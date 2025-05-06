ПК месяца (май 2025 года)

В этом месяце мы максимально серьёзные, и собрали для вас сборки ПК — в традициях настоящих энтузиастов. Никаких компромиссов, только актуальные комплектующие, свежие платформы и вменяемые бюджеты. Стартуем со сборки для начинающих геймеров, проходим через сбалансированный мейнстрим и завершаем прогрессивным ПК.
Содержание
Бюджетный ПК за ≈ 31500 гривен
Бюджетные компьютеры — это не только о самой низкой цене, но и о возможности получить приятный игровой опыт без слишком жестких компромиссов. Чтобы сохранить оптимальный баланс между стоимостью и производительностью, такие сборки ориентированы на народный Full HD (1080p) гейминг. Да, цены существенно выросли, так что и классификация «ПК месяца» должна адаптироваться к реалиям времени. Сегодня новый игровой порог входа составляет 750 американских долларов или 31500 гривен.
Платформа Intel
|Игровой ПК «Бюджетный»
|Цена, грн
|Процессор
|Intel Core i5-12400F
|4199
|Материнская плата
|Asus PRIME B760M-A WIFI D4
|5538
|Оперативная память
|32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200
|2530
|Накопитель
|1 ТБ Lexar NM620 NVMe
|2439
|Видеокарта
|Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2
|13376
|Кулер
|BOX
|0
|Блок питания
|MSI MAG A550BNL 550W
|1859
|Корпус
|Deepcool CC560
|1659
|Весь ПК
|31600
|Энергопотребление в играх
|260-280 Вт
i5-12400 F — 6 ядер, 12 потоков, архитектура Alder Lake. Без встроенного видеоядра, зато с привлекательным ценником. Для 1080p — почти идеал: производительности хватает с головой, а TDP скромный, так что BOX-кулер не просто «можно оставить», но и стоит — он вполне справляется со своей задачей.
Asus PRIME B760M-A WiFi D4 — с нормальным VRM, поддержкой PCIe 4.0 и встроенным Wi-Fi 6. Идеальный баланс для DDR4-платформы: никакого оверпрайса за громкое имя, зато есть все нужное — M.2, USB 3.2, надежная элементная база.
32 ГБ DDR4 3200 МГц — потому что 16 уже не в моде, особенно для современных игр, которые не жалеют RAM. Kingston Fury Beast — надежная проверенная линейка, плюс двухканальный режим. Вы спрашиваете зачем в базовом ПК 32, а не 16 Гб? Посмотрите, например, на системные требования недавней The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Lexar NM620 1 ТБ NVMe — скорость до 3300 МБ/с. Не флагман, но для Windows + нескольких тяжелых игр — именно то, что надо.
Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 — с поддержкой DLSS 3, аппаратным декодированием AV1 и низким потреблением энергии. Идеально для 1080p-гейминга.
MSI MAG A550BNL 550W— проверенная линейка с небольшим запасом мощности, а запас — это всегда хорошо. Имеет сертификацию 80+ Bronze, и этого более чем достаточно для такой конфигурации.
Deepcool CC560 — с хорошей вентиляцией, поддержкой установки системы жидкостного охлаждения и возможностью организовать кабели по «фен-шуй». Компактный, но не душный.
Платформа AMD
|Игровой ПК «Бюджетный»
|Цена, грн
|Процессор
|AMD Ryzen 5 5600X
|4625
|Материнская плата
|MSI B550M PRO-VDH WIFI
|4687
|Оперативная память
|32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200
|2530
|Накопитель
|1 ТБ Lexar NM620 NVMe
|2439
|Видеокарта
|Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2
|13376
|Кулер
|BOX
|0
|Блок питания
|MSI MAG A550BNL 550W
|1859
|Корпус
|Deepcool CC560
|1659
|Весь ПК
|31175
|Энергопотребление в играх
|250-270 Вт
AMD Ryzen 5600X — и в 2025-м остается актуальным, и это факт. 6 ядер, достойная производительность на такт (IPC), энергоэффективность и комплектный BOX-кулер, который справляется со своей задачей. Адекватный вариант для комфортного 1080p-гейминга без лишних затрат.
Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — бюджетная, но со встроенным Wi-Fi, что уже приятно. BIOS стабильный, совместимость — безо всяких проблем.
Остальные комплектующие — без изменений. Нет смысла менять GPU, RAM или SSD, ведь единственная разница между сборками — комбинация процессора и чипсета. Все остальное работает идеально в обоих случаях.
Оптимальный ПК за ≈ 63000 гривен
На самом деле для многих 1440p — это «золотая середина». Для тех, кто хочет выжать максимум из среднего класса, не готов к 4K, но хочет настоящий «wow» эффект в играх. В этой категории мы ищем оптимальные решения, чтобы сохранить высокие графические пресеты, но при этом без того, чтобы опустошить ваш кошелек.
Платформа Intel
|Игровой ПК «Оптимальный»
|Цена, грн
|Процессор
|Intel Core i5-14400F
|6799
|Материнская плата
|MSI B760M PROJECT ZERO
|7296
|Оперативная память
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц
|4990
|Накопитель
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|5500
|Видеокарта
|Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ
|29393
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок питания
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4508
|Корпус
|MSI MAG FORGE M100R
|2616
|Весь ПК
|62851
|Энергопотребление в играх
|365-400 Вт
Intel i5-14400 F — обновление хитового i5-13400F. Имеет 10 ядер (6 производительных + 4 энергоэффективных), так что с многопоточностью все хорошо.
BOX-кулер здесь нам не помощник, поэтому ставим be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — не флагман, зато тихий, элегантный и холодный.
MSI B760M Project Zero — с оригинальным реверсивным дизайном, где все разъемы сзади. Эстетика + вентиляция — бонусы.
32 ГБ DDR5 6000 МГц — уместный выбор, хоть и ультимативного доминирования над предыдущим поколением нет как такового. А Kingston здесь — надежный выбор.
Kingston NV3 SNV3S/1000G. Старий, перевірений давно — тільки best друг (с) А для максимального результата, почему бы не взять сразу два и не использовать RAID 0 для еще большей скорости?
RTX 5060 Ti 16 ГБ — фактически новый народный герой. Производительность на уровне 4070 в 2K с DLSS 4, AV1-кодеки — всё, что надо в 2025. Но без PhysX.
Seasonic G12 GC-850 — «золото», стабильность, 10 лет гарантии. Переживет не один будущий апгрейд.
MSI MAG FORGE M100R — тихий, качественный, с пространством для воздушного и водяного охлаждения корпус.
Платформа AMD
|Игровой ПК «Оптимальный»
|Цена, грн
|Процессор
|AMD Ryzen 5 7600X
|7776
|Материнская плата
|MSI B650M GAMING PLUS WIFI
|6699
|Оперативная память
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц
|4990
|Накопитель
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|5500
|Видеокарта
|Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ
|29393
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок питания
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4508
|Корпус
|MSI MAG FORGE M100R
|2616
|Весь ПК
|63231
|Энергопотребление в играх
|370-410 Вт
Ryzen 7600X — 6 ядер Zen 4, ощутимо быстрее предыдущего поколения. Горячее, но и мощнее, особенно в играх. Также требует отдельного кулера, как и Intel, зато порой показывает лучшую производительность в тех же тайтлах.
Материнка на B650 — с PCIe 5.0, что добавляет апгрейдоустойчивости. Все остальное идентично.
Прогрессивный ПК за ≈ 103500 гривен
Здесь мы нацелимся на 4K, ведь это не только впечатляющая картинка, но и инструмент для стримеров, создателей контента и всех, кто хочет взять от современных технологий максимум. Конечно никаких разговоров о «честном» быстродействии в нативном разрешении. Сборка хоть и прогрессивная, но не топовая.
Платформа Intel
|Игровой ПК «Прогрессивный»
|Цена, грн
|Процессор
|Intel Core Ultra 7 265K
|15299
|Материнская плата
|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
|10849
|Оперативная память
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ
|8399
|Накопитель
|SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G
|6237
|Видеокарта
|Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro
|40408
|Система охлаждения
|MSI MAG CORELIQUID I360
|6483
|Блок питания
|MSI MPG PCIE5 850W
|5499
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4299
|Весь ПК
|97473
|Энергопотребление в играх
|510-530 Вт
Intel Ultra 7 265K — новая линейка Arrow Lake. E- и P-ядра, поддержка NPU. Играешь и стримишь — одновременно и беспроблемно.
Но греется — нужна СВО, поэтому MSI MAG CORELIQUID I360 здесь как must-have.
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI — максимум нужных слотов, хороший VRM, премиум материалы.
Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x32Gb — не только для игр, но и для работы. Частота — до 6000 МГц, тайминги оптимизированы, а XMP-профили загружаются без лишнего шаманства в BIOS.
Kingston KC3000 2 ТБ — скорость и надежность, проверенный временем.
RTX 5070 Ti — фактический преемник 4080. DLSS 4, Multi Frame Generation, 16 ГБ — комфортно даже в 4К. Palit GamingPro — не эталонное, но и не плохое охлаждение.
MSI MPG PCIe 5 850W — сертификация ATX 3.0, кабели для RTX 50-й серии — готов к будущим апгрейдам.
Lian Li Lancool 216 — внутреннее пространство продумано под современные стандарты: видеокарты до 392 мм, радиаторы водянки до 360 мм, блоки питания до 220 мм. А главное — кабель-менеджмент здесь не просто возможен, а приятен.
Платформа AMD
|Игровой ПК «Прогрессивный»
|Цена, грн
|Процессор
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|23995
|Материнская плата
|MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
|11715
|Оперативная память
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ
|8399
|Накопитель
|SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G
|6237
|Видеокарта
|Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16 ГБ
|37939
|Система охлаждения
|MSI MAG CORELIQUID I360
|6483
|Блок питания
|MSI MPG PCIE5 850W
|5499
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4299
|Весь ПК
|104566
|Энергопотребление в играх
|520-540 Вт
Ryzen 9800X3D — игровой X3D-бестселлер. Достойная производительность в 4K, но без поддержки NPU и немного капризен к охлаждению.
Материнка на чипсете B850 — поддержка всего нового, включая PCIe 5.0.
Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE — альтернатива RTX 5070 Ti. Без DLSS, но с FSR 4 Жаркая новинка!
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