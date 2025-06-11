ПК месяца (июнь 2025 года)

Ежемесячно мы собираем актуальные конфигурации персональных компьютеров, чтобы помочь вам выбрать лучшее решение под конкретный бюджет и задачи — от базовых систем для игр в 1080p до настоящих монстров, готовых к 4K с трассировкой лучей. Перед вами три сбалансированные сборки в актуальных ценовых категориях: бюджетная, оптимальная и прогрессивная — с двумя вариантами каждой: на базе процессоров Intel и AMD. Без маркетингового тумана, только проверенные компоненты, адекватное соотношение цены и производительности.

Бюджетный ПК за ≈ 32000 гривен

Бюджетный ПК в 2025 году — система, которая вытянет актуальные игры в Full HD с приемлемыми настройками и без технической боли. Из-за роста цен стартовая планка сместилась вверх, и теперь минимальный порог для адекватного гейминга — это около 32 000 гривен. Именно в этой категории сложнее всего удержать баланс между производительностью, «апгрейдопригодностью» и ценой, но в то же время — это самый популярный сегмент среди украинских геймеров, где каждая гривна имеет значение.

Платформа Intel



AMD Ryzen 5600X — все еще один из лучших вариантов в среднебюджетном сегменте. 6 ядер/12 потоков отождествляют отличную производительность в играх и многозадачности. BOX-кулер в комплекте, хотя не топовый, но вполне достаточный для 5600X.

Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — надежная плата среднего уровня с поддержкой PCIe 4.0 и Wi-Fi — большой плюс.

Остальные комплектующие остаются такими же — менять GPU, оперативку или накопитель не имеет смысла, так как ключевое отличие этих сборок лишь в процессоре и чипсете. Все остальные комплектующие одинаково хорошо справляются со своими задачами в обоих вариантах.

Оптимальный ПК по ≈ 62000 гривен

Для большинства геймеров разрешение 1440p стало идеальным компромиссом между визуальным вау-эффектом и требованиями к железу. Это тот самый sweet spot, где можно наслаждаться современной графикой на высоких пресетах, не влезая в долги ради 4K. Именно в этом сегменте мы и ищем самые умные видеокарты — те, что выжимают максимум из архитектуры среднего класса, не превращая покупку ПК в финансовый триллер.

Платформа Intel

Игровой ПК «Оптимальный» Оптимальный» Цена, грн Процессор Intel Core i5-14400F 5694 Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO 7099 Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц 5186 Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4814 Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 28235 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4325 Корпус Gamemax Infinity Plus 2455 Весь ПК 60557 Энергопотребление в играх 420-430 Вт

Процессор Intel i5-14400 F перекочевал из предыдущей конфигурации в высшую лигу, при этом оставаясь хороший выбором для игровой сборки среднего класса, которая не боится многозадачности.

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — этот охладитель хоть и не из топ-сегмента, однако отличается тишиной работы и хорошей эффективностью, что позволяет держать температуру под контролем даже под нагрузкой.

MSI B760M Project Zero — устройство с особым подходом к дизайну: все порты выведены на заднюю панель, что позволяет разгрузить боковые стенки корпуса от кабелей и улучшить внутреннюю циркуляцию воздуха.

Kingston — отличный выбор, особенно если учесть, что DDR5 постепенно становится стандартом для новых сборок. Несмотря на то, что прирост производительности над DDR4 не всегда критичен, это инвестиция в будущее.

Kingston NV3 SNV3S/1000G быстрый и надежный SSD, который не нуждается в представлении.

Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — видеокарта предлагает превосходную производительность в 2K с поддержкой новейших технологий, включая DLSS 4 и аппаратным декодированием современных кодеков. Она способна комфортно тянуть игры с высокими настройками, а также открывает двери для 4K-гейминга с оптимизациями.

Seasonic G12 GC-850 — блок питания с сертификацией 80 PLUS Gold, что гарантирует стабильность, высокую энергоэффективность и долговечность.

Gamemax Infinity Plus — удобное и тихое решение с хорошим запасом пространства и эффективной вентиляцией. Он рассчитан как на воздушное, так и на жидкостное охлаждение, поэтому сможет поддержать как современную систему охлаждения процессора, так и дополнительные вентиляторы или СРО.

