Обзор видеокарты ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING: флагман на максималках

GeForce RTX 3090 – флагман новой линейки дискретной графики от NVIDIA. Топовая модель уже по определению является самой производительной видеокартой для игр. Вместе с тем, мощный GPU и 24 ГБ быстрой памяти на борту могут привлечь внимание искушенных создателей контента высокого качества. Посмотрим, на что способна новинка в различных ипостасях. Сегодня у нас на обзоре ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING. Модель внешне очень напоминает рассмотренную ранее модификацию GeForce RTX 3080, но без особенностей конечно не обошлось.

ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING

Как и в случае с GeForce RXT 3080, стартовая линейка флагманских GeForce RXT 3090 от ASUS включает четыре модели – по две в сериях ROG STRIX и TUF GAMING. Здесь также предусмотрены версии с рекомендованными частотными формулами, а также ускоренные варианты со штатно разогнанным графическим процессором.

К нам на тестирование попала версия ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING c заявленными частотами чипа 1395/1695 МГц, а также эффективной частотой для микросхем памяти GDDR6x на уровне 19 500 МГц.

Внешне видеокарта выглядят практически копией младшей модификации. Для видеокарты используется крупный радиаторный блок с парой наборов алюминиевых пластин, которые связаны между собой шестью тепловыми трубками.

В основании теплосъемника лежит медная никелированная пластина с полированной поверхностью, позволяющей добиться хорошего контакта с кристаллом GPU. Технология обработки “подошвы” в терминологии производителя получила название MaxContact. Ну, чем бы отделы маркетинга не тешились. Особенно если это действительно приносит практическую пользу.

Еще одна очень полезная опция – нетривиальный дополнительный охладитель микросхем памяти. Это составная конструкция с тремя миниатюрными пластинчатыми кассетами, которые объединены кронштейном и небольшой тепловой трубкой. Чипы GDDR6X работают на повышенных частотах и основательно нагреваются в процессе, потому хороший теплоотвод здесь очень важен.

Для обдува радиатора кулер имеет три 90-миллиметровых вентилятора осевого типа на двойных шарикоподшипниках. Особая форма крыльчатки с закольцованными по внешнему радиусу лопастями должна улучшать направленность воздушного потока. В то же время различное направление вращения центрального и боковых вентиляторов снижает вероятность появления зон турбулентности.

В целом новый 2,7-слотовый кулер производителя очень неплохо себя показал в случае с GeForce RTX 3080. При охлаждении флагмана требования возрастают. Посмотрим как он будет справляться с такой нагрузкой.

Для подключения дополнительного питания на верхней панели ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING предусмотрено два 8-контактных разъема. Учитывая тепловой пакет GeForce RXT 3090 в 350 Вт, подобную схему можно назвать минимально достаточной. Согласно спецификациям, коннекторы совместно со слотом PCI-Express x16 могут обеспечить мощность до 375 Вт (2х150 + 75 Вт). То есть определенный запас имеется, но он не очень велик.

Оба коннектора снабжены индикаторами подсоединения силовых линий. Если во время сборки системы вы забудете подключить кабели, горящие красные светодиоды наверняка обратят на себя внимание.

В новой графической линейке GeForce RTX 3000 только флагманская модель – GeForce RTX 3090 – поддерживает возможность использования двух видеокарт в одной системе. На верхней кромке печатной платы видеокарты предусмотрены необходимые коннекторы. Для связи и синхронизации работы используется шина NVLink третьего поколения с пропускной способностью 112,5 ГБ/c. Для объединения пары GeForce RTX 3090 понадобится также новый мост NVLink. При этом разработчики сразу делают акцент на том, что поддерживаются связки только двух видеокарт. Версии с тремя или четырьмя адаптерами невозможны.

В целом многоадаптерные конфигурации можно рассматривать как очень нишевые решения с туманными перспективами на игровом поприще. В частности NVIDIA прекращает создание SLI-профилей, полагаясь на то, что разработчики игр будут проводить соответствующие оптимизации. При использовании API DirectX 12 и Vulcan это делать проще, но учитывая и без того ограниченный набор платформ с поддержкой SLI/CrossFire, немногие студии будут уделять этому хоть какое-то внимание.

Возвращаясь к возможностям ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING, отметим наличие тумблера для переключения BIOS. Смена положение ползунка позволяет выбирать между режимами Performance Mode, установленным по по-умолчанию и Quiet Mode, который предлагает алгоритм работы с уменьшенной скоростью вращения вентиляторов.

ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING конечно же имеет дополнительную RGB-иллюминацию, но в этом случае производитель старался не переборщить. На верхней панели подсвечивается логотип серии TUF, также огоньки пробиваются через декоративную щель на скосе защитного кожуха.

Настроить доступные режимы можно в закладке AURA Sync приложения Armory Crate. Здесь же можно синхронизировать подсветку с таковой для других устройств или же потушить огоньки.

С обратной стороны видеокарту прикрывает алюминиевая пластина, которая также частично охлаждает элементы, размещенные с этой стороны PCB. На удаленной стороне плиты имеются специальные декоративные отверстия, позволяющие насквозь продувать радиаторный блок.

Здесь можно отметить и наличие стабилизирующего кронштейна. Но особое внимание обратим на то, что в области расположения GPU используются исключительно керамические фильтрующие емкости (MLCC). Как оказалось, это важно для стабильной работы графического процессора GA102 на повышенных частотах. Вариант с шестью десятками компактных конденсаторов – наилучший в этом случае. Комбинации с танталовыми (POSCAP) оказываются менее предпочтительны, а у моделей, использующих исключительно POSCAP-емкости, возможны сложности при работе GPU на частотах 2000+ МГц. В этой ситуации еще необходимы официальные комментарии от разработчика и производителей видеокарт. Однако, в любом случае, для моделей от ASUS используется наилучший из возможных вариантов. Это касается как GeForce RTX 3080, так и GeForce RTX 3090.

Интерфейсная панель оснащена тремя видеовыходами DisplayPort 1.4а, а также парой полноформатных HDMI 2.1. Оба интерфейса позволяют без проблем подключать панели с разрешением до 8К. Пластина кронштейна сделана из нержавеющей стали, предусмотренная перфорация позволяет частично выводить нагретый воздух за пределы системного блока.

В работе

Используемая модификация кулера очень неплохо себя зарекомендовала во время тестирования GeForce RXT 3080 серии TUF. В случае с ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING нагрузка очевидно возрастает, потому будет любопытно оценить, как охладитель справится со старшей моделью.

Система охлаждения поддерживает гибридный режим работы, останавливая вентиляторы при минимальной нагрузке. В таких температура GPU в условиях открытого стенда удерживалась на уровне 42С при 23С в помещении.

Под нагрузкой процессор прогревался до 65С, тогда как максимальная скорость вращения вентиляторов регистрируется на уровне 1800 об/мин. Схожие показатели мы имели и в случае с GeForce RTX 3080 серии TUF, однако стоит отметить, что при тестировании младшей модели температура в помещении была на 3С выше.

Отметим достаточно высокую пиковую частоту в 1965 МГц, если учитывать, что мы имеем дело с видеокартой, имеющей рекомендованную частотную формулу. Эффективная система охлаждения позволяет механизму динамического разгона держать частоту GPU на высоком уровне.

Попутно обратим внимание на максимальное значение параметра Board Power Draw в 361 Вт. Да, общее энергопотребление видеокарты достаточно высоко, что стоит учитывать при выборе блока питания. NVIDIA рекомендует использовать для платформ с GeForce RXT 3090 блоки мощностью от 750 Вт.

Разгон

Вопрос, который нас бесспорно интересовал во время первого знакомства с GeForce RTX 3090 – возможность разгона нового флагмана NVIDIA. В случае с ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING параметр Power Limit можно увеличить до 107%.

Поэкспериментировав с настройками, нам удалось повысить базовую частоту графического процессора на 100 МГц – с 1395 до 1495 МГц. При этом среднее значение ускорения увеличилось до 1795 МГц.

Очень неплохо удалось ускорить микросхемы памяти. Эффективная частота чипов памяти GDDR6X была повышена с 19 500 МГц до 20 900 МГц (+7,2%). Учитывая 384-битовую шину памяти, пропускная способность локальной ОЗУ превысила символичный рубеж в 1000 ГБ/c.

После дополнительного разгона утилита GPU-Z фиксирует пиковые рабочей частоты на уровне 2070 МГц, однако типичные значения во время игр были заметно ниже. Дело в том, что даже после увеличения предела мощности, граничные значения достигаются очень быстро. Особенно с учетом того, что мы заметно разогнали и микросхемы памяти. Видеокарта балансирует характеристики, стараясь удержать заданные значения.

