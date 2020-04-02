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Геймерские ноутбуки нового поколения. Все новые модели с CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super

Геймерские ноутбуки нового поколения. Все новые модели с CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super

Геймерские ноутбуки нового поколения. Все новые модели с CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super


Сегодня Intel, как известно, в ответ на 7-нм APU Ryzen 4000 расширила модельный ряд процессоров Core 10-го поколения очередной (третьей) мобильной линейкой — 14-нанометровыми Comet Lake-H, а NVIDIA со своей стороны представила новые мобильные видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, включая версии Max-Q. Сразу после этого посыпались анонсы новых игровых ноутбуков на их основе. Чтобы не писать отдельные новости о каждой обновленной модели того или другого производителя, собрали все анонсы в одном месте.

Для начала отметим, что всего нам обещают более 30 премиальных компактных моделей Max-Q (толщина корпуса менее 20 мм) и более 100 «толстых» моделей Max-P с новыми CPU Comet Lake-H и GPU NVIDIA RTX Super. Первые модели начнут поступать в продажу 15 апреля, тогда и появятся полноценные обзоры с независимыми тестами. А пока пройдемся по основным анонсам сегодняшнего дня.

Razer Blade 15 Base и Advanced 2020 года

Один из самых видных геймерских ноутбуков нового поколения — обновленный Razer Blade 15 2020. Это первый Razer Blade с восьмиядерным CPU.

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Razer Blade 15 2020 года

Что интересно, новинка стала не только более производительной, но претерпела некоторые изменения в дизайне. В частности, Razer внес долгожданное изменение и исправил раскладку клавиатуры — клавиши-стрелки теперь распложены более удачно и привычно, как и клавиша /?. Раньше было вот так. Модели Blade 15 Base и Advanced отличаются и по конфигурации, рядом мелких особенностей.

Технические характеристики и цены:

Razer Blade 15 BaseRazer Blade 15 Advanced
Дисплей15,6-дюймовый LCD разрешением Full HD с частотой обновления 144 ГГц или OLED 4K c временем отклика 1 мс15,6-дюймовый LCD разрешением Full HD с частотой обновления 300 ГГц или сенсорный OLED 4K c временем отклика 1 мс и охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и стеклом Corning Gorilla
ПроцессорIntel Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3)Intel Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ)
Видеокарта
  • GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6
  • GeForce RTX 2060 6GB GDDR6
  • GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 версия Max-Q
  • GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 версия Max-Q
  • GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 версия Max-Q
ОЗУ16 ГБ (2х8) DDR4-2933
НакопительNVMe-накопитель объемом 256 или 512 ГБ + слот M.2 PCIe 3.0 x4NVMe-накопитель объемом 512 ГБ или 1 ТБ
Аккумулятор65 Вт•ч80 Вт•ч
Порты и беспроводные интерфейсы
  • USB-C (Thunderbolt 3)
  • USB 3.1 Gen 1 (x2),
  • USB 3.2 Gen 2
  • HDMI 2.0B
  • Ethernet
  • Intel AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
  • Bluetooth 5
  • USB-C (Thunderbolt 3) с поддержкой возможности 20-Вт зарядки PD 3.0
  • USB 3.1 Gen 1 (x2)
  • USB 3.2 Gen 2 с поддержкой возможности 20-Вт зарядки PD 3.0
  • HDMI 2.0B
  • UHS-III SD
  • Intel AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
  • Bluetooth 5
КлавиатураRazer Chroma с RGB-подсветкойRazer Chroma N-Key Rolloverc независимой RGB-подсветкой каждой клавиши
Веб-камера1MP / 720P(1MP / 720P) + ИК-камера с поддержкой Windows Hello
Аудио
  • Встроенные стереодинамики
  • 3,5 мм комбинированный порт для наушников / микрофона
  • Встроенный массив микрофонов
  • Поддержка Dolby Atmos
  • Поддержка звука 7.1 (HDMI)
  • Встроенные стереодинамики
  • 3,5 мм комбинированный порт для наушников / микрофона
  • Встроенный массив микрофонов
  • Поддержка Dolby Atmos
  • Поддержка звука 7.1 (HDMI)
Габариты и масса355х235х19,9 мм и 2,1 кг355х235х17,8 мм и 2,2 кг
ОСWindows 10 HomeWindows 10 Home
Стоимость$1599-$2299$2599-$3299
Старт продажмай 2020 годамай 2020 года

Acer Predator Triton 500 и Nitro 5

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Об обновленных Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 мы уже успели рассказать. Оба доберутся в Украину в конце мая: «бюджетный» Acer Nitro 5 будет предлагаться по цене от 29 090 грн, а топовый Predator Triton 500 — от 68 090 грн.

