Самые интересные новые игры сентября 2025 года

Сентябрь традиционно открывает осенний сезон громких игровых премьер. На этот раз он насыщен как долгожданными сиквелами и крупными франшизами, так и совершенно новыми IP. Нас ждут мрачная Hell is Us, сюжетные дополнения для Indiana Jones and the Great Circle и Kingdom Come: Deliverance II и долгожданная Hollow Knight: Silksong. Традиционно месяц будет богат и на спортