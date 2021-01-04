



Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. В материале ПК месяца (январь 2021) мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

2021 год обещает быть насыщенным в плане игрового железа. Платформа ПК и не думает сдавать позиции в конкуренции с новыми консолями. Если нужно максимальное качество картинки и запредельный fps, то за всем этим пожалуйте на мощную «персоналку». Это недешево, но универсально и с огоньком.

В нынешнем году ожидаем много интересных продуктовых анонсов. Ситуация обостряется на всех фронтах. Процессорная конкуренция заходит на очередной виток, смена поколений дискретной графики AMD и NVIDIA также дала хороший прирост возможностей решениям обоих производителей. Надеемся, что Intel со своими решениями удастся вклиниться в борьбу графических тяжеловесов, повлияв на доступность и стоимость игровых видеокарт. Увы, но с последним пока налицо очевидные проблемы. Растущая стоимость криптовалют очень манит старателей, приглушая горечь былых утрат. Майнеры сдувают пыль со своих заброшенных стеллажей, по новой заряжая фермы видеокартами на все деньги. Любителям поиграть, которые планировали собрать новую систему, остается лишь наблюдать за опустевшими виртуальными прилавками и постоянно растущими ценниками видеокарт. Но, к этому мы еще вернется, пока же немного нюансов о процессорах для базовых систем.

Для игровых платформ начального класса на компонентах Intel отлично подходит Core i3-10100F. 4-ядерный 8-поточных чип за ~$115 c достаточно высокими рабочими частотами и вполне приличной производительностью сейчас можно считать едва ли не наиболее удачным выбором в этой ценовой категории. Модификация с активированной интегрированной графикой – Core i3-10100 – обойдется всего на $10 дороже, потому это тоже разумный выбор, особенно для случаев неопределенности на рынке видеокарт. Конечно, до установки в систему дискретной графики считать ПК игровым нельзя даже с натяжкой, тем не менее, это возможность при необходимости переждать сложные времена.

Согласно предварительным утечкам, новые процессоры Intel для базовой системы не принесут ничего нового. Если данные подтвердятся, то для линеек Core i3, а также Pentium и Celeron будут предложены этакие варианты Comet Lake-S Refresh лишь с минимально повышенными рабочими частотами. Говорить об этом наверняка можно будет после официального анонса процессоров Core 11-го поколения, который должен состояться уже на CES 2021 (11–14 января). Учитывая, что сами CPU в любом случае будут доступны скорее лишь в марте, нет особого резона затягивать с покупкой, если ПК нужен прямо сейчас.

В рамках платформы AMD в стартовые конфигурации возвращается Ryzen 5 1600 AF. При цене в $125 ему можно простить не самые высокие стоковые частоты, а также принадлежность к архитектуре Zen+. Да, рекордных fps от него ждать не стоит, но в своем классе он точно не оплошает, к тому же ограничителем в данной конфигурации будет видеокарта.

В составе базовой игровой системы очень неплохо будет смотреться и Ryzen 5 2600, однако с возвращением в строй Ryzen 5 1600 AF, который теперь основан на идентичном кристалле, не видим большой необходимости увеличивать бюджет на $25. Эти деньги еще точно пригодятся при выборе видеокарты.

Стремительно исчезнувший из продажи 4-ядерный чип Ryzen 3 3300X, так и не появился в рознице по прошествии вот уже нескольких месяцев. Вряд ли младшую модель серии – Ryzen 3 3100 – постигнет та же участь, но к концу декабря количество предложений по этому чипу значительно сократилось, а цена выросла со $115 до $140. Это исключает данную модель из нашего фокуса, как минимум на некоторое время.

Увы, AMD до сих пор не предложила доступные чипы семейства Ryzen 5000, впрочем изрядно подешевевшие среднеуровневые решения предыдущих поколений не теряют своей профпригодности.

Очередная волна криптовалютной лихорадки сказалась фактически на всех сегментах дискретной графики, разве что за исключением решений, которые просто выводят картинку на экран. Это затронуло и базовые игровые ПК. Стоимость ранее рекомендованных для этого класса Radeon RX 5500 XT 8 ГБ повысилась с ~$240 до $340–380, а GeForce GTX 1660 6 ГБ и вовсе практически исчезли из продажи. Остатки еще можно найти, но ценники в $350 также выводят эти модели за рамки устройств, подходящих для доступной игровой платформы.

