Red Hot Vengeance: красная-красная кровь





Одна из самых серьезных проблем Steam – практически неконтролируемый поток игр, вываливающихся на пользователя. Каждый будний день на сервисе выходит уже более 100 (!!!) игр, качество которых под большим вопросом. Неудивительно, что среди них легко пропустить действительно интересные проекты, тем более, если выглядят они несколько… непрезентабельно, как, например, бесплатный top-down шутер Red Hot Vengeance от студии Bros Before Giraffes.

Red Hot Vengeance Жанр action, top-down шутер

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик Bros Before Giraffes

Издатель Bros Before Giraffes

Сайт Steam

И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными

Иез. 25:17

Red Hot Vengeance – это Hotline Miami 2: Wrong Number, GARAGE: Bad Trip и Heat Signature на минималках. С другой стороны, у этой игры есть несколько существенных преимуществ над названными выше top-down шутерами – она абсолютно бесплатна и включает в себя редактор уровней.

Сюжет Red Hot Vengeance незамысловат. Наниматель подставляет киллера-фрилансера, который вынужден нарушить свое единственное правило – не убивать женщин и детей. Естественно, теперь киллер хочет максимально кроваво убить человека, который подставил его, всё его окружение и вообще всех, кто причастен к смерти одной маленькой девочки. И пусть дьявол поможет тем, кто случайно встанет на пути ангела мщения.

Собственно, и геймплей Red Hot Vengeance так же незамысловат, как сюжет. Ваша основная цель — дойти до конца уровня и не умереть. Тактические задачи меняются от миссии к миссии, иногда вам нужно уничтожить всех противников на уровне, иногда — убить конкретную цель (но лучше все равно зачистить уровень под ноль), иногда — уничтожить какие-то объекты. Некоторые миссии состоят из нескольких связанных уровней и т.д.

AI противников здесь… ну вы поняли. Враги набегают и их легко подкарауливать за углом или за дверью, впрочем, они достаточно точно стреляют и с пары выстрелов могут «положить» вашего героя, так что порой стоит подходить к заданию тактически, искать обходной путь (не везде он есть), снимать противников из пистолетов с глушителями и т.д.

Тем более что в игре есть пара интересных фишек, позволяющих разнообразить прохождение. Например, стрельба с двух рук, в которой правая и левая кнопки мыши отвечают за разное оружие. Кроме того, некоторые стены и двери в этой игре простреливаются, так что зачистку заполненной врагами комнаты стоит начинать с пары выстрелов через дверь, лучше из помпового ружья.

Ближе к концу короткой (ее можно пройти меньше, чем за час) кампании среди противников появляются облаченные в бронежилеты полицейские с автоматами, время от времени прибывает подкрепление и т.д. Впрочем, это еще цветочки, в режиме New Game+ вы умираете буквально от пары пуль, аптечек меньше, а противников больше.

Кроме сюжетной кампании из 10 миссий и режима New Game+, в Red Hot Vengeance есть чем еще заняться. Во-первых, здесь имеются 30 весьма сложных испытаний, в которых вам нужно будет уничтожать противников из заданного оружия, в том числе ближнего боя, выживать определённое время в доме, который атакуют волны хорошо вооруженных противников, и т.д. В качестве бонуса в соответствующем разделе меню можно найти уровни, не вошедшие в финальную версию игры, первые прототипы, альтернативные версии и т.д.

Ну и во-вторых, и это прямо вишенка на торте, в Red Hot Vengeance есть встроенный редактор уровней, а значит, и достаточно неплохие миссии, созданные игроками. Кто-то воссоздает уровни из классического Wolfenstein 3D, кто-то делает миссию No Russian из Call of Duty: Modern Warfare 2, кто-то просто строит интересные с тактической точки уровни.

По представленным в рецензии скриншотам вы можете представить, как выглядит Red Hot Vengeance. Монохромная картинка оживляется только пятнами крови и подсвеченными интерактивными объектами, чем-то это напоминает ту же SUPERHOT. Несмотря на минимализм, уровни получились даже по-своему стильными. А вот сюжетные заставки, напоминающие рисунки школьника, понравятся далеко не всем.

Red Hot Vengeance — действительно очень неплохая игра. Думаю, что при символической цене в $1-2 она бы окупила свою разработку, а то и принесла бы создателем хоть небольшие, но дивиденды. Тем не менее, Bros Before Giraffes, а это всего три человека, решили сделать свою игру бесплатной, что, несомненно, добавляет ей баллов. Одним словом, настоятельно рекомендую попробовать Red Hot Vengeance. Я же с интересом буду ждать следующую работу Bros Before Giraffes, возможно, улучшенную и дополненную Red Hot Vengeance 2.