Подзаряжаемый гибрид BMW X5 40e: экспресс-знакомство

Лучшие инновации автомобильного мира постепенно приходят в Украину и этот BMW X5 xDrive 40e iPerformance – одно из подтверждений тому: подзаряжаемый гибрид на основе престижного и популярного кроссовера. Что являет собой автомобиль? Как едет? В чем плюсы и минусы? И, наконец, какова цена? Все ответы – в этой статье.

Внешне и на ходу – классический BMW: и это хорошо!

При первом знакомстве BMW X5 40e выглядит, как привычны X5: крупный солидный кроссовер (длина 4,9 м и ширина 1,9 м), классический силуэт с большим капотом, огромные колесные диски. Подзаряжаемый гибрид узнается лишь по одной детали – лючок для зарядки в левом переднем крыле, со стороны водителя. Лючок небольшой, со своей крышкой и подсвечивающимся при зарядке контуром. Данный автомобиль изначально был предназначен для рынка США, а потому здесь установлен зарядный разъем типа J1772 или «Тип 1»; для европейской версии – используется разъем «Тип 2» Mennekes.

Внешность подзаряжаемого гибрида BMW X5 40e идентична обычным версиям модели BMW X5. Главным отличием, указывающим на одну их самых эксклюзивных версий в семействе BMW X5, является лючок для подключения зарядки в левом переднем крыле. Плюс несколько оригинальных логотипов eDrive по кузову.

Салон BMW X5 40e также похож: классический BMW-стиль, передняя панель с крупной вставкой из дерева, развитая центральная консоль, большой тоннель и «подиум» по рычаг АКПП. Спереди удобно (все-таки эргономика BMW!); сзади просторно – ведь в plug-in-гибриде BMW X5 40e аккумулятор установлен в задней части кузова, в подполье багажника. Вместе с тем, аккумулятор относительно небольшой, он лишь немного уменьшил объем багажного отсека: производитель обещает стандартный багажник 500 л (против 650 л для обычных версий) и 1720 л при условии складывания заднего сиденья.

Однако всю суть подзаряжаемого гибрида демонстрирует одна кнопка, расположенная около рычага «автомата» – eDRIVE. Фактически эта кнопка позволяет выбирать один из трех режимов движения. Во-первых, режим AUTO eDRIVE: система автоматически управляет включением/отключением электромотора или ДВС, возможна совместная работа двух моторов, исключительно на электроприводе можно ехать со скоростью до 70 км/ч (заряд АКБ 12-100%) или до 55 км/ч (заряд АКБ менее 12%). Во-вторых, режим MAX eDRIVE: максимальное использование электропривода, скорость до 120 км/ч, почти полное использование емкости аккумулятора, подключение традиционного ДВС только при интенсивном разгоне. Третье – режим SAVE: система поддерживает заданный уровень заряда аккумулятора, возможна принудительная зарядка аккумулятора в дороге во время езды. Плюс предусмотрен стандартный селектор выбора режимов езды (ECO PRO/Comfort/Sport) который влияет на работу двигателя, АКПП, отклики педали акселератора, пр.

Салон BMW X5 40e также максимально похож на обычные версии X5: форма передней панели, руль и приборы, простор сзади. Есть пара-тройка вставок с надписью «eDrive». Багажник предлагает двухстворчатую распашную дверь и большой полезный объем, который не слишком пострадал даже от расположения тягового аккумулятора в подполье.

Салон похож, но не идентичен! Характерная деталь гибрида – кнопка eDRIVE, которая позволяет выбрать один из трех режимов использования общей силовой установки. Выбранный режим отображается на небольшом дисплее панели приборов и на крупном дисплее по центру передней панели. Также есть традиционный переключатель общего стиля езды: ECO PRO/Comfort/Sport. Комбинация выбранного стиля езды и режима eDRIVE дает широкие возможности управления характером автомобиля.

А как в езде? Я был готов к тому, что BMW X5 40e едет на электротяге мягко и тихо. Также запомнился высокий уровень комфорта подвески, при этом отзывчивость и легкость руля: крупный кроссовер BMW X5 ведет себя на дороге как добротный, вышколенный легковой автомобиль. Тормоза эффективные, педаль налита равномерным усилием без ощущения скачков при переходных процессах между электрической рекуперацией и включением обычного тормоза. Кстати, степень рекуперации и подзярядки АКБ меняется в зависимости от разных факторов: если отпустить педаль акселератор – то автомобиль идет накатом с рекуперацией 1/3 от максимума, если нажать на педаль тормоза – то включается максимальная рекуперация.

Но вот к чему не был готов – так это к отличной динамике разгона! Номинально BMW X5 40e обещает суммарную мощность 313 л.с. и разгон 0-100 км/ч за 6,8 с при 210 км/ч «максималки». Однако в реальности этот BMW X5 40e в разгоне, кажется, почти не уступал Volvo XC90 T8 мощностью 408 л.с.: неожиданно быстрый и динамичный автомобиль, вполне на уровне мощных 6-цилиндровых BMW X5. При этом обещанный расход топлива – лишь 3,3 л на 100 км, плюс бонус в виде 30 км езды исключительно на электротяге с «нулевым» расходом топлива.

