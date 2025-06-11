Статьи Устройства 11.06.2025 в 07:00 comment views icon

ПК месяца (июнь 2025 года)

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Максим Коляда

Автор статей и обзоров

ПК месяца (июнь 2025 года)

Ежемесячно мы собираем актуальные конфигурации персональных компьютеров, чтобы помочь вам выбрать лучшее решение под конкретный бюджет и задачи — от базовых систем для игр в 1080p до настоящих монстров, готовых к 4K с трассировкой лучей. Перед вами три сбалансированные сборки в актуальных ценовых категориях: бюджетная, оптимальная и прогрессивная — с двумя вариантами каждой: на базе процессоров Intel и AMD. Без маркетингового тумана, только проверенные компоненты, адекватное соотношение цены и производительности.

Бюджетный ПК за 32000 гривен

Бюджетный ПК в 2025 году — система, которая вытянет актуальные игры в Full HD с приемлемыми настройками и без технической боли. Из-за роста цен стартовая планка сместилась вверх, и теперь минимальный порог для адекватного гейминга — это около 32 000 гривен. Именно в этой категории сложнее всего удержать баланс между производительностью, «апгрейдопригодностью» и ценой, но в то же время — это самый популярный сегмент среди украинских геймеров, где каждая гривна имеет значение.

Платформа Intel

Игровой ПК «Бюджетный» Бюджетный» Цена, грн
Процессор Intel Core i5-14400F 5694
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 4147
Оперативная память 32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2743
Накопитель 1 ТБ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 2259
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 ГБ 13732
Кулер BOX 0
Блок питания MSI MAG A550BNL 550W 1859
Корпус Deepcool CC560 2122
Весь ПК 32556
Энергопотребление в играх 285-290 Вт


i5-14400 F — 10-ядерный (6P+4E) чип на архитектуре Raptor Lake. По сравнению с 12400F он имеет более высокую базовую частоту, а также дополнительные энергоэффективные ядра, что улучшает многозадачность и производительность в играх, которые хорошо масштабируются по потокам.


Gigabyte B760M DS3H DDR4 — одна из лучших бюджетных плат на чипсете B760 — поддерживает PCIe 4.0 для видеокарты и SSD. Подойдет под любой процессор Intel 12-14 поколения без ограничений, есть четыре слота под DDR4 — удобно для апгрейда до 64/128 ГБ.

Нет Wi-Fi, но для настольной машины с Ethernet — не критично. Формат microATX, что хорошо ложится в большинство бюджетных корпусов.

Kingston Fury Beast — для бюджетника обычно хватает 16 ГБ, но если разница в цене небольшая (а сейчас 32 ГБ иногда стоят как 16), это отличный апгрейд «на будущее».


MSI SPATIUM M450 — не самый быстрый, но для игр скорость достаточная, а объем — то, что надо.


RTX 4060 8 ГБ — отличный вариант видеокарты среднего класса для геймеров, которые хотят получить актуальную производительность в современных проектах без лишних затрат.

Видеокарта базируется на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и имеет 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной, что обеспечивает хорошую пропускную способность для игр в разрешении 1080p и даже 1440p с нейросетевыми помощниками.

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MSI MAG A550BNL 550W— неплохой блок питания с официальной сертификацией 80 PLUS Bronze, обеспечивает стабильную подачу энергии, имеет защиту от перенапряжения и коротких замыканий.

Deepcool CC560 — одна из лучших бюджетных моделей в своем классе: есть и вентиляция, и комплектные вентиляторы, и нормальная внутренняя компоновка.

Платформа AMD

Игровой ПК «Бюджетный» Бюджетный» Цена, грн
Процессор AMD Ryzen 5 5600X 4868
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI 4489
Оперативная память 32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2743
Накопитель 1 ТБ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 2259
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 ГБ 13732
Кулер BOX 0
Блок питания MSI MAG A550BNL 550W 1859
Корпус Deepcool CC560 2122
Весь ПК 32072
Энергопотребление в играх 270-280 Вт


AMD Ryzen 5600X — все еще один из лучших вариантов в среднебюджетном сегменте. 6 ядер/12 потоков отождествляют отличную производительность в играх и многозадачности. BOX-кулер в комплекте, хотя не топовый, но вполне достаточный для 5600X.

Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — надежная плата среднего уровня с поддержкой PCIe 4.0 и Wi-Fi — большой плюс.

Остальные комплектующие остаются такими же — менять GPU, оперативку или накопитель не имеет смысла, так как ключевое отличие этих сборок лишь в процессоре и чипсете. Все остальные комплектующие одинаково хорошо справляются со своими задачами в обоих вариантах.

Оптимальный ПК по ≈ 62000 гривен

Для большинства геймеров разрешение 1440p стало идеальным компромиссом между визуальным вау-эффектом и требованиями к железу. Это тот самый sweet spot, где можно наслаждаться современной графикой на высоких пресетах, не влезая в долги ради 4K. Именно в этом сегменте мы и ищем самые умные видеокарты — те, что выжимают максимум из архитектуры среднего класса, не превращая покупку ПК в финансовый триллер.

