Геймерские ноутбуки нового поколения. Все новые модели с CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сегодня Intel, как известно, в ответ на 7-нм APU Ryzen 4000 расширила модельный ряд процессоров Core 10-го поколения очередной (третьей) мобильной линейкой — 14-нанометровыми Comet Lake-H, а NVIDIA со своей стороны представила новые мобильные видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, включая версии Max-Q. Сразу после этого посыпались анонсы новых игровых ноутбуков на их основе. Чтобы не писать отдельные новости о каждой обновленной модели того или другого производителя, собрали все анонсы в одном месте.

Для начала отметим, что всего нам обещают более 30 премиальных компактных моделей Max-Q (толщина корпуса менее 20 мм) и более 100 «толстых» моделей Max-P с новыми CPU Comet Lake-H и GPU NVIDIA RTX Super. Первые модели начнут поступать в продажу 15 апреля, тогда и появятся полноценные обзоры с независимыми тестами. А пока пройдемся по основным анонсам сегодняшнего дня.

Razer Blade 15 Base и Advanced 2020 года

Один из самых видных геймерских ноутбуков нового поколения — обновленный Razer Blade 15 2020. Это первый Razer Blade с восьмиядерным CPU.

Razer Blade 15 2020 года

Что интересно, новинка стала не только более производительной, но претерпела некоторые изменения в дизайне. В частности, Razer внес долгожданное изменение и исправил раскладку клавиатуры — клавиши-стрелки теперь распложены более удачно и привычно, как и клавиша /?. Раньше было вот так. Модели Blade 15 Base и Advanced отличаются и по конфигурации, рядом мелких особенностей.

Технические характеристики и цены:

Razer Blade 15 Base Razer Blade 15 Advanced Дисплей 15,6-дюймовый LCD разрешением Full HD с частотой обновления 144 ГГц или OLED 4K c временем отклика 1 мс 15,6-дюймовый LCD разрешением Full HD с частотой обновления 300 ГГц или сенсорный OLED 4K c временем отклика 1 мс и охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и стеклом Corning Gorilla Процессор Intel Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3) Intel Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ) Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6

GeForce RTX 2060 6GB GDDR6

GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 версия Max-Q GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 версия Max-Q

GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 версия Max-Q ОЗУ 16 ГБ (2х8) DDR4-2933 Накопитель NVMe-накопитель объемом 256 или 512 ГБ + слот M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe-накопитель объемом 512 ГБ или 1 ТБ Аккумулятор 65 Вт•ч 80 Вт•ч Порты и беспроводные интерфейсы USB-C (Thunderbolt 3)

USB 3.1 Gen 1 (x2),

USB 3.2 Gen 2

HDMI 2.0B

Ethernet

Intel AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth 5 USB-C (Thunderbolt 3) с поддержкой возможности 20-Вт зарядки PD 3.0

USB 3.1 Gen 1 (x2)

USB 3.2 Gen 2 с поддержкой возможности 20-Вт зарядки PD 3.0

HDMI 2.0B

UHS-III SD

Intel AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth 5 Клавиатура Razer Chroma с RGB-подсветкой Razer Chroma N-Key Rolloverc независимой RGB-подсветкой каждой клавиши Веб-камера 1MP / 720P (1MP / 720P) + ИК-камера с поддержкой Windows Hello Аудио Встроенные стереодинамики

3,5 мм комбинированный порт для наушников / микрофона

Встроенный массив микрофонов

Поддержка Dolby Atmos

Поддержка звука 7.1 (HDMI) Встроенные стереодинамики

3,5 мм комбинированный порт для наушников / микрофона

Встроенный массив микрофонов

Поддержка Dolby Atmos

Поддержка звука 7.1 (HDMI) Габариты и масса 355х235х19,9 мм и 2,1 кг 355х235х17,8 мм и 2,2 кг ОС Windows 10 Home Windows 10 Home Стоимость $1599-$2299 $2599-$3299 Старт продаж май 2020 года май 2020 года

Acer Predator Triton 500 и Nitro 5

Об обновленных Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 мы уже успели рассказать. Оба доберутся в Украину в конце мая: «бюджетный» Acer Nitro 5 будет предлагаться по цене от 29 090 грн, а топовый Predator Triton 500 — от 68 090 грн.