Если есть возможность выделить дополнительные $100–150, то придется этим пожертвовать. Если нет, придется ужиматься в плане производительности. Болезненным, но допустимым в нынешних условиях может быть выбор Radeon RX 5500 XT 4 ГБ, которые стоят порядка $250. Что касается решений NVIDIA, то GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ уже очень сложно найти за ~$250, но стоит постараться это сделать. В противном случае придется спускаться на уровень GeForce GTX 1650 4 ГБ. Да, этих модификаций в достатке, а стоимость в $200 выглядит как вариант сэкономить, но потери производительности в -30% точно этого не стоят. Ну, и в целом казалось, что мы уже избавились от видеокарт с 4 ГБ памяти даже в базовых конфигурациях, но обстоятельства вынуждают вновь вернуть подобные устройства в обойму возможных вариантов.

Даже стартовые игровые системы мы уже давно оснащаем 16 ГБ оперативной памяти в двухкнальном режиме. Модули стандартов DDR4-2666 и DDR4-3200 сейчас предлагаются практически в одну цену. Конечно, для платформы AMD в этом случае нет никакого резона использовать менее скоростные наборы, так как материнские платы даже на базовых чипсетах работают с DDR4-3200. В случае же с компонентами Intel работа ОЗУ на доступных платах будет ограничена штатным заданным режимом для конкретной линейки CPU. Для чипов Core i3 – это DDR4-2666. При равной стоимости модулей нет смысла намеренно отказываться от более скоростных комплектов, однако и какой-либо практической выгоды получить вряд ли удастся. Наверняка при следующем апгрейде платформы переходить уже придется на DDR5.

Оптимальный игровой ПК

Вот и пришло время похвалить Intel за взвешенную ценовую политику и лояльность к любителям поиграть не на все деньги. Удивительно, но факт, наиболее привлекательным процессором для оптимальной игровой конфигурации сейчас оказывается Core i5-10400F. 6-ядерный 12-поточный чип с розничной ценой в $175 попросту не имеет конкурентов в своей ценовой категории. Экономичный, «холодный» и достаточно производительный CPU приходится как раз впору для игровой платформы среднего класса. Версия с активированным графическим ядром стоит на $15. Если вы решили получить страховку на случай непредвиденных обстоятельств во время турбулентности на рынке дискретной графики, то модификация Core i5-10400 также будет вполне подходящим вариантом.

Если говорить о потенциальном преемнике из семейства Rocket Lake-S, то это наверняка будет условный Core i5-11400, также с шестью вычислительными ядрами и поддержкой Hyper-Threading. Ожидаемое повышение производительности на такт (~10–15%) конечно стало бы хорошим бонусом, но чтобы его получить придется отложить покупку на несколько месяцев. Если позволяют сроки и хватит терпения – всегда можно подождать, но если ПК нужен уже сейчас, без тени сомнений собирайте на имеющихся чипах.

Что касается платформы AMD, то наш давний фаворит для этой категории – Ryzen 5 3600, выглядит все менее убедительно. Конечно он не растерял своих способностей, но, возросшая до $240 розничная цена откровенно расстраивает. Да, в многопоточных задачах он предложит больше чипа от Intel, но в играх скорее некоторое преимущество даже будет у последнего, потому разница в цене в $65 может стать весомым аргументом. Особенно если эти деньги потратить на более мощную видеокарту. Для оптимальной конфигурации это сейчас особенно болезненный вопрос.

Любопытно было бы увидеть и более доступные чипы Vermeer. Сейчас линейка процессоров с архитектурой Zen 3 стартует с Ryzen 5 5600X, который определенно дорог для оптимальной конфигурации. Не то, чтобы Ryzen 5 3600 уже не справлялся на своей позиции, но в категории платформ среднего класса все же хотелось бы использовать наиболее прогрессивные решения. Возможно подобные чипы появятся аккурат к выходу процессоров Rocket Lake от основного конкурента. Хорошо бы только розничные цены не подкачали, а то в последнее время уже не все себе могут позволить новые процессоры AMD (в этом месте поднимается табличка «сарказм»).

В условиях острого дефицита видеокарт среднего/высокого классов на рынке началось бесконтрольное подорожание остатков возрастных адаптеров. Стоимость новых устройств изначально отпугивает, потому как розничные значения в 2–2,5 раза выше заявленных. Глядя на опустевшие подразделы с видеокартами, очевидно, что сейчас не лучшее время для покупки таких устройств, но без них в игровой системе никак нельзя, потому будем ориентироваться на имеющиеся предложения.

Стоимость рекомендованных ранее для оптимальных конфигураций Radeon RX 5700 XT 8 ГБ возросла с $450 до баснословных $650–800, а столь популярные в среднем классе GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ вовсе исчезли из продажи. В такой ситуации придется смириться с некоторым снижением производительности, либо значительно увеличивать бюджет. Выбирая пункт первый, можно смотреть в сторону Radeon RX 5600 XT 6 ГБ. Да, во время адекватных цен на RX 5700/5700 XT мы бы и не смотрели на младшее решение, но если хочется поиграть, придется действовать по ситуации. На момент подготовки материала ассортимент Radeon RX 5600 XT хотя и не очень велик, но выбрать пристойную модель за $450 все же можно. Напомним, что видеокарты данной линейки изначально были представлены в вариантах с памятью GDDR6, работающей с эффективной частотой 12 000 МГц. Позже AMD решила усилить позиции этой модели, подняв частоту чипов до 14 000 МГц. Оказалось, что не всем адаптерам серии для этого достаточно лишь обновить прошивку. В итоге на рынке предлагаются модификации как с базовыми 12 000 МГц, так и ускоренные версии с 14 000 МГц, которые в среднем оказываются на 5% производительнее.

Что же в целом касается потерь в количестве кадров/c при использовании Radeon RX 5600 XT вместо Radeon RX 5700 XT, то они существенные – в среднем 20–25%. Таких просадок можно было бы избежать, выбирая Radeon RX 5700 8 ГБ, но их тоже практически не найти в продаже, а те что есть, стоят немногим дешевле XT-модификации – от $600.

Конечно очень хотелось бы увидеть новые решения среднего класса от AMD на базе чипов с архитектурой RDNA 2. Возможно условные Radeon RX 6600/6700 будут анонсированы уже во время приближающейся CES 2021, однако учитывая сложности с доступностью даже топовых решений производителя на скорое появление в продаже подобных моделей рассчитывать не стоит. Да и ситуация на рынке криптовалют этому не способствует.

Если говорить о решениях NVIDIA, то вместо стремительно исчезнувших из продажи GeForce RTX 2060 SUPER можно рассмотреть GeForce RTX 2060 6 ГБ. Классические модели еще можно найти в ограниченных количествах, однако ситуация здесь меняется очень быстро. Ну, и, конечно, вместо недавних $350 за модели этой серии придется выложить уже около $500. Можно попытаться за ~$550 найти GeForce RTX 2070 8 ГБ, но здесь вам должна улыбнуться удача.

Размышляя о вариантах без RTX, сильно сэкономить, увы, тоже не удастся. Цены на те же GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ взмыли c $250–270 до $400–450. В этом случае действительно лучше уже подтянуться до стартовой модели с аппаратными блоками для трассировки лучей и DLSS.

Калифорнийцы вскоре должны порадовать очередными новинками. В рамках CES 2021 компания NVIDIA уже запланировала специальную трансляцию «GeForce RTX: Game ON», которая начнется 12 января в 19:00 по Киеву. О глобальной теме мероприятия несложно догадаться по названию, но пока без конкретики. Предположительно будут представлены мобильные варианты линейки GeForce RTX 3000, а также есть ненулевые шансы расширения серии десктопных адаптеров на GPU с архитектурой Ampere. В контексте оптимальной конфигурации с нетерпением ожидаем подтверждения циркулирующих слухов о GeForce RTX 3060 6/12 ГБ. Также хотелось бы увидеть и более доступные решения серии RTX. Этакие GeForce RTX 3050/3050 Ti с производительностью уровня RTX 2060/2060 SUPER, но с гораздо более гуманными ценниками.

Прогрессивный игровой ПК

Мощную игровую систему на базе платформы Intel мы по-прежнему оснащаем процессором Core i7-10700K (8/16; 3,8/5,1 ГГц). В играх эта 8-ядерная 16-поточная модель показывает отличную производительность. Конечно, с выходом чипов Rocket Lake-S очевидно эту позицию займет одна из новинок семейства Core 11-го поколения. Однако, судя по предварительным утечкам, произойдет это не ранее марта/апреля. Обещанное увеличение производительности на такт (IPC) конечно выглядит привлекательно, но в данном случае, пожалуй, не настолько, чтобы откладывать сборку игровой системы на несколько месяцев. Core i7-10700K сейчас справляется с любыми нагрузками, подавай только топовую видеокарту.

Материнскую плату выбираем на Intel Z490, максимально подходящую по личным требованиям к функциональности и оснащению. Модели на этом чипсете уже получают прошивки с поддержкой Rocket Lake-S, однако если вы изначально обзаведетесь 8-ядерным процессором нынешнего поколения, то наверняка следующий апгрейд уже будет на платформу LGA1700 и 10-нанометровые Alder Lake, но это уже перспектива на 2022 год.

Если же говорить о скором обновлении LGA1200, то платы на новых чипсетах скорее всего появятся раньше процессоров Rocket Lake. Конечно они сохранят обратную совместимость с ныне актуальными чипами Comet Lake, но такие связки на практике будут выглядеть несколько алогично.

Из любопытных особенностей плат на Intel 500 ожидаем нативную поддержку USB 3.2 Gen 2×2 с пропускной способностью до 20 Гб/c, возможность использовать процессорные линии PCI Express 4.0 для дискретной графики и накопителя, а также увеличенную пропускную способность канала, связывающего CPU и PCH. Конечно последние опции будут доступны лишь при использовании чипов Rocket Lake. Если вы изначально не планируете дожидаться появления в продаже новых процессоров, то плата на Intel Z490 будет вполне подходящей платформой для игровой системы. Здесь доступны разгон CPU/памяти, а в последнее время модели получают прошивки, позволяющие использовать технологию Re-Size BAR для доступа процессора ко всему объему памяти видеокарты.

Выбирая чип для мощной игровой системы на платформе AMD, мы рекомендуем присмотреться к Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц). Несмотря на то, что это 6-ядерный процессор, улучшения архитектуры Zen 3 оказались настолько весомыми, что этот чип в играх не оставляет никаких шансов предшественнику на этой позиции – Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц). Внутренние улучшения Vermeer значительно увеличили производительность на такт и улучшили работу с памятью, что очень важно для игр. По факту на этом поприще AMD наконец удалось догнать решения Intel и это просто отличный результат. В различных многопоточных задачах Ryzen и ранее уверенно обходили процессоры конкурента, но для демонстрации паритета в играх часто приходилось идти на уловки и ухищрения, как то использование режима 4К с максимальной нагрузкой на видеокарту. Теперь же сравнения можно делать с «открытым забралом» и это важный пунктик в перечне достоинств новых процессоров AMD.

Вариант с 8-ядерным Ryzen 7 5800X также можно рассматривать, но скорее в тех случаях, когда кроме игр важна также производительность в многопоточных задачах. Иначе, $500 – все же дороговато для CPU игровой платформы. Но если вы готовы изначально потратиться, чтобы не несколько лет закрыть вопрос в недостатке процессорной мощности, не будем вас отговаривать.

На старте AMD предложила старшие, а соответственно и наиболее дорогостоящие модификации во всех линейках Ryzen 5000. Восьмиядерные Ryzen 7 5000 наверняка еще пропишутся в типовой прогрессивной конфигурации, но лишь после выхода более доступных моделей серии. Предположим, это будет условная Ryzen 7 5700X, которая возможно появится в ассортименте производителя после запуска в продажу новых чипов Intel.

Что касается материнской платы, то хорошо оснащенные модели на AMD B550 станут хорошей основой для такой платформы. Модели на AMD X570 можем рекомендовать если вам очень необходимы внутренняя обвязка с помощью PCI-E 4.0 и бесчисленное количество скоростных портов USB. Во всех остальных случаях повышенное энергопотребление и наличие вентилятора себя не оправдывают. Да, есть платы без активного охлаждения чипсета, но это единичные и весьма дорогостоящие модели.

Еще в начале 2020 года предполагалось, что вместе с процессорами Vermeer компания AMD также предложит чипсеты серии AMD 600, ну, или как минимум один топовый AMD X670, разработка которого якобы поручена давнему партнеру – ASMedia. Очевидно со временем планы производителя изменились и анонс подобного продукта либо отсрочен, либо вовсе отменен. В целом, представленные на рынке платы на AMD 500 вполне справляются, позволяя раскрыть потенциал новых CPU. Более того, большинство материнских на чипсетах AMD B450/X470 также получили поддержку Vermeer. Изначально работа подобных связок вовсе не предполагалась, но под натиском активного сообщества AMD пошли в этом вопросе на уступки.

Выбор видеокарты для игровой системы любого уровня сейчас становится непростым квестом, а особенно, когда речь идет о прогрессивной конфигурации. Чтобы обеспечить производительность должного уровня, придется основательно потратиться. Учитывая текущие розничные цены и доступность на рынке мощных адаптеров, предлагаем ориентироваться на GeForce RTX 3070 8 ГБ. Видеокарты линейки обеспечивают производительность уровня флагмана устройств предыдущего поколения – GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ. Конечно, при заявленной стоимости базовых версий в $499 (для американского рынка) непросто воспринимать реальные ценники в ~$900, но таковы нынешние условия, и даже об ориентировочных сроках улучшения ситуации говорить не приходится. Особенно сейчас, на фоне ежедневно увеличивающейся стоимости bitcoin и ее производных. Возможно слабым, но утешением будет мысль о том, что еще недавно GeForce RTX 2080 Ti стоили порядка $1200–1300, теперь же схожий уровень производительности можно получить за меньшие деньги.

Есть ли здесь варианты сэкономить? Как бы это на первый взгляд не выглядело противоестественно, но для мощной игровой платформы можно рассмотреть вариант с GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ. Представленная модель в штатном режиме показывает результаты схожие с таковыми для GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ, а эти видеокарты еще совсем недавно приходились впору для прогрессивных конфигураций. К тому же, как показывает практика, заряженные версии GeForce RTX 3060 Ti после удачного дополнительного разгона могут практически дотянуться до уровня GeForce RTX 3070. С другой стороны и стоимость таких моделей очень близка к цене устройств классом выше. Потому GeForce RTX 3060 Ti бесспорно хороши, но в нынешних условиях сильно уж сэкономить не получится – стартовые модели в рознице стоят от $800, а топовые модификации предлагаются за те же $900.

С выходом видеокарт на базе чипов NAVI 21 c архитектурой RDNA 2.0 компания AMD наконец возвращается в высшую графическую лигу. Новые модели готовы очень достойно оппонировать топовым решениям NVIDIA. Radeon RX 6800 имеет некоторое преимущество над GeForce RTX 3070, Radeon RX 6800 XT подобралась вплотную к GeForce RTX 3080, ну, а старшая модель Radeon RX 6900 XT и вовсе способна побороться с GeForce RTX 3090 за звание самой производительной игровой видеокарты на рынке. К сильным сторонам новинок AMD можно отнести наличии 16 ГБ памяти и хорошая экономичность в своем классе. В то же время они уступают решениям NVIDIA в производительности рендеринга с использованием трассировки лучей, а также пока не предлагают поддержку «умного» масштабирования, аналогичного DLSS. Компания работает над аналогичной технологией, но оценить ее практическую реализацию пока еще нельзя. При установке ценников на новые модели, AMD очевидно учитывала предложения конкурента, потому здесь, увы, без очевидного демпинга.

Для прогрессивной конфигурации теоретически можно рассмотреть младшую модель на базе NAVI 21 – Radeon RX 6800 16 ГБ. Впрочем, при розничных ценниках с эквивалентом $1050–1200 для такого выбора нужны особые аргументы, помимо общей лояльности к продуктам AMD. Очень уж повлияли на стоимость слабая доступность вкупе с очередным витком криптовалютной лихорадки. Конечно, мы не ожидали увидеть в нашей рознице заявленные $579, но и «два счетчика» – неприятный сюрприз для честных любителей поиграть. Так не ровен час и на новые консоли засматриваться начнешь. Хорошая шутка, да? )