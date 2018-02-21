ПК месяца (февраль 2018)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Учитывая новые игровые вызовы, мы несколько пересмотрели конфигурации базовых игровых платформ. Pentium семейства Kaby Lake здесь уже не хочется рекомендовать сразу по нескольким причинам. Основная – возможностей двухъядерных процессоров для новых игр уже не всегда достаточно. Увы, но даже наличие Hyper-Threading, позволяющее CPU обрабатывать одновременно до четырех потоков данных, не дает никаких гарантий и не спасает от фризов. Более того, даже четыре полноценных вычислительных ядра не всегда без заминок могут справляться с самыми тяжелыми режимами. Да, для базовой системы это допустимо, но если речь идет об игровом ПК, то просадки, лаги и резкие скачки времени отрисовки кадров хочется свести к минимуму. Двухъядерный Pentium здесь слабый помощник.

Еще одна причина, по которой Pentium G4000 не выглядят убедительно, даже несмотря на привлекательную цену – скорая смена поколений процессоров Intel начального класса. Вместе с доступными материнскими платами будут предложены и новые двухъядерные чипы Celeron/Pentium. Хотя фактических изменений ожидается минимум, но чипы все же будут относиться к семейству Coffee Lake, а соответственно и работать на платах с чипсетами серии Intel 300. На стыке смены поколений покупать новый ПК на уходящей платформе уже не очень хочется.

Согласно различными утечкам, расширения модельного ряда процессоров Coffee Lake и анонса доступных материнских плат стоит ожидать в начале апреля. Если терпения уже не хватает и вы изначально рассчитываете на более скоростной процессор, то самый простой выход – Core i3-8100 в комплекте с наименее дорогостоящей платой на Intel Z370. Именно на такую связку мы пока ориентируемся в наших рекомендациях. Как только в продаже появятся платы на Intel H310/B360, мы заменим платформу на более доступную. Напомним, что Core i3-8100 представляет собой полноценный 4-ядерный чип, который фактически не отличается от процессоров Core i5-7xxx. Более того, из-за повышенной рабочей частоты он всегда опережает Core i5-7400 (3,0/3,5 ГГц) и в многопоточных приложениях оказывается расторопнее Core i5-7500 (3,4/3,8 ГГц). То есть процессор для базовой игровой конфигурации очень даже достойный, а еще интереснее он будет сразу после выхода плат на Intel H310/B360. Все же модель на Z370 за $130 здесь выглядит явно избыточной.

Огромный выбор дешевых плат на Intel H110/B150/B250 вызывает естественное желание присмотреться к 4-ядерным чипам Kaby Lake, но вот стоимость таких процессоров сводит на нет все преимущества доступной основы. За Core i5-7400 просят порядка $170, а Core i5-7500 обойдется в $195. Даже если выбрать плату за $60–70, то итоговая стоимость платформы будет слабо отличаться от таковой для связки с Coffee Lake. А в этом случае выбор Core i3-8100 за $120, даже в комплекте с Intel Z370, более оправдан. Плата на топовом чипсете по определению будет функциональнее дешевых устройств. Это и 4 слота для памяти, и порты M.2, и улучшенная схемотехника с более мощным VRM, и работа скоростных комплектов памяти. Сюда же можно добавить потенциальную возможность использовать 6-ядерные процессоры и разгонять CPU с разблокированным множителем.

Вот если бы существенно снизились цены на чипы Core i5-7xxx, тогда было бы за что зацепиться на Kaby Lake, но Intel не практикует такой подход. Уходящие модели будут со временем замещены новыми CPU, без каких-либо финальных распродаж.

Если в целях экономии вы все же решились на покупку процессоров Pentium, стоит снова внимательнее присмотреться к модели Pentium G4560, которая акурат к завершению жизненного цикла подешевела до $60–65. Столько же она стоила в апреле-мае прошлого года, ну, а потом началось. Pentium G4600 (3,6 ГГц) обойдется в $75, тогда как Pentium G4620 (3,7 ГГц) сейчас уже предлагается фактически только в OEM-варианте где-то за ту же цену. Здесь важно не увлечься минимальными ценами и не обзавестись 2-ядерной моделью без Hyper-Threading (модели с индексом G4500 и ниже).

