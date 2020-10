AMD анонсировала серию процессоров Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3, включая «лучший в мире игровой CPU»

Компания AMD анонсировала новую линейку своих настольных процессоров Ryzen 5000. Это первые чипы, основанные на архитектуре следующего поколения Zen 3.

Процессоры серии Ryzen 5000, как прошлогодние устройства Ryzen 3000, изготавливаются по нормам 7-нанометрового технологического процесса. При этом благодаря архитектурным улучшениям показатель количества выполняемых инструкций за такт удалось увеличить на 19%. Также в новых процессорах переработана компоновка чипа и повышена максимальная частота в режиме автоматического разгона. Как заявляет AMD, просто заменив существующий процессор на базе архитектуры Zen 2 на новую сопоставимую модель на базе архитектуры Zen 3, пользователь получит прирост производительности, в среднем, на 26%. При этом останутся прежними другие компоненты системы (процессоры совместимы на уровне разъёма и могут устанавливаться в существующие материнские платы после обновления BIOS), останется неизменным количество вычислительных ядер и не возрастёт показатель TDP.

Первоначально в рамках новой линейки Ryzen 5000 анонсированы четыре модели процессоров. Новым флагманом является 16-ядерный (с поддержкой 32 потоков инструкций) чип Ryzen 9 5950X, способный работать на частоте до 4,9 ГГц. Его рекомендованная цена составляет $799. Также среди новинок доступны и более доступные модели. Информация о каждой модели представлена в следующей таблице.

Модель Ядра/Потоки TDP Частота Boost / базовая Кэш-память Цена AMD Ryzen 9 5950X 16/32 105 Вт До 4,9 / 3,4 ГГц 72 МБ $799 AMD Ryzen 9 5900X 12/24 105 Вт До 4,8 / 3,7 ГГц 70 МБ $549 AMD Ryzen 7 5800X 8/16 105 Вт До 4,7 / 3,8 ГГц 36 МБ $449 AMD Ryzen 5 5600X 6/12 65 Вт До 4,6 / 3,7 ГГц 35 МБ $299

Следует отметить, что процессоры AMD на базе архитектуры Zen 3 оказались на $50 дороже по сравнению с чипами 2019 года. Поставки всех новинок начнутся с 5 ноября.

AMD не скромничает и называет один из новых чипов – Ryzen 5900X – «лучшим в мире игровым процессором». В ряде игровых приложений (League of Legends, Dota 2, Shadow of the Tomb Raider и др.) новинка опережает конкурирующее решение Intel Core i9-10900K. Хотя процессор Intel демонстрирует преимущество в игре Battlefield V. Теперь нужно дождаться результатов независимых тестов, чтобы оценить, насколько заявления AMD соответствуют действительности.