Как видим, после разгона параметр Board Power Draw увеличился c 361 до 395 Вт, а TDP составил 113% от изначального. Согласно показаниям диагностической утилиты, на слот PCI-E x16 приходилось порядка 70 Вт, тогда как через 8-контактные коннекторы подводилось еще по 163 Вт при гарантированных 150 Вт для этого стандарта.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-9700K (8/8; 3,6/4,9 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата ASUS ROG Maximus X HERO (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память G.Skill Trident Z Royal Gold 2×8 ГБ (F4-3600C16D-16GTRG) G.Skill, www.gskill.com Накопитель Kingston KC2500 1 ТБ (SKC2500/1000G) Kingston Technology, www.kingston.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность в режиме 4К

Для оценки производительности GeForce RTX 3090 мы использовали показатели GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 3080, полученные во время первого знакомства с представительницей поколения Ampere. Стоит отметить, что в обоих случаях используются несколько ускоренные варианты видеокарт. GeForce RTX 2080 Founders Edition имеет частотную формулу для GPU 1515/1800 МГц вместо 1515/1710 МГц, тогда как ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING получила комбинацию 1440/1785 МГц, вместо рекомендуемых 1440/1710 МГц. В то же время рассматриваемая модель GeForce RTX 3090 имеет условно референсные значения частот для адаптеров этой серии. Мы будем учитывать это при интерпретации полученных результатов.

GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 2080 Наименование кристалла GA102-300 GA102-200 TU104-400A Графическая архитектура Ampere Ampere Turing Техпроцесс производства 8 нм 8 нм 12 нм Площадь кристалла 628 мм² 628 мм² 545 мм² Количество транзисторов, млрд 28,3 млрд. 28,3 млрд. 13,6 млрд. Тактовая частота GPU 1395/1695 МГц 1440/1710 МГц 1515/1710 МГц Потоковые процессоры 10 496 8704 2944 Текстурные блоки 328 272 184 Блоки растеризации 112 96 64 RT-ядра 82 (2-е поколение) 68 (2-е поколение) 46 (1-е поколение) Тензорные ядра 328 (3-е поколение) 272 (3-е поколение) 368 (2-е поколение) Память (тип, объем) GDDR6X, 24 ГБ GDDR6X, 10 ГБ GDDR6, 8 ГБ Шина памяти 384 бита 320 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 19 500 МГц 19 000 МГц 14 000 МГц Пропускная способность памяти 936 ГБ/c 760 ГБ/c 448 ГБ/c Энергопотребление, Вт 350 Вт 320 Вт 215 Вт

В тестах 3DMark флагман опережает тюнингованную GeForce RTX 3080 на 9–12%, при этом имеет почти двукратное преимущество над GeForce RTX 2080 FE.

Соотношение сил в реальных играх очень схожи. Если делать поправку на то, что в нашем тесте штатно ускоренная модель RTX 3080, можем предположить, что версия с рекомендуемыми частотами будет уступать флагману порядка 10–15% в режиме 4К с максимальными настройками качества графики. Учитывая разницу в стоимости, пожалуй, хотелось бы видеть более весомое преимущество топовой модели, но если оценивать технические характеристики, то очевидно, что на большее рассчитывать сложно. GeForce RTX 3090 имеет на 20% больше вычислительных/функциональных блоков и такое же увеличение пропускной способности подсистемы памяти. Учитывая нелинейное повышение производительности, очевидно, что большей разнице попросту неоткуда взяться. Слишком уж высокую планку установила GeForce RTX 3080.

Мы также оценили ситуацию в играх с трассировкой лучей и поддержкой DLSS. Соотношение сил в Metro Exodus и Control в целом остается прежним. GeForce RTX 3090 удается несколько улучшить ситуацию в 4К, что особенно ценно в случаях, когда RTX 3080 не хватало мощности для стабильных 60 кадров/c. Конечно поддержка интеллектуального масштабирования в целом значительно улучшает ситуацию, позволяя не снижать разрешение и качество картинки даже при использовании трассировки.

Технология хорошо работает и на проектах без поддержки RT. Что любопытно, в Death Stranding на GeForce RTX 3090 фиксировался нехарактерно высоких прирост производительность при использовании DLSS. Такие аномалии приятны, но это все же исключение.

Производительность в режиме 8К

Важной особенностью GeForce RTX 3090 является огромный объем локальной памяти. Однако чтобы оценить преимущества от 24 ГБ скоростной GDDR6X на борту в игровой экосистеме, необходимо использовать режимы при которых подобные объемы в принципе могут быть задействованы. Актуальным проектам 10 ГБ достаточно для 4К с максимальными настройками качества графики. Будут ли здесь увеличиваться требования? Наверняка со временем это произойдет. Предвестником таких перемен может стать уже ожидаемая в конце октября Watch Dogs Legion. В системных требованиях проекта для 4К-режима с максимальными настройками указана необходимость иметь видеокарту с 11 ГБ памяти на борту.

