель основательно улучшил возможности данной линейки, а вполне адекватная цена лишь повышает привлекательность новых Core i5 для LGA1200. Шутка ли, Core i5-10400F предлагает почти такую же производительность, как и Core i7-8700, остатки которых все еще можно найти в продаже по цене ~$350. Это как раз очень яркий пример реальной конкуренции между основными игроками рынка.

Единственное на что можно посетовать в ситуации с платформой Intel, так это на невозможность использовать скоростные комплекты оперативной памяти с материнскими платами на Intel B460. В этом случае приходится мириться с DDR4-2666, что особенно обидно, учитывая совсем небольшую наценку за модули с повышенной рабочей частотой. Увы, но разгонять ОЗУ можно лишь на платах с Intel Z490, а самые доступные модели на этом чипсете стартуют со $140. Очень хотелось бы здесь обойтись без дополнительных трат, но в целом для игровой системы они допустимы, особенно с учетом того, что скоростная память наверняка увеличит количество кадров/c. Возможно сэкономленные на покупке процессора средства стоит направить на покупку более дорогостоящей материнской платы.

Процессоры AMD, напротив, за последнее время несколько повысились в цене. Рекомендуемый для оптимальной конфигурации Ryzen 5 3600 подорожал со $190 до $215. Тем не менее, именно эта модель по-прежнему остается лучшим вариантом для игровой системы этой категории. В многопоточных приложениях данный CPU будет выглядеть убедительнее оппонента от Intel, но вот в играх противостояние будет без явного фаворита. Большой необходимости усилить данную позицию в принципе нет. 6-ядерного 12-поточного чипа с хорошим IPC достаточно для баланса с дискретной графикой средне-высокого класса.

Что же касается перспектив, то AMD уже представила новые десктопные процессоры семейства Vermeer с архитектурой Zen 3. Чипы получили повышенные тактовые частоты и заметно улучшенную производительность на такт. Разработчики обещают достойный прирост быстродействия (до +20%), но и стоимость новых CPU также увеличилась. На старте компания предложила старшие модели линейки, которую на текущий момент замыкает Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц) с рекомендованным ценником в $300. Продажи чипов Vermeer начнутся 5 ноября. Наверняка стартовые локальные цены новинок будут заметно выше обозначенных, потому мы пока не торопимся рекомендовать эти чипы для оптимальных конфигураций. Даже указанная для американского рынка стоимость Ryzen 5 5600X заметно выше той, на которую мы ориентируемся, собирая игровой ПК среднего класса. Более подходящим вариантом апгрейда здесь оказался был условный Ryzen 5 5600. По предварительным данным подобный чип может появиться лишь в январе с рекомендованной ценой в $220. Однако не будет полагаться на слухи, а все же дождемся старта продаж уже представленных моделей и официальной информации от производителя.

Тем, кого не останавливают увеличенные ценники, напомним, что на старте поддержку процессоров Vermeer получат материнские платы на базе чипсетов AMD X570/B550/A520. Что же касается моделей на AMD 400, то здесь многое зависит от желания производителей. Все они обещают такую поддержку, но появится она не ранее начала будущего года. Приоритет у моделей с чипсетами серии AMD 500.

Графическая подсистема оптимальный конфигураций также пока остается без изменений. Несмотря на то, что уже есть необходимость усилить позиции, пока на рынке нет решений, способных заменить Radeon RX 5700 XT 8 ГБ и GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ. Компания NVIDIA традиционно начала обновление своего графического семейства с топовых решений, не раскрывая информацию о сроках появления и характеристиках будущих моделей среднего класса на базе GPU с архитектурой Ampere. Предположительно в ноябре может быть представлена GeForce RTX 3060 Ti, однако глядя на ситуацию с доступностью старших моделей, сложно прогнозировать сроки появления и доступность в продаже новых адаптеров среднего класса.

Новые решения AMD на базе GPU с архитектурой RDNA 2 мы увидим уже 28 октября. Не факт, что уже в первой волне Radeon RX 6000 окажутся модели среднего уровня. Наверняка акцент производителя будет сделан на топовых моделях, но, судя по утечкам, обновление готовится для устройств всех классов.

При первой же возможности мы обновим конфигурации, оснастив их новыми видеокартами, но пока предлагаем ориентироваться на уже доступные на рынке решения. Имеет ли смысл дожидаться новые модели GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000? Если есть такая возможность – да, но пока нельзя даже ориентировочно говорить о сроках их появления и возможных стартовых ценах.

