Семейство Intel Core 11-го поколения включают чипы Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh, чип Core i9-11900K в тесте CPU-Z уступает моделям 10-го поколения

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В интернете появилась очередная порция информации, касающаяся грядущих процессоров Intel Core 11-го поколения. Как оказалось, эту серию нельзя ассоциировать исключительно с абсолютно новыми чипами семейства Rocket Lake-S. Она также будет включать устройства, которые станут результатом доработки существующих решений Comet Lake-S – Comet Lake-S Refresh.

Согласно имеющейся информации, архитектура Rocket Lake-S станет основой для более производительных моделей Core i5, i7 и i9. В то же время устройства начального и бюджетного уровня (Core i3 и ниже) будут основаны на незначительно улучшенной нынешней архитектуре Comet Lake-S Refresh. Таким образом, новыми более эффективными вычислительными ядрами Cypress Cove и производительной графической подсистемой Xe-LP смогут похвастаться далеко не все процессоры Intel Core 11-го поколения.

Также сообщается, что серия Core i9 будет включать три модели процессоров, отличающиеся уровнем показателя TDP: Core i9 11900K (125 Вт), Core i9 11900 (65 Вт) и Core i9 11900T (35 Вт). Для чипов серий Core i9 и Core i7 предусмотрено использование 16 МБ кэш-памяти и графического ядра 12-го поколения Xe-LP, включающего 32 исполнительных блока. Все чипы серии Core i5 содержат по 6 вычислительных ядер и поддерживают по 12 потоков инструкций. Модели Core i5 11600 и 11500 получат GPU Xe с 32 исполнительными блоками, а модель Core i5 11400 будет довольствоваться 24 исполнительными блоками.

Как говорилось ранее, процессоры 11-го поколения серий Core i3, Pentium и Celeron получат немного улучшенную архитектуру Comet Lake-S Refresh. Однако пока не уточняется, о каких именно улучшениях идёт речь. Можно предположить, что новые устройства будут работать на более высокой частоте по сравнению с нынешними чипами 10-го поколения (Comet Lake-S).

Инсайдер @momomo_us также поделился техническими характеристиками некоторых процессоров Intel 11-го поколения. Они представлены ниже. Судя по этим данным, новые процессоры обладают более низкими рабочими частотами в штатном режиме (2,9 -> 2,5 ГГц 2,9 -> 2,6 ГГц), но более высокими частотами в режиме Turbo (4,8 -> 4,9 ГГц и 4,3 -> 4,4 ГГц) по сравнению с нынешними аналогами 10-го поколения.

Наконец, инженерный образец процессора Intel Core i9-11900 был протестирован в программе CPU-Z. В однопоточном тесте данный экземпляр набрал 582 балла (почти достиг результата чипа Core i9-10900K). В многопоточном тесте ситуация выглядит хуже. Тестируемый процессор набрал 5262 балла, что заметно меньше результата процессора Core i7-10700 (5435 баллов).

Источник: videocardz 1, 2