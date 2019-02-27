ПК месяца (февраль 2019)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

В начальном процессорном сегменте для платформы Intel никаких изменений. Место в базовой игровой платформе мы здесь доверяем уже проверенному Core i3-8100. На горизонте виднеются некоторые изменения, но еще пока никакой конкретики. Версии процессоров Core i3-9100/9100F еще официально не представлены, однако они точно не станут каким-либо откровением. Судя по утечкам, даже рабочие тактовые частоты «новых» процессором могут остаться неизменными (3,6 ГГц), разве что версия с индексом «F» потеряет интегрированную графику. Так себе улучшение, тем более без снижения стоимости CPU. Интегрированная графика вполне способна выручить во время незапланированных проблем с дискретной видеокартой, потому по собственному желанию отказываться от встроенного GPU точно не стоит. Тем более, что производитель не предлагает каких-либо «компенсаций». Таковой могла бы стать активация технологии Turbo Boost для динамического ускорения вычислительных ядер, которой лишены нынешние процессоры Core i3.

С большой вероятностью базовые чипы Core i3 9-ой не получат припой вместо термопасты. Впрочем, для чипов этой категории, не имеют возможностей для дополнительного разгона, эффективность внутреннего интерфейса не была насущной проблемой.

Судя по утекшим в сеть спискам базовых десктопных процессоров, Intel также планирует слегка обновить линейки Pentium и Celeron. О фактических улучшениях также пока никаких подробностей, но наверняка это будут лишь косметические изменения. Хотя модели этих линеек мы исключили из перечня возможных кандидатов для игровых ПК, для интересующихся отметим, что Pentium Gold G5400 все еще стоит чуть менее $100, а за топовую модель Pentium Gold G5600 просят порядка $110. Повелители текстовых редакторов смогут обойтись двухъядерными Celeron G4900, которые к счастью сейчас уже стоят $45 вместо пиковых $85 три месяца назад.

В полку бюджетников AMD тоже пополнение. В продаже появились чипы Athlon 220GE и Athlon 240GE. От стартового чипа линейки – Athlon 200GE – данные модели отличаются лишь несколько повышенной рабочей частотой вычислительных ядер (+200–300 МГц), а также возросшей стоимостью. Если цена в $55 сделала Athlon 200GE фактически королем бюджетного сегмента, то 220GE/240GE за $70 и $80 уже выглядят не столь привлекательно. Неудивительно, что AMD так сопротивлялась возможности разгонять стартовые чипы Athlon. В этом случае старшие модели линейки попросту остались бы не у дел. Хотя разрезе соперничества с непосредственными конкурентами в лице Pentium Gold такое усиление самого нижнего сегмента будет уместным.

Двухъядерные процессоры обоих производителей непригодны для игровых систем, но для ПК такого класса у AMD есть очень много других вариантов, о которых вы уже хорошо знаете. В стоке это Ryzen 3 1200, который ныне подешевел в рознице до $80. Если нужен процессор со встроенной графикой на первое время – это Ryzen 3 2200G за $100. Однако мы делаем акцент на 4-ядерный Ryzen 5 1400, который поддерживает SMT, позволяя обрабатывать до восьми потоков данных одновременно. Чип с конфигурацией 4/8 за $125 выглядит оптимальным решением для базовой игровой системы. Но есть нюанс, который наверняка заставит сомневаться в правильности выбора. Речь о 6-ядерных процессорах Ryzen 5 1600/1600X. Оба стоят примерно $150. Первый поставляется в комплекте с кулером, а версия «X» имеет чуть более агрессивную частотную формулу. От обилия потенциально подходящих для этой категории чипов разбегаются глаза, но тем сложнее сделать выбор. Здесь работает простой принцип «дороже–лучше», и многое уже зависит от финансовых возможностей.

Немного раскошелиться придется и при выборе видеокарты. Базовые версии Radeon RX 570 c майнерским уклоном как-то довольно быстро закончились. Какие-то остатки пока еще можно найти в продаже, но при выборе подобных моделей уже придется ориентироваться на $200–220 вместо прежних $175. Это все еще лучшее решение за подобные деньги, однако необходимость тратить больше в целом не очень радует. Вынужденно повышая бюджет на покупку видеокарты можно посматривать и в сторону 8-гигабайтовых моделей или даже Radeon RX 580. Конечно топовые модели этой линейки стоят подороже, но могут попасться сносные экземпляры по указанной цене.

Немного снизились цены на GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ. Базовые видеокарты линейки уже можно купить за $180–190. Однако, прочувствовав уровень Radeon RX 570, уже даже для начальных игровых систем хочется использовать графику помощнее. Судя по предварительным утечкам, для этого класса систем в первой половине весны NVIDIA предложит новинку на базе GPU с архитектурой Turing. Можем предположить, что адаптер получит название GeForce GTX 1650, но никаких технических подробностей о таком адаптере еще нет.

Из более дорогостоящих альтернатив на рынке полно 3-гигабайтовых версий GeForce GTX 1060 стоимостью от $230. Если же наоборот стоит задача на первых порах сэкономить, за $140–150 можно обзавестись GeForce GTX 1050. Что любопытно, версии с 2 ГБ и 3 ГБ памяти уже стоят практически одинаково. Модификации с большим объемом памяти, пожалуй, чуть предпочтительнее, но в этом «версусе» не все так однозначно. Для желающих разобраться с нюансами делаем отсылку к нашему обзору GeForce GTX 1050 3 ГБ.

Оптимальный игровой ПК

Волна обновления десктопных чипов Intel наконец добралась и до моделей среднего класса. Недавно производитель представил несколько новых процессоров, принадлежащих народной линейке Core i5. К старшему чипу серии Core i5-9600K, появившемуся еще в октябре прошлого года, присоединились Core i5-9400, 9400F и 9600KF. По индексу «F» в названии уже несложно определить отсутствие интегрированной графики. Из предложенной тройки первыми в нашей рознице появились Core i5-9400F. Любопытно, что даже на старте продаж стоимость этих CPU лишь немногим выше рекомендованной. При заявленных $182 для оптовых партий, сейчас эти процессоры в онлайн-магазинах можно купить за $210, то есть на $10–15 дешевле Core i5-8400. При этом Core i5-9400F предлагает дополнительные +100 МГц к рабочей частоте при любых условиях нагрузки. Других функциональных улучшений нет. Увы, но этим чипам не досталось и припоя. Под крышкой Core i5-9400F используется уже хорошо знакомый пластичный термоинтерфейс, он же «термопаста». Для этой модели скорее не особо критично, но хотелось бы и на этом уровне прочувствовать улучшения. Intel неоднозначны в данном вопросе, заявляя, что для этих моделей может использоваться как термопаста, так и припой, в зависимости от места изготовления процессора.

Потенциальным владельцам Core i5-9400F придется учитывать деактивированную графику. Для игровой системы она вроде как и не пригодится особо, но случаи разные бывают. Для тех, кто не готов отказываться от встроенного GPU есть два варианта: выбирать Core i5-8400 или же дождаться в продаже Core i5-9400, получив +100 МГц и Intel UHD 630 в нагрузку. С появлением в прайсах этой позиции станет понятно, достанутся ли такие плюшки бесплатно или все же за них нужно будет доплатить.

Вот уже который месяц подряд рейтинг популярности процессоров на hotline.ua возглавляет Ryzen 5 2600 (3,4/3,9 ГГц). За прошедший месяц данная модель на розничном рынке сбросила порядка $20, делая такую покупку еще привлекательнее. Несколько подешевела и турбированная версия 6-ядерника AMD – Ryzen 5 2600X (3,6/4,2 ГГц). Старшая модель теперь стоит порядка $220 и кроме увеличенных частот также предлагает несколько более эффективный штатный кулер – Wraith Spire, вместо Wraith Stealth у Ryzen 5 2600.

В оптимальной связке найдется место и для Ryzen 5 1600/1600X. Если принадлежность к первому поколению Ryzen сильно не смущает и вы готовы поэкспериментировать с разгоном, то 14-нанометровые Summit Ridge за $150 будут неплохим вариантом. Хотя мы все же отдаем предпочтение улучшенным моделям, изготовленным по технологии 12 нм. Серьезных архитектурных изменений они не несут, но более совершенный техпроцесс и мелкие доработки в целом стоят небольшой доплаты.

Оптимальные игровые конфигурации наконец дождались графического усиления. Всего несколько дней назад компания NVIDIA представила видеокарты GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ, которые вполне могут заменить постояльцев среднего сегмента – GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580. Для новинки использует 12-нанометровый чип TU116 с графической архитектурой Turing. Чтобы снизить себестоимость изготовления GPU, разработчики отказались от блоков обработки трассировку лучей и тензорных ядер. Подобрав определенное количество функциональных блоков GPU, а также используя скоростную память GDDR6, NVIDIA удалось предложить видеокарту, производительность которой очень близко к таковой для GeForce GTX 1070. При этом тепловой пакет новинки составляет 120 Вт, а рекомендованная стоимость для американского рынка – $279.

Если сопоставлять возможности GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti, то здесь очевиден перевес RTX-модели. Наличие RT-ядер и тензорных блоков позволяют использовать DXR-опции и DLSS, при этом есть преимущество и в классическом рендеринге из-за большего количества функциональных блоков GPU и повышенной рабочей частоты памяти GDDR6.

Мы уже успели провести детальную оценку возможностей GeForce GTX 1660 Ti, сравним их с таковыми основных конкурентов в классе. Новинка оказалась заметно производительнее GeForce GTX 1060 6 ГБ. Отличие в производительности значительно колеблется – 15–50%. В среднем можно рассчитывать на прибавку в 30–35% в режиме Full HD c максимальным качеством графики. Соотношение сил сохраняется и при повышении разрешения до 1440p, однако для комфортных fps в тяжелых играх уже придется повозиться с настройками. GeForce RTX 2060 оказывается производительнее на 10–15%, однако, при удачном разгоне чипа и памяти GTX 1660 Ti удается фактически настичь старшую модель. Впрочем для этого нужно серьезное ускорение GDDR6, которое будет доступно не всем моделям.

В хорошей истории с GeForce GTX 1660 Ti, пожалуй, несколько смущают 6 ГБ памяти. Увы, но это уже ограничение на уровне функциональной структуры используемого GPU. При наличии шести 32-битных контроллеров с итоговой разрядностью шины 192 бита можно оснастить адаптер либо 6 ГБ, либо 3 ГБ памяти. Вариант с 12 ГБ тоже теоретически возможен, но это не вариант для устройств среднего уровня. Потому GeForce GTX 1660 Ti имеет на борту 6 ГБ. Впрочем, как и GeForce RTX 2060, где подобное ограничение печалит еще сильнее. С одной стороны, этого достаточно для максимальных настроек качества в режиме Full HD, в котором видеокарта хорошо справляется со своей работой. С другой – хотелось бы иметь определенный запас и подстраховку на случай появления тяжеловесных проектов, которым понадобится еще больше памяти видеокарты.

GeForce GTX 1660 Ti уже появились в Украине. Первые ценники в $400–430 на тюнингованные версии откровенно расстраивали, однако буквально в течение нескольких дней после официального запуска, на рынке начали появляться версии за $370–380. Рассчитываем, что в течение месяца стоимость базовых модификаций опустится ниже $350 (~9500 грн). Но все же авансом выбираем именно GeForce GTX 1660 Ti для оптимальной игровой конфигурации. В этой категории также можно рассматривать GeForce GTX 1070 8 ГБ, но предложения этих моделей очень активно сокращаются, да и устройства с эффективными охладителями и официальной гарантией стоят дороже (~$450). Но если этот момент не смущает и вам еще удастся найти GeForce GTX 1070 8 ГБ или даже GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ по цене GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ, то они точно вас не разочаруют.

Ответом AMD на запуск GeForce RTX 2060 и GTX 1660 Ti могло бы стать официальное снижение цен на Radeon RX 590/580 и Radeon RX Vega 56. Такой шаг попросту напрашивается, ну, или как минимум, нам очень хочется в это верить. Так как даже по самым оптимистичным прогнозам до выхода решений с архитектурой Navi еще несколько месяцев, конкурировать придется ценовым рычагом. Нужно признать, что AMD в подобных ситуациях часто удавалось обернуть ситуацию в свою пользу. Что же, ждем от них действий, которые смогут действительно приятно удивить. По сети уже распространяются слухи о том, что разработчик решил снизить цены на Radeon RX 590 и RX 580, но на момент подготовки материала официальных подтверждений дополнительной уценки еще нет.

Прогрессивный игровой ПК

За прошедший месяц вновь несколько повысилась стоимость топовых чипов для платформы Intel. Номинальная модель для прогрессивной игровой конфигурации – Core i7-9700K (3,6/4,9 ГГц) – теперь предлагается за $500–520, а резервный для этой категории чип Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц) уже сложно найти дешевле $470. Более доступной альтернативой здесь может стать Core i7-8700 (3,2/4,6 ГГц). Модель с заблокированным множителем стоит порядка $370. Если вы изначально не планировали экспериментировать с разгоном, то это вполне вариант. Указанная базовая частота в 3,2 ГГц здесь не должна смущать. Даже под нагрузкой на все шесть вычислительных ядер процессор работает на 4,3 ГГц, ускоряясь до 4,6 ГГц при меньшем количестве обрабатываемых потоков.

Стоимость Core i9-9900K остается стабильно высокой – порядка $650. Но, несмотря на подобный ценник, сохраняется высокий интерес к топовому 8-ядерному чипу Intel с поддержкой Hyper-Threading. Все же это самый производительный чип для массовой LGA1151.

Напомним, что если вы используете материнские платы на чипсетах Intel Z370/Z390, то при выборе модулей памятью можно не ограничиваться DDR4-3200/3333/3466, используя еще более скоростные комплекты. Учитывая нынешнюю стоимость ОЗУ, доплата за гарантированную производителем работу модулей на повышенной эффективной частоте уже относительно невелика. Двухканальный набор DDR4-3600 объемом 16 ГБ вполне можно купить за $180–200, ну, а комплект такой же емкости стандартов DDR4-4000/4133 обойдется примерно в $250. С платформой AMD в этом отношении все сложнее. Если чипы Pinnacle Ridge уже куда менее разборчивы, чем Summit Ridge во время работы с модулями DDR4-3200/3466, то с более скоростными планками памяти «подружить» эти CPU очень проблематично.

Если же в общем говорить о процессорах AMD для прогрессивной конфигурации, то эту позицию занимает Ryzen 7 2700X. Это максимум на который способны чипы нынешнего поколения. Признаться, очень уж не терпится увидеть будущие Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2 и количеством вычислительных ядер более восьми. Несмотря на то, что AMD уже показывала 8-ядерные варианты данной линейки, до официального анонса этих CPU еще месяца три-четыре.

Любителей ультимативных систем, которые используют свои ПК не только для игр, наверняка порадует появление на рынке чипов Core 9-ой серии для LGA2066. Мы недавно имели возможность оценить потенциал старшего 18-ядерного процессора Core i9-9980XE. Пожалуй, это не оптимальное решение для игровой платформы, но в многотопоточных задачах такой чип полностью раскрывается. Одно из основных нововведений – припой под крышкой, явно пошло на пользу обновленным чипам. Теперь эффективность системы охлаждения действительно влияет на температурный режим работы CPU. Владельцы многоядерных чипов Intel предшествующего поколения знакомы с этой проблемой не понаслышке.

GeForce RTX 2080 закрепилась в составе прогрессивной конфигурации. Составить ей конкуренцию должна Radeon VII, но стоимость новинки AMD на старте заметно выше, а потому о паритете говорить еще очень рано. Рекомендованная цена Radeon VII идентична таковой для RTX 2080 – $700, при этом себестоимость изготовления флагмана AMD явно выше. По расчетам специалистов, примерно в $350 разработчику обходятся только микросхемы многослойной памяти HBM2 общим объемом 16 ГБ. При этом для видеокарт используется 7-нанометровый чип Vega 20 с площадью кристалла 331 мм², качественная силовая подсистема, а также кулер с массивной испарительной камерой и крупным радиатором. Добавим сюда же технологически непростую интеграцию GPU и HBM2 на одной подложке. В итоге заявленные $700, это едва ли не фактическая цена изготовления видеокарты с минимальным заработком разработчика/производителя. Видеокарты Radeon VII только начинают появляться в Украине и розничная цена эквивалентная $1000 явно пока не сулит высоких продаж этой модели.

У нас еще не было возможности поближе познакомиться с Radeon VII, но, судя по многочисленным результатам тестов, производительность видеокарты в среднем очень близка к таковой для GeForce RTX 2080. Конечно, учитывая различие внутренних архитектур, традиционно имеем определенные перекосы в различных проектах. В презентационных материалах AMD акцентирует внимание на том, уже многим ресурсоемким играм в режиме 4K необходимо более 8 ГБ памяти видеокарты. Действительно, некоторые проекты при максимальных настройках качества в таком разрешении могут требовать 9, 10 и даже 11 ГБ памяти видеокарты. Однако зачастую в таких условиях даже Radeon VII и GeForce RTX 2080 не обеспечивают комфортных значений кадров/с. Это уже скорее территория GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ c ценой в $1300+.

Для старших систем мы предлагаем использовать пару твердотельных накопителей. На роль системного SSD подойдет скоростная модель M.2 PCI-E x4 относительно небольшого объема. Для операционной системы и прикладных приложений вполне достаточно 240/256 ГБ. В то же время в качестве хранилища для игр можно использовать менее скоростной емкий SSD. Фактически главным требованием здесь будет максимальный объем. Разумный минимум для ПК такого класса – 1 ТБ. Не лишена смысла и покупка моделей на 2 ТБ. Самые доступные версии такого объема уже стоят чуть больше $300. Причем в контексте игровой платформы можно рассматривать даже модели на базе флеш-памяти QLC. Во время установки игр никаких ограничений микросхем с 4-битовыми ячейками вы не ощутите, а со скоростью чтения данных у них в целом все хорошо.

Если используемая материнская плата имеет два разъема для накопителей формата M.2, то один из них скорее всего позволяет также устанавливать SSD соответствующего форм-фактора с передачей данных по интерфейсу SATA. В плане производительности подобные устройства ничем не отличаются от обычных 2,5-дюймовых моделей SSD. Но, при схожей цене они позволяют избавиться от дополнительных кабелей внутри корпуса.

Использовать ли в подобной конфигурации жесткий диск? Это целиком зависит от ваших задач. Для исключительно игровой топовой платформы HDD уже не нужны, но дешевый емкий винчестер все же может быть полезен для хранения фото/видео, торрентов, резервных копий. Объем жесткого диск определяют ваши реальные потребности. Логичной здесь выглядит тихоходная модель на 3+ ТБ.