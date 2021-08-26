TSMC повышает расценки на выпуск чипов (на 10-20%) и отложила переход на техпроцесс 3 нм (на четыре месяца)





Крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) предупредил клиентов о запланированном повышении цен на услуги и отсрочке перехода на узел 3 нм (потенциальный N3).

Новые тарифы должны вступить в силу с декабря 2021 года и (если ничего не изменится) ознаменуют самое значительное разовое повышение в истории компании и, конечно же, соответствующим образом отобразится на конечной стоимости готовой продукции (микроконтроллеры, мобильные SoC, графические чипы и т.д.).

Наиболее передовые техпроцессы — 7-нм и 5 нм — подорожают на 10%. В то же время менее тонкие техпроцесы — 16-нм и толще — и вовсе вырастут в цене на 20%. Как отмечает ресурс Tom’s Hardware.com, стоимость одной пластины, изготовленной по техпроцессу 28 нм, вырастет почти на $3000.

Во втором квартале 2021 года на техпроцессы TSMC 5-нм (N5) и 7-нм (N7) суммарно пришлось 49% выручки или 13,29 миллиарда долларов, а техпроцессы N16 (16 нм) и N28 (28 нм) обеспечивают 25% общей выручки чипмейкера.

Не лишним будет вспомнить, что сейчас на TSMC приходится 56% от мирового контрактного производства полупроводниковой продукции (оценка аналитиков TrendForce).

Пандемия, как известно, существенно повлияла на полупроводниковую отрасль и в последние месяцы спрос на полупроводники достиг рекордно высокого уровня. Для выполнения заказов в срок производители в ускоренном темпе наращивают объемы производства, что ведет к повышенной амортизации оборудования и дополнительным рискам. За счет повышения цен предприятия рассчитывают покрыть издержки. Как отмечает Digitimes, другие компании тоже готовятся к повышению цен — в отчете упоминаются тайваньские PSMC и UMC, американская GlobalFoundries, а также китайская SMIC.

Также TSMC, подтверждая недавние слухи, сообщила о трудностях с освоением 3-нм техпроцесса и сдвинула график на три-четыре месяца относительно 5-нанометрового техпроцесса. Исторически сложилось так, что TSMC переходит на следующий шаг технологических норм в апреле-мае — серийный выпуск 5-нанометровой продукции компания развернула в апреле 2020 года, и почти все эти мощности работают на Apple.

С учетом задержки техпроцесса 3 нм становится очевидно, что iPhone 2022 года не получат 3-нм SoC Apple A16. И это полностью согласуется с предыдущими слухами о том, что в этом году Apple задержится на 5 нм, а в следующем шагнет дальше — компания якобы уже зарезервировала у TSMC необходимые 4-нм мощности для производства SoC для гаджетов следующего поколения. Если ориентироваться на неофициальные данные, будущие 3-нм мощности TSMC между собой поделили Apple и Intel. Пока неясно, как задержка TSMC с освоением 3-нм техпроцесса отразиться на планах клиентов. Но потенциально это может повлиять на CPU AMD Zen 4, которые будут использовать техпроцесс 5 нм и запланированы на 2022 год.

Остается вспомнить о Samsung, которая пока планирует начать выпуск 3-нанометровой продукции в 2022 году — о технологии 3GAE мы подробно рассказывали здесь. Что же касается Intel, процессорный гигант безнадежно отстал — сейчас бывший лидер находится на этапе 10 нм и планирует догнать конкурентов только в 2024 году.