В чем секрет такой прыти BMW X5 40e? Под капотом 4-цилиндровый 2-литровый бензиновый двигатель плюс электромотор, установленный на стыке ДВС и АКПП: итого 313 л.с. и 450 Нм. Производитель заявляет запас хода на электротяге 30 км, но бортовой компьютер при зарядке (3-4 часа) выдает 24-25 км с учетом реальных условий езды. С расходом сложнее: производитель заявляет 3,3-3,4 л на 100 км, но все сильно зависит от стиля и условий езды. Если непродолжительные (20 км) и небыстрые поездки по городу с постоянной зарядкой АКБ – то можно ездить с расходом топлива «0». Если ездить по трассе – будет расход как у обычного BMW X5. Если говорить об усредненной цифре – то это 6-8 л на 100 км. Основной центральный дисплей позволяет контролировать расход топлива и электроэнергии, настроить силу тока при зарядке, включить функцию кондиционирования салона к определенному времени начала поездки, пр.

Техника BMW X5 40e: инновации плюс традиции

Продолжая разговор о конструкции, перейдем к соответствующему тематическому разделу. Итак, подзаряжаемый гибрид BMW X5 40e построен на основе кроссовера BMW X5 с кузовом F15 и по схеме, которая похожа на уже знакомый BMW 530e: бензиновый 4-цилиндровый 2-литровый двигатель TwinPower Turbo (245 л.с. и 350 Нм), 8-ступенчатый «автомат» ZF, плюс электромотор (113 л.с. и 250 Нм) между ними. Суммарно гибридная силовая установка может выдавать 313 л.с. и 450 Нм: заметно больше, чем в гибриде BMW 530e (252 л.с.), но чуть меньше гибрида BMW 740e (326 л.с.) – вот такая субординация. Плюс сохранен фирменный полный привод xDrive.

Однако что существенно отличает подзаряжаемый гибрид BMW X5 40e, так это расположение тягового аккумулятора емкостью 9,2 кВтч (реально используется чуть меньше для обеспечения долговременной выносливости АКБ). В отличие от гибрида на основе BMW 5-серии, здесь использован традиционной подход: бензобак – под пассажирским сиденьем, тяговый аккумулятор – в багажнике. Подобная схема подобна гибриду Ford Fusion Energi, с той лишь разницей, что в кроссовере BMW X5 40e аккумулятор упакован более «плотно» и продуманно, он имеет плоскую форму и лишь чуть-чуть приподнял днище багажника.

Подзаряжаемый гибрид BMW X5 40e – это бензиновый 2-литровый мотор, 8-ст. «автомат», плюс электромотор между ними (если быть точным, то электромотор встроен в переднюю часть АКПП, в области входного вала). Все компоненты расположены продольно, на выходе АКПП – раздаточная коробка с валом привода передних колес. Тяговый аккумулятор расположен сзади, в днище багажника. Все настройки и работа гибридного привода отображаются на крупном центральном дисплее. В зависимости от выбранного режима и условий езды, гибрид BMW X5 40e может передвигаться с помощью электротяги, ДВС, на двух моторах сразу.

Какова цена вопроса?

А вот это один из важнейших вопросов! Рассмотрим рыночную ситуацию. Новый автомобиль BMW X5 40e оценивается в 1,9 млн. грн или более $73 тыс., но это без учета дорогостоящих опций, которые уже были установлены в представленном автомобиле. Единственный конкурент, кто может предложить подобную цену – Mercedes GLE500e также за 1,9 млн. грн. и также без учета цены опций. С учетом дополнительного оснащения цена этих автомобилей перевалит отметку 2 млн. грн. Но другие конкуренты еще дороже: к примеру, за Volvo XC90 T8 и Porsche Cayenne E-Hybrid изначально просят около 2,5-2,6 млн. грн., пусть они и предлагают более высокую мощность и даже (в случае Volvo) 7-местный салон. Складывается впечатление, что в последних случаях производители погнались за мощностью, скоростью, оснащением, напрочь забыв о цене. В итоге, когда клиент видит прайс «$100 тыс.» – то попросту выбирает версию с мощным бензиновым или дизельным мотором V6, оставляя «про запас» деньги на топливо.

Автомобиль в статье – это версия для США с пробегом 11 тыс. км; цена – $69,5 тысяч. Плюс бонус в виде наличия автомобиля «здесь и сейчас», в хорошей комплектации, где есть много интересного оснащения: кожа Dakota, ксеноновые фары, подсветка поворотов, панорамный двухсекционный люк, проекция данных на лобовое стекло, аудиосистема Harman/Kardon, 4-зонный климат-контроль, камера заднего вида, пр.

В итоге $69,5 тыс. – это много или мало? В целом – конечно, немало. Однако на фоне конкурентов и относительно 6-цилиндровых версий BMW X5, подзаряжаемый гибрид 40e уже не требует огромной переплаты, при это по-прежнему предлагая инновационную технику, которая стоит «на острие технического прогресса» автомобильного мира. Пример, когда сдержанность и баланс побеждают абсолютизм.

Автомобиль предоставлен – ElectroUA