Также Acer обновила профессиональные трансформируемые ноутбуки ConceptD 7 Ezel и Ezel Pro новыми процессорами и видеокартами.

Gigabyte Aorus 15G, 17G и 17X, Aero 15 и Aero 17, Aorus 5 и Aorus 7

Gigabyte представила три флагманских игровых ноутбука Aorus 15G, 17G и 17X, более доступные Aorus 5 и Aorus 7, а также модели Aero 15 и Aero 17 для людей творческих профессий. Между собой новинки отличаются как по дизайну, так и по характеристикам:

Aorus 15G Aorus 17G Aorus 17X Aorus 5 Aorus 7 Aero 15 Aero 17 Дисплей 15.6″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей

15.6″ IGZO 240 ГГц 1920×1080 17.3″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей

IPS Thin Bezel 240 ГГц 1920×1080 пикселей 15.6″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей 17.3″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей 15.6″ IPS 144 ГГц 1920×1080 пикселей 17.3″ IPS 144 ГГц 1920×1080 пикселей

17.3″ IPS Thin Bezel UHD 3840×2160 HDR Adobe RGB 100% Процессор Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3)

Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ)

Core i9-10980HK (8/16, 2,4-5,3 ГГц, 16 МБ) Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3) Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3)

Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ)

Core i9-10980HK (8/16, 2,4-5,3 ГГц, 16 МБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB

NVIDIA GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q GDDR6 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q GDDR6 8GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB

NVIDIA GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB

NVIDIA GeForce RTX 2070 GDDR6 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER GDDR6 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GDDR6 8GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB

NVIDIA GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB

NVIDIA GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q GDDR6 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GDDR6 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2080 With Max-Q GDDR6 8GB ОЗУ DDR4 2666 МГц/2933 МГц (до 64 ГБ) Накопитель M.2 SSD (х2) 2.5” HDD/2.5“ SSD

M.2 SSD (х2) M.2 SSD (х2) Аккумулятор 94 Вт•ч 41 Вт•ч

48,96 Вт•ч 94,24 Вт•ч Порты и беспроводные интерфейсы USB Type-A 3.2 Gen1 (х3)

Type-C Thunderbolt 3

HDMI 2.0

mini DP 1.4

3,5 мм комбинированный порт для наушников / микрофона

UHS-II SD

RJ-45 (Killer Ethernet E2600)

Killer Wi-Fi 6 (Intel AX1650)

Bluetooth 5.0 + LE USB Type-A 3.2 Gen1 (х3)

USB Type-C 3.2 Gen1

USB Type-C Thunderbolt3

HDMI 2.0

Type-C DisplayPort 1.4 & USB 3.1

вход для микрофона

вход для наушников (HiFi/SPDIF)

UHS-II SD

RJ-45 (Killer Ethernet E2600)

Killer Wi-Fi 6 (Intel AX1650)

Bluetooth5.0 + LE USB Type-A 2.0

USB Type-A 3.2 Gen1

USB Type-A 3.2 Gen2

HDMI 2.0

Mini Display 1.2

USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 Type-C)

комбинированный порт для наушников / микрофона

разъем для микрофона

SD

RJ-45 (Realtek RTL8411B)

Wi-Fi 802.11ax, a/b/g/n/ac/ax (Intel AX200)

Bluetooth 5.0 USB Type-A 3.2 Gen1 (х3)

Type-C Thunderbolt 3

HDMI 2.0

mini DP 1.4

3,5 мм комбинированный порт для наушников / микрофона

UHS-II SD

RJ-45 (Killer Ethernet E2600)

