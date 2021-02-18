«Cемь минут ужаса». Трансляция посадки ровера NASA Perseverance на Марс [Обновлено: Есть посадка!]





Сегодня новый ровер NASA — Perseverance («Персеверанс», «Настойчивость», тут можно почитать, почему он так называется) — должен пережить «семь минут ужаса» и сесть на поверхность Красной планеты, после чего он приступит к выполнению научной программы, рассчитанной минимум на два земных года (скорее всего, она будет продолжена). Аппарат будет садиться сразу с полетной траектории (без выхода на орбиту вокруг Марса). Желающие смогут следить за важным этапом миссии онлайн в трансляции NASA, которая начнется в 21:15 по Киеву.

Обновлено: Perseverance успешно сел на Марс. Впереди много проверок, после чего аппарат приступит к выполнению научной программы. Первое фото-открытка с Марса.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Официальная трансляция посадки Perseverance на Марс

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Perseverance — третий марсианский гость за этот месяц: 9 февраля на околомарсианскую орбиту успешно вышла арабская станция Al Amal, а 10 февраля к ней присоединилась китайская станция «Тяньвэнь-1» — на апрель запланирована доставка на поверхность Марса первого китайского ровера.

Американская автоматическая межпланетная станция «Марс-2020» с «Персеверанс» и беспилотным вертолетом «Инженити» была запущена при помощи ракеты-носителя Atlas V 541 30 июля 2020 года с пусковой площадки SLC-41 мыса Канаверал во Флориде. Перелет от Земли до Марса занял, как и планировалось, без малого семь месяцев.

Сегодня марсоход должен сесть на поверхность планеты. Место посадки — 45-километровый кратер Езеро. Это место на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса было выбрано из списка 60 возможных мест посадки. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро. То есть, оно наиболее интересно для ученых с точки зрения поиска следов древней жизни на Марсе.

Perseverance предстоит пережить «семь минут ужаса», которые в свое время перенес его собрат Curiosity. 7 минут — время от момента входа в атмосферу до посадки. Весь процесс будет проходит полностью автоматически (оно и понятно, учитывая задержку сигнала), а инженерам на Земле остается только довериться автоматике и надеяться на лучшее.

По уже опробованной на «Кьюриосити» схеме, сначала аппарат будет тормозить тепловым щитом, затем парашютом, а в самом конце включится платформа «Небесный кран» с ракетными двигателями, которая зависнет невысоко над поверхностью и спустит аппараты миссии на тросах. Важная деталь: навигационная система нового «небесного крана» подверглась значительному апгрейду, которая повысила планируемую точность посадки на 50%. Благодаря улучшенной начинке и ПО «небесный кран» может самостоятельно анализировать поверхность перед посадкой для выбора наиболее безопасного места посадки.

По плану, посадка Perseverance состоится в 20:00 UTC (22:00 по Киеву).

Помимо изучения геологии Марса и истории его эволюции, а также поисков следов древней жизни, аппарату поручено выполнить забор образцов грунта для доставки на Землю в будущем. Кстати говоря, на сайте NASA можно записать свое имя для отправки в 2026 году на посадочном аппарате миссии Mars Sample Return по доставке грунта с Марса на Землю.

Вчера NASA в рамках пресс-конференции рассказала, как будет проходить посадка Perseverance. Ниже приводим ролик AlphaCentauri с выжимкой основных тезисов.

Более подробно об особенностях конструкции Perseverance и его научной программе можно узнать из нашего прошлогоднего материала.