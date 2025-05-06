ПК месяца (май 2025 года)

В этом месяце мы максимально серьёзные, и собрали для вас сборки ПК — в традициях настоящих энтузиастов. Никаких компромиссов, только актуальные комплектующие, свежие платформы и вменяемые бюджеты. Стартуем со сборки для начинающих геймеров, проходим через сбалансированный мейнстрим и завершаем прогрессивным ПК.

Бюджетный ПК за ≈ 31500 гривен

Бюджетные компьютеры — это не только о самой низкой цене, но и о возможности получить приятный игровой опыт без слишком жестких компромиссов. Чтобы сохранить оптимальный баланс между стоимостью и производительностью, такие сборки ориентированы на народный Full HD (1080p) гейминг. Да, цены существенно выросли, так что и классификация «ПК месяца» должна адаптироваться к реалиям времени. Сегодня новый игровой порог входа составляет 750 американских долларов или 31500 гривен.

Платформа Intel

AMD Ryzen 5600X — и в 2025-м остается актуальным, и это факт. 6 ядер, достойная производительность на такт (IPC), энергоэффективность и комплектный BOX-кулер, который справляется со своей задачей. Адекватный вариант для комфортного 1080p-гейминга без лишних затрат.

Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — бюджетная, но со встроенным Wi-Fi, что уже приятно. BIOS стабильный, совместимость — безо всяких проблем.

Остальные комплектующие — без изменений. Нет смысла менять GPU, RAM или SSD, ведь единственная разница между сборками — комбинация процессора и чипсета. Все остальное работает идеально в обоих случаях.

Оптимальный ПК за ≈ 63000 гривен

На самом деле для многих 1440p — это «золотая середина». Для тех, кто хочет выжать максимум из среднего класса, не готов к 4K, но хочет настоящий «wow» эффект в играх. В этой категории мы ищем оптимальные решения, чтобы сохранить высокие графические пресеты, но при этом без того, чтобы опустошить ваш кошелек.

Платформа Intel

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн Процессор Intel Core i5-14400F 6799 Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO 7296 Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц 4990 Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500 Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ 29393 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508 Корпус MSI MAG FORGE M100R 2616 Весь ПК 62851 Энергопотребление в играх 365-400 Вт

Intel i5-14400 F — обновление хитового i5-13400F. Имеет 10 ядер (6 производительных + 4 энергоэффективных), так что с многопоточностью все хорошо.

BOX-кулер здесь нам не помощник, поэтому ставим be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — не флагман, зато тихий, элегантный и холодный.

MSI B760M Project Zero — с оригинальным реверсивным дизайном, где все разъемы сзади. Эстетика + вентиляция — бонусы.

32 ГБ DDR5 6000 МГц — уместный выбор, хоть и ультимативного доминирования над предыдущим поколением нет как такового. А Kingston здесь — надежный выбор.

Kingston NV3 SNV3S/1000G. Старий, перевірений давно — тільки best друг (с) А для максимального результата, почему бы не взять сразу два и не использовать RAID 0 для еще большей скорости?

RTX 5060 Ti 16 ГБ — фактически новый народный герой. Производительность на уровне 4070 в 2K с DLSS 4, AV1-кодеки — всё, что надо в 2025. Но без PhysX.

Seasonic G12 GC-850 — «золото», стабильность, 10 лет гарантии. Переживет не один будущий апгрейд.

MSI MAG FORGE M100R — тихий, качественный, с пространством для воздушного и водяного охлаждения корпус.

Платформа AMD

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 5 7600X 7776 Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699 Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц 4990 Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500 Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ 29393 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508 Корпус MSI MAG FORGE M100R 2616 Весь ПК 63231 Энергопотребление в играх 370-410 Вт



Ryzen 7600X — 6 ядер Zen 4, ощутимо быстрее предыдущего поколения. Горячее, но и мощнее, особенно в играх. Также требует отдельного кулера, как и Intel, зато порой показывает лучшую производительность в тех же тайтлах.

Материнка на B650 — с PCIe 5.0, что добавляет апгрейдоустойчивости. Все остальное идентично.

Прогрессивный ПК за ≈ 103500 гривен

Здесь мы нацелимся на 4K, ведь это не только впечатляющая картинка, но и инструмент для стримеров, создателей контента и всех, кто хочет взять от современных технологий максимум. Конечно никаких разговоров о «честном» быстродействии в нативном разрешении. Сборка хоть и прогрессивная, но не топовая.