Терпеливым экономным пользователям также можно посоветовать подождать обновления линейки бюджетных процессоров. Базовые чипы линейки Pentium Gold G5xxx также наверняка будут минимально отличаться по цене от ныне актуальных моделей. Хотя в данном случае чипы Coffee Lake практически не будут отличаться от предшественников. Pentium по-прежнем будут довольствоваться 2 ядрами и 4 потоками, а Celeron не получат Hyper-Threading. Потому всю разницу в производительности чипов «разных» поколений будет определять лишь отличие рабочих частот (+200–300 МГц для Coffee Lake).

12 февраля начались продажи новых гибридных процессоров AMD семейства Raven Ridge. В линейке представлено два чипа – Ryzen 3 2200G (3,5/3,7 ГГц) и Ryzen 5 2400G (3,6/3,9 ГГц). Пожалуй, даже несколько неожиданно было в день официального старта продаж увидеть новые APU в нашей рознице. Потому ничто не мешает нам попробовать младшую модель в составе базовой игровой системы. Чем же интересен Ryzen 3 2200G? Это 4-ядерный процессор с архитектурой Zen и интегрированной графикой Radeon RX Vega 8, включающей 512 вычислительных блоков. Из-за более агрессивной частотной формулы, по процессорной мощности в штатном режиме новый чип зачастую несколько опережает Ryzen 3 1200 (3,1/3,4 ГГц). Но возможны исключения, потому как последний имеет вдвое больший объем кеш-памяти – 8 МБ вместо 4 МБ у Ryzen 3 2200G.

Новый APU особо интересен в том случае, если вы планируете какое-то время обходится без видеокарты, справедливо рассчитывая на снижение стоимости дискретных адаптеров. Конечно, многого ожидать от Radeon RX Vega 8 не стоит. По практическим замерам, производительность интегрированного GPU на 15–30% ниже таковой для GeForce GT 1030. То есть она заметно быстрее «встройки» от Intel, но полноценно заменить дискретную видеокарту в составе игровой системы все же ей не по силам.

После дополнительного разгона GPU и использования скоростных модулей памяти (DDR4-3200+) в двухканальном режиме зачастую удается выйти на уровень GeForce GT 1030, но не более того. Конечно, для интегрированного решения результат очень хороший, но достаточно ли этого, чтобы получать удовольствие от игр, а не просто иметь возможность их запустить? Как минимум, это вариант чтобы уже собрать себе новую систему и пересидеть сложные графические времена. Правда, сейчас никто не скажет наверняка, сколько еще продлится это безумие с ценами и доступностью видеокарт. С другой стороны, в случае с Radeon 3 2200G не требуется особая доплата за встроенное видеоядро. Никто не ожидал, что процессоры появятся в рознице по рекомендованной цене $99, но возможность купить 4-ядерный Ryzen c графикой за $125 на старте продаж выглядит как очень даже неплохое предложение.

Есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать перед покупкой Raven Ridge. Новые APU прекрасно работают с уже привычными платами под Socket AM4, но для определения чипов понадобится обновление BIOS. Устройства из самых свежих поставок уже изначально могут иметь микрокод с поддержкой новых процессоров, хотя абсолютно уверенным в совместимости можно быть лишь при наличии на коробке шильдика с надписью вида «AMD Ryzen 2000 ready». А вот устройствам, хранившимся на складах дистрибьюторов, наверняка потребуется апдейт.

Проблема в том, что если BIOS платы не поддерживает Raven Ridge, то система с новым процессором попросту не стартует. В таком случае необходимо обновлять прошивку, используя Ryzen без встроенной графики или APU линейки Bristol Ridge. Если такового под рукой не оказалось, то теоретически можно рассчитывать на помощь розничного продавца, а в худшем случае предстоит обратиться в сервисный центр. Не самая лучшая перспектива знакомства с новым продуктом.

В ряде регионов AMD предлагает покупателям новых APU возможность получить этакий загрузочный набор – процессор A6-9500, позволяющий запустить систему и обновить микрокод для поддержки Raven Ridge. После прошивки подменный процессор необходимо отправить назад производителю. К сожалению, подобная программа в нашем регионе не работает.

