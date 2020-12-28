В одноядреном режиме Geekbench 5 процессор Intel Core i7-11700K обошёл Ryzen 9 5950X на 8%

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В базе данных тестового пакета Geekbench обнаружены результаты тестирования процессора Intel Core 11-го поколения – Core i7-11700K. Это 8-ядерный чип, поддерживающий 16 потоков инструкций и способный достигать частоты 5 ГГц. Похоже, что это розничный экземпляр, позволяющий полностью раскрыть потенциал новой архитектуры вычислительных ядер Cypress Cove. Отметим, от этой архитектуры ожидают двузначного прироста показателя количества выполняемых инструкций за такт по сравнению с устройствами серии Skylake.

Процессор тестировался на материнской плате с чипсетом серии 400 – Gigabyte AORUZ 490 Master. В процессе тестирования чип Intel Core i7-11700K набрал в Geekbench 1807 баллов в одноядерном режиме тестирования и 10673 балла в многоядерном режиме. Добавим, штатная частота устройства составляет 3,6 ГГц, частота в Turbo-режиме – 5 ГГц. Несмотря на более низкую частоту по сравнению с процессором предыдущего поколения Comet Lake (3,8/5,1 ГГц), устройство продемонстрировало прирост производительности на 34% и 19% в одноядерном и многоядерном режимах, соответственно.

Также можно говорить, что новая модель Intel Core i7-11700K опережает конкурирующее решение AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном режиме тестирования на 8%, но проигрывает в многоядерном тесте за счёт вдвое меньшего количества вычислительных ядер.

Источник: videocardz