Обзор смартфона Samsung Galaxy A41





Иногда кажется, что в отдельных линейках смартфонов уже набралось слишком много моделей. Запутаться в россыпи похожих устройств очень просто. В линейках М и А у Samsung есть несколько очень похожих внешне аппаратов, некоторые из которых отличаются буквально парой мелочей, как в случае с M31 и M21. Не так давно мы тестировали Samsung Galaxy A51, а в этот раз в редакции оказался Samsung Galaxy A41. Смартфон похож на другие устройства из недорогих линеек, но в некоторых моментах серьезно от них отличается. В чем эти отличия и кому подойдет такой смартфон, мы сейчас и обсудим.

Комплектация Samsung Galaxy A41

Тестовые смартфоны Samsung чаще всего попадают к нам без комплекта. В этот раз показать все сопровождающие аксессуары тоже нет возможности, но поставляется аппарат с блоком питания, кабелем, гарнитурой, «скрепкой» для лотка SIM-карт и стандартной документацией.

Самыми популярными дополнительными покупками для такого смартфона будут защитные кейсы и пленки для дисплея. Этого нет в комплекте, а для большей сохранности устройства это будут незаменимые вещи. Всего остального гаджету будет достаточно.

Дизайн и удобство использования

Без особой подготовки будет сложно сказать, к какой линейке относится данная модель. Дело в том, что как и упомянутые устройства M-серии, Samsung Galaxy A41 получил много похожих элементов оформления, как у других смартфонов производителя. Так, на лицевой стороне очень похожий вырез для камеры, сзади блок основных камер не отличить от других у Samsung, переливающаяся задняя крышка тоже довольна типична… В общем, практически все элементы оформления так или иначе уже есть на других актуальных моделях производителя. И я не говорю, что это плохо, просто оригинальности в дизайне у A41 не так много.

Но чем этот смартфон выгодно отличается от других, это своей относительной компактностью. Габариты корпуса A41 составляют 149.9×69.8×7.9 мм, что ощутимо меньше уже побывавших у нас устройств. В использовании это будет означать, что смартфоном легче управлять одной рукой, он удобнее помещается в карманах и с ним будет полегче, когда на корпусе будет чехол. Это хорошая новость в первую очередь для тех пользователей, которым неудобно с крупными смартфонами и им нужно что-то компактное. Заодно он довольно легкий — 152 грамма.

Сделан гаджет из пластика (если не считать стекло на лицевой стороне). Учитывая стоимость смартфона, выбор материалов ругать не стоит. Из-за этого лучше все же воспользоваться защитным кейсом, ведь царапаются такие крышки очень легко. Хотя повреждения не так и заметны на некоторых корпусах (доступные цвета черный, белый, красный и синий). Но с учетом того, что покрытие глянцевое, царапины и потертости будут лишь вопросом времени.

Без неожиданностей обошлось и в расположении всех органов управления. Все управляющие элементы находятся на стандартных для новых смартфонов Samsung Galaxy позициях и всем этим легко пользоваться. И в этой ценовой категории производители все еще не отказываются от разъемов для наушников, что не может не радовать.

С переходом на большие и «безрамочные» экраны, смартфоны потеряли былой комфорт использования и теперь каждый лишний сантиметр довольно остро ощущается. Samsung Galaxy A41 поудобнее, чем другие уже знакомые нам модели недорогих линеек компании. Но в остальном A41 по большей части повторяет остальные гаджеты: у него хорошо знакомый и приятный внешний вид, хорошая сборка, хотя и податливый к повреждениям пластик.

Дисплей Samsung Galaxy A41

Как и у других моделей, в этом смартфоне установлен экран практически на всю лицевую панель, который занимает приблизительно 86% фронтальной стороны с относительно небольшими рамками (правда, нижняя тут тоже немного больше). Диагональ дисплея составляет 6.1 дюйма, разрешение — 2400×1080 пикселей, а соотношение сторон — 20:9. Закруглений краев экрана нет, но есть легкий изгиб стекла.

Если у A51 вырез для фронтальной камеры сделан в форме небольшого кружочка, как у флагманов, у A41 это все еще «капля». Конечно, если она сильно не нравится, в настройках есть функция «маскировки», но она «отрежет» приличную часть экрана и сделает верхнюю рамку визуально очень большой. Вероятно, смириться с вырезом будет более рациональным решением.