С Radeon 3 2200G очень желательно использовать двухканальный режим доступа к памяти, особенно если вы рассчитываете на интегрированную графику. Одноканальный режим ни на что так серьезно не влияет, как на производительность встроенной видеоподсистемы. Потому два модуля памяти почти обязательное условие. В плане скоростных режимов начинать можно как минимум с DDR4-2666. Чем выше пропускная способность ОЗУ, тем больше fps в играх вы получите. Для Raven Ridge официально заявлена поддержка памяти вплоть до DDR4-2933, но процессоры хорошо работают с DDR4-3200 и даже более скоростными модулями.

Radeon 3 2200G можно использовать с самыми доступными платами на базе AMD A320 ($55+), но если вы хотите разгонять процессор, встроенную графику и память, то понадобится материнская плата на чипсете AMD B350, а это уже минимум $75.

Потеряют ли свою актуальность Ryzen 3 1200 после выхода Ryzen 3 2200G? Ответ на этот вопрос не столь однозначен, как может показаться на первый взгляд. Младшая модель Summit Ridge имеет свои преимущества. Все же не зря этот процессор не только остался в официальном прайс-листе AMD, но даже имеет чуть более высокую рекомендованную цену ($109). Как мы уже упоминали, Ryzen 3 1200 оснащен вдвое большим объемом кеш-памяти L3, чем у новых APU. В ряде задач это может давать преимущество. В распоряжении классического Ryzen имеется 16 линий шины PCI Express 3.0, тогда как Ryzen 3 2200G имеет свободных 8 линий PCI-E 3.0 и номинально не позволяет использовать SLI-связки. Прямо скажем, не самая большая потеря для процессора такого класса.

Из преимуществ Ryzen 3 1200 практического толка можно также выделить использование припоя в качестве внутреннего термоинтерфейса. Это самое лучшее решение, позволяющее максимально эффективно отводить тепло. Как оказалось, для процессоров Raven Ridge применяется термопаста c более скромными теплопроводящими свойствами.

Рабочие тактовые частоты Ryzen 3 1200 несложно подтянуть, используя даже штатный кулер и не повышая питающее напряжение. Такой чип сейчас уже можно купить за $110 и если вы изначально собираете ПК с дискретной видеокартой, не рассчитывая на ресурсы встроенного GPU, то базовая модель Summit Ridge все еще очень даже актуальна.

Что касается графической подсистемы, то в нынешней ситуации GeForce GTX 1050 2 ГБ остается оптимальным вариантом для игровой платформы начального класса. С началом графических беспорядков эти модели также подорожали, но повышение цены здесь в пределах разумного. Вместо прежних $130–140 за такую видеокарту сейчас придется заплатить $175–185. По такой же цене уже можно поискать и Radeon RX 560 2 ГБ. Былые фавориты базовой игровой платформы – GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ – все еще стоят порядка $230–250. Ох, беда-беда, огорчение.

Оптимальный игровой ПК

По всей видимости, самым доступным 6-ядерным процессорам Intel Core i5-8400 (2,8/4,0 ГГц) окончательно удалось прорваться на розничные полки. Изобилие предложений подтолкнуло к снижению цены этой модели. $245 за коробочную версию – это еще не та стоимость, которую хотелось бы видеть, но она уже заметно приятнее ценника месячной давности.

За $275 уже можно купить модель с разблокированным множителем – Core i5-8600K (3,6/4,3 ГГц). Это на тот случай, если захочется поэкспериментировать с разгоном процессора. Все материнские платы на Intel Z370 позволяют ускорить CPU и если уж до сих пор для работы Coffee Lake приходится выбирать устройства исключительно на топовом чипсете, то логично использовать преимущества таких моделей.

Порядка $15 за прошедший месяц сбросил в цене и Ryzen 5 1600 (3,2/3,6 ГГц). Правильный жест накануне анонса обновленных моделей семейства Pinnacle Ridge. Очевидно, что заменой нынешней модели станет Ryzen 5 2600 c предположительной частотной формулой 3,4/3,8 ГГц. По сети уже гуляют результаты тестов в GeekBench, где новый процессор примерно на 6–9% опережает Ryzen 5 1600. Однако делать какие-либо выводы по этим данным еще очень рано. Да, ожидать большого прироста производительности при переходе на двухтысячную серию не стоит. Архитектурные изменения будут минимальные, а вот что действительно интересно, так это новый 12-нанометровый техпроцесс. Как он скажется на общем частотном потенциале процессоров Ryzen мы узнаем уже в апреле.

