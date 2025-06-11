ПК месяца (июнь 2025 года)

Ежемесячно мы собираем актуальные конфигурации персональных компьютеров, чтобы помочь вам выбрать лучшее решение под конкретный бюджет и задачи — от базовых систем для игр в 1080p до настоящих монстров, готовых к 4K с трассировкой лучей. Перед вами три сбалансированные сборки в актуальных ценовых категориях: бюджетная, оптимальная и прогрессивная — с двумя вариантами каждой: на базе процессоров Intel и AMD. Без маркетингового тумана, только проверенные компоненты, адекватное соотношение цены и производительности.
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Бюджетный ПК за ≈ 32000 гривен
Бюджетный ПК в 2025 году — система, которая вытянет актуальные игры в Full HD с приемлемыми настройками и без технической боли. Из-за роста цен стартовая планка сместилась вверх, и теперь минимальный порог для адекватного гейминга — это около 32 000 гривен. Именно в этой категории сложнее всего удержать баланс между производительностью, «апгрейдопригодностью» и ценой, но в то же время — это самый популярный сегмент среди украинских геймеров, где каждая гривна имеет значение.
Платформа Intel
|Игровой ПК «Бюджетный» Бюджетный»
|Цена, грн
|Процессор
|Intel Core i5-14400F
|5694
|Материнская плата
|Gigabyte B760M DS3H DDR4
|4147
|Оперативная память
|32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200
|2743
|Накопитель
|1 ТБ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2
|2259
|Видеокарта
|Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 ГБ
|13732
|Кулер
|BOX
|0
|Блок питания
|MSI MAG A550BNL 550W
|1859
|Корпус
|Deepcool CC560
|2122
|Весь ПК
|32556
|Энергопотребление в играх
|285-290 Вт
i5-14400 F — 10-ядерный (6P+4E) чип на архитектуре Raptor Lake. По сравнению с 12400F он имеет более высокую базовую частоту, а также дополнительные энергоэффективные ядра, что улучшает многозадачность и производительность в играх, которые хорошо масштабируются по потокам.
Gigabyte B760M DS3H DDR4 — одна из лучших бюджетных плат на чипсете B760 — поддерживает PCIe 4.0 для видеокарты и SSD. Подойдет под любой процессор Intel 12-14 поколения без ограничений, есть четыре слота под DDR4 — удобно для апгрейда до 64/128 ГБ.
Нет Wi-Fi, но для настольной машины с Ethernet — не критично. Формат microATX, что хорошо ложится в большинство бюджетных корпусов.
Kingston Fury Beast — для бюджетника обычно хватает 16 ГБ, но если разница в цене небольшая (а сейчас 32 ГБ иногда стоят как 16), это отличный апгрейд «на будущее».
MSI SPATIUM M450 — не самый быстрый, но для игр скорость достаточная, а объем — то, что надо.
RTX 4060 8 ГБ — отличный вариант видеокарты среднего класса для геймеров, которые хотят получить актуальную производительность в современных проектах без лишних затрат.
Видеокарта базируется на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и имеет 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной, что обеспечивает хорошую пропускную способность для игр в разрешении 1080p и даже 1440p с нейросетевыми помощниками.
MSI MAG A550BNL 550W— неплохой блок питания с официальной сертификацией 80 PLUS Bronze, обеспечивает стабильную подачу энергии, имеет защиту от перенапряжения и коротких замыканий.
Deepcool CC560 — одна из лучших бюджетных моделей в своем классе: есть и вентиляция, и комплектные вентиляторы, и нормальная внутренняя компоновка.
