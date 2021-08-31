AMD предположительно готовит видеокарту Radeon RX 6900 XTX. Угроза для GeForce RTX 3090?
Титул производителя самых быстрых в мире видеокарт – отличный стимул для разработчиков дискретной графики. Это не только престиж, но и возможность привлечь на свою сторону еще неопределившихся любителей поиграть, поработать и, к сожалению, помайнить.
Судя по утекшим слайдам презентации, подготовленной для китайского рынка, AMD намерена предложить новую топовую видеокарту – Radeon RX 6900 XTX. Модель будет основана на графическом процессоре Navi 21 XTXH с тем же количеством вычислительных блоков, что и у Navi 21 XTX – 5120. Однако частота Game Boost будет повышена с 2250 до 2435 МГц. Дополнительный разгон позволит повысить заявленную пиковую производительность с 23,04 до 24,93 TFLOPS (+8,2%). Также предполагается, что 16 ГБ памяти GDDR6 будет работать на эффективных 18 000 МГц, вместо 16 000 МГц, характерных для Radeon RX 6900 XT. Разрядность шины останется прежней – 256 бит, а потому пропускная способность увеличится пропорционально повышению рабочей частоты – с 512 ГБ/с до 576 ГБ/c (+12,5%).
Подобные характеристики идентичны таковым для представленной в июне Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled. Модификация с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения до настоящего момента остается самой производительной потребительской видеокартой AMD, однако она доступна лишь партнерам для установки в готовые системы и не предлагается в розничной продаже.
|Radeon RX 6900 XTX
|Radeon RX 6900 XT LC
|Radeon RX 6900 XT
|Наименование кристалла
|Navi 21 XTXH
|Navi 21 XTXH
|Navi 21 XTX
|Графическая архитектура
|RDNA 2.0
|RDNA 2.0
|RDNA 2.0
|Техпроцесс производства
|7 нм
|7 нм
|7 нм
|Площадь кристалла
|520 мм²
|520 мм²
|520 мм²
|Количество транзисторов, млрд
|26,8 млрд.
|26,8 млрд.
|26,8 млрд.
|Частота GPU (Game/Boost)
|н.д./2435 МГц
|2250/2435 МГц
|2015/2250 МГц
|Потоковые процессоры
|5120
|5120
|5120
|Текстурные блоки
|320
|320
|320
|Блоки растеризации
|128
|128
|128
|Память (тип, объем)
|GDDR6, 16 ГБ
|GDDR6, 16 ГБ
|GDDR6, 16 ГБ
|Шина памяти
|256 бит
|256 бит
|256 бит
|Эффективная тактовая частота памяти
|18 000 МГц
|18 000 МГц
|16 000 МГц
|Пропускная способность памяти
|576 ГБ/c
|576 ГБ/c
|512 ГБ/c
|Энергопотребление, Вт
|н.д.
|330 Вт
|220 Вт
Возможно AMD удалось заполучить большее количество отборных чипов Navi 21 XTXH с повышенными рабочими частотами, потому разработчик готов выйти за рамки референсного дизайна с СВО и предложить GPU для ключевых производителей видеокарт. Тем самым удастся расширить ассортимент и доступность топовых решений производителя, которые уже на равных могут соперничать с GeForce RTX 3090. Не с этим ли связаны планы NVIDIA ускорить свою флагманскую модель, предложив версию GeForce RTX 3090 Super?
Если говорить о главном – стоимости видеокарт, то пока сам факт появления Radeon RX 6900 XTX воспринимается лишь как слух, рассуждать о ее возможной цене вовсе нет смысла. В целом же, учитывая ситуацию на рынке, хороших новостей здесь в ближайшее время не предвидится.