Razer Opus — обзор беспроводных наушников с ANC





С моделью Opus, компания Razer выходит на новую для себя территорию гаджетов не только для геймеров, но и для другой аудитории, которая ценит удобство, комфорт и спокойнее относится к яркому дизайну. У Razer Opus очень непростая задача — конкурировать с Sony и Bose, продукция которых уже давно и прочно закрепилась в сегменте беспроводных наушников с шумоподавление. Посмотрим насколько у Opus получится бороться с непростыми конкурентами.

Комплектация

В комплект поставки Razer Opus входит жесткий чехол для транспортировки, кабель USB Type-C для зарядки, кабель mini-jack для проводного подключения и сплиттер для подключения к двум разъемам mini-jack, которые часто используются в самолетах. Чехол получился качественным и приятным в использовании, с ним за наушники можно не переживать в сумке или рюкзаке.

Дизайн Razer Opus

Не буду скрывать, но Razer Opus не выглядит как что-то новое и оригинальное. Дизайн во многом схож с Sony WH-1000MX3. Возможно здесь еще играет роль определенное искажение, ведь от Razer я привык видеть в основном что-то яркое, с собственным почерком, или хотя бы с кислотно-зеленой вставкой. Но нет, кроме серебристого логотипа на скобе и надписи THX принадлежность к строго игровому бренду ничего больше не выдает. Этим Razer подчеркивает направленность для аудиторию, которой нужна более сдержанная по дизайну периферия. И с этой задачей наушники точно справляются.

Строгий дизайн, без кричащих элементов, практичный матовый пластик — все это делает Razer Opus максимально нейтральными по дизайну и подходящими под любой случай или одежду. Глянцевых деталей минимум — только вставки в скобе, но отпечатки на них почти незаметные. Конструкция качественная, за две недели почти ежедневного использования люфта или скрипа замечено не было.

Эргономичность Razer Opus

По уровню удобства при ношении, Razer Opus заслуживают только высокой оценки. При своих размерах, наушники получились относительно легкими с весом в 265 грамм. При нескольких часах ношения они не обременяют голову и не сдавливают ее.

Все органы управления и разъемы сосредоточены на правой чаше. В зоне действия большого пальца правой руки расположены клавиша питания, которая также выполняет роль переключателя режимов шумоподавления. Отдельно от нее расположилась группа регулировки громкости и воспроизведения. Все клавиши выполнены в удобной форме и хорошо ощутимы вслепую.

Звучание, система шумоподавления и настройка

Начну с общего качества звучания. Оно очень хорошее, детальное, низкие частоты выраженные, но не чрезмерно. Качество звука очень схоже с таковым у одного из главных конкурентов, которого я упомянул выше. Разница в другом — возможностях настройки и поддерживаемых кодеках. Razer Opus работает с AAC и SBC, поддержки LDAC и Apt-X, к сожалению, нет. Ибо есть подозрение, что от их присутствия наушники только выиграли. Но даже без прогрессивных технологий ситуация со звуком точно весьма неплохая.

Дополнительно качество звука можно настроить в приложении для смартфона, которое было выпущено именно для этих наушников. В них вы можете включить режим усиления баса, THX-пресет и другие. С включенным THX наушники звучат чуточку детализирование, а басы — чуточку жестче. Но не во всех композициях. Также в приложении можно настроить тайм-аут выключения и включить функцию автоматической паузы при снятии наушников с головы. Последнее реализовано благодаря датчикам приближения в чашах.

Функция активного шумоподавления реализована достаточно просто. У нее есть два режима работы — “вкл” и “выкл”. Настройки силы шумоподавления нет. Во включенном режиме вы получаете практически полную тишину вокруг себя, даже рядом с оживленной дорогой, как например Проспект Победы в Киеве. С этим Razer Opus справляются на отлично. Есть также режим усиления звуков окружающей среды — он позволяет поговорить с кем-то не снимая наушников или быть внимательным на оживленных улицах. Эти режимы быстро переключаются выделенной кнопкой.

Так как Razer Opus поддерживают режим проводного подключения, то будучи подключенным к источнику звука по mini-jack вы по-прежнему можете пользоваться функцией шумоподавления.

Время автономной работы заявлено на уровне 30 часов с включенным шумоподавлением, что примерно соответствует действительности. Полная зарядка наушников по USB Type-C составляет примерно 2 часа.

Микрофон

Всенаправленный микрофон Razer Opus не демонстрирует какого-то выдающегося качества. Оно неплохое, но не более.