Еще у A41 есть переехавшие из флагманов функции Edge panels и Edge Lighting. Первая представляет собой небольшую дополнительную панель, которая спрятана в боковине и может предоставить доступ к запуску каких-либо приложений, быстрому набору заданных контактов, напоминаниям, компасу и прочему. Вторая активирует дополнительную подсветку и во флагманских моделях должна лучше уведомлять о событиях, когда смартфон лежит дисплеем вниз. Но так как тут дисплей без изгибов, эта подсветка служит просто дополнительным визуальным эффектом для уведомлений.

Что касается самой картинки, то за нее тут отвечает матрица Super AMOLED. У нее тоже есть два профиля, один из которых показывает насыщенные цвета, а второй — более натуральные. В разных моделях Samsung в последнее время меняется стандартный профиль и у A41 предустановленным является более насыщенный. Но стоит отметить, что они оба хорошо настроены и в любом случае картинка хороша (лично я для себя выбрал профиль Natural).

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Natural:

Максимальная яркость экрана составляет 375 кд/м². Этого маловато, чтобы рассматривать фото под прямыми солнечными лучами, но общую информацию увидеть получится. В других ситуациях яркости всегда хватало, да и работа датчика освещения совершенно устраивала. В полной темноте экран не ослепит, минимальное значение уровня подсветки составляет всего 2,7 кд/м².

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Еще одним общим пунктом для большинства смартфонов является разблокировка. Samsung Galaxy A41 тоже умеет распознать владельца с помощью фронтальной камеры. В темноте гаджет поднимет подсветку экрана, чтобы подсветить лицо, но это можно отключить. А вот солнцезащитные очки или маска станут сильной преградой. Но на этот случай есть и сканер отпечатков пальцев.

Под стеклом встроен дактилоскопический датчик. Позиция, естественно, может подсвечиваться на заблокированном экране, но найти и запомнить ее очень просто. С точностью работы бывали проблемы на ходу, также и с влажными руками, но в спокойной обстановке сканер работал довольно хорошо.

Увы, получается, что в некоторых условиях все же проще будет ввести пароль, чем снимать очки или останавливаться. Но тут уже все будет зависеть исключительно от самого пользователя и его привычек. Я бы не сказал, что за время тестирования часто приходилось вводить ПИН, но несколько раз так складывалось, что ни сканирование лица, ни дактилоскопический датчик не сработали одновременно.

Звук Samsung Galaxy A41

Основной динамик у смартфона один. От него не стоит ожидать интересного воспроизведения музыки, ведь низкие частоты практически не отыгрываются. Не очень эффектно будут озвучены фильмы и игры, но с ними это не кажется настолько критичным. Так что просмотр роликов в Сети за обедом и звуки уведомлений динамик вполне сможет потянуть.

Ранее говорилось, что у смартфона есть стандартный разъем для наушников. Он будет очень кстати, когда пользователю захочется послушать музыку, погрузиться в атмосферу сериала или игры. Стандартной гарнитуры у нас нет, но с моими Monster Jamz смартфон хорошо справился, звук был неплох.

Также и с разговорным динамиком все нормально. Он достаточно громкий и четкий. К сожалению, микрофон искажает голос больше, чем хотелось бы, а система шумоподавления слабо борется с посторонними звуками, которые все равно попадают в разговор.

Производительность и ПО

В отличии от многих других смартфонов Samsung, модель A41 отличается процессором. Тогда как у других устройств установлены чипы производства Qualcomm или собственные Exynos, тут используется процессор Mediatek MT6768 Helio P65 с видео Mali-G52. И в этом случае обошлось без опций памяти: только 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной (правда, eMMC). При необходимости можно воспользоваться картой памяти, для которой отведен отдельный слот, не занимающий место второй SIM-карты. Есть поддержка LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, навигационный пакет и NFC.

С производительностью все хорошо для обычных, повседневных задач, да и в большинстве тестов результаты на уровне моделей с Exynos. В рутинных прыжках между браузером, навигацией, мессенджерами, почтой и прочим проблем нет. Но игры заметно разогревают корпус и могут работать с небольшими, но заметными рывками. В любом случае, вряд ли целевая аудитория этого смартфона часто погружается в игры, поэтому на производительность жалоб быть не должно. Единственное, иногда смартфон отключался от Wi-Fi, говоря, что нет соединения с интернетом, тогда когда другие устройства в сети проблемы не видели. Вероятно, это ошибка именно тестового аппарата. В остальном в работе смартфона все было неплохо.

Что все еще нравится даже у недорогих гаджетов компании, так это такой же интерфейс, как у флагманов. Да, тут не будет функций Samsung DeX и Bixby, но, опять же, для целевой аудитории это не будет критичным. Зато в остальном тут такой же Android 10 c ONE UI 2.1, как на других устройствах Samsung.

Камеры Samsung Galaxy A41

Блок основных камер у сегодняшнего гостя редакции состоит из трех сенсоров, где «главный» широкоугольный модуль получил разрешение 48 МП и значение апертуры ƒ/2.0, ультраширокоугольный — 8 МП и ƒ/2.2, и помогающий портретному режиму 5-мегапиксельный сенсор с ƒ/2.4. В большинстве случаев вряд ли пользователю понадобится что-то больше, тем более, подобные сенсоры неплохо зарекомендовали себя в других смартфонах компании. Но тут не все так гладко.

В основном режиме камера делает 12-мегапиксельные снимки, а не 48-и, хотя включить полное разрешение тоже можно, если потребуется (примеры снимков в полном разрешении). Днем особо стараться для хорошего кадра не придется, ведь когда камере достаточно света, она легко подбирает настройки и делает снимок с довольно хорошими цветами, нормальной экспозицией и слегка «подтянутыми» тенями. Иногда бывают пересвеченные объекты, но при желании это можно будет поправить на уже готовом фото.

Проблемы появятся вечером, ведь режима Night у смартфона нет. У других такой как раз был, пусть и не работал идеально, но заметно выручал в условиях недостаточного освещения. А вот герой сегодняшнего материала в этом плане сильно отстает от конкурентов и сравнительно сильно проиграет тем устройствам, у который режим вечерней съемки таки есть. Так, тут пострадает детализация, будут сильные пересветы от источников освещения, шум и прочие артефакты. Особо рассчитывать на такую камеру вечером не стоит.

С ультраширокоугольной камерой похожая история, но из-за разрешения всего 8 МП, деталей у нее будет не так и много даже днем. И заодно она будет промахиваться с балансом белого, что соответственно повлияет на отображение цветов. В темноте, само собой, ультраширокоугольная камера «видит» плохо.

Максимальное разрешение для записи видео составляет Full HD. Увы, но стабилизировать изображение смартфон не умеет, поэтому даже малейшее движение руки будет заметно в видео. Само качество записи тоже отнюдь не лучшее, даже для смартфонов подешевле.

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи Ultra-Wide:

Разрешение фронтальной камеры составило 25 МП, а значение диафрагмы ƒ/2.2. С возможностями тут все привычно: можно снимать с разными углами захвата, есть режимы HDR, эффекты обработки неровностей кожи, размера глаз и очертаний лица. Также есть портретный режим.

С приложением все немного проще, чем у некоторых других моделей, ведь тут меньше разных камер и режимов снимков. В целом, все под рукой, кроме спрятанного режима съемки в полном разрешении, который находится в опциях соотношения сторон фотографии.

Автономность Samsung Galaxy A41

Из-за более компактного корпуса, батарея тут заметно меньше — 3500 мА•ч. Хотя этого тоже не так и мало. Тест Geekbench остановился на почти восьми часах работы. В обычном для меня режиме использования батареи хватало на полтора дня, но стоило воспользоваться навигацией или запустить игру, как время работы сильно сокращалось. Трудоемкие задачи всегда сильно влияют на автономность, но в данном случае это было более ощутимо, чем обычно.

Быструю зарядку смартфон поддерживает. В комплекте есть 15-ваттный блок питания, который должен с этим помогать. Но у нас такого под рукой не оказалось, а от стороннего и более мощного зарядного устройства для ноутбука, A41 полностью зарядился за 1 час 45 минут.