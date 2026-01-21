Анонсирован Life is Strange: Reunion с "большим" финалом для Макс и Хлои — трейлер, детали и дата выхода

Новая часть Life is Strange: Reunion снова объединит Макс Колфилд и Хлою Прайс. Анонсированная игра переносит нас в будущее, когда Макс работает преподавательницей фотографии в Университете Каледон, пока не происходит что-то паранормальное.

В кампусе вспыхивает катастрофа, которая убивает студентов и преподавателей. Чтобы спасти их, Макс снова активировала свою способность возвращать время назад и переносится на три дня в прошлое. Ключевой момент — неожиданное возвращение Хлои. По словам команды разработчиков, вероятно, возвращение девушки связано с силами, которые Макс получила в Life is Strange: Double Exposure (2024). Они позволяют ей перемещаться между параллельными временными рамками. Подробности разработчики не раскрывают, чтобы не спойлерить. Известно лишь, что именно Хлоя становится важной частью истории и влияет на ход событий.

«Хлоя Прайс была напарницей Макс Колфилд в путешествиях сквозь время. Потеря Хлои стала самым большим сожалением Макс. И вот Хлоя возвращается — в стены Каледонского университета, с кошмарами и воспоминаниями, которые не должны были бы существовать. Она нуждается в Макс. Но Макс сама в опасности: за три дня пламя уничтожит кампус», — говорится в официальном описании.

Впервые в серии игрок сможет управлять сразу двумя персонажами. Перспектива будет меняться в течение прохождения, а выбор снова будет иметь последствия. В Square Enix говорят, что решения игрока влияют на развитие сюжета и ведут к «драматическому и неожиданному финалу», который должен стать завершением истории Макс и Хлои.

Благодаря своим способностям Макс снова может перематывать время и оставаться в прошлом через фотографии. Способность перемотки Макс также позволяет ей отменить кучу решений. Однако единственное, что она не может стереть — это память о собственных действиях. Разработчики говорят, что ее сверхъестественная сила станет «более отзывчивой», чем когда-либо.

В то же время «острая на язык» Хлоя получила собственную механику — красноречие. Она сможет давить на собеседников во время диалогов и открывать доступ к локациям, куда Макс не может попасть. Также подтверждено, что между ними снова будет романтическая линия. При желании, игрок сможет развивать их отношения.

«Огонь заставит Макс и Хлою принять разрушительные решения. Смогут ли они найти будущее вместе… Прежде чем все сгорит?» — говорится в официальном описании.

Разработкой Life is Strange: Reunion занимается Deck Nine. И это важный момент: студия сокращала штат после релиза Double Exposure. Тогда же стало известно, что игра стала финансовой потерей для Square Enix. Во время получения награды GDC Awards 2025 за «Социальное влияние» никто из команды даже не вышел на сцену. Как позже написала бывшая сценаристка студии, «нас всех уволили».

Релиз Life is Strange: Reunion запланирован на 26 марта. Она выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: PC Gamer, Eurogamer