Платформа Intel

Игровой ПК «Оптимальный» Оптимальный» Цена, грн
Процессор Intel Core i5-14400F 5694
Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO 7099
Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц 5186
Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4814
Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 28235
Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749
Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4325
Корпус Gamemax Infinity Plus 2455
Весь ПК 60557
Энергопотребление в играх 420-430 Вт

Процессор Intel i5-14400 F перекочевал из предыдущей конфигурации в высшую лигу, при этом оставаясь хороший выбором для игровой сборки среднего класса, которая не боится многозадачности.

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — этот охладитель хоть и не из топ-сегмента, однако отличается тишиной работы и хорошей эффективностью, что позволяет держать температуру под контролем даже под нагрузкой.

MSI B760M Project Zero — устройство с особым подходом к дизайну: все порты выведены на заднюю панель, что позволяет разгрузить боковые стенки корпуса от кабелей и улучшить внутреннюю циркуляцию воздуха.

Kingston — отличный выбор, особенно если учесть, что DDR5 постепенно становится стандартом для новых сборок. Несмотря на то, что прирост производительности над DDR4 не всегда критичен, это инвестиция в будущее.

Kingston NV3 SNV3S/1000G быстрый и надежный SSD, который не нуждается в представлении.

Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — видеокарта предлагает превосходную производительность в 2K с поддержкой новейших технологий, включая DLSS 4 и аппаратным декодированием современных кодеков. Она способна комфортно тянуть игры с высокими настройками, а также открывает двери для 4K-гейминга с оптимизациями.

Seasonic G12 GC-850 — блок питания с сертификацией 80 PLUS Gold, что гарантирует стабильность, высокую энергоэффективность и долговечность.

Gamemax Infinity Plus — удобное и тихое решение с хорошим запасом пространства и эффективной вентиляцией. Он рассчитан как на воздушное, так и на жидкостное охлаждение, поэтому сможет поддержать как современную систему охлаждения процессора, так и дополнительные вентиляторы или СРО.

Платформа AMD

Игровой ПК «Оптимальный» Оптимальный» Цена, грн
Процессор AMD Ryzen 7 8700F 7615
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699
Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 МГц 5186
Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4814
Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 28235
Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749
Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4325
Корпус MSI MAG FORGE M100R 2455
Весь ПК 62078
Энергопотребление в играх 470-480 Вт


Ryzen 7600X — 6-ядерный процессор на архитектуре Zen 4, который заметно быстрее предыдущего поколения. Он работает горячее, но и выдает большую производительность, особенно в играх, где часто обходит конкурентов.

 

MSI B650M Gaming Plus WIFI — сбалансированная материнская плата формата mATX на чипсете AMD B650, которая предлагает современную поддержку процессоров Ryzen серий 7000-9000, быструю DDR5-память до 7200+ МГц, мощную 13-фазную подсистему питания и развитую систему охлаждения, а также актуальные интерфейсы с USB-C Gen2, 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E.

Прогрессивный ПК по ≈ 104000 гривен

На этом уровне мы уже говорим о 4K — не просто как о высоком разрешении, а как об инструменте для серьезных задач: стриминга, видеомонтажа, работы с графикой и, конечно, игр с максимальной детализацией. Это выбор для тех, кто хочет не только играть, но и работать с визуалом на полную.

При этом стоит быть реалистами: без DLSS и настроек «под себя» некоторые требовательные проекты в нативном 4K могут проседать. Но в этом и суть — собрать систему, которая позволяет войти в мир высокой четкости без астрономических затрат. Это прогрессивный уровень, который балансирует между топовыми возможностями и здравым смыслом.

Платформа Intel

Игровой ПК «Прогрессивный» Прогрессивный» Цена, грн
Процессор Intel Core Ultra 7 265K 14210
Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI 10617
Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ 9199
Накопитель SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 3640
Видеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro 51799
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I360 6430
Блок питания MSI MPG PCIE5 850W 5520
Корпус Lian Li Lancool 216 4320
Весь ПК 105735
Энергопотребление в играх 520-530 Вт


Intel Ultra 7 265K — мощный процессор из топовой линейки Intel. Но есть одна важная штука: он довольно горячий и требует качественного охлаждения. Приятным бонусом является то, что его цена упала на 1000 грн по сравнению с майским прайс-листом.

MSI MAG CORELIQUID I360 справляется с тепловыми потоками этого монстра без проблем, при этом не издавая лишнего шума.

 

MSI Z890 GAMING PLUS WIFI — предлагает достаточно слотов под любые расширения, прочный VRM с качественными компонентами и премиальные материалы корпуса. Плюс — встроенный Wi-Fi и современный набор портов, которые не устареют несколько лет.


Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x32Gb — модули, которые одинаково хорошо справляются и с играми, и с серьезной работой, например, видеомонтажем или 3D-моделированием.

SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G — здесь нам пришлось пойти на определённый компромисс с объёмом, но не с качеством. Он стабильно выдерживает большие нагрузки, не проседает при установке тяжелых игр или монтаже 4K-видео, и вообще ощущается как настоящий NVMe-премиум по цене ниже Samsung.


Palit GeForce RTX5080 16GB — удачная сбалансированная видеокарта, которая предлагает 16 ГБ современной памяти GDDR7 и поддерживает все фишки NVIDIA нового поколения. Комфортный игровой опыт даже в 4K с высокими настройками, не обременяя систему лишним теплом или шумом — возможен.


MSI MPG PCIe 5 850W — с сертификацией ATX 3.0, этот БП полностью готов к нагрузкам от RTX 50-й серии и будущим апгрейдам. Кабели качественные, питание стабильное — будто броня для всей сборки.

Lian Li Lancool 216 — один из самых продуманных вариантов на рынке: поддерживает видеокарты длиной до 392 мм, водянки с радиаторами до 360 мм и блоки питания до 220 мм. Но самое важное — это кабель-менеджмент, который здесь не просто возможен, а действительно приятный и удобный, что редкость даже среди дорогих корпусов.

Платформа AMD

Игровой ПК «Прогрессивный» Прогрессивный» Цена, грн
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D 22995
Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 11860
Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ 9199
Накопитель SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 6119
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16 ГБ 37939
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I360 6430
Блок питания MSI MPG PCIE5 850W 5520
Корпус Lian Li Lancool 216 4320
Весь ПК 104462
Энергопотребление в играх 520-540 Вт


Ryzen 9800X3D — один из главных претендентов на звание игрового короля среди AM5-процессоров. X3D-тепловой профиль заставляет серьезно подойти к выбору охлаждения — «боксовый кулер» здесь не вариант. Зато как игровое оружие — это бескомпромиссный выбор.

Материнка на чипсете B850 — имеет все, что нужно для современного гейминга и апгрейдов.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE — свежая видеокарта от AMD из линейки RDNA 4, которая напрямую конкурирует с RTX 5070 Ti. Предлагает мощную производительность особенно в разрешении 1440p и 4K, и использует FSR 4 для апскейла. Да, DLSS здесь не найти, но зато нет ограничений на память или шину, как это часто бывает у конкурентов. Кастомная версия AORUS ELITE — настоящий танк по габаритам и термодинамике: горячая, но тихая.

Заключение

Взглянув на наши три конфигурации, понимаешь — выбор ПК в 2025 году стал четче и одновременно интереснее. Например, бюджетная сборка с Intel Core i5-14400F и RTX 4060 — это оптимальный вариант для тех, кто хочет комфортно играть в современные хиты в Full HD с небольшим запасом для 1440p на средних настройках. Особенно приятно видеть 32 ГБ ОЗУ, что сегодня — редкость в бюджетном сегменте. Такой ПК — надежный фундамент для старта без лишних переплат.

Если же хочется шагнуть выше, то сборка с тем же Intel i5-14400 F или Ryzen 7 7700X в паре с RTX 5070 Prime OC предлагает ощутимо более высокий уровень производительности. DDR5-память и современная система охлаждения гарантируют стабильность и запас на будущее. RTX 5070 — настоящий помощник для стримеров и начинающих видеомонтажеров, который легко тянет 1440p на ультрах с высокой частотой кадров. Этот вариант — золотая середина между ценой, производительностью и универсальностью.

И, наконец, на вершине — топовые решения с Intel Core Ultra 7 265K или Ryzen 9 7900X в связке с RTX 5080 и 64 ГБ DDR5. Здесь игры в 4K, монтаж видео в 8K и сложная 3D-графика не вызывают никаких компромиссов. Это платформа для тех, кто одновременно работает с ресурсоемкими задачами и хочет получить производительный уровень гейминга без лагов.

Стоит также вспомнить, что рынок ПК не стоит на месте: даже бюджетные системы нынче превосходят по мощности машины нескольколетней давности, а топовые конфигурации — это уже совсем другой уровень. Выбирая между Intel и AMD, DDR4 и DDR5, RTX 4060 и RTX 5080, вы руководствуетесь не только цифрами, а реальными возможностями — комфортом и производительностью.

Итак, если хотите играть в 1080p без лишних проблем — бюджетный ПК с i5-14400F и RTX 4060 станет вашим надежным союзником. Для комфорта в 1440p и творческих задач — оптимальная сборка с Ryzen 7 7700X и RTX 5070 будет отличным выбором. А если мечтаете о почти бескомпромиссном 4K и работе с 8K-видео — система с RTX 5080 не подведет.

Выбор остается за вами, но мы сделали все, чтобы он был осознанным, основательным и с приятным привкусом «вот это настоящий десктоп — для ПК-боярина!».

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