Killer Wi-Fi 6 (Intel AX1650)

Bluetooth 5.0 + LE Клавиатура Механическая с переключателями OMRON Gaming Switch и независимой RGB-подсветкой каждой клавиши, поддержка N-Key Rollover, ход клавиш — 2,5 мм Клавиатура со светодиодной подсветкой GIGABYTE Fusion с независимой RGВ-подсветкой каждой клавиши Веб-камера HD Аудио Встроенные стереодинамики

Микрофон

Поддержка звука 7.1 ESS Sabre HiFi Audio DAC,

аудиосистема 2.1 (динамики по 2 Вт + 1 сабвуфер 3 Вт)

Сдвоенный микрофон Встроенные стереодинамики

Микрофон

Поддержка звука 7.1 Габариты и масса 356х250×25 мм и 2,2 кг 405x276x26 мм и 2,7 кг 396x293x38 мм и 3,75 кг 361х258х27,9 мм и 2,2 кг Н/Д 356x250x 20 мм и 2 кг 396x270x21,4 мм и 2,5 кг ОС Windows 10 Home

Windows 10 Pro Windows 10 Pro

Windows 10 Windows 10 Pro

Windows 10 Home Стоимость $1699-$2899 $1799-$2799 $2,399 -$3,799 от $1299 от $1399 от $1699 $2299-$4299 Старт продаж 15 апреля 15 апреля 15 апреля 15 апреля 15 апреля 15 апреля 15 апреля

Когда и по чем ждать новые Gigabyte Aorus 15G, 17G и 17X, Aorus 5 и Aorus 7 в Украине, пока неизвестно.

Новые ASUS ROG Zephyrus и Strix

ROG Zephyrus Duo 15 использует уже хорошо знакомую нам по другим моделям производителя (читай: ZenBook Pro Duo) конструкцию с двумя экранами. Что интересно, второй сенсорный экран (IPS 14,1 дюйма разрешением 3840х1100 пикселей) над клавиатурой, который называется ROG ScreenPad Plus при раскрытии крышки наклоняется под углом 13° к пользователю. Вторая особенность ROG Zephyrus Duo 15 — система охлаждения AAS Plus. Дополнительные отверстия для забора воздуха под вспомогательным экраном, по словам производителя, позволяют увеличить поток до 30% для более эффективного отвода тепла. Кроме того, новые модели ASUS ROG Strix, выполненные в традиционной форм-факторе, и Zephyrus с процессорами Intel 10-го поколения и используют жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut в качестве термоинтерфейса. Он наносится по фирменной технологии и, по заверениям производителя, снижает рабочую температуру процессора на 10-20 градусов.

Технические характеристики и цены:

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 Дисплей Основной дисплей: 15,6”, сертификация PANTONE Validated, Microsoft Hybrid Graphics / G-SYNC 4K UHD IPS, 60 Гц Adobe 100%, не сенсорный

FHD IPS 300 Гц, sRGB 100%, 3 мс, не сенсорный

Дополнитлеьный экран ScreenPad Plus: 14,09”

— UHD (3840 x 1100) IPS, 60 Гц, NTSC 72%, сенсорный Процессор Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ)

Core i9-10980HK (8/16, 2,4-5,3 ГГц, 16 МБ) Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER GDDR6 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GDDR6 8GB ОЗУ До 48 ГБ (DDR4, 3200 МГц): 16 ГБ (на плате), 1 x SODIMM (до 32 ГБ) Накопитель 2x слота M.2 для SSD (NVMe ® , PCIe ® ), PCIe ® 3.0 x4 512 ГБ / 1 ТБ, поддержка RAID 0 Аккумулятор 90 Вт•ч Порты и беспроводные интерфейсы USB-C (Thunderbolt 3)