Прогрессивный игровой ПК

Процессорную позицию в прогрессивной конфигурации на AMD в ПК месяца (октябрь 2020) по-прежнему занимает Ryzen 7 3700X. Среди анонсированных моделей, которые должны появиться в продаже 5-го ноября присутствует чип, который потенциально интересен для топовых игровых систем. Речь о 8-ядерном 16-поточном Ryzen 7 5800X с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц и TDP в 105 Вт. Если процессоры с архитектурой Zen 3 на практике получат обещанное ускорение и окажутся предпочтительнее чипов Intel в играх, то даже немалая цена ($450) не остановит о рекомендаций новой модели. Конечно в линейке хотелось бы видеть и более доступную версию, но, похоже, подобный анонс AMD приберегла для особого случая.

Ждем начала продаж, первых результатов тестов и стартовых розничных цен. Совокупность этих факторов поможет определиться с выбором CPU. Попутно напомним, что для работы процессоров Vermeer понадобятся материнские платы на AMD X570/B550/A520. Но даже в этом случае необходимо будет обновить прошивку. Соответствующие версии BIOS уже начинают появляться на сайтах производителей.

Платформу на Intel мы снаряжаем 8-ядерным чипом Core i7-10700K (8/16; 3,8/5,1 ГГц) с высокими рабочими частотами и разблокированным множителем для частотных экспериментов. Появившийся в продаже Core i7-10700KF стоит лишь на $10 дешевле версии с интегрированной графикой. При минимальной разнице в цене отдаем предпочтение модификации с активированным видеоядром. Случаи разные бывают, может и пригодиться.

Наконец-то в широкой доступности оказались чипы Core i7-10700F (8/16; 2,9/4,8 ГГц), которые уже можно купить за эквивалент $355. Рабочий вариант сэкономить ~$80 если вы не планируете заниматься самостоятельным разгоном.

Во время оценки популярности процессоров на hotline.ua, в первой десятке довольно неожиданно оказался флагман десктопных чипов Intel предыдущего поколения – Core i9-9900K (8/16; 2,9/4,8 ГГц). Секретом повышенного интереса к некогда дорогущему чипу стало радикальное снижение отпускной цены. Ныне 8-ядерный 16-поточный процессор, который по производительности фактически не уступает новым Core i7, можно купить за ~$375. При этом чип имеет разблокированный множитель, позволяя выйти за пределы символичных 5 ГГц. Пожалуй, для сборки новой системы все же предпочтительнее будет платформа LGA1200. Здесь есть перспективы использовать будущие CPU семейства Rocket Lake c новой вычислительной архитектурой Cypress Cove. Данные процессоры должны быть представлены уже в первом квартале 2021 года.

Графическая подсистема прогрессивной конфигурации также требует усиления. Обозначенную ныне в таблице видеокарту GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ уже можно считать вынужденным решением, которое сейчас доступно на рынке. В скором времени ее заменят новые модели от NVIDIA с архитектурой Ampere. Наиболее вероятным кандидатом здесь представляется GeForce RTX 3070 8 ГБ, которая будет официально представлена 29-го октября. По предварительным данным новинка будет демонстрировать производительность уровня GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ, имея рекомендованную для американского рынка цену в $500. Конечно на такие значения точно не стоит ориентироваться, но надеемся что даже на старте разница в стоимости с флагманом предыдущего поколения ($1000 — рекомендованная, $1200 – розница) будет значительной.

В продаже только-только появляются GeForce RTX 3080 10 ГБ. Представительница нового семейства на базе GPU с архитектурой Ampere приятно удивила уровнем производительности. Пожалуй, это первая видеокарта, позволяющая даже в тяжелых проектах получить 60 кадров/c в режиме 4К с максимальными настройками качества графики. Старт продаж устройств этой линейки получился несколько смазанным из-за острого дефицита видеокарт, а также фактической розничной стоимости, которая кардинально отличается от ожидаемых значений. Конечно, мало кто рассчитывал на определенные для американского рынка $700, но наверняка и не многие ожидали увидеть ценники, эквивалентные $1200–1400. Торопиться ли с покупкой такой модели или подождать стабилизации цен – решать вам.

Мы также успели оценить возможности флагмана новой линейки калифорнийцев – GeForce RTX 3090 24 ГБ. Конечно старшая модель впечатляет уровнем производительности, однако это уже скорее полупрофессиональное решение. Огромный буфер в 24 ГБ может быть очень полезным в специализированных приложениях для моделирования, визуализации, рендеринга или работы с видео высокого разрешения и качества, но в играх при использовании даже 4К-режима, прирост производительности непропорционален увеличению цены. GeForce RTX 3080 задала очень высокую планку, и чтобы ее повысить, приходится платить двойную цену.

Очень надеемся, что AMD удастся предложить достойные альтернативы в графическом топ-сегменте. Уже 28-го октября компания представит новые видеокарты семейства Radeon RX 6000. Судя по оптимистичному настрою, компании есть чем удивить и это придает оптимизма. Запасаемся терпением и держим кулаки в ожидании здоровой конкуренции, от которой только выиграют все любители поиграть, вне зависимости от личных предпочтений.