Чтобы предугадать развитие ситуации, когда видеокартам не хватает локальной памяти, NVIDIA предлагает заглянуть за игровой горизонт, используя режим 8К. Мониторы с разрешением 7680×4320 пока являются штучными устройствами и фактические еще не доступны в Украине. Телевизоры с таким количеством пикселей уже предлагаются в диагоналях 55–98” стоимостью от $2500 до $9000. Конечно пока рано говорить о том, что мы уже на пороге массового 8К, но это тот случай, когда хочется выйти за рамки.

Экрана с разрешением 8К у нас конечно нет, однако есть возможность с достаточно высокой точностью сэмулировать такой режим на 4К-мониторе, используя инструмент Dynamic Super Resolution (DSR). Такая возможность есть в настройках панели управления NVIDIA. Используя коэффициент 4.0x для базовых 3840×2160, мы получим нагрузку очень близкую к таковой для нативного режима 7680×4320.

Мы начали эксперименты с Wolfenstein: Youngblood. В режиме 8К с максимальными настройками качества графики GeForce RTX 3090 обеспечивала в среднем порядка 43 кадров/c при минимальных 36 кадрах/c. Активация трассировки лучей снижала производительность примерно на 50%. Тогда как использование DLSS с пресетом «Качество» практически возвращала показатели до исходных. Выбор профиля со скоростной обработкой увеличивал производительность до 55/42 кадров/c, ну а наиболее скоростной режим DLSS повышал fps до очень комфортных значений – 70/63 кадра/c. Очень хорошие показатели, как для 8К с трассировкой лучей. Конечно, в подобных случаях без умного воссоздания картинки с помощь DLSS не обойтись.

В процессе теста потребление памяти оказывалось на уровне 14–15 ГБ. Или, если говорить корректнее, такой объем резервировался видеокартой во время игры. Но проекту наверняка необходим такой объем, потому как при использовании GeForce RTX 3080 10 ГБ и GeForce RTX 2080 8 ГБ игра сообщала о том, что видеодрайверу недостаточно выделенной памяти с рекомендацией снизить качество.

F1 2020 при разрешении 8К с максимальным качеством графики требовала порядка 10 ГБ памяти. В таком режиме GeForce RTX 3090 24 ГБ добывала всего 47/40 кадров/c. На все те же 12% от нее отстала ускоренная GeForce RTX 3080 10 ГБ. Не было проблем и при запуске игры на GeForce RTX 2080 FE 8 ГБ. Конечно, если таковыми не считать совсем уж грустную производительность – 20/13 кадров/c.

Активация DLSS на 34% улучшила показатели. 63/56 кадров/с – это уже вполне комфортные для игры показатели. Производительность подросла у всех моделей RTX, но соотношение с другими участниками осталось прежним.

В проектах без поддержки DLSS можно скорее лишь получить результаты, но не комфортно играть даже на GeForce RTX 3090. Так The Witcher 3: Wild Hunt в режиме с «запредельным качеством», расходуя 9,7 ГБ памяти видеокарты, выдавал на гора всего 38/32 кадра/c. Результаты GeForce RTX 3080 были ниже на 19%, ну, а GeForce RTX 2080 вытягивал вдвое меньшее количество fps.

Еще более любопытна ситуация в Far Cry New Dawn, которая в режиме 8К резервирует под свои нужды более 12 ГБ памяти видеокарты. Здесь разница показателей GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 отличается уже на ~48%. Можно ли считать это победой при средних 34 кадрах/c? Без поддержки DLSS, в том числе снижающей и требования к объему памяти, непросто рассчитывать на комфортную производительность в 8К. Впрочем, пока такой режим представляет скорее академический интерес. C выходом GeForce RTX 3080/3090 мы только-только подобрались к стабильным 4К@60fps с высоким качеством графики. Конечно режим 8К также будет востребован, но это не вопрос ближайшего времени.

Производительность в приложениях

Мы также оценили возможности видеокарт в приложениях для рендеринга, которые позволяют использовать ресурсы графического адаптера для построения сцен.

В пакете Blender 2.90 при использовании OptiX видеокарта GeForce RTX 3090 имеет 17%-ное преимущество над GeForce RTX 3080. При этом отрыв от GeForce RTX 2080 FE оказался двукратным.

Еще одно приложение, использующее для рендеринга GPU-движок – OTOY OctaneRender. Пакет также умеет задействовать аппаратные RT-блоки. Для тестов мы применяли OctaneBench 2020.1.5. Флагман здесь имеет 18,5%-ное преимущество над RTX 3080, тогда как модель предыдущего поколения по совокупности набрала в 2,5 раза меньше зачетных баллов на различных этапах тестирования.

NVIDIA неслучайно делает акцент на том, что GeForce RTX 3090 представляет собой гибрид топовой игровой видеокарты и устройства для работы с медиаконтентом высокого разрешения и качества, требующим максимально мощный GPU и увеличенный объем памяти. По факту речь идет о замене для TITAN RTX. Последние предлагались исключительно в референсном формате, также были оснащены 24 ГБ памяти и стоили $2499. По заявлению разработчика, спрос на эти устройства оказался выше, чем они ожидали, потому было решено номинально включить «наследницу» в игровую линейку GeForce RTX, позволив производителям видеокарт предлагать собственные варианты устройств.

Энергопотребление

Топовые видеокарты на базе графического процессора GA102 и памяти GDDR6X имеют достаточно высокие значения тепловых пакетов (TDP). Очевидно, что старшая модель, оснащенная версией GPU с большим количеством функциональных блоков и 24 ГБ памяти будет потреблять во время активной работы несколько больше энергии, чем GeForce RTX 3080.

Практические замеры это подтверждают. Платформа с GeForce RXT 3090 в среднем расходовала на 30 Вт больше энергии, чем система с RTX 3080. В процентном отношении энергоэффективность возможно чуть ниже, чем у младшей модели. Однако флагману это простительно. Здесь еще раз обратим внимание на то, что ПК с GeForce RTX 3090 стоит использовать качественные блоки питания мощностью от 750 Вт. Также отдельное внимание придется уделить вентиляции корпуса. Во время работы видеокарты с осевыми вентиляторами значительная часть тепла остается внутри системы, потому отвод нагретого воздуха – задача с высоким приоритетом.

Итоги

Флагман новой графической линейки NVIDIA – GeForce RTX 3090 – бесспорно самая производительная видеокарта для игр, неслучайно получившая прозвище BFGPU (Big Ferocious GPU). Однако сфера ее применения не ограничивается лишь развлечениями. Для тех, кто ищет баланс характеристик, скрупулезно оценивая соотношение цена/производительность, определенно больше подойдет GeForce RTX 3080 10 ГБ. Что же касается GeForce RTX 3090, то это решение для бескомпромиссных энтузиастов, которые готовы переплатить за возможность обладать самым лучшим. Игры в режиме 8К здесь точно не самый сильный аргумент, а вот дополнительная производительность в 4К будет очень кстати, особенно учитывая то, что иным способом улучшить ее нельзя.

Однако возможно даже больший интерес новинка вызовет у создателей контента, занимающихся рендерингом, моделированием и визуализацией сложных объектов с подробными сценами и текстурами высокого разрешения или обработкой 8К-видео с ресурсоемкими эффектами. То есть постоянно сталкиваются с ситуациями в которых огромный буфер видеокарты может ускорить процесс. В этом случае немалые затраты на покупку GeForce RTX 3090 оправдает сэкономленное время на выполнение проектов.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Максимальная производительность; возможность комфортной игры в режиме 4К; 24 ГБ памяти на борту; гибридный режим работы кулера с остановкой вентиляторов в покое; две микросхемы BIOS с различными режимами работы СО; управляемая RGB-подсветка; наличие коннекторов NVLink для SLI-связки с двумя видеокартами; дополнительный порт HDMI 2.1 Минусы: Очень высокая стоимость, как для игровой видеокарты ($1500+); соотношение цена/производительность; увеличенное энергопотребление Вывод: Рассмотренная модель ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING привлекает эффективным и достаточно тихим кулером, дополнительным охлаждением чипов памяти и возможностью выбора режиме работы СО. Видеокарта изначально оснащена керамическими конденсаторами в области GPU, позволяя не беспокоиться о стабильности работы на повышенных частотах. Несмотря на рекомендованную частотную формулу, графический процессор хорошо ускоряется, обеспечивая повышенную производительность, а дополнительный потенциал микросхем памяти GDDR6X позволяет выжать еще несколько fps в самых тяжелых графических режимах. Технические характеристики ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING

