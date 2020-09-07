Обзор игрового ноутбука с двумя экранами ASUS ROG Zephyrus Duo 15





У компании ASUS есть большой интерес к установке в свои ноутбуки дополнительных экранов. Производитель встраивает их как в трекпады, так и делает отдельные панели на топкейсе. Впрочем, раньше это касалось только линеек VivoBook и ZenBook, но в этот раз данная инновация дошла и до игровой серии Republic of Gamers, второй экран получила модель ROG Zephyrus Duo 15. А заодно дополнительный дисплей доработали, в нем появился специальный подъемный механизм, которого так не хватало в Zenbook Duo и Duo Pro. В этом материале мы посмотрим, как это все повлияло на игровой лептоп и на работу с двумя экранами в целом.

Комплектация ROG Zephyrus Duo

В нашу редакцию ноутбук попал в большой коробке, в которой, казалось бы, есть еще несколько компьютеров и запас энергетиков на месяц. Но большую ее часть занял крупный фирменный рюкзак. С ним, естественно, есть сам Zephyrus Duo, блок питания, инструкция и резиновая подставка для кистей в цвет топкейса.

Для игр еще понадобятся гарнитура, мышь и коврик. Все это можно использовать как от других производителей, так и купить фирменные. Ко всему, у ASUS ROG еще есть несколько стилизованных аксессуаров, от футболок и кресел, до микрофонов и накопителей с подсветкой.

Дизайн и удобство использования

Обычно ноутбуки из линейки ROG Zephyrus у меня ассоциировались с относительно легкими игровыми компьютерами. И правда, одной из отличительных особенностей этого модельного ряда является портативность. Но с ROG Zephyrus Duo такого ощущения нет. Во-первых, он весит 2,4 кг, к которым нужно прибавить приличный вес блока питания. Во-вторых, лептоп хоть и не очень большой фактически (360×268×20 мм), визуально выглядит крупным как раз из-за второго экрана и приставленной подставки для запястья.

Сразу пара слов о подставке, раз уж о ней пошла речь: я скептически к ней относился, но на пару дней решил ее оставить, дабы посмотреть, как руки к ней привыкнут. Через какое-то время, убрав ее, кистям стало пустовато во время набора текста. Поэтому ей стоит дать шанс, ведь несмотря на то, что она никак не фиксируется у ноутбука, во время оживленной работы с клавиатурой с таким аксессуаром все же должно быть удобнее.

Вернемся к ноутбуку. Так как это очень дорогой компьютер, производителю нужно было постараться оставить от него только хорошие впечатления. Поэтому пластик под руками почти не появляется. Большая часть ROG Zephyrus Duo сделана из магниевого сплава. Какие-то элементы корпуса темно-серые, какие-то черные — приятное сочетание цветов, на мой взгляд, но также было бы эффектно иметь белую версию, как, например, Zephyrus G14.

В использовании, как и с прошлыми подобными моделями, особенности остались такие же: из-за смещенной клавиатуры экран оказывается немного дальше обычной позиции, с чем придется слегка освоиться, как и привыкнуть к позиции трекпада. Но у ROG Zephyrus Duo есть еще один момент, который критически важен — придется следить, чтобы под второй дисплей ничего не попадало, ведь закрыв ноутбук с каким-то предметом там, можно повредить и сам механизм, и дисплей. Подобная история нам знакома по предыдущим флагманским моделям Zephyrus S, где открывался низ топкейса и за ним тоже стоило приглядывать, чтобы во внутрь не попал кабель или что-то другое.

И в отличии от других моделей Zephyrus, у сегодняшнего обозреваемого ноутбука порты есть не только по бокам. Так, сзади есть HDMI (2.0b), USB-A (3.2, Gen 2) и Ethernet. Но стороны не оставили без внимания: слева размещены порт питания, отдельный 3,5 мм Jack для микрофона и такой же комбинированный порт для гарнитуры, а справа два USB-A (3.2, Gen 1) и USB-C (3.2, Gen 2). Так как лептоп позиционируется в том числе и как устройство для «создателей контента», было бы хорошо найти где-то и слот для карт памяти, но для геймеров тут есть все необходимое.

Еще во внешнем виде теперь спокойнее сделана верхняя крышка, где уже не подсвечивается логотип и практически полностью ровная матовая поверхность. А снизу неплохо оформлены прорези для потоков воздуха и очень ухватистые прорезиненные ножки, которые замечательно держатся за стол, предотвращая даже небольшое скольжение во время работы.

Кроме определенной громоздкости конструкции, не очень понравились потоки горячего воздуха, которые есть с обоих боков (еще и сзади) и будут подогревать мышь, рядом лежащий смартфон, стакан с водой и все остальное вблизи от себя, когда на ноутбуке будет происходить требующая производительности работа или, естественно, игры. А вот брать его с собой на диван не очень хотелось, все же он и тяжеловат, и довольно теплый для подобных сценариев использования. Хотя перемещаться с ним не так тяжело, как может показаться, но и с ультрабуками тут сравнивать нечего.

Дисплеи ROG Zephyrus Duo 15

Если у Zenbook Pro Duo оба экрана сенсорные, то у игровой версии такого ноутбука основной дисплей обычный, а дополнительный (ScreenPad Plus) все еще сенсорный (поддерживает как касание пальцами, так и фирменный стилус). Диагонали у них соответствуют первым подобным образцам Zenbook: основной — 15 дюймов, дополнительный — 14 дюймов (ширина у него соответствует основному, а высота в два раза меньше). С разрешением тоже есть свои нюансы: тогда как у ScreenPad Plus всегда 4K-разрешение (3840×1100 пикселей), для основного есть две опции — 1920×1080 и 3840×2160 точек (первый позиционируют вариантом для геймеров, второй — для упомянутых создателей контента).

К нам приехал вариант с основным Full HD-экраном. Для такой диагонали и игрового лептопа это все еще отличное решение, которое поможет не расходовать возможности мобильной видеокарты на прорисовку лишних пикселей, но при этом и четкости изображения вполне достаточно для любых задач. Дополнительными бонусами у такой матрицы являются скорость реакции на уровне 3 мс, а также высокая частота обновления картинки — 300 Гц. Частота обновления второго экрана обычная — 60 Гц.

Все возможные варианты матриц для ROG Zephyrus Duo — IPS. Согласно замерам нашего колориметра, у подопытной модели на обоих экранах отличные цветовые охваты и все неплохо с температурой. Единственное, что отклоняется от нормы, это гамма на ScreenPad, что во время использования никак не бросается в глаза. Оба экрана показывают хорошую картинку и, на мой взгляд, не нуждаются в каких-либо корректировках. Но в фирменном приложении ARMOURY CRATE все еще есть несколько профилей для основного экрана, где также можно «подкрутить» цветовую температуру под личные предпочтения.

Замеры основного дисплея:

Замеры ScreenPad Plus:

С яркостью все оказалось немного спорно. У основного экрана максимальный уровень подсветки равен 220 кд/м². Этого достаточно для работы в помещении, но при ярком свете из окна подсветку придется поднимать к предельным значениям. Благо, покрытие матрицы матовое и бликов практически нет. Минимальный уровень яркости составил 11,7 кд/м². У ScreenPad Plus цифры повыше — от 12 до 311 кд/м². Он тоже матовый, поэтому бликов от освещения не так много, но в некоторых условиях, когда в потолке много ламп по всему периметру (в моем случае так на кухне), это может немного мешать изображению.

Два экрана в работе

Глобальных изменений в подходе или принципе работы второго экрана у ROG Zephyrus Duo нет (подобные темы мы обсуждали в материалах о ZenBook Pro Duo, например). ScreenPad Plus тут все еще нужен как второй дисплей для дополнительной информации и/или увеличения рабочего пространства. Так как ноутбук игровой, в первую очередь приходит в голову то, что на второй экран можно вывести Discord, телеметрию, какую-то вспомогательную информацию по сюжету игры, уже существуют приложения и плагины, которые могут выводить дополнительную информацию из самой игры на второй экран (Overwolf, например) и прочее, что может понадобиться в конкретной ситуации.

В остальное время на втором экране ROG Zephyrus Duo можно разместить мессенджер, почту, календарь, запустить какой-то фильм или видео, оставить музыкальный плеер и все остальное, что хочется держать перед глазами, но на основном экране оно мешает. Также второй экран сильно поможет при, скажем, обработке видео или работе с графикой. Конечно, ScreenPad Plus полноценно не заменит второй монитор, но в случае, когда необходима мобильность и еще один дисплей, сильно выбирать не приходится и такое решение может значительно облегчить работу.

Управляется дисплей все еще с помощью фирменного ПО Screen Expert. Приложение позволит настроить и запомнить размещение приложений на втором экране, быстро перемещать окна между дисплеями, переключаться между открытыми окнами и может отключать клавиатуру. Также тут остались функции рукописного ввода текста, виртуального блока NUM, быстрого доступа к шорткатам (да, иронично звучит, но функция есть), управлением подсветки второго дисплея и основные настройки.

Если с принципом взаимодействия ничего не поменялось, то есть небольшие изменения в работе. Благодаря подъемному механизму, угол наклона дисплея теперь немного более комфортный. Теперь мне не приходилось «зависать» над вторым дисплеем, чтобы лучше видеть, что там происходит, но и полноценно откинуться в кресле тоже было не очень удобно. В любом случае, стало действительно комфортнее, чем было до этого у моделей линейки Zenbook.

Жаль, регулировать наклон нельзя, позиция второго экрана фиксируется при открытии крышки основного дисплея и никак не меняется. Глобально, если бы механизм позволял, дисплей можно было бы поднять и выше. Но насколько я понимаю, он складывается автоматически не совсем случайно, а предотвращая нечаянные «травматичные» закрытия. И еще было бы удобно, если бы экраны могли синхронизировать уровень подсветки и могли регулировать ее автоматически (в премиальных моделях такой функции очень не хватает).

Что производителю еще стоило бы доработать, так это саму систему работы двух мониторов. Например, при открытой во весь экран игре, касание к чему-то на втором экране (переключении песни, скажем) переведет фокус от игры, которая может еще и свернется. Оконный режим (Borderless window) до конца не решит ситуацию, ведь в некоторых случаях из-за него блокируются отдельные настройки, что тоже может создавать свои неудобства. В общем, «альт-табаться» во время игр все равно придется.

В остальных моментах, когда речь идет о мультизадачности во время работы, придраться можно только к небольшому размеру текста на втором экране, что может стать проблемой для некоторых пользователей. Еще и можно найти приложения, окна которых просто не помещаются на втором экране полностью (у меня так было только со Spotify, который ни вручную, ни автоматически нельзя было подстроить под высоту второго монитора). Но эти проблемы нивелируются дополнительными возможностями, которых просто нет у других ноутбуков.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

С клавиатурой история очень хорошо знакома. По ощущениям, это довольно привычные для линейки Zephyrus переключатели. Нажатия по прежнему сравнительно тихие, в меру жесткие, а расположение клавиш отличное. Разве что блок навигационных кнопок маловат. Но все остальное получилось хорошо и лично мне клавиатура очень нравится и полностью устраивает как для игр, так и для набора текста. О любителях RGB-подсветки в этой модели не забыли.

И с таким трекпадом мы тоже уже не раз встречались. Он, как видно, узковат, и к его позиции нужно немного привыкнуть, но со своими задачами он тоже справляется. Уверен, большинство покупателей таких ноутбуков будут пользоваться мышкой, но для работы в «полевых условиях», например, кафе, внешний манипулятор не понадобится. Да и этот трекпад тоже можно переключить в режим NUM-блока, если такой необходим (физические кнопки он не заменит, но все же лучше, чем ничего).

Пусть у ROG Zephyrus Duo и нет логотипа Harman/Kardon, который встречается на других ноутбуках производителя, звучание динамиков у него достойное. Им хватает громкости, чтобы конкурировать с системой охлаждения под нагрузкой, и у них достаточно хорошее качество воспроизведения, чтобы пользователь мог послушать музыку. Но для геймеров все еще есть как разъем для наушников, так и отдельно для микрофона.

Веб-камеры в актуальных моделях Zephyrus встречаются не часто, и в ROG Zephyrus Duo ее тоже нет. В нынешних условиях она не помешает для рабочих переговоров, поэтому придется искать внешнее решение (смартфон, отдельную камеру или что-то еще). Микрофоны остались на месте (под экраном), но они слишком чувствительны и либо потребуют тонкой настройки, либо лучше будет воспользоваться гарнитурой, что для игроков явно не будет проблемой.

Конечно, в устройстве с таким ценником хотелось бы видеть какой-то из вариантов быстрой аутентификации. Не важно, будь то ИК-датчики для распознавания лица или сканер отпечатков пальцев. Почему-то игровые ноутбуки такими вещами не часто снабжают и топовый Zephyrus, увы, тоже их пока не дождался.

Производительность и ПО

Зато не обошлось и без нескольких опций «внутренностей» ROG Zephyrus Duo. Из процессоров есть варианты Intel Core i7-10875H и i9-10980HK, где с первой опцией можно выбрать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, а со старшей есть только комплектации с RTX 2080 SUPER (обе видеокарты с приставкой Max-Q Design и у обеих по 8 ГБ GDDR6). Оперативной памяти можно укомплектовать до 48 Гб DDR4 3200 МГц, а также есть два слота для NVMe-накопителей, куда производитель может установить от 512 ГБ до двух тебарайтных «планок» в режиме RAID 0. Связь с «внешним миром» можно поддерживать как по проводу, так и с помощью Wi-Fi 6, а для беспроводных устройств есть Bluetooth 5.0.

Результаты тестов ROG Zephyrus Duo порадовали. У нашей модели комплектация с Intel Core i7-10875H и NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, что в комбинации с Full HD-дисплеем теоретически должно устраивать геймеров. Согласно цифрам, тут производительности явно должно хватать не только на игры, но и на серьезные задачи обработки графики, видео и прочего. Собственно, для подобных случаев и предусматривается вариант с 4K-матрицей.

Хотя с играми получилась не такая однозначная история. Несмотря на то, что показатели FPS довольно неплохие как для портативного компьютера, на менее мощных видеокартах бывали цифры побольше. Нет, на игровом процессе это не сильно сказывается, но даже в Counter Strike: Global Offensive число кадров в ROG Zephyrus Duo могло падать ниже 80, что для такой комплектации явно маловато.

CS:GO (High) — 140

PlayersUnknown Battlegrounds (Ultra) — 82

Dota 2 (High) — 90

GTA V (Very High) — 95

Shadow of the Tomb Rider (Highest) — 69

FarCry 5 (Ultra) — 83

— 83 Dirt Rally (Ultra) — 100

При этом греется корпус довольно ощутимо. При обычных «офисных» задачах и в режиме Silent (при котором охлаждение вовсе может отключаться), топкейс остается преимущественно прохладным, а температура процессора колеблется в пределах 45-55°С. Но стоит запустить игру и режим Turbo, как и вентиляторы начинают шуметь, и температура заметно увеличиваться. Несмотря на довольно много места для забора и отвода воздуха, тепло ощущается везде.

При температуре процессора более 80°С топкейс вокруг клавиатуры не обжигает, но трогать поверхность в районе охлаждения все же не стоит, там действительно горячо. При этом в ROG Zephyrus Duo используют термоинтерфейсы с применением жидкого металла и отдельно отмечают крупные воздухозаборники под вторым дисплеем. Как показала практика, пока этого не совсем хватает, чтобы держать довольно тонкий корпус хорошо охлажденным. Вероятно, где-то в этом и есть проблема «пары» недостающих кадров в играх, но не исключено, что это временные неудобства и в будущих программных обновлениях (а они довольно часто появляются) эти моменты «подрихтуют».

С ОС Windows тут есть все дополнения, которые делает ASUS для своих компьютеров. Для диагностики и обновлений ПО — это MyASUS, для работы со вторым дисплеем есть Screen Expert (с легкой визуальной разницей под стилистику игровой линейки), ну и как у любого Zephyrus, тут есть ARMORY CRATE для управления профилями производительности, подсветкой и прочими настройками.

Автономность ROG Zephyrus Duo

Посмотрев на комплектацию ноутбука и учитывая наличие второго экрана, я не ожидал, что он будет долго работать от батареи. Она, кстати, получилась емкой — 90 Вт•ч. И вот с обоими экранами в тесте PCMark 10 в результате получилось почти 5,5 часов. Это, на мой взгляд, очень хороший результат для такой категории в целом. Во время обычной работы от зарядки до зарядки были промежутки в +/- 4 часа, если не отказывать себе в громкости фоновой музыки или яркости подсветки, а двухчасовой фильм обошелся батарее в 31%.

Блок питания понадобится для игр в любом случае. Полностью зарядить им ноутбук можно за два часа. Вместе с этим, если нужно просто поработать с нетребовательными задачами, у ROG Zephyrus Duo есть возможность заряжаться через USB Type-C, но, естественно, мощность такой зарядки ниже, чем у комплектного блока. Таким образом, на работе, если там не нужна вся доступная производительность лептопа, можно использовать небольшой БП с USB-С, чтобы не носить с собой более крупную комплектную зарядку.