Также Acer обновила профессиональные трансформируемые ноутбуки ConceptD 7 Ezel и Ezel Pro новыми процессорами и видеокартами.

Gigabyte Aorus 15G, 17G и 17X, Aero 15 и Aero 17, Aorus 5 и Aorus 7

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Gigabyte представила три флагманских игровых ноутбука Aorus 15G, 17G и 17X, более доступные Aorus 5 и Aorus 7, а также модели Aero 15 и Aero 17 для людей творческих профессий. Между собой новинки отличаются как по дизайну, так и по характеристикам:

Aorus 15GAorus 17GAorus 17X Aorus 5 Aorus 7Aero 15Aero 17
Дисплей
  • 15.6″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей
  • 15.6″ IGZO 240 ГГц 1920×1080
  • 17.3″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей
  • IPS Thin Bezel 240 ГГц 1920×1080 пикселей
15.6″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей17.3″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей15.6″ IPS 144 ГГц 1920×1080 пикселей
  • 17.3″ IPS 144 ГГц 1920×1080 пикселей
  • 17.3″ IPS Thin Bezel UHD 3840×2160 HDR Adobe RGB 100%
Процессор
  • Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3)
  • Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ)
  • Core i9-10980HK (8/16, 2,4-5,3 ГГц, 16 МБ)

 

Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3)
  • Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3)
  • Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ)
  • Core i9-10980HK (8/16, 2,4-5,3 ГГц, 16 МБ
Видеокарта
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q GDDR6 8GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q GDDR6 8GB
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2070 GDDR6 8GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER GDDR6 8GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GDDR6 8GB
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 4GB
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q GDDR6 8GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GDDR6 8GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2080 With Max-Q GDDR6 8GB
ОЗУDDR4 2666 МГц/2933 МГц (до 64 ГБ)
НакопительM.2 SSD (х2)
  • 2.5” HDD/2.5“ SSD
  • M.2 SSD (х2)

