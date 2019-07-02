Powerbeats Pro — обзор беспроводных наушников Beats by Dr.Dre





Действительно беспроводные наушники начали появляться сравнительно недавно. До этого они хоть и подключались к источнику беспроводными средствами, сами наушники все равно соединялись проводом. В последние несколько лет производители успели выпустить по несколько моделей «самостоятельных» наушников, которые уже ничем не связаны и совершенно никак не ограничивают движения пользователя. Компания Beats by Dr.Dre только сейчас включилась в эту игру с новой моделью спортивных внутриканальных Powerbeats Pro. Давайте разбираться, насколько хорошо у нее это получилось.

Комплектация и первые впечатления

Как и другие продукты компании App… Beats by Dr.Dre, Powerbeats Pro продаются в стильной коробке. Внутри наушники спрятаны в крупный транспортировочный кейс, а под ним есть черный кабель Lightning-to-USB-A, четыре комплекта сменных амбушюр разного размера, наклейка с логотипом и документация. Что лично мне нравится в такой подаче, это герметично запакованные амбушюры, которые гарантировано попадут к пользователю чистыми. Кстати, комплект с BeatsX выглядел практически также (только чехол там без функции зарядки).

Пользователям техники Apple подключение наушников совсем не составит труда. Тут все как с AirPods: достаточно открыть кейс возле iPhone и смартфон сам обнаружит наушники и предложит к ним подключиться. После этого все остальные устройства с этим iCloud-аккаунтом (Apple Watch, MacBook, iPad, iPod touch…) будут видеть соединение. Для всех остальных устройств это делается стандартно: подержав несколько секунд нажатой кнопку в кейсе, наушники можно обнаружить в настройках Bluetooth.

Дизайн и удобство использования

Powerbeats Pro не являются первыми в этой линейке. До этого было несколько проводных и условно беспроводных (соединяющихся проводом) версий. Все они предназначались в первую очередь спортсменам для тренировок, ведь наушники сделаны с большими ушными фиксаторами. Для беспроводных наушников, на мой взгляд, это просто идеальный вариант креплений, который лучше всего держится за ухо и с минимальной долей вероятности может выпасть.

Есть тут и существенный недостаток. Как и во всех подобных случаях, такой фиксатор может мешать при использовании наушников одновременно с надетыми очками. Фиксатор наушника и дужка очков могут «толкаться» между собой, тем самым заметно мешать пользователю. Так, как минимум, было у меня, крупная дужка очков удобно не укладывается с фиксатором. Но у коллег такой проблемы не возникало. Как бы там ни было, такой момент стоит учесть и перед покупкой примерить наушники, чтобы убедиться, что они подойдут под особенности вашей физиологии.

Зато наушники хоть и выглядят большими, в использовании такими не являются. Они не мешают на ушах, я не цеплялся за них руками независимо от движений, и с большими капюшонами их носить тоже комфортно. В моем случае они отлично себя показали как во время каких-либо активностей, так и в обычной офисной или домашней деятельности.

Наушники полностью сделаны из пластика. Корпус матовый с глянцевым логотипом Beats на кнопке. Вариантов цветов корпуса четыре: синий, зеленый, «слоновая кость» и классический черный. Но какой бы не был цвет, комплектный кейс все равно останется черным.

Конечно, субъективный момент, но для меня наушники оказались в меру комфортными. Они удобно поместились в ухе, но за полтора-два часа могли начать мешать. При этом не было ни малейшего намека на случайную потерю наушника, фиксировались они замечательно и их практически не нужно поправлять. Это придавало ощущение спокойствия, которое часто пошатывается при использовании внутриканальных наушников без фиксаторов. Единственное, что неудобно, так это моменты, когда их нужно снять и с кем-то, например, поговорить. На той же кассе в магазине, наушники банально мешают в руках. В этом плане соединенные шнуром модели немного выигрывают, ведь могут просто повисеть на шее.

Так как Powerbeats являются спортивными, влаги они не боятся и можно не переживать, что пот как-то их повредит. Попасть под дождь на пробежке тоже не страшно. Но с кейсом стоит быть поосторожнее и не допускать попадание любой влаги на или в него.

Кейс

Комплектный футляр большой. С ним не получится так, как с запросто помещающимся в карман кейсом для упомянутых AirPods. Такой размер «кобуры» объясняется формой наушников, которые не просто нужно защищать в сумке, но и заряжать.

Корпус кейса пластиковый, а шарнир металлический. Внутри две контактные площадки с магнитами, а также кнопка управления подключением и сброса. Промахнуться с контактами, наверное, можно, но у меня не получилось, наушники всегда хорошо «хватались» за свое место и проблем с зарядкой у меня не было.

Снаружи на кейсе есть маленький индикатор состояния и Lightning-разъем для зарядки.

Закрывается футляр плотно и случайно не откроется. Жесткости корпуса будет достаточно, чтобы не переживать о сохранности наушников, но так как корпус пластиковый, повредить его будет не так и сложно. Правда, не думаю, что при обычном использовании с ним случится что-то серьезнее царапин или потертостей.

Функциональность и управление

Наушники оборудованы чипом Apple H1, как в новых AirPods. Качество связи у них не хуже, а задержка звука минимальна и незаметна при просмотре видео. Как уже упоминалось, Powerbeats Pro сразу после сопряжения с iPhone станут доступны и на других Apple-устройствах пользователя, подключенных к одному iCloud-аккаунту. Вроде бы и мелочь, но она очень удобная. Для перехвата наушников достаточно выбрать их в списке доступных устройств воспроизведения на другом устройстве. Я так частенько делаю между ноутбуком и смартфоном, а переключение сопровождается звуковым сигналом в наушниках и происходит очень быстро.

На каждом наушнике есть по датчику приближения. Они отвечают за функцию автоматической остановки воспроизведения, когда пользователь снимает наушники, или наоборот — запускают воспроизведение, когда пользователь их надевает. При этом время реакции у них минимальное, и если в офисе кто-то к вам обратится, пока вы будете снимать хотя бы один из наушников, сработает пауза.

Но также можно остановить музыку привычным способом — под логотипами Beats находятся физические кнопки, которые по стандартной схеме могут управлять воспроизведением: одно короткое нажатие — старт/стоп, два — следующий трек, три — предыдущий; короткое нажатие и зажатие проматывает вперед, два коротких и зажатие — перематывает назад; одно длинное нажатие вызывает голосового ассистента; при звонке нажатие на кнопку поднимает трубку, а зажатие — сбрасывает звонок. В зависимости от выбранных настроек, наушники могут всегда ждать команду Hey, Siri, либо вызвать голосового ассистента можно длинным нажатием на кнопку. При этом кнопки мягкие и не будут кликать прямо в ухо пользователю. Щелчок хоть и слышно, неприятных ощущений от него нет.

Еще на каждом наушнике есть скромные «качельки» регулировки громкости. Они выглядят маленькими, но на практике оказались весьма удобными. Не знаю, насколько комфортно будет пользователям с большими пальцами, но мне было удобно регулировать громкость с помощью этих кнопок.

По большей части наушники весьма привычны в управление. И благодаря реализации автоматической остановки воспроизведения можно не делать лишние действие, когда снимаешь наушники. Если нужно, наушники умеют работать по одному (второй достаточно оставить в кейсе, чтобы он перестал играть). Физическое управление стандартное и простое в освоении. Оно очень пригодится на тренировках, когда нужно, например, сделать громче/тише и переключить трек, а тянуться за телефоном или попросить Siri неудобно.

Звук

Дизайн и функциональность не подвели, а звук приятно удивил. Но начнем с не самого хорошего — звукоизоляции. Внешний шум может просачиваться в музыку и звуки оживленной улицы могут подмешиваться в музыку. Предположу, что это продуманный момент, чтобы спортсмен мог услышать, например, сигнал автомобиля на пробежке. Наружу звук тоже заметно выходит. Коллега за соседним столом явно сможет угадать мелодию, если в офисе нет бурной дискуссии или громкого вентилятора, а пользователь слушает музыку на близком к максимальному значению.

Для фанатов высокой громкости тут подготовили хороший запас мощности. Это немного компенсирует похрамывающую звукоизоляцию. Но максимальную громкость не стоит оставлять на длительный период времени, это явно может навредить.

Что касается качества воспроизведения, то Powerbeats Pro уже не самые типичные для бренда. Тут нет такой сильной доминации низких частот. Звук более сбалансирован в сравнении с тем, что раньше демонстрировали наушники с таким логотипом. Нет и сильных искажений или прочих артефактов, которые могли бы заметно влиять на музыку. Добавить к этому отличный прием сигнала и жаловаться на стоимость наушников уже совсем не хочется.