Графическую позицию в оптимальной игровой конфигурации закрывает GeForce GTX 1060 6 ГБ. Самые простые версии уже можно купить за $450, но чтобы иметь возможность выбирать, бюджет придется увеличить до $480. Вторая волна дефицита Radeon RX 580/570 очень медленно отступает. Видеокарты чаще начали появляться в свободной продаже, но по соотношению цена/производительность они все еще остаются неактуальны для игровых платформ.

Желая сэкономить, вы наверняка будете рассматривать варианты с GeForce GTX 1060 3 ГБ, но для игровой системы среднего класса мы все же рекомендуем модели с большим объемом локальной памяти. С 3 ГБ на борту уже в целом ряде проектов не избежать неприятных просадок производительности даже при разрешении 1920×1080.

Прогрессивный игровой ПК

Источником хороших новостей на этот раз будут топовые чипы Coffee Lake. Казалось бы ничто не предвещало, но Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц) подешевели в рознице с $440 до $390. Core i7-8700 (3,2/4,6 ГГц) появились в более широкой продаже, и судя по графику стоимости, эта модель также начала дешеветь, но сейчас данные процессоры предлагаются фактически по той же цене, что и у Core i7-8700K, потому очевидным претендентом на покупку является CPU с разблокированным множителем.

Анонсированное еще в прошлом месяце официальное снижение цен на Ryzen, наконец начало ощущаться и в нашей розничной продаже. Так топовый Ryzen 7 1800X (3,6/4,0 ГГц) подешевел с $500 до $400, а Ryzen 7 1700X (3,4/3,8 ГГц) опустился в цене с $420 до $340. В то же время радикально снизилось количество предложений Ryzen 7 1700 (3,0/3,7 ГГц), причем текущая стоимость в $350 далека от рекомендуемых производителем $299. Учитывая обстоятельства, мы используем для прогрессивной конфигурации именно Ryzen 7 1700X. Кроме улучшенной частотной формулы, этот 8-ядерный CPU также предлагает и увеличенное дополнительное ускорение XFR – +100 МГц вместо +50 МГц при нагрузке на одно ядро. Теоретически для моделей с индексом «Х» должны отбираться и более удачные экземпляры кристаллов с улучшенным частотным потенциалом, но здесь все же важна удача.

Напомним, что X-модификации процессоров предлагаются без штатной системы охлаждения. В определенных комплектациях Ryzen 7 1800X/1700X предусматриваются кулеры Wraith Max, но на нашем рынке зачастую доступны модификации без охладителя. Об этом свидетельствует окончание WOF (without fan-heatsink) в обозначении модели. Например, для Ryzen 7 1700X это YD170XBCAEWOF. Версии с кулером в комплекте имеют окончание MPK (Multipack), но на нашем рынке они не предлагаются.

Как в случае с Core i7-8700K, так и с Ryzen 7 1700X понадобится самостоятельно купить систему охлаждения. Ее конфигурация и цена будут зависеть от вашей готовности к экспериментам. Для работы в штатных режимах обоих чипов вполне достаточно воздушного кулера за $25–40.

Базовой видеокартой для прогрессивной конфигурации остается GeForce GTX 1070 Ti. Имевшая место в начале месяца криптовалютная просадка заметно подкорректировала стоимость таких моделей. В феврале титановые версии на чипе GP104 подешевели с запредельных $850–900 до чуть менее пугающих $780–800. Остатки GeForce GTX 1070 предлагаются примерно по той же цене, а потому сейчас совершенно не интересны. Старшие модели GeForce GTX 1080 стоят подороже (от $850), хотя если удастся найти хорошее предложение, то это тоже вариант. В целом по-прежнему разброс цен велик, стоимость одних и тех же устройств на различных площадках может серьезно отличаться. В очередной раз советуем перед покупкой внимательнее изучать предложения в соответствующих разделах на hotline.ua.

Видеокарты семейства Radeon RX Vega 64/56 живут своей криптовалютной жизнью, никак не пересекаясь с интересами любителей поиграть. $1200 за старшую модель и $1100 за младшую – это ли не преступление против игровой общественности?