USB 3.1 Gen 1 (x2),

USB 3.2 Gen 2

HDMI 2.0B

Ethernet

Intel AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth 5 Клавиатура Клавиатура островного типа с подсветкой, независимая обработка нажатий, ход клавиш 1,4 мм Аудио Встроенные стереодинамики ( ESS + сертификация Hi-Res Audio (HRA), поддержка smart-усилителя, Nahimic Sonic Studio + ISST )

) Встроенный массив микрофонов с поддержкой технологии распознавания голоса в дальнем поле Габариты и масса 360х268х21 мм и 2,4 кг. ОС Windows 10 Home

Windows 10 Pro Стоимость $2999-$3699 Старт продаж второй-третий квартал 2020 года

ASUS также анонсировала обновление моделей Zephyrus S17, Zephyrus S15 и Zephyrus M15, новые модели ROG Strix Scar 15 и 17, а также ROG Strix G15 и G17.

Новые ноутбуки MSI

MSI подтвердила, что 13 моделей в рамках линеек GT, GS, GE, GF, GP, GL и Creator 2020 года получат новые процессоры Intel Comet Lake-H. Новые видеокарты GeForce RTX Super будут у 17-дюймовых GT76 Titan, GE75 Raider, GS75 Stealth, а также двух новых 15-дюймовых моделей GE66 Raider и GS66 Stealth.

Все флагманские модели (кроме GE75) оснащаютс новыми 300-Гц экранами и видеокартами вплоть до RTX 2080 Super. Модели GE66, GS66 и GS75 относятся к программе Max-Q, а остальные — к Max-P.

Напомним, впервые GE66 Raider и GS66 Stealth дебютировали на выставке CES 2020 в январе. Они выделяются аккумуляторами рекордной емкости 99,99 Вт•ч (до 100 Вт•ч — лимит FAA для провоза в пассажирском самолете). Оба оснащаются новыми системами охлаждения: в СО GS66 используется три вентилятора с лопастями 0,1 мм (самыми тонкими в мире, по заявлению MSI), а GE66 — два вентилятора с лопастями тоощиной 0,25 мм. Также у них новая аудиосистема, разработанная совместно с Dynaudio.

GS66 Stealth выполнена в полностью черном корпусе без каких-либо цветовых акцентов — на то она и Stealth. Модель GE66 Raider в свою очередь получала корпус из черного пластика с темно-серыми металлическими панелями на крышке и вокруг клавиатуры, а также настраиваемую светодиодную вставку на всю переднюю грань (цвет подсветки можно выбрать из более 16,8 оттенков). Особняком стоит специальная версия GE66 DragonShield, выделяющая необычным дизайном с изображением дракона от концепт-художника «Звёздных войн» Коли Вертца. Она выдейт ограниченным тиражом.

Также MSI обновила линейку профессиональных ноутбуков Creator для людей творческих профессий. Топовый Creator 17 выделяется видеокартов GeForce RTX 2080 Super Max-Q, CPU Intel Core i7 10-го поколения и высококачественным 4K-дисплеем с Mini LED подсветкой.

Цена GS66 Stealth стартует с $1599, а GE66 Raider и Creator 17 стартуют с $1799.

Lenovo Legion 7

В новую линейку Legion 7 вошли модели Legion 5i и Legion 7i — это прямые наследники Y540 и Y740 соответственно. Младшая модель Lenovo Legion 5 получила видеокарту RTX 2060, а старшая Lenovo Legion 7i — GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Также у них новые процессоры Core 10-го поколения (Comet Lake-H).

Младший Legion 5i оценен в $999 за базовую версию. Цена топового Legion 7i с RTX 2080 Super Max-Q пока неизвестно, но есть данные о цене вараинта с RTX 2070 — $1199.

В нижнем сегменте нас ждут новый HP Omen с видеокартой RTX 2060 за $999. По словам HP, он в пять раз производительнее Omen 2016 года с GTX 960M. Также RTX 2060 получат Lenovo Legion Y540, MSI GF65 Thin и ASUS ROG G512.