ТОП-10 популярных процессоров на hotline.ua (октябрь 2020)

При выборе процессора всегда хочется получить оптимальный вариант для своих задач с лучшим соотношением цена/производительность. Предлагаем рассмотреть десятку наиболее популярных на нашем рынке моделей для настольных ПК. Данный рейтинг динамически формируется на основании количества просмотров конкретных моделей CPU посетителями hotline.ua и переходов на страницы интернет-магазинов за последние 14 дней. Давайте посмотрим, какие же модели чаще других попадали в фокус потенциальных покупателей в середине осени 2020 года.

В начале октября на первой позиции в рейтинге популярности десктопных процессоров оказался Ryzen 7 3700X. Признаться, мы вовсе не удивлены такому «народному выбору». Это 8-ядерная 16-поточная модель с объемным кешем, достаточно высокими рабочими частотами (3,6/4,4 ГГц), отличной производительностью и умеренным энергопотреблением. Цена в ~$300 выглядит вполне адекватной возможностям чипа, потому несмотря на наличие старших моделей серии, а также ускоренных XT-версий, именно стартовая 8-ядерная модель наиболее востребована на рынке.

С официальным запуском новых консолей вскоре чипы с функциональной формулой 8/16 станут желаемым стандартом в том числе и для игровых платформ. Впрочем, именно такие CPU мы рекомендовали для прогрессивных конфигураций с самого момента их появления.

Ryzen 5 3600 очень долго возглавлял рейтинг популярности процессоров для настольных систем, лишь недавно уступив первую позицию старшей модели. Пользовательский интерес к 6-ядерным чипам не снизился, скорее увеличился спрос на 8-ядерные процессоры. В свою очередь Ryzen 5 3600 остается опорным CPU для игровых систем среднего класса, даже несмотря на то, что в последнее время он неприятно прибавил в цене $20–30.

Шесть ядер с архитектурой Zen 2 и поддержкой многопоточности SMT – хороший вариант для сбалансированных ПК с очень хорошим соотношением цена/производительность. Младшая модель серии Ryzen 5 имеет определенный частотный запас, который при желании можно использовать.

По-прежнему сохраняется высокий интерес к 6-ядерным моделям Ryzen 2-го поколения. Конечно, основным секретом успеха здесь является привлекательная цена. Эквивалент $140 за 6-ядерный 12-поточный процессор – все еще оправданная трата на CPU с такими возможностями. Использование архитектуры Zen+ предлагает несколько меньшую производительность на такт, по сравнению с чипами Matisse, но за свою стоимость это весьма интересный вариант. Альтернативой в этом классе является Ryzen 5 1600 AF. Номинально относящийся к чипам первого поколения, после обновления и перехода на 12-нанометровые кристаллы Zen+, процессор мало в чем отличается от Ryzen 5 2600. Разве что чуть более скромной частотной формулой. На старте продаж эти модели стоили на $20–25 дешевле Ryzen 5 2600, но при равной стоимости нет никаких аргументов в пользу Ryzen 5 1600 AF.

Наиболее популярной моделью от Intel в начале октября оказалась Core i3-9100F. Это самый доступный 4-ядерник производителя для платформы LGA1151, который в рознице можно купить за ~$75. Цена чипа очень привлекает, особенно с учетом широкого ассортимента недорогих материнских плат для Coffee Lake.

Заманчивое предложение для универсальной платформы, но в модификациях процессоров Intel с индексом «F» в названии отключена интегрированная графика, а значит для сборки системы обязательна дискретная видеокарта. Даже если это будет самый примитивный адаптер уровня GeForce 210/GT 710 для вывода картинки на экран, то это дополнительные затраты в $30–40. Для игровых же систем, даже начального уровня, 4-ядерного чипа без поддержки многопоточности Hyper-Threading уже может не хватать в тяжелых проектах.

Процессор Core i5-10400F можно назвать «секретным оружием» Intel, с помощью которого производитель рассчитывает поправить ситуацию в сегменте чипов среднего класса. И нужно признать, что у компании здесь начинает получаться. После того, как розничная стоимость Core i5-10400F снизилась до уровня $180, кривая на графике спроса резко пошла вверх. Действительно, за такие деньги получаем очень пристойный 6-ядерный 12-поточный чип с частотной формулой 2,9/4,3 ГГц и хорошей экономичностью.

На фоне недавнего повышения цен на Ryzen 5 ($220+), вариант от Intel выглядит не так уж и плохо. И это при своих 14 нанометрах и архитектуре Skylake 5-летней давности. В многопоточных задачах пожалуй чаще будут предпочтительнее выглядеть процессоры AMD с идентичной функциональной формулой, но в играх Core i5-10400F своего не упустит. Хороший вариант для оптимальной игровой конфигурации, позволяющий потратить больше на покупку видеокарты.

Базовый 4-ядерный процессор линейки Comet Lake также попал в десятку наиболее популярных чипов на hotline.ua. Все чипы Core 10-го поколения получили поддержку Hyper-Threading, это коснулось и младших моделей линейки Core i3. CPU серии c функциональной формулой 4/8 выглядят уже куда привлекательнее предшественников (4/4) и теперь вполне пригодны даже для базовых игровых систем начального уровня.

Заметное снижение цены Core i3-10100 в последние месяц-полтора прямо пропорционально увеличению пользовательского интереса к этому CPU. Вероятно способствовали этому и очевидные проблемы с поставками конкурирующей модели от AMD – Ryzen 3 3300X. Несмотря на интересное соперничество процессоров этого класса, в продаже доступны лишь чип от Intel и младшая Ryzen 3 3100.

Востребованность Core i7-10700K можно объяснить наконец-то гуманной стоимостью десктопного чипа с функциональной формулой 8/16. Ну, насколько это вообще возможно для процессоров от Intel. Поддержка Hyper-Threading здесь также пошла на пользу, добавив производительности в многопоточных задачах. Модификация с индексом К также позволяет поупражняться в разгоне, но для таких экспериментов обязательна плата на чипсете Intel Z490, а также очень эффективная система охлаждения.

В целом это очень хороший вариант для тех, кто по какой-то причине не рассматривает решения от AMD. Именно Core i7-10700K мы рекомендуем для прогрессивной игровой конфигурации.

Пожалуй, самая неожиданная позиция в первой десятке популярных процессоров – Core i9-9900K. Номинально топовая модель линейки Core 9-го поколения буквально получила второе дыхание после существенного снижения цены. За три месяца процессор планомерно подешевел примерно с $600 до $450. То есть на текущий момент розничная цена этой модели в Украине ниже официально рекомендованной для американского рынка на момент анонса. Intel крайне редко проводит публичные уценки своих CPU с изменениями в прайс-листе. Но, как видим, бывают и приятные исключения.

В результате сейчас Core i9-9900K стоит даже немногим дешевле Core i7-10700K. Оба процессора имеют функциональную формулу 8/16 и очень схожую производительность. Конечно, если вы покупаете новую систему, то Core i7-10700K на платформе LGA1200 будет все же предпочтительнее, но если речь идет об апгрейде LGA1151, то Core i9-9900K позволит получить ту же вычислительную мощность без смены платформы и без переплаты за CPU.

Присутствие Ryzen 5 3600X в перечне наиболее востребованных процессоров подтверждает повышенные интерес к чипам среднего уровня с хорошим соотношением цена/производительность. На старте продаж разница в цене этой модели и стартовой Ryzen 5 3600 составляла весомые $50. Сейчас же стоимость обоих процессоров фактически одинакова. При этом Ryzen 5 3600X в штатной комплектации предлагается с несколько более эффективным кулером (Wraith Spire), а также имеет на 100–150 МГц выше рабочие тактовые частоты и увеличенные лимиты по энергопотреблению.

На десятой позиции оказался гибридный чип AMD семейства Picasso – Ryzen 5 3400G. 4-ядерный APU с поддержкой многопоточности, архитектурой Zen+ и встроенным видеоядром Vega 11. Это хороший пример универсального процессора для неигровой платформы без дискретной видеокарты. Отличное решение для офисных систем с претензией, медиацентров, ПК для учебы и подобных платформ, в которых наверняка будут использоваться ресурсы интегрированной графики. У этих чипов она на достойном уровне.

К сожалению в рознице до сих пор не доступны потребительские гибридные модели линейки Renoir на базе архитектуры Zen 2. В продаже есть лишь tray-версии 6-ядерных Ryzen 5 PRO 4650G и 4-ядерных Ryzen 3 PRO 4350G.

Итоги

Какие изменения мы наблюдаем к середине осени 2020 года? С выходом процессоров Core 10-го поколения, а особенно после снижения их розничных цен, компании Intel отчасти удалось вернуть свои позиции на рынке самосбора в Украине. Символично, что в первой десятке наиболее популярных чипов оказалось по пять моделей от AMD и Intel. Допускаем, что в количественном выражении доля AMD в сегменте DIY (Do It Yourself) все еще выше, но ситуация здесь выравнивается.

Судя по представленному списку, можем говорить, что многие пользователи по-прежнему отдают предпочтение моделям средне-высокого класса, стараясь сразу получить необходимый уровень производительности с определенным запасом на будущее. Теории с последующим апгрейдом зачастую плохо работают на практике, а потому действительно есть смысл изначально ориентироваться на CPU необходимого уровня. В топе популярности оказалось четыре 6-ядерных модели, а также по три процессора с количеством ядер 4 и 8. Здесь сложно искать закономерности, потому как список динамически меняется.

Десятку наиболее востребованных моделей некоторое время назад покинул Ryzen 9 3900X. 12-ядерная модель AMD – очень привлекательный вариант для многопоточных задач, но очевидно, что круг потенциальных покупателей подобных CPU все же имеет свои пределы. Это касается и 10-ядерного чипа Core i9-9900K. Такие процессоры определенно имеют свою аудиторию, и очень хорошо, что появилась возможность использовать подобные CPU на популярных платформах, но это все еще не массовые решения.

Вскоре процессорный ландшафт в очередной раз будет изменен. Процесс будет запущен уже сегодня после официального анонса чипов AMD Ryzen 5000, который ожидается в 19:00 по Киеву. За онлайн-презентацией можно будет следить на официальном канале разработчика. Компания не скрывает основную тематику мероприятия, которое будет посвящено процессорам с улучшенной архитектурой Zen 3. Рассчитываем узнать об ассортименте, технических характеристиках, сроках начала продаж и рекомендованных ценах новых чипов семейства Vermeer. Наверняка во время презентации не обойдется и без первых результатов тестирования производительности.

Процессоров Intel Core 11-поколения придется подождать немного дольше. Однако производитель уже официально заявил о том что десктопные Rocket Lake-S будут представлены в первом квартале 2021 года. Предположительно в марте мы увидим модели с новой архитектурой Cypress Cove, улучшенной производительностью на такт и поддержкой шины PCI Express 4.0. Чипы все еще будут выпускаться по 14-нанометровому техпроцессу, но для покупателя все же важнее потребительские свойства продуктов, а если с этим у будущих CPU будет все в порядке, то они наверняка также окажутся в топе популярных процессоров на hotline.ua.