Платформа AMD

Игровой ПК «Оптимальный» Оптимальный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 7 8700F 7615 Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699 Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц 5186 Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4814 Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 28235 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4325 Корпус MSI MAG FORGE M100R 2455 Весь ПК 62078 Энергопотребление в играх 470-480 Вт



Ryzen 7600X — 6-ядерный процессор на архитектуре Zen 4, который заметно быстрее предыдущего поколения. Он работает горячее, но и выдает большую производительность, особенно в играх, где часто обходит конкурентов.

MSI B650M Gaming Plus WIFI — сбалансированная материнская плата формата mATX на чипсете AMD B650, которая предлагает современную поддержку процессоров Ryzen серий 7000-9000, быструю DDR5-память до 7200+ МГц, мощную 13-фазную подсистему питания и развитую систему охлаждения, а также актуальные интерфейсы с USB-C Gen2, 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E.

Прогрессивный ПК по ≈ 104000 гривен

На этом уровне мы уже говорим о 4K — не просто как о высоком разрешении, а как об инструменте для серьезных задач: стриминга, видеомонтажа, работы с графикой и, конечно, игр с максимальной детализацией. Это выбор для тех, кто хочет не только играть, но и работать с визуалом на полную.

При этом стоит быть реалистами: без DLSS и настроек «под себя» некоторые требовательные проекты в нативном 4K могут проседать. Но в этом и суть — собрать систему, которая позволяет войти в мир высокой четкости без астрономических затрат. Это прогрессивный уровень, который балансирует между топовыми возможностями и здравым смыслом.

Платформа Intel

Взглянув на наши три конфигурации, понимаешь — выбор ПК в 2025 году стал четче и одновременно интереснее. Например, бюджетная сборка с Intel Core i5-14400F и RTX 4060 — это оптимальный вариант для тех, кто хочет комфортно играть в современные хиты в Full HD с небольшим запасом для 1440p на средних настройках. Особенно приятно видеть 32 ГБ ОЗУ, что сегодня — редкость в бюджетном сегменте. Такой ПК — надежный фундамент для старта без лишних переплат.

Если же хочется шагнуть выше, то сборка с тем же Intel i5-14400 F или Ryzen 7 7700X в паре с RTX 5070 Prime OC предлагает ощутимо более высокий уровень производительности. DDR5-память и современная система охлаждения гарантируют стабильность и запас на будущее. RTX 5070 — настоящий помощник для стримеров и начинающих видеомонтажеров, который легко тянет 1440p на ультрах с высокой частотой кадров. Этот вариант — золотая середина между ценой, производительностью и универсальностью.

И, наконец, на вершине — топовые решения с Intel Core Ultra 7 265K или Ryzen 9 7900X в связке с RTX 5080 и 64 ГБ DDR5. Здесь игры в 4K, монтаж видео в 8K и сложная 3D-графика не вызывают никаких компромиссов. Это платформа для тех, кто одновременно работает с ресурсоемкими задачами и хочет получить производительный уровень гейминга без лагов.

Стоит также вспомнить, что рынок ПК не стоит на месте: даже бюджетные системы нынче превосходят по мощности машины нескольколетней давности, а топовые конфигурации — это уже совсем другой уровень. Выбирая между Intel и AMD, DDR4 и DDR5, RTX 4060 и RTX 5080, вы руководствуетесь не только цифрами, а реальными возможностями — комфортом и производительностью.

Итак, если хотите играть в 1080p без лишних проблем — бюджетный ПК с i5-14400F и RTX 4060 станет вашим надежным союзником. Для комфорта в 1440p и творческих задач — оптимальная сборка с Ryzen 7 7700X и RTX 5070 будет отличным выбором. А если мечтаете о почти бескомпромиссном 4K и работе с 8K-видео — система с RTX 5080 не подведет.

Выбор остается за вами, но мы сделали все, чтобы он был осознанным, основательным и с приятным привкусом «вот это настоящий десктоп — для ПК-боярина!».