Платформа AMD
|Игровой ПК «Бюджетный» Бюджетный»
|Цена, грн
|Процессор
|AMD Ryzen 5 5600X
|4868
|Материнская плата
|MSI B550M PRO-VDH WIFI
|4489
|Оперативная память
|32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200
|2743
|Накопитель
|1 ТБ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2
|2259
|Видеокарта
|Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 ГБ
|13732
|Кулер
|BOX
|0
|Блок питания
|MSI MAG A550BNL 550W
|1859
|Корпус
|Deepcool CC560
|2122
|Весь ПК
|32072
|Энергопотребление в играх
|270-280 Вт
AMD Ryzen 5600X — все еще один из лучших вариантов в среднебюджетном сегменте. 6 ядер/12 потоков отождествляют отличную производительность в играх и многозадачности. BOX-кулер в комплекте, хотя не топовый, но вполне достаточный для 5600X.
Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — надежная плата среднего уровня с поддержкой PCIe 4.0 и Wi-Fi — большой плюс.
Остальные комплектующие остаются такими же — менять GPU, оперативку или накопитель не имеет смысла, так как ключевое отличие этих сборок лишь в процессоре и чипсете. Все остальные комплектующие одинаково хорошо справляются со своими задачами в обоих вариантах.
Оптимальный ПК по ≈ 62000 гривен
Для большинства геймеров разрешение 1440p стало идеальным компромиссом между визуальным вау-эффектом и требованиями к железу. Это тот самый sweet spot, где можно наслаждаться современной графикой на высоких пресетах, не влезая в долги ради 4K. Именно в этом сегменте мы и ищем самые умные видеокарты — те, что выжимают максимум из архитектуры среднего класса, не превращая покупку ПК в финансовый триллер.
Платформа Intel
|Игровой ПК «Оптимальный» Оптимальный»
|Цена, грн
|Процессор
|Intel Core i5-14400F
|5694
|Материнская плата
|MSI B760M PROJECT ZERO
|7099
|Оперативная память
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц
|5186
|Накопитель
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|4814
|Видеокарта
|Asus GeForce RTX 5070 Prime OC
|28235
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок питания
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4325
|Корпус
|Gamemax Infinity Plus
|2455
|Весь ПК
|60557
|Энергопотребление в играх
|420-430 Вт
Процессор Intel i5-14400 F перекочевал из предыдущей конфигурации в высшую лигу, при этом оставаясь хороший выбором для игровой сборки среднего класса, которая не боится многозадачности.
be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — этот охладитель хоть и не из топ-сегмента, однако отличается тишиной работы и хорошей эффективностью, что позволяет держать температуру под контролем даже под нагрузкой.
MSI B760M Project Zero — устройство с особым подходом к дизайну: все порты выведены на заднюю панель, что позволяет разгрузить боковые стенки корпуса от кабелей и улучшить внутреннюю циркуляцию воздуха.
Kingston — отличный выбор, особенно если учесть, что DDR5 постепенно становится стандартом для новых сборок. Несмотря на то, что прирост производительности над DDR4 не всегда критичен, это инвестиция в будущее.
Kingston NV3 SNV3S/1000G быстрый и надежный SSD, который не нуждается в представлении.
Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — видеокарта предлагает превосходную производительность в 2K с поддержкой новейших технологий, включая DLSS 4 и аппаратным декодированием современных кодеков. Она способна комфортно тянуть игры с высокими настройками, а также открывает двери для 4K-гейминга с оптимизациями.
Seasonic G12 GC-850 — блок питания с сертификацией 80 PLUS Gold, что гарантирует стабильность, высокую энергоэффективность и долговечность.
Gamemax Infinity Plus — удобное и тихое решение с хорошим запасом пространства и эффективной вентиляцией. Он рассчитан как на воздушное, так и на жидкостное охлаждение, поэтому сможет поддержать как современную систему охлаждения процессора, так и дополнительные вентиляторы или СРО.
