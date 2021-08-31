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AMD предположительно готовит видеокарту Radeon RX 6900 XTX. Угроза для GeForce RTX 3090?

AMD предположительно готовит видеокарту Radeon RX 6900 XTX. Угроза для GeForce RTX 3090?

AMD предположительно готовит видеокарту Radeon RX 6900 XTX. Угроза для GeForce RTX 3090?


Титул производителя самых быстрых в мире видеокарт – отличный стимул для разработчиков дискретной графики. Это не только престиж, но и возможность привлечь на свою сторону еще неопределившихся любителей поиграть, поработать и, к сожалению, помайнить.

AMD предположительно готовит видеокарту Radeon RX 6900 XTX. Угроза для GeForce RTX 3090?

Судя по утекшим слайдам презентации, подготовленной для китайского рынка, AMD намерена предложить новую топовую видеокарту – Radeon RX 6900 XTX. Модель будет основана на графическом процессоре Navi 21 XTXH с тем же количеством вычислительных блоков, что и у Navi 21 XTX – 5120. Однако частота Game Boost будет повышена с 2250 до 2435 МГц. Дополнительный разгон позволит повысить заявленную пиковую производительность с 23,04 до 24,93 TFLOPS (+8,2%). Также предполагается, что 16 ГБ памяти GDDR6 будет работать на эффективных 18 000 МГц, вместо 16 000 МГц, характерных для Radeon RX 6900 XT. Разрядность шины останется прежней – 256 бит, а потому пропускная способность увеличится пропорционально повышению рабочей частоты – с 512 ГБ/с до 576 ГБ/c (+12,5%).

AMD предположительно готовит видеокарту Radeon RX 6900 XTX. Угроза для GeForce RTX 3090?
Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled

Подобные характеристики идентичны таковым для представленной в июне Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled. Модификация с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения до настоящего момента остается самой производительной потребительской видеокартой AMD, однако она доступна лишь партнерам для установки в готовые системы и не предлагается в розничной продаже.

Radeon RX 6900 XTXRadeon RX 6900 XT LCRadeon RX 6900 XT
Наименование кристаллаNavi 21 XTXHNavi 21 XTXHNavi 21 XTX
Графическая архитектураRDNA 2.0RDNA 2.0RDNA 2.0
Техпроцесс производства7 нм7 нм7 нм
Площадь кристалла520 мм²520 мм²520 мм²
Количество транзисторов, млрд26,8 млрд.26,8 млрд.26,8 млрд.
Частота GPU (Game/Boost)н.д./2435 МГц2250/2435 МГц2015/2250 МГц
Потоковые процессоры512051205120
Текстурные блоки320320320
Блоки растеризации128128128
Память (тип, объем)GDDR6, 16 ГБGDDR6, 16 ГБGDDR6, 16 ГБ
Шина памяти256 бит256 бит256 бит
Эффективная тактовая частота памяти18 000 МГц18 000 МГц16 000 МГц
Пропускная способность памяти576 ГБ/c576 ГБ/c512 ГБ/c
Энергопотребление, Втн.д.330 Вт220 Вт

Возможно AMD удалось заполучить большее количество отборных чипов Navi 21 XTXH с повышенными рабочими частотами, потому разработчик готов выйти за рамки референсного дизайна с СВО и предложить GPU для ключевых производителей видеокарт. Тем самым удастся расширить ассортимент и доступность топовых решений производителя, которые уже на равных могут соперничать с GeForce RTX 3090. Не с этим ли связаны планы NVIDIA ускорить свою флагманскую модель, предложив версию GeForce RTX 3090 Super?

AMD предположительно готовит видеокарту Radeon RX 6900 XTX. Угроза для GeForce RTX 3090?

Если говорить о главном – стоимости видеокарт, то пока сам факт появления Radeon RX 6900 XTX воспринимается лишь как слух, рассуждать о ее возможной цене вовсе нет смысла. В целом же, учитывая ситуацию на рынке, хороших новостей здесь в ближайшее время не предвидится.

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