M.2 SSD (х2)
Аккумулятор94 Вт•ч
  • 41 Вт•ч
  • 48,96 Вт•ч
94,24 Вт•ч
Порты и беспроводные интерфейсы
  • USB Type-A 3.2 Gen1 (х3)
  • Type-C Thunderbolt 3
  • HDMI 2.0
  • mini DP 1.4
  • 3,5 мм комбинированный порт для наушников / микрофона
  • UHS-II SD
  • RJ-45 (Killer Ethernet E2600)
  • Killer Wi-Fi 6 (Intel AX1650)
  • Bluetooth 5.0 + LE
  • USB Type-A 3.2 Gen1 (х3)
  • USB Type-C 3.2 Gen1
  • USB Type-C Thunderbolt3
  • HDMI 2.0
  • Type-C DisplayPort 1.4 & USB 3.1
  • вход для микрофона
  • вход для наушников (HiFi/SPDIF)
  • UHS-II SD
  • RJ-45 (Killer Ethernet E2600)
  • Killer Wi-Fi 6 (Intel AX1650)
  • Bluetooth5.0 + LE
  • USB Type-A 2.0
  • USB Type-A 3.2 Gen1
  • USB Type-A 3.2 Gen2
  • HDMI 2.0
  • Mini Display 1.2
  • USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 Type-C)
  • комбинированный порт для наушников / микрофона
  • разъем для микрофона
  • SD
  • RJ-45 (Realtek RTL8411B)
  • Wi-Fi 802.11ax, a/b/g/n/ac/ax (Intel AX200)
  • Bluetooth 5.0
  • USB Type-A 3.2 Gen1 (х3)
  • Type-C Thunderbolt 3
  • HDMI 2.0
  • mini DP 1.4
  • 3,5 мм комбинированный порт для наушников / микрофона
  • UHS-II SD
  • RJ-45 (Killer Ethernet E2600)
  • Killer Wi-Fi 6 (Intel AX1650)
  • Bluetooth 5.0 + LE
КлавиатураМеханическая с переключателями OMRON Gaming Switch и независимой RGB-подсветкой каждой клавиши, поддержка N-Key Rollover, ход клавиш — 2,5 ммКлавиатура со светодиодной подсветкойGIGABYTE Fusion с независимой RGВ-подсветкой каждой клавиши
Веб-камераHD
Аудио
  • Встроенные стереодинамики
  • Микрофон
  • Поддержка звука 7.1
  • ESS Sabre HiFi Audio DAC,
  • аудиосистема 2.1 (динамики по 2 Вт + 1 сабвуфер 3 Вт)
  • Сдвоенный микрофон
  • Встроенные стереодинамики
  • Микрофон
  • Поддержка звука 7.1
Габариты и масса356х250×25 мм и 2,2 кг405x276x26 мм и 2,7 кг396x293x38 мм и 3,75 кг361х258х27,9 мм и 2,2 кгН/Д356x250x 20 мм и 2 кг396x270x21,4 мм и 2,5 кг
ОС
  • Windows 10 Home
  • Windows 10 Pro
  • Windows 10 Pro
  • Windows 10
  • Windows 10 Pro
  • Windows 10 Home
Стоимость$1699-$2899$1799-$2799 $2,399 -$3,799 от $1299от $1399от $1699$2299-$4299
Старт продаж15 апреля 15 апреля 15 апреля 15 апреля 15 апреля 15 апреля 15 апреля

Когда и по чем ждать новые Gigabyte Aorus 15G, 17G и 17X, Aorus 5 и Aorus 7 в Украине, пока неизвестно.

Новые ASUS ROG Zephyrus и Strix

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ROG Zephyrus Duo 15 использует уже хорошо знакомую нам по другим моделям производителя (читай: ZenBook Pro Duo) конструкцию с двумя экранами. Что интересно, второй сенсорный экран (IPS 14,1 дюйма разрешением 3840х1100 пикселей) над клавиатурой, который называется ROG ScreenPad Plus при раскрытии крышки наклоняется под углом 13° к пользователю. Вторая особенность ROG Zephyrus Duo 15 — система охлаждения AAS Plus. Дополнительные отверстия для забора воздуха под вспомогательным экраном, по словам производителя, позволяют увеличить поток до 30% для более эффективного отвода тепла. Кроме того, новые модели ASUS ROG Strix, выполненные в традиционной форм-факторе, и Zephyrus с процессорами Intel 10-го поколения и используют жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut в качестве термоинтерфейса. Он наносится по фирменной технологии и, по заверениям производителя, снижает рабочую температуру процессора на 10-20 градусов.

Технические характеристики и цены:

ASUS ROG Zephyrus Duo 15

ДисплейОсновной дисплей: 15,6”, сертификация PANTONE Validated, Microsoft Hybrid Graphics / G-SYNC

  • 4K UHD IPS, 60 Гц Adobe 100%, не сенсорный
  • FHD IPS 300 Гц, sRGB 100%, 3 мс, не сенсорный

Дополнитлеьный экран ScreenPad Plus: 14,09”
— UHD (3840 x 1100) IPS, 60 Гц, NTSC 72%, сенсорный

