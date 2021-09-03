



Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. В материале ПК месяца (сентябрь 2021) мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Осенние игровые релизы традиционно идут очень плотным потоком. Среди череды проходных проектов значатся и ожидаемые продолжения культовых серий, которые проверят на прочность игровые платформы. Потому сейчас самое время подготовить свои системы, провести ревизии, закрыть проблемные позиции, модернизировать или собрать новые «боеспособные» конфигурации. Даже в условиях нестабильности на рынке электронных компонентов, неподъемных цен и слабой доступности видеокарт, всегда есть возможность оптимизировать конфигурации, получив максимальную отдачу от потраченных средств, а соответственно и удовольствие от игры на ПК.

Для базовых игровых систем на платформе Intel мы по-прежнему рекомендуем ориентироваться на самые доступные 4-ядерные модели Core i3-10105F (4/8; 3,7/4,4 ГГц). Это не идеальное решение для этой категории, но вполне приемлемый вариант за $100. Выбирая модель Core i3-10100F (4/8; 3,6/4,3 ГГц), сэкономить не удастся, потому как разница в стоимости чипов исчезающе мала.

Если вы по какой-то причине решили обзавестись процессором с интегрированной графикой, то вариант с Core i3-10105 также будет предпочтительнее. Как это не удивительно, но в розничной продаже он стоит даже чуть дешевле Core i3-10100.

Процессоры семейства Pentium Gold исключены из перечня возможных вариантов. Двухъядерные чипы, даже поддерживающие технологию многопоточности Hyper-Threading, непригодны для актуальных игровых систем. Потому в ПК для простых офисных задач или учебы моделям Pentium Gold G6400/G6405 за $75 еще найдется место, но не на платформах для развлечений.

Для платформы на AMD мы также рекомендуем проверенное решение – Ryzen 5 1600 (AF). Однако, в случае с этой моделью вопрос о поддержке Windows 11 все еще остается в подвешенном состоянии. Несмотря на то, что обновленные модификации с индексом AF в обозначении фактически используют тот же кристалл с архитектурой Zen+, что и у моделей Ryzen 2000, по этому чипу пока нет определенности. Владельцы соответствующих CPU говорят о стабильной работе предварительных сборок новой ОС на их платформе, однако процессор не появляется в официальном списке поддерживаемых моделей, прошедших валидацию Microsoft.

Конечно, хотелось бы избежать последующих возможных сложностей с обновлениями на Windows 11, потому как модернизированный Ryzen 5 1600 нас полностью устраивает в базовой игровой конфигурации. AF-модификация чипа стоит ощутимо дешевле схожего по производительности Ryzen 5 2600 (6/12; 3,4/3,9 ГГц) – $135 vs. $185. Это хороший способ сэкономить, потому надеемся, что нам не придется отказываться от такой возможности.

Кроме упомянутых моделей, на рынке в заметных количествах доступны OEM-версии процессоры Ryzen 5 2600E. Это экономичные модификации, для которых тепловой пакет уменьшен с 65 Вт до 45 Вт. Подобные значения TDP возможны после корректировки частотной формулы и питающего напряжения. Потому вместо привычной для стандартного Ryzen 5 2600 конфигурации 3,4/3,9 ГГц используется 3,1/4,0 ГГц. То есть, при нагрузке на одно ядро процессор может ускоряться даже до чуть более высоких значений, а вот при использовании всех вычислительных блоков, тактовая частота ядер Ryzen 5 2600E окажется ниже. Скорее это вариант для систем компактных форм-факторов, потому как для игровых платформ в приоритете модели с максимальной производительностью.

На фоне острейшего дефицита и высоких цен на дискретную графику, на рынке появляется все больше решений предыдущих поколений. Для производителей GPU это отличная возможность очистить склады, но хороший ли это вариант для покупателей? В контексте базовой игровой системы при выборе видеокарты возможно в фокус попадет GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ. Модели данной серии сейчас предлагаются за $280–300. Казалось бы, это хоть какая-то возможность сэкономить при скромном бюджете на покупку ПК, однако, на наш взгляд, это скорее жест отчаяния, но точно не лучший выбор. GeForce GTX 1650 4 ГБ на базе чипов с графической архитектурой Turing предложит производительность на 25–40% выше, хотя и розничная стоимость этих моделей сейчас примерно на треть выше. Однако других способов с наименьшими затратами получить больше fps, попросту нет.

В продаже доступны модификации GeForce GTX 1650 4 ГБ c памятью GDDR5 и GDDR6. Последние появились примерно на год позже стартовых моделей. Производители видеокарт комбинировали частотные формулы GPU/памяти таким образом, чтобы различные версии не отличались по производительности, но на практике устройства с памятью нового стандарта зачастую имеют минимальное преимущество (~5%). Для базовой игровой конфигурации подойдут и те, и другие, здесь уже стоит ориентироваться на доступность в продаже конкретных моделей, а с этим, увы, в данной ценовой категории есть проблемы.

На покупку GeForce GTX 1650 4 ГБ в сентябре понадобится выделить уже порядка $370, и, даже повысив бюджет до такого уровня, придется еще хорошенько поискать эти позиции.

Оптимальный игровой ПК

Наконец-то на виртуальных прилавках в достаточных количествах появились 6-ядерные процессоры Core i5-11400F (6/12; 2,6/4,4 ГГц), которые мы рекомендуем использовать для оптимальных игровых конфигураций. Еще в прошлом месяце лишь немногим дороже стоил Core i5-11400 (6/12; 2,6/4,4 ГГц), но за прошедшее время модификация с активной интегрированной графикой выросла в цене еще на $20 – до $250, потому, при наличии в системе дискретной видеокарты, не стоит переплачивать за неиспользуемую опцию.

Мы все еще не сбрасываем со счетов Core i5-10400F (6/12; 2,9/4,3 ГГц). Хотя стоимость этой модели также немного повысилась, но $185 – оправданная плата за предлагаемый уровень производительности в играх.

Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц) остается основной для оптимальных игровых конфигураций на базе AMD. Пожалуй, это та позиция, которую нам хотелось бы усилить, но с минимальными затратами сделать это не удастся. Наиболее эффективный способ – замена на Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц), но это потребует +$100 к и без того раздутому бюджету.

Вновь не самые приятные новости в сегменте дискретной графики. Видеокарты опять начали дорожать, причем сразу по нескольким причинам. Это и продолжающаяся пандемия COVID-19, и дефицит электронных компонентов, и повышающаяся стоимость производства чипов. А здесь еще и растущие курсы криптовалют играют против тех, кто хотел бы купить видеокарту не для майнинга.

Еще одна неприятность в контексте оптимальной конфигурации – очень значительное (до 50%) снижение поставок GeForce RTX 3060/3060 Ti из-за локальных коронавирусных вспышек на заводах в Китае. Предварительно речь о том, что такие ограничения продлятся как минимум до конца сентября.

В нынешних условиях уже сложно говорить о конкретных причинах повышения цен, потому как влияющих факторов слишком много. Тем временем розничная стоимость GeForce RTX 3060 12 ГБ всего за 2–3 недели выросла с $800 до $1000–1300. Наверняка и это еще не предел. Цена видеокарт сейчас ранжируется отнюдь не по игровой производительности, а исключительно по эффективности в популярных майнерских алгоритмах и сроках так называемой «окупаемости».

В сложившейся ситуации для оптимальной конфигурации можно внимательнее присмотреться к Radeon RX 6600 XT 8 ГБ за $850–900. При классическом рендеринге эта модель зачастую на 5–10% опережает GeForce RTX 3060 12 ГБ. Если подключается трассировка, новинка AMD заметно сдает, но и в этом случае держится на уровне GeForce RTX 2060. На стороне решений NVIDIA поддержка DLSS, которой обрастает все большее количество проектов. Альтернатива в виде FidelityFX Super Resolution появилась лишь недавно и пока не может похвастать столь же широкой поддержкой разработчиков. Однако, учитывая открытость стандарта AMD, такой способ повышения кадров/c также имеет хорошие перспективы.

Из ассортимента NVIDIA за указанные $850 сейчас можно рассчитывать разве что на выше упомянутую GeForce RTX 2060 6 ГБ, которая в режимах без поддержки RT уступает новинке AMD порядка 30%.

Прогрессивный игровой ПК

Заманчивых предложений Core i7-10700K (8/16; 3,8/5,1 ГГц) по «профсоюзной» цене на рынке больше нет. Данные модели подорожали до $400+, потому переключаем внимание на все еще доступные модификации с деактивированной графикой – Core i7-10700KF (8/16; 3,8/5,1 ГГц) за $350. Восьмиядерный чип отлично справится даже с тяжелыми проектами, потому процессорная позиция Intel в прогрессивной конфигурации точно не является проблемной.

Из весомых аргументов «за» в пользу моделей Core 11-го поколения, кроме повышенной производительности на такт, может оказаться и поддержка шины PCI Express 4.0. На материнских платах с чипсетами Intel 5xx один из доступных слотов M.2 практически всегда резервируется под накопители PCI-E 4.0/3.0, и этот разъем оказывается доступен только при использовании чипов семейства Rocket Lake-S. Здесь важна скорее даже не возможность использовать максимально скоростные SSD, а доступность всех ресурсов материнской платы.

Если вы все же готовы потратиться на покупку чипа 11-го поколения, то за Core i7-11700K (8/16; 3,6/5,0 ГГц) придется выложить $450. Версии Core i7-11700KF до сих пор практически нет в продаже, а вот вариант Core i7-11700F (8/16; 2,5/4,9 ГГц) за $390 вполне могут рассмотреть те, кто не планирует экспериментировать с разгоном процессора.

