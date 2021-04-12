Обзор смартфона Samsung Galaxy A72





Некоторые компании готовят как можно больше вариантов смартфонов под любой кошелек — от базовых предложений за 100-200 долларов, до дорогущих флагманов стоимостью более тысячи. Так и у компании Samsung есть что предложить практически во всех ценовых категориях. Среднебюджетная линейка называется Galaxy A, и она недавно получила обновление. Про модели A32 и A52 мы уже рассказали, а в этот раз посмотрим, что из себя представляет старший смартфон в линейке — Samsung Galaxy A72.

Комплектация Samsung Galaxy A72

Ничего особенного в комплекте с гаджетом нет: сам смартфон, блок питания (25 Вт) со съемным кабелем и «скрепка» для лотка SIM-карт. Не забыли и о предустановленной пленке на дисплее. В некоторых регионах это все сопровождают прозрачные силиконовые чехлы, но украинскому покупателю за аксессуар придется доплачивать самостоятельно.

Зато в таком случае можно будет купить чехол в цвет корпуса, например. Ну и заодно может пригодиться гарнитура, если такой еще нет, ведь в комплекте они сейчас крайне редко встречаются.

Дизайн и удобство использования

Линейка Galaxy A состоит из очень похожих внешне аппаратов, которые в глобальном смысле отличаются только размерами. И вот A72, как «старший» смартфон в «семействе», получился и самым крупным. При размерах в 165×77,4×8,4 мм, корпус весит 203 грамма, что в рамки компактных смартфонов совершенно не вписывается.

Как обычно, пользоваться устройством с такими габаритами удобно только двумя руками. И карман для него нужен большой. Если до этого у пользователя был смартфон поменьше, то придется слегка привыкнуть к корпусу. Но есть хорошая новость: пластиковый корпус может и не сильно ассоциируется с топовым сегментом, зато в использовании он не такой скользкий, как металл или стекло. За счет этого в тех ситуациях, когда свободна только одна рука, шансов выронить смартфон, выполняя какие-то простые действия (найти нужный контакт в телефонной книге, например), остается немного меньше.

Цвет корпуса может быть черный, белый, фиолетовый и синий. Все они в названии получили приставку Awesome, хотя на практике это обычные матовые задние панели и глянцевые рамки. Предыдущее поколение было оформлено немного сложнее, с обилием глянца и переливающимися цветами. В этот раз дизайн получился куда более сдержанным. К тому же, матовая крышка более устойчива к появлению царапин и потертостей. Они, конечно, все равно со временем появятся, но «масштаб» повреждений все же может быть поменьше.

Кнопки на боковинах и остальные рабочие элементы расположены вполне привычно и мне, например, вовсе не нужно было привыкать к ним и поглядывать, на что я нажимаю или где нужный порт. Что и совершенно не удивительно, с эргономичностью устройств Samsung уже очень давно не было проблем. Порадовало наличие разъема для наушников, который еще и расположен в правильном месте — на нижнем торце.

А одним из самых приятных моментов в новой модели является защита от воды и пыли по стандарту IP67. Не так много гаджетов в среднем бюджете включают такой пункт в списке характеристик. Еще в преимущества можно добавить, что корпус совсем не маркий, а если следы рук на нем и остаются, то удалить их совсем не проблема. Увы, пользоваться устройством от этого легче не становится. Зато есть большой экран.

Дисплей Samsung Galaxy A72

«Старшей» модели в линейке достался 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1080 точек (394 ppi) и соотношением сторон 20:9. В отличии от прошлой модели, его защищает стекло Gorilla Glass 5, а не 3. Но на довольно крупные рамки вокруг это никак не повлияло. Правда, от смартфона с такой ценой не стоило ожидать совсем безрамочного дисплея. Хотя сильные стороны у него совсем другие.

Все модели линейки Galaxy A получили дисплеи с частотой обновления 90 Гц. Это отлично влияет на плавность прокрутки страниц и на движения изображения в поддерживаемых играх. Если же пользователю это не очень принципиально, можно переключиться на стандартные 60 Гц и сэкономить условную пару процентов заряда в день.

Способ размещения фронтальной камеры не меняли, и как это уже привычно для Samsung, в центре экрана у верхнего края есть небольшой вырез. Субъективные впечатления от работы с таким вырезом у меня не поменялись: камера сильного дискомфорта не доставляет. Но теперь нет варианта ее программного «камуфляжа». (Это касается всех смартфонов Samsung со свежими версиями OneUI.)

