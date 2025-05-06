Статьи Устройства 06.05.2025 в 07:00 comment views icon

ПК месяца (май 2025 года)

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Максим Коляда

Автор статей и обзоров

ПК месяца (май 2025 года)

В этом месяце мы максимально серьёзные, и собрали для вас сборки ПК — в традициях настоящих энтузиастов. Никаких компромиссов, только актуальные комплектующие, свежие платформы и вменяемые бюджеты. Стартуем со сборки для начинающих геймеров, проходим через сбалансированный мейнстрим и завершаем прогрессивным ПК.

Бюджетный ПК за 31500 гривен

Бюджетные компьютеры — это не только о самой низкой цене, но и о возможности получить приятный игровой опыт без слишком жестких компромиссов. Чтобы сохранить оптимальный баланс между стоимостью и производительностью, такие сборки ориентированы на народный Full HD (1080p) гейминг. Да, цены существенно выросли, так что и классификация «ПК месяца» должна адаптироваться к реалиям времени. Сегодня новый игровой порог входа составляет 750 американских долларов или 31500 гривен.

Платформа Intel

Игровой ПК «Бюджетный» Цена, грн
Процессор Intel Core i5-12400F 4199
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 5538
Оперативная память 32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2530
Накопитель 1 ТБ Lexar NM620 NVMe 2439
Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 13376
Кулер BOX 0
Блок питания MSI MAG A550BNL 550W 1859
Корпус Deepcool CC560 1659
Весь ПК 31600
Энергопотребление в играх 260-280 Вт


i5-12400 F — 6 ядер, 12 потоков, архитектура Alder Lake. Без встроенного видеоядра, зато с привлекательным ценником. Для 1080p — почти идеал: производительности хватает с головой, а TDP скромный, так что BOX-кулер не просто «можно оставить», но и стоит — он вполне справляется со своей задачей.

Asus PRIME B760M-A WiFi D4 — с нормальным VRM, поддержкой PCIe 4.0 и встроенным Wi-Fi 6. Идеальный баланс для DDR4-платформы: никакого оверпрайса за громкое имя, зато есть все нужное — M.2, USB 3.2, надежная элементная база.

32 ГБ DDR4 3200 МГц — потому что 16 уже не в моде, особенно для современных игр, которые не жалеют RAM. Kingston Fury Beast — надежная проверенная линейка, плюс двухканальный режим. Вы спрашиваете зачем в базовом ПК 32, а не 16 Гб? Посмотрите, например, на системные требования недавней The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Lexar NM620 1 ТБ NVMe — скорость до 3300 МБ/с. Не флагман, но для Windows + нескольких тяжелых игр — именно то, что надо.

Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 — с поддержкой DLSS 3, аппаратным декодированием AV1 и низким потреблением энергии. Идеально для 1080p-гейминга.

Спецпроекты
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MSI MAG A550BNL 550W— проверенная линейка с небольшим запасом мощности, а запас — это всегда хорошо. Имеет сертификацию 80+ Bronze, и этого более чем достаточно для такой конфигурации.

Deepcool CC560 — с хорошей вентиляцией, поддержкой установки системы жидкостного охлаждения и возможностью организовать кабели по «фен-шуй». Компактный, но не душный.

Платформа AMD

Игровой ПК «Бюджетный» Цена, грн
Процессор AMD Ryzen 5 5600X 4625
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI 4687
Оперативная память 32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2530
Накопитель 1 ТБ Lexar NM620 NVMe 2439
Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 13376
Кулер BOX 0
Блок питания MSI MAG A550BNL 550W 1859
Корпус Deepcool CC560 1659
Весь ПК 31175
Энергопотребление в играх 250-270 Вт

AMD Ryzen 5600X — и в 2025-м остается актуальным, и это факт. 6 ядер, достойная производительность на такт (IPC), энергоэффективность и комплектный BOX-кулер, который справляется со своей задачей. Адекватный вариант для комфортного 1080p-гейминга без лишних затрат.

Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — бюджетная, но со встроенным Wi-Fi, что уже приятно. BIOS стабильный, совместимость — безо всяких проблем.

Остальные комплектующие — без изменений. Нет смысла менять GPU, RAM или SSD, ведь единственная разница между сборками — комбинация процессора и чипсета. Все остальное работает идеально в обоих случаях.

Оптимальный ПК за ≈ 63000 гривен

На самом деле для многих 1440p — это «золотая середина». Для тех, кто хочет выжать максимум из среднего класса, не готов к 4K, но хочет настоящий «wow» эффект в играх. В этой категории мы ищем оптимальные решения, чтобы сохранить высокие графические пресеты, но при этом без того, чтобы опустошить ваш кошелек.

Платформа Intel

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн
Процессор Intel Core i5-14400F 6799
Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO 7296
Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц 4990
Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500
Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ 29393
Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749
Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508
Корпус MSI MAG FORGE M100R 2616
Весь ПК 62851
Энергопотребление в играх 365-400 Вт

Intel i5-14400 F — обновление хитового i5-13400F. Имеет 10 ядер (6 производительных + 4 энергоэффективных), так что с многопоточностью все хорошо.

BOX-кулер здесь нам не помощник, поэтому ставим be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — не флагман, зато тихий, элегантный и холодный.

MSI B760M Project Zero — с оригинальным реверсивным дизайном, где все разъемы сзади. Эстетика + вентиляция — бонусы.

32 ГБ DDR5 6000 МГц — уместный выбор, хоть и ультимативного доминирования над предыдущим поколением нет как такового. А Kingston здесь — надежный выбор.

Kingston NV3 SNV3S/1000G. Старий, перевірений давно — тільки best друг (с) А для максимального результата, почему бы не взять сразу два и не использовать RAID 0 для еще большей скорости?

RTX 5060 Ti 16 ГБ — фактически новый народный герой. Производительность на уровне 4070 в 2K с DLSS 4, AV1-кодеки — всё, что надо в 2025. Но без PhysX.

Seasonic G12 GC-850 — «золото», стабильность, 10 лет гарантии. Переживет не один будущий апгрейд.

MSI MAG FORGE M100R — тихий, качественный, с пространством для воздушного и водяного охлаждения корпус.

Платформа AMD

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн
Процессор AMD Ryzen 5 7600X 7776
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699
Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц 4990
Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500
Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 ГБ 29393
Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749
Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508
Корпус MSI MAG FORGE M100R 2616
Весь ПК 63231
Энергопотребление в играх 370-410 Вт


Ryzen 7600X — 6 ядер Zen 4, ощутимо быстрее предыдущего поколения. Горячее, но и мощнее, особенно в играх. Также требует отдельного кулера, как и Intel, зато порой показывает лучшую производительность в тех же тайтлах.

Материнка на B650 — с PCIe 5.0, что добавляет апгрейдоустойчивости. Все остальное идентично.

Прогрессивный ПК за ≈ 103500 гривен

Здесь мы нацелимся на 4K, ведь это не только впечатляющая картинка, но и инструмент для стримеров, создателей контента и всех, кто хочет взять от современных технологий максимум. Конечно никаких разговоров о «честном» быстродействии в нативном разрешении. Сборка хоть и прогрессивная, но не топовая.

Платформа Intel

Игровой ПК «Прогрессивный» Цена, грн
Процессор Intel Core Ultra 7 265K 15299
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 10849
Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ 8399
Накопитель SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 6237
Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro 40408
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I360 6483
Блок питания MSI MPG PCIE5 850W 5499
Корпус Lian Li Lancool 216 4299
Весь ПК 97473
Энергопотребление в играх 510-530 Вт


Intel Ultra 7 265K — новая линейка Arrow Lake. E- и P-ядра, поддержка NPU. Играешь и стримишь — одновременно и беспроблемно.

Но греется — нужна СВО, поэтому MSI MAG CORELIQUID I360 здесь как must-have.

 

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI — максимум нужных слотов, хороший VRM, премиум материалы.

Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x32Gb — не только для игр, но и для работы. Частота — до 6000 МГц, тайминги оптимизированы, а XMP-профили загружаются без лишнего шаманства в BIOS.

Kingston KC3000 2 ТБ — скорость и надежность, проверенный временем.

RTX 5070 Ti — фактический преемник 4080. DLSS 4, Multi Frame Generation, 16 ГБ — комфортно даже в 4К. Palit GamingPro — не эталонное, но и не плохое охлаждение.

MSI MPG PCIe 5 850W — сертификация ATX 3.0, кабели для RTX 50-й серии — готов к будущим апгрейдам.

Lian Li Lancool 216 — внутреннее пространство продумано под современные стандарты: видеокарты до 392 мм, радиаторы водянки до 360 мм, блоки питания до 220 мм. А главное — кабель-менеджмент здесь не просто возможен, а приятен.

Платформа AMD

Игровой ПК «Прогрессивный» Цена, грн
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D 23995
Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 11715
Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ 8399
Накопитель SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 6237
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16 ГБ 37939
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I360 6483
Блок питания MSI MPG PCIE5 850W 5499
Корпус Lian Li Lancool 216 4299
Весь ПК 104566
Энергопотребление в играх 520-540 Вт


Ryzen 9800X3D — игровой X3D-бестселлер. Достойная производительность в 4K, но без поддержки NPU и немного капризен к охлаждению.

Материнка на чипсете B850 — поддержка всего нового, включая PCIe 5.0.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE — альтернатива RTX 5070 Ti. Без DLSS, но с FSR 4 Жаркая новинка!

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