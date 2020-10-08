Официально: настольные процессоры Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) выйдут в первом квартале 2021 года

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После череды слухов и утечек Intel официально признала существование настольных процессоров Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S), и подтвердила сроки их выхода — первый квартал 2021-го. Соответствующий анонс сделал вице-президент Intel и генеральный директор Intel Client Computing Group Джон Бонини в своем блоге на Medium.

Утечка накануне указывала, что Intel недавно перенесла выход десктопных CPU Core 11-го поколения на 10 неделю 2021 года. То есть, на начало марта. Это означает, что анонс может состояться еще раньше. Не исключено, что Intel не станет дожидаться CES 2021 и формально анонсирует Rocket Lake-S еще до конца года.

Это подтверждение сроков по Rocket Lake-S сейчас прозвучало неспроста — сегодня вечером состоится презентация 7-нм десктопных CPU Ryzen 5000 (Vermeer) на архитектуре Zen 3, с которыми в будущем предстоит конкурировать Rocket Lake-S. Этим анонсом Intel явно просто хочет отвлечь внимание от презентации конкурента.

О процессорах Rocket Lake-S мы впервые узнали в прошлом году. Это обновление актуальной массовой настольной платформы LGA 1200. Новые чипы заменят уже хорошо знакомые нам модели Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S). Чипы семейства Rocket Lake-S сохранят исполнение LGA 1200 и их можно будет использовать с ранее выпущенными платами на чипсетах Intel 400-й серии. Как и текущие Comet Lake-S, будущие Rocket Lake-S будут выпускаться по улучшенному 14-нанометровому техпроцесс.

Что же касается отличий, Rocket Lake-S перейдут на микроархитектуру Cypress Cove, производную от Willow Cove (ее используют актуальные мобильные CPU Core 11-го поколения). Как ожидается, новая архитектура обеспечит ощутимый прирост быстродействия относительно Skylake. Правда, чипы Rocket Lake-S будут максимум восьмиядерными, тогда как нынешние топовые представители Comet Lake-S содержат десять физических ядер. Это обусловлено 14-нм техпроцессом и желанием производителя уложится в теплопакет 125 Вт.

Другими крупными новшествами Rocket Lake-S станет встроенная графика Gen12 на архитектуре Xe-LP, как у мобильных собратьев Core 11-го поколения (Tiger Lake), а также поддержка PCI Express 4.0. Напомним, настольные процессоры AMD обзавелись поддержкой PCIe 4.0 еще прошлым летом.

Одновременно с Rocket Lake-S выйдет серия наборов системной логики Intel 500, чьи спецификации известны уже давно. Новые материнские платы на чипсетах Intel 500-й серии принесут поддержку 2,5-гигабитного Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), порты USB 3.2 2×2 и Thunderbolt 4, а также до 24 линий PCI-E 3.0 для подключения внешних устройств и карт расширения. Кроме того, в среднеуровневом B560 появится поддержкой разгона оперативной памяти, которая до этого момента оставалась прерогативой Z-серии.

После Rocket Lake-S выйдут процессоры Alder Lake-S — те самые долгожданные 10-нанометровые настольные CPU. Они выйдут во второй половине 2021 года. На смену Alder Lake-S придут чипы Meteor Lake-S, которые станут первыми 7-нм потребительскими чипами Intel.