Процессор
  • Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ)
  • Core i9-10980HK (8/16, 2,4-5,3 ГГц, 16 МБ)
Видеокарта
  • NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER GDDR6 8GB
  • NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GDDR6 8GB
ОЗУДо 48 ГБ (DDR4, 3200 МГц): 16 ГБ (на плате), 1 x SODIMM (до 32 ГБ)
Накопитель2x слота M.2 для SSD (NVMe®, PCIe®), PCIe® 3.0 x4 512 ГБ / 1 ТБ, поддержка RAID 0
Аккумулятор90 Вт•ч
Порты и беспроводные интерфейсы
  • USB-C (Thunderbolt 3)
  • USB 3.1 Gen 1 (x2),
  • USB 3.2 Gen 2
  • HDMI 2.0B
  • Ethernet
  • Intel AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
  • Bluetooth 5
КлавиатураКлавиатура островного типа с подсветкой, независимая обработка нажатий, ход клавиш 1,4 мм
Аудио
  • Встроенные стереодинамики (ESS + сертификация Hi-Res Audio (HRA), поддержка smart-усилителя, Nahimic Sonic Studio + ISST)
  • Встроенный массив микрофонов с поддержкой технологии распознавания голоса в дальнем поле
Габариты и масса360х268х21 мм и 2,4 кг.
ОС
  • Windows 10 Home
  • Windows 10 Pro

 

Стоимость$2999-$3699
Старт продажвторой-третий квартал 2020 года

 

ASUS также анонсировала обновление моделей Zephyrus S17, Zephyrus S15 и Zephyrus M15, новые модели ROG Strix Scar 15 и 17, а также ROG Strix G15 и G17.

Новые ноутбуки MSI

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MSI подтвердила, что 13 моделей в рамках линеек GT, GS, GE, GF, GP, GL и Creator 2020 года получат новые процессоры Intel Comet Lake-H.  Новые видеокарты GeForce RTX Super будут у 17-дюймовых GT76 Titan, GE75 Raider, GS75 Stealth, а также двух новых 15-дюймовых моделей GE66 Raider и GS66 Stealth.

Все флагманские модели (кроме GE75) оснащаютс новыми 300-Гц экранами и видеокартами вплоть до RTX 2080 Super. Модели GE66, GS66 и GS75 относятся к программе Max-Q, а остальные — к Max-P.

Напомним, впервые GE66 Raider и GS66 Stealth дебютировали на выставке CES 2020 в январе. Они выделяются аккумуляторами рекордной емкости 99,99 Вт•ч (до 100 Вт•ч — лимит FAA для провоза в пассажирском самолете). Оба оснащаются новыми системами охлаждения: в СО GS66 используется три вентилятора с лопастями 0,1 мм (самыми тонкими в мире, по заявлению MSI), а GE66 — два вентилятора с лопастями тоощиной 0,25 мм. Также у них новая аудиосистема, разработанная совместно с Dynaudio.

GS66 Stealth выполнена в полностью черном корпусе без каких-либо цветовых акцентов — на то она и Stealth. Модель GE66 Raider в свою очередь получала корпус из черного пластика с темно-серыми металлическими панелями на крышке и вокруг клавиатуры, а также настраиваемую светодиодную вставку на всю переднюю грань (цвет подсветки можно выбрать из более 16,8 оттенков). Особняком стоит специальная версия GE66 DragonShield, выделяющая необычным дизайном с изображением дракона от концепт-художника «Звёздных войн» Коли Вертца. Она выдейт ограниченным тиражом.

Также MSI обновила линейку профессиональных ноутбуков Creator для людей творческих профессий. Топовый Creator 17 выделяется видеокартов GeForce RTX 2080 Super Max-Q, CPU Intel Core i7 10-го поколения и высококачественным 4K-дисплеем с Mini LED подсветкой.

Цена GS66 Stealth стартует с $1599, а GE66 Raider и Creator 17 стартуют с $1799.

Lenovo Legion 7

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В новую линейку Legion 7 вошли модели Legion 5i и Legion 7i — это прямые наследники Y540 и Y740 соответственно. Младшая модель Lenovo Legion 5 получила видеокарту RTX 2060, а старшая Lenovo Legion 7i — GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Также у них новые процессоры Core 10-го поколения (Comet Lake-H).

Младший Legion 5i оценен в $999 за базовую версию. Цена топового Legion 7i с RTX 2080 Super Max-Q пока неизвестно, но есть данные о цене вараинта с RTX 2070 — $1199.

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В нижнем сегменте нас ждут новый HP Omen с видеокартой RTX 2060 за $999. По словам HP, он в пять раз производительнее Omen 2016 года с GTX 960M. Также RTX 2060 получат Lenovo Legion Y540, MSI GF65 Thin и ASUS ROG G512.

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