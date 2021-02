«Cемь минут ужаса». Трансляция посадки ровера NASA Perseverance на Марс [Обновлено: Есть посадка!]

Сегодня новый ровер NASA — Perseverance («Персеверанс», «Настойчивость», тут можно почитать, почему он так называется) — должен пережить «семь минут ужаса» и сесть на поверхность Красной планеты, после чего он приступит к выполнению научной программы, рассчитанной минимум на два земных года (скорее всего, она будет продолжена). Аппарат будет садиться сразу с полетной траектории (без выхода на орбиту вокруг Марса). Желающие смогут следить за важным этапом миссии онлайн в трансляции NASA, которая начнется в 21:15 по Киеву.

Обновлено: Perseverance успешно сел на Марс. Впереди много проверок, после чего аппарат приступит к выполнению научной программы. Первое фото-открытка с Марса.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021