Платформа AMD
|Игровой ПК «Оптимальный» Оптимальный»
|Цена, грн
|Процессор
|AMD Ryzen 7 8700F
|7615
|Материнская плата
|MSI B650M GAMING PLUS WIFI
|6699
|Оперативная память
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц
|5186
|Накопитель
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|4814
|Видеокарта
|Asus GeForce RTX 5070 Prime OC
|28235
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок питания
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4325
|Корпус
|MSI MAG FORGE M100R
|2455
|Весь ПК
|62078
|Энергопотребление в играх
|470-480 Вт
Ryzen 7600X — 6-ядерный процессор на архитектуре Zen 4, который заметно быстрее предыдущего поколения. Он работает горячее, но и выдает большую производительность, особенно в играх, где часто обходит конкурентов.
MSI B650M Gaming Plus WIFI — сбалансированная материнская плата формата mATX на чипсете AMD B650, которая предлагает современную поддержку процессоров Ryzen серий 7000-9000, быструю DDR5-память до 7200+ МГц, мощную 13-фазную подсистему питания и развитую систему охлаждения, а также актуальные интерфейсы с USB-C Gen2, 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E.
Прогрессивный ПК по ≈ 104000 гривен
На этом уровне мы уже говорим о 4K — не просто как о высоком разрешении, а как об инструменте для серьезных задач: стриминга, видеомонтажа, работы с графикой и, конечно, игр с максимальной детализацией. Это выбор для тех, кто хочет не только играть, но и работать с визуалом на полную.
При этом стоит быть реалистами: без DLSS и настроек «под себя» некоторые требовательные проекты в нативном 4K могут проседать. Но в этом и суть — собрать систему, которая позволяет войти в мир высокой четкости без астрономических затрат. Это прогрессивный уровень, который балансирует между топовыми возможностями и здравым смыслом.
Платформа Intel
|Игровой ПК «Прогрессивный» Прогрессивный»
|Цена, грн
|Процессор
|Intel Core Ultra 7 265K
|14210
|Материнская плата
|MSI Z890 GAMING PLUS WIFI
|10617
|Оперативная память
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ
|9199
|Накопитель
|SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G
|3640
|Видеокарта
|Palit GeForce RTX 5080 GamingPro
|51799
|Система охлаждения
|MSI MAG CORELIQUID I360
|6430
|Блок питания
|MSI MPG PCIE5 850W
|5520
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4320
|Весь ПК
|105735
|Энергопотребление в играх
|520-530 Вт
Intel Ultra 7 265K — мощный процессор из топовой линейки Intel. Но есть одна важная штука: он довольно горячий и требует качественного охлаждения. Приятным бонусом является то, что его цена упала на 1000 грн по сравнению с майским прайс-листом.
MSI MAG CORELIQUID I360 справляется с тепловыми потоками этого монстра без проблем, при этом не издавая лишнего шума.
MSI Z890 GAMING PLUS WIFI — предлагает достаточно слотов под любые расширения, прочный VRM с качественными компонентами и премиальные материалы корпуса. Плюс — встроенный Wi-Fi и современный набор портов, которые не устареют несколько лет.
Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x32Gb — модули, которые одинаково хорошо справляются и с играми, и с серьезной работой, например, видеомонтажем или 3D-моделированием.
SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G — здесь нам пришлось пойти на определённый компромисс с объёмом, но не с качеством. Он стабильно выдерживает большие нагрузки, не проседает при установке тяжелых игр или монтаже 4K-видео, и вообще ощущается как настоящий NVMe-премиум по цене ниже Samsung.
Palit GeForce RTX5080 16GB — удачная сбалансированная видеокарта, которая предлагает 16 ГБ современной памяти GDDR7 и поддерживает все фишки NVIDIA нового поколения. Комфортный игровой опыт даже в 4K с высокими настройками, не обременяя систему лишним теплом или шумом — возможен.
MSI MPG PCIe 5 850W — с сертификацией ATX 3.0, этот БП полностью готов к нагрузкам от RTX 50-й серии и будущим апгрейдам. Кабели качественные, питание стабильное — будто броня для всей сборки.
Lian Li Lancool 216 — один из самых продуманных вариантов на рынке: поддерживает видеокарты длиной до 392 мм, водянки с радиаторами до 360 мм и блоки питания до 220 мм. Но самое важное — это кабель-менеджмент, который здесь не просто возможен, а действительно приятный и удобный, что редкость даже среди дорогих корпусов.
Платформа AMD
|Игровой ПК «Прогрессивный» Прогрессивный»
|Цена, грн
|Процессор
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|22995
|Материнская плата
|MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
|11860
|Оперативная память
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ
|9199
|Накопитель
|SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G
|6119
|Видеокарта
|Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16 ГБ
|37939
|Система охлаждения
|MSI MAG CORELIQUID I360
|6430
|Блок питания
|MSI MPG PCIE5 850W
|5520
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4320
|Весь ПК
|104462
|Энергопотребление в играх
|520-540 Вт
Ryzen 9800X3D — один из главных претендентов на звание игрового короля среди AM5-процессоров. X3D-тепловой профиль заставляет серьезно подойти к выбору охлаждения — «боксовый кулер» здесь не вариант. Зато как игровое оружие — это бескомпромиссный выбор.
Материнка на чипсете B850 — имеет все, что нужно для современного гейминга и апгрейдов.
Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE — свежая видеокарта от AMD из линейки RDNA 4, которая напрямую конкурирует с RTX 5070 Ti. Предлагает мощную производительность особенно в разрешении 1440p и 4K, и использует FSR 4 для апскейла. Да, DLSS здесь не найти, но зато нет ограничений на память или шину, как это часто бывает у конкурентов. Кастомная версия AORUS ELITE — настоящий танк по габаритам и термодинамике: горячая, но тихая.
Заключение
Взглянув на наши три конфигурации, понимаешь — выбор ПК в 2025 году стал четче и одновременно интереснее. Например, бюджетная сборка с Intel Core i5-14400F и RTX 4060 — это оптимальный вариант для тех, кто хочет комфортно играть в современные хиты в Full HD с небольшим запасом для 1440p на средних настройках. Особенно приятно видеть 32 ГБ ОЗУ, что сегодня — редкость в бюджетном сегменте. Такой ПК — надежный фундамент для старта без лишних переплат.
Если же хочется шагнуть выше, то сборка с тем же Intel i5-14400 F или Ryzen 7 7700X в паре с RTX 5070 Prime OC предлагает ощутимо более высокий уровень производительности. DDR5-память и современная система охлаждения гарантируют стабильность и запас на будущее. RTX 5070 — настоящий помощник для стримеров и начинающих видеомонтажеров, который легко тянет 1440p на ультрах с высокой частотой кадров. Этот вариант — золотая середина между ценой, производительностью и универсальностью.
И, наконец, на вершине — топовые решения с Intel Core Ultra 7 265K или Ryzen 9 7900X в связке с RTX 5080 и 64 ГБ DDR5. Здесь игры в 4K, монтаж видео в 8K и сложная 3D-графика не вызывают никаких компромиссов. Это платформа для тех, кто одновременно работает с ресурсоемкими задачами и хочет получить производительный уровень гейминга без лагов.
Стоит также вспомнить, что рынок ПК не стоит на месте: даже бюджетные системы нынче превосходят по мощности машины нескольколетней давности, а топовые конфигурации — это уже совсем другой уровень. Выбирая между Intel и AMD, DDR4 и DDR5, RTX 4060 и RTX 5080, вы руководствуетесь не только цифрами, а реальными возможностями — комфортом и производительностью.
Итак, если хотите играть в 1080p без лишних проблем — бюджетный ПК с i5-14400F и RTX 4060 станет вашим надежным союзником. Для комфорта в 1440p и творческих задач — оптимальная сборка с Ryzen 7 7700X и RTX 5070 будет отличным выбором. А если мечтаете о почти бескомпромиссном 4K и работе с 8K-видео — система с RTX 5080 не подведет.
Выбор остается за вами, но мы сделали все, чтобы он был осознанным, основательным и с приятным привкусом «вот это настоящий десктоп — для ПК-боярина!».
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