Несмотря на то, что производительности имеющихся чипов Intel более чем достаточно для прогрессивных игровых конфигураций, наверняка самые требовательные энтузиасты уже заждались анонса новой десктопной платформы Intel LGA1700 с процессорами Alder Lake-S. Ожидается, что новые чипы будут представлены 27 октября на специальном мероприятии Intel InnovatiON. В первой волне CPU окажутся модели с разблокированными множителями и материнские платы на чипсете Intel Z690. Конкретных сроков начала продаж еще нет, но уже очевидно, что все составляющие платформы будут стоить несколько дороже нынешних решений. Утечки с ожидаемыми ценами на CPU у европейских ретейлеров лишь подтверждают такие предположения. Идея десктопных процессоров с разнородными вычислительными ядрами безусловно любопытна, но первопроходцам новой платформы придется раскошелиться.

Конкурировать с чипами Intel в топовом сегменте компания AMD рассчитывает с помощью многослойной компоновки, позволяющей увеличить объем кеш-памяти. Процессоры с технологией 3D V-Cache разработчик должен представить до конца нынешнего года. Из-за сложности процесса изготовления, наверняка дополнительным объемным буфером будут оснащаться только топовые модели процессоров Ryzen.

Удастся ли AMD за счет такой уловки достойно оппонировать Alder Lake-S? На предварительной презентации Ryzen 9 5900X с 3D V-Cache объемом 64 МБ имел в играх преимущество на уровне 15% над такой же моделью без дополнительного буфера. Прирост производительности ощутимый, потому позволяет рассчитывать на сохранение интриги даже после запуска моделей под Intel LGA1700.

Возвращаясь к ныне доступным на рынке процессорам, предлагаем ориентироваться на модели Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц) и Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц). Первый отлично подойдет для игровой системы, второй же актуален для ситуаций, когда в перерывах между игровыми сессиями приходится часто работать с многопоточными задачами (обработка видео, рендеринг, визуализаций, моделирование и тому подобное).

Если в случае с процессорами нам нужно выбирать лучшие из очень хороших вариантов, то с видеокартами все гораздо печальнее. Топовые модели вновь заметно подорожали. К сожалению не настолько эффективной оказалась и защита LHR-модификаций. Путем программных модификаций, майнерам удалось частично обойти ограничительные меры при выполнении алгоритмов Ethash, потому стоимость «игровых» версий видеокарт также стремительно увеличивается.

Если еще в предыдущем месяце GeForce RTX 3080 10 ГБ можно было купить за $1600, то теперь эту модель не так просто найти даже за $2100–2200. Потому в качестве опорной видеокарты для прогрессивной конфигурации мы предлагаем использовать GeForce RTX 3070 8 ГБ. Устройства этой серии все еще можно приобрести за $1300–1400. Чуть дороже стоит GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ, но эта модель производительнее базовой всего на 5–7% при заметно большем энергопотреблении. То есть особых противопоказаний нет, но это уже вкусовое.

Из альтернатив вполне можно рассмотреть Radeon RX 6700 XT 16 ГБ. По производительности она часто близка к GeForce RTX 3070 8 ГБ, хотя имеет более слабые позиции в режимах с трассировкой лучей. Поддержка DLSS также играет на стороне решений NVIDIA. При схожей цене, Radeon RX 6700 XT все же будет более интересен убежденным почитателям решений AMD. Если бы видеокарта на базе Navi 22 стоила подешевле, у нее было бы больше шансов оказаться в системе любителей поиграть.

Предложенные версии отлично справятся с режимами Full HD и 1440p. Если же вы рассчитываете на комфортную игру с разрешением 4К и максимальными настройками качества картинки, то здесь для старта нет альтернатив GeForce RTX 3080 10 ГБ или Radeon RX 6800 XT 16 ГБ. Стоимость модели NVIDIA уже упоминалась, а вот цена устройств на процессорах AMD пока держится на уровне $1700.

В категории графических «супертяжеловесов» также намечаются подвижки. Похоже AMD готовится представить нового флагмана – Radeon RX 6900 XTX, который будет основан на уже известном графическом процессоре Navi 21 XTXH с повышенными частотами и ускоренной памятью GDDR6. Подобные корректировки теоретически позволили бы новинке обойти GeForce RTX 3090 24 ГБ. Однако NVIDIA готова к подобному развитию событий и не планирует уступать конкуренту титул производителя самых быстрых видеокарт в мире. Об этом можно судить по многочисленным утечкам со спецификациями будущей GeForce RTX 3090 SUPER. О ценах теоретизировать не будем, потому как первый осенний «ПК месяца» хотелось бы закончить на мажорной ноте. Удачных покупок!