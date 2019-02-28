Невероятная прочность Redmi Note 7 оказалась выдумкой. Смартфон провалил тест на изгиб у JerryRigEverything

Все мы хорошо помним те короткие видеоролики из Китая, на которых ставшему бестселлером смартфону Redmi Note 7 устраивали различные краш-тесты. Им кололи орехи, по нему топтались, использовали вместо разделочной доски и даже скейтборда. Однако вчера на YouTube-канале JerryRigEverything вышло видео с испытаниями Redmi Note 7, где смартфон оказался не таким уж и прочным.

Начнём с положительного – аппарат достаточно трудно поцарапать, благодаря защитному стеклу Gorilla Glass 5, которым прикрыт смартфон с двух сторон. Сканер отпечатков пальцев, расположенный на тыльной стороне корпуса, также устойчив к царапинам, а вот боковые грани из пластика – пожалуй, самое слабое его место. В лотке для SIM-карт имеется резиновый уплотнитель, который препятствует попаданию воды внутрь, правда у Зака Нильсона он почему-то выпал после извлечения лотка. Тест зажигалкой показал вполне обычный как для смартфона с IPS-дисплеем результат – пиксели быстро восстанавливались после нагревания.

Финальным аккордом мучений Redmi Note 7 стал тест на изгиб. С первой попытки смартфон слегка погнулся, со второй – треснул, а с третьей – и вовсе сломался.

Как показало вскрытие, это существенный недостаток пластиковой рамки, которая не имеет никакой поддержки в области кнопки питания и лотка для SIM-карт. Разумеется, в реальной жизни вы вряд ли будете так издеваться над смартфоном, тем не менее, с Redmi Note 7 придётся быть предельно аккуратным.

Источник: JerryRigEverything