Фирменная Super AMOLED-матрица все также отлично откалибрована. Производитель пока не меняет устоявшиеся цветовые профили, где пользователю оставили выбор между Vivid (более насыщенным) и Natural. Как обычно, первый позволяет немного настроить цвета и температуру, тогда как второй такими опциями не снабжен. При этом оба выглядят хорошо и тут выбор будет зависеть только от личных предпочтений.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Natural:

В перечне характеристик максимальная яркость указана 800 кд/м², тогда как замер в помещении показал 429. В любых условиях яркости было достаточно, чтобы картинка не терялась. Да, на солнце цвета выглядят не так хорошо, но текст совершенно читаемый. Минимальный уровень — 2 кд/м², что не ослепит в полной темноте. С датчиком освещения тоже все в порядке и в помощи он не нуждался.

Безопасность Samsung Galaxy A72

Как и большинство современных смартфонов, сегодняшний герой обзора может быстро разблокировать систему сканируя лицо или отпечатки пальцев пользователя. В первом случае для этого используется фронтальная камера. С ней не произошло никаких сюрпризов и срабатывает этот метод довольно быстро. Только как и в остальных случаях, темные очки, маска или недостаток освещения заставят действовать другими методами.

Дактилоскопический датчик в A72 оптический и спрятан под экраном. Сначала казалось, что расположен он слишком низко, но на практике оказалось, что его позиция как раз подходит под хват руки с учетом размера корпуса. В память внести можно только три отпечатка, чего под мои привычные ситуации бывает маловато. Но это не так критично.

Оптические датчики далеко не самые быстрые, сравнительно с новыми ультразвуковыми и емкостными. Здешний не исключение: для срабатывания потребуется на пару мгновений больше, и надавить нужно немного сильнее, чем на другие. Влага на руках или подобные «помехи» в некоторых условиях все же помешают разблокировке. Интересно, что на заблокированном дисплее отключается режим Eye comfort shield, который активируется сразу после сканирования. И такой «перепад температуры» каждый раз бросается в глаза.

Звук Samsung Galaxy A72

Не так и часто такое можно сказать, но у смартфона из среднего ценового диапазона динамики очень близки к флагманским. Для начала, да, в воспроизведении музыки и прочих звуков задействованы оба динамика — основной и разговорный. Звучание у них громкое и четкое, даже с неплохими низкими. На максимальной громкости даже музыка не искажается. Для пользователей, которым важен хороший звук смартфона, такие динамики отлично подойдут.

Разговорный динамик аккуратно спрятан в рамке. Его громкости предостаточно для разговоров в большинстве ситуаций. Но вот к качеству передачи речи есть вопросы, оно отнюдь не из лучших (вероятно, в розничных образцах микрофоны поприятнее, чем в тестовых аппаратах). В свою очередь, система шумоподавления вполне справляется со своей работой, хотя какие-то звуки окружения все равно попадут в разговор.

Так же порадовал и звук наушников. Подключенные к A72 арматурные Ultimate Ears и более простые Monster Jamz играли с неплохим запасом громкости, при этом звучали не хуже, чем с более дорогими смартфонами. Такого качества целиком и полностью хватит для прогулки или поездки на работу с музыкой.

Производительность и ПО

Так получилось, что модели A52 и A72 базируются на одной платформе, и это не Exynos. Как и в прошлый раз, смартфонам достались процессоры от Qualcomm, но с другим порядковым номером: восьмиядерные Snapdragon 720G с видео Adreno 618. Но в отличии от модели помладше, A72 получил больше оперативной памяти в базовых комплектациях — 6 или 8 ГБ ОЗУ и накопители со 128 или 256 ГБ. Также есть и место для карты памяти. И если в A71 можно было установить две SIM-карты и карту памяти одновременно, то сейчас один из слотов универсальный. Смартфон поддерживает LTE, Wi-Fi стандарта ac, Bluetooth 5.0, четыре системы навигации и есть NFC.

Больше производительности, чем у прошлогодней модели, не стало. Результаты тестов очень похожи. В основном производительности хватало, даже в требовательных играх.

Понравилось, что у процессора как в продолжительном тесте, так и в длинных игровых сессиях, не проявляется троттлинг, а корпус при этом нагревается совсем чуть-чуть. Любители игр явно это оценят.

Ну и еще один приятный момент, это Android 11 с OneUI 3.1. И если раньше некоторые функции системы оставались только у флагманов, то с нынешними линейками возможности у смартфонов практически одинаковые (я не досчитался только поддержки Dex). К тому же, несколько лет обновлений, вероятно, еще не раз добавят что-то интересное в пользовательский опыт.

