Геймерские ноутбуки нового поколения. Все новые модели с CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super
Сегодня Intel, как известно, в ответ на 7-нм APU Ryzen 4000 расширила модельный ряд процессоров Core 10-го поколения очередной (третьей) мобильной линейкой — 14-нанометровыми Comet Lake-H, а NVIDIA со своей стороны представила новые мобильные видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, включая версии Max-Q. Сразу после этого посыпались анонсы новых игровых ноутбуков на их основе. Чтобы не писать отдельные новости о каждой обновленной модели того или другого производителя, собрали все анонсы в одном месте.
Для начала отметим, что всего нам обещают более 30 премиальных компактных моделей Max-Q (толщина корпуса менее 20 мм) и более 100 «толстых» моделей Max-P с новыми CPU Comet Lake-H и GPU NVIDIA RTX Super. Первые модели начнут поступать в продажу 15 апреля, тогда и появятся полноценные обзоры с независимыми тестами. А пока пройдемся по основным анонсам сегодняшнего дня.
Razer Blade 15 Base и Advanced 2020 года
Один из самых видных геймерских ноутбуков нового поколения — обновленный Razer Blade 15 2020. Это первый Razer Blade с восьмиядерным CPU.
Razer Blade 15 2020 года
Что интересно, новинка стала не только более производительной, но претерпела некоторые изменения в дизайне. В частности, Razer внес долгожданное изменение и исправил раскладку клавиатуры — клавиши-стрелки теперь распложены более удачно и привычно, как и клавиша /?. Раньше было вот так. Модели Blade 15 Base и Advanced отличаются и по конфигурации, рядом мелких особенностей.
Технические характеристики и цены:
|Razer Blade 15 Base
|Razer Blade 15 Advanced
|Дисплей
|15,6-дюймовый LCD разрешением Full HD с частотой обновления 144 ГГц или OLED 4K c временем отклика 1 мс
|15,6-дюймовый LCD разрешением Full HD с частотой обновления 300 ГГц или сенсорный OLED 4K c временем отклика 1 мс и охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и стеклом Corning Gorilla
|Процессор
|Intel Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3)
|Intel Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц, 16 МБ)
|Видеокарта
|ОЗУ
|16 ГБ (2х8) DDR4-2933
|Накопитель
|NVMe-накопитель объемом 256 или 512 ГБ + слот M.2 PCIe 3.0 x4
|NVMe-накопитель объемом 512 ГБ или 1 ТБ
|Аккумулятор
|65 Вт•ч
|80 Вт•ч
|Порты и беспроводные интерфейсы
|Клавиатура
|Razer Chroma с RGB-подсветкой
|Razer Chroma N-Key Rolloverc независимой RGB-подсветкой каждой клавиши
|Веб-камера
|1MP / 720P
|(1MP / 720P) + ИК-камера с поддержкой Windows Hello
|Аудио
|Габариты и масса
|355х235х19,9 мм и 2,1 кг
|355х235х17,8 мм и 2,2 кг
|ОС
|Windows 10 Home
|Windows 10 Home
|Стоимость
|$1599-$2299
|$2599-$3299
|Старт продаж
|май 2020 года
|май 2020 года
Acer Predator Triton 500 и Nitro 5
Об обновленных Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 мы уже успели рассказать. Оба доберутся в Украину в конце мая: «бюджетный» Acer Nitro 5 будет предлагаться по цене от 29 090 грн, а топовый Predator Triton 500 — от 68 090 грн.
Также Acer обновила профессиональные трансформируемые ноутбуки ConceptD 7 Ezel и Ezel Pro новыми процессорами и видеокартами.
Gigabyte Aorus 15G, 17G и 17X, Aero 15 и Aero 17, Aorus 5 и Aorus 7
Gigabyte представила три флагманских игровых ноутбука Aorus 15G, 17G и 17X, более доступные Aorus 5 и Aorus 7, а также модели Aero 15 и Aero 17 для людей творческих профессий. Между собой новинки отличаются как по дизайну, так и по характеристикам:
|Aorus 15G
|Aorus 17G
|Aorus 17X
|Aorus 5
|Aorus 7
|Aero 15
|Aero 17
|Дисплей
|15.6″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей
|17.3″ IPS Thin Bezel 144 ГГц 1920×1080 пикселей
|15.6″ IPS 144 ГГц 1920×1080 пикселей
|Процессор
|Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц, 12 МБ L3)
|Видеокарта
|ОЗУ
|DDR4 2666 МГц/2933 МГц (до 64 ГБ)
|Накопитель
|M.2 SSD (х2)
|M.2 SSD (х2)
|Аккумулятор
|94 Вт•ч
|94,24 Вт•ч
|Порты и беспроводные интерфейсы
|Клавиатура
|Механическая с переключателями OMRON Gaming Switch и независимой RGB-подсветкой каждой клавиши, поддержка N-Key Rollover, ход клавиш — 2,5 мм
|Клавиатура со светодиодной подсветкой
|GIGABYTE Fusion с независимой RGВ-подсветкой каждой клавиши
|Веб-камера
|HD
|Аудио
|Габариты и масса
|356х250×25 мм и 2,2 кг
|405x276x26 мм и 2,7 кг
|396x293x38 мм и 3,75 кг
|361х258х27,9 мм и 2,2 кг
|Н/Д
|356x250x 20 мм и 2 кг
|396x270x21,4 мм и 2,5 кг
|ОС
|Стоимость
|$1699-$2899
|$1799-$2799
|$2,399 -$3,799
|от $1299
|от $1399
|от $1699
|$2299-$4299
|Старт продаж
|15 апреля
|15 апреля
|15 апреля
|15 апреля
|15 апреля
|15 апреля
|15 апреля
Когда и по чем ждать новые Gigabyte Aorus 15G, 17G и 17X, Aorus 5 и Aorus 7 в Украине, пока неизвестно.
Новые ASUS ROG Zephyrus и Strix
ROG Zephyrus Duo 15 использует уже хорошо знакомую нам по другим моделям производителя (читай: ZenBook Pro Duo) конструкцию с двумя экранами. Что интересно, второй сенсорный экран (IPS 14,1 дюйма разрешением 3840х1100 пикселей) над клавиатурой, который называется ROG ScreenPad Plus при раскрытии крышки наклоняется под углом 13° к пользователю. Вторая особенность ROG Zephyrus Duo 15 — система охлаждения AAS Plus. Дополнительные отверстия для забора воздуха под вспомогательным экраном, по словам производителя, позволяют увеличить поток до 30% для более эффективного отвода тепла. Кроме того, новые модели ASUS ROG Strix, выполненные в традиционной форм-факторе, и Zephyrus с процессорами Intel 10-го поколения и используют жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut в качестве термоинтерфейса. Он наносится по фирменной технологии и, по заверениям производителя, снижает рабочую температуру процессора на 10-20 градусов.
Технические характеристики и цены:
ASUS ROG Zephyrus Duo 15
|Дисплей
|Основной дисплей: 15,6”, сертификация PANTONE Validated, Microsoft Hybrid Graphics / G-SYNC
Дополнитлеьный экран ScreenPad Plus: 14,09”
|Процессор
|Видеокарта
|ОЗУ
|До 48 ГБ (DDR4, 3200 МГц): 16 ГБ (на плате), 1 x SODIMM (до 32 ГБ)
|Накопитель
|2x слота M.2 для SSD (NVMe®, PCIe®), PCIe® 3.0 x4 512 ГБ / 1 ТБ, поддержка RAID 0
|Аккумулятор
|90 Вт•ч
|Порты и беспроводные интерфейсы
|Клавиатура
|Клавиатура островного типа с подсветкой, независимая обработка нажатий, ход клавиш 1,4 мм
|Аудио
|Габариты и масса
|360х268х21 мм и 2,4 кг.
|ОС
|Стоимость
|$2999-$3699
|Старт продаж
|второй-третий квартал 2020 года
ASUS также анонсировала обновление моделей Zephyrus S17, Zephyrus S15 и Zephyrus M15, новые модели ROG Strix Scar 15 и 17, а также ROG Strix G15 и G17.
Новые ноутбуки MSI
MSI подтвердила, что 13 моделей в рамках линеек GT, GS, GE, GF, GP, GL и Creator 2020 года получат новые процессоры Intel Comet Lake-H. Новые видеокарты GeForce RTX Super будут у 17-дюймовых GT76 Titan, GE75 Raider, GS75 Stealth, а также двух новых 15-дюймовых моделей GE66 Raider и GS66 Stealth.
Все флагманские модели (кроме GE75) оснащаютс новыми 300-Гц экранами и видеокартами вплоть до RTX 2080 Super. Модели GE66, GS66 и GS75 относятся к программе Max-Q, а остальные — к Max-P.
Напомним, впервые GE66 Raider и GS66 Stealth дебютировали на выставке CES 2020 в январе. Они выделяются аккумуляторами рекордной емкости 99,99 Вт•ч (до 100 Вт•ч — лимит FAA для провоза в пассажирском самолете). Оба оснащаются новыми системами охлаждения: в СО GS66 используется три вентилятора с лопастями 0,1 мм (самыми тонкими в мире, по заявлению MSI), а GE66 — два вентилятора с лопастями тоощиной 0,25 мм. Также у них новая аудиосистема, разработанная совместно с Dynaudio.
GS66 Stealth выполнена в полностью черном корпусе без каких-либо цветовых акцентов — на то она и Stealth. Модель GE66 Raider в свою очередь получала корпус из черного пластика с темно-серыми металлическими панелями на крышке и вокруг клавиатуры, а также настраиваемую светодиодную вставку на всю переднюю грань (цвет подсветки можно выбрать из более 16,8 оттенков). Особняком стоит специальная версия GE66 DragonShield, выделяющая необычным дизайном с изображением дракона от концепт-художника «Звёздных войн» Коли Вертца. Она выдейт ограниченным тиражом.
Также MSI обновила линейку профессиональных ноутбуков Creator для людей творческих профессий. Топовый Creator 17 выделяется видеокартов GeForce RTX 2080 Super Max-Q, CPU Intel Core i7 10-го поколения и высококачественным 4K-дисплеем с Mini LED подсветкой.
Цена GS66 Stealth стартует с $1599, а GE66 Raider и Creator 17 стартуют с $1799.
Lenovo Legion 7
В новую линейку Legion 7 вошли модели Legion 5i и Legion 7i — это прямые наследники Y540 и Y740 соответственно. Младшая модель Lenovo Legion 5 получила видеокарту RTX 2060, а старшая Lenovo Legion 7i — GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Также у них новые процессоры Core 10-го поколения (Comet Lake-H).
Младший Legion 5i оценен в $999 за базовую версию. Цена топового Legion 7i с RTX 2080 Super Max-Q пока неизвестно, но есть данные о цене вараинта с RTX 2070 — $1199.
В нижнем сегменте нас ждут новый HP Omen с видеокартой RTX 2060 за $999. По словам HP, он в пять раз производительнее Omen 2016 года с GTX 960M. Также RTX 2060 получат Lenovo Legion Y540, MSI GF65 Thin и ASUS ROG G512.