С разными музыкальными жанрами эта модель тоже находит общий язык без дополнительных усилий. Конечно, басовитые стили будут более предпочтительными для любых Beats, но этой модели не составит труда хорошо отыграть что-то тяжеленькое или классику. Одинаково понравилось слушать как рок (Muse, Royal Blood), так и саундтреки фильмов про Джеймса Бонда (Sam Smith, Adele — которые кроме красивого вокала, здорово сопровождаются оркестром). Больше всего, на мой вкус, наушникам подходит что-то из атмосферной электронной музыки, желательно с выразительными деталями, которые тут никуда не теряются (Flume, Culprate, deadmau5, The Chemical Brothers, Noisia, Kimyan Law). Но и все остальное они играли не хуже, я так и не нашел у себя в медиатеке трек, звучание которого хоть как-то не устраивало бы.

Естественно, сравнивать их с, например, арматурными наушниками смысла нет, но из беспроводных вариантов Powerbeats Pro явно одни из лучших. Их смело можно использовать не исключительно для тренировок, но и во всех остальных случаях жизни, где провод будет мешать.

Дополнительно в каждом наушнике есть по микрофону для общения с голосовыми ассистентами и ответа на звонки. Siri всегда корректно понимала команды. А вот отвечать на звонки лучше со смартфона. Да, во время занятий спортом быстро ответить на входящий вызов можно, но появляющиеся помехи и искажения голоса явно указывают на то, что как гарнитура эти наушники не совсем хороши. Справедливости ради отмечу, что это типичная ситуация для наушников такого типа.

Автономность

Если верить брошюре, аккумуляторы должны обеспечить 9 часов беспрерывного воспроизведения музыки. И тут производитель не соврал, Powerbeats Pro действительно могут играть на максимальной громкости более 9 часов. Если быть точным, то во время контрольного замера правый наушник разрядился за 9,5 часов, а левый (по каким-то причинам) протянул на 40 минут больше. Для такого рода наушников это очень приличный показатель.

С учетом того, что хранятся они в кейсе, который их и заряжает, разрядить наушники будет сложноватой задачей. Каждый раз, когда они в него возвращаются, чехол сразу начинает процесс зарядки. Таким образом наушники практически всегда готовы долго играть, главное периодически заряжать сам чехол.

Максимального запаса батареи чехла хватило на две полные зарядки наушников. Таким образом, если все заряжено, то без розетки можно обходиться более 27 часов (цифра может варьироваться в обе стороны в зависимости от ситуации, а компанией заявлено время до 24 часов). При этом полная зарядка наушников от чехла занимает 1 час 15 минут, а сам кейс от обычного ЗУ для iPhone зарядится чуть меньше, чем за два часа. Если в неподходящий момент наушники разрядятся, за 5 минут в чехле они наберутся энергии на полтора часа воспроизведения.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Отличный звук; приятный внешний вид, качество сборки; уровень комфорта; полное отсутсвие проводов; набор дополнительных возможностей; автономность Минусы: Крупный кейс Вывод: С выходом Powerbeats Pro компания отошла от обилия баса и сделала наушники с более сбалансированным звуком. При этом насыщенности и объема им хватает, чтобы скрасить не только тренировку, но и любые другие занятия. Как гаджет они совершенно предсказуемо себя ведут и с набором дополнительных возможностей не возникло ни одной проблемы. Да и с качеством приема сигнала все отлично. Ко всему, с учетом полного отсутствия проводов и не такого уж большого корпуса, имеющихся батарей хватает на очень долгий период времени. Powerbeats Pro пока что лучшие во всех отношениях наушники такого типа, которые мне попадались Технические характеристики Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Black

9 990 − 10 999 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения беспроводной ( Bluetooth до 10м) Тип конструкции Вакуумные ("затычки") Тип крепления внутриканальное/заушины Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Цвет черный Водостойкий корпус + Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-200010 Спецификация Bluetooth A2DP, AVRCP Элемент питания аккумулятор/ 9 часов наушники+24 часа кейс Пульт ДУ +( 3 кнопки) Регулятор громкости + Конструкция микрофона в каждом наушнике Другое кейс-зарядка, амбушюры, кабель зарядки Lightning to USB-A, инструкция Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно быстрая зарядка: за 5 минут 1.5 часа прослушивания

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставленные на обзор Powerbeats Pro