Камеры Samsung Galaxy A72

Самый интересный блок камер в линейке Galaxy A получился у нашего сегодняшнего гостя, ведь к основной, ультраширокоугольной и макро линзам, тут (вместо сенсора глубины) установили телефото. Решение, как минимум на бумаге, очень неплохое, ведь позволит в хорошем освещении получить не цифровой, а оптический зум. Так, в распоряжении любителей мобильной фотографии получается интересный набор «инструментов»:

основной широкоугольный сенсор с разрешением 64 МП и значением диафрагмы ƒ/1.8;

ультраширокоугольный с 12 МП, апертурой ƒ/2.2 и углом захвата 123°;

телефото с 8 МП и ƒ/2.4;

и макро с разрешением 5 МП и тоже ƒ/2.4.

В необходимости последнего модуля все еще есть определенный скептицизм, но 3-кратный оптический зум в данной модели явно будет куда полезнее, чем датчик глубины, как в «младших» и прошлогодней моделях. К тому же, модули основной камеры и телефото оснащены оптической стабилизацией изображения, что должно не плохо сказываться на результатах.

Стандартный режим съемки основной камеры делает фото не в 64-мегапиксельном разрешении, а в 16 (хотя можно снять и полноразмерный кадр, вот тут можно найти примеры). Смартфон не испытывает проблем, снимая против яркого солнца или в тени, постобработка не перекручивает оттенки и фокус хорошо определяется в разных ситуациях. Днем можно рассчитывать на приятные фотографии без больших косяков.

С ночным режимом есть пара небольших ошибок тестовой версии, при которых смартфон словно выделяет подсвеченные объекты, а некоторые области снимка могут получиться смазанными. Но это явно исправят в обновлении. И когда оно выйдет, претензий к вечерней съемке остаться не должно. Как для своей ценовой категории, эта камера хорошо справляется с задачей в темное время суток.

Ультраширокоугольная камера тоже не разочаровала. У нее заметно хуже с детализацией и бывают условия, в которых на кадре больше артефактов, чем хотелось бы, но в общих чертах снимки вышли неплохими. Правда, типично для таких камер, баланс белого у нее отклоняется от того, который подбирает основная камера. В данном случае снимки заметно «холоднее», хотя при желании это правится в практически любом современном редакторе.

Вечером ультраширокоугольной камере, конечно, не хватает соответствующего режима. Хотя и без него, с поправкой на то, что у нас далеко не флагман, в определенных условиях все же можно получить нормальный снимок. Да, на нем будет намного меньше деталей и много шума, но с учетом обстоятельств, это можно простить.

С телефото ситуация неоднозначная. С одной стороны этот модуль позволяет получить оптическое трехкратное приближение, но с другой — разрешение у камеры всего 8 МП. Деталей на снимке хотелось бы побольше. А в остальном все выглядит неплохо.

Для того, чтобы получить относительно приемлемые снимки на макрокамеру, нужно дать ей как можно больше света. Снимки при этом все равно не впечатляют, хотя, когда условия будут подходить, сфотографировать что-то относительно интересное получится.

Хотя видео можно записывать в 4K-разрешении, лучше все-таки оставить Full HD. Так камера стабилизирует изображение, тогда как в максимальном размере картинка дрожит. Ну и традиционно для этого сегмента, отнести запись видео к сильным сторонам камер довольно сложно.

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи Ultra-Wide:

У фронтальной камеры получилось достаточно большое разрешение — 32 МП, а значение диафрагмы при этом ƒ/2.2. У нее доступны два варианта угла захвата и есть все привычные функции от производителя. Качество снимков неплохое, но «борьба» с шумом все равно остается заметной, а портретный режим все также может позволить себе лишнего в сложных участках кадра (волосы, уши и тому подобное).

Автономность Samsung Galaxy A72

По сравнению с прошлой моделью, аккумулятор увеличился и теперь его емкость составляет 5000 мА•ч. В тесте автономности Geekbench смартфон провел без пары минут 14 часов, что является очень приличным результатом. Во время тестирования, без каких либо попыток экономии заряда (с включенными высокой частотой обновления изображения, Always On Display, навигацией и прочим), при суммарных девяти часах работы дисплея, удавалось протянуть два дня без зарядки. Вполне возможно, пользователи, которые меньше времени тратят на смартфон, растянут интервалы «дозаправки» и на дольше.

Так как комплектного блока питания у нас не оказалось, пришлось заряжаться от подручного зарядного устройства для ноутбука. С ним полная зарядка заняла 1 час 55 минут, что для такой емкости аккумулятора тоже можно считать весьма быстрым процессом. Индукционную зарядку в линейку Galaxy A пока не добавили. А вот «поделиться» зарядом все равно можно, если подключить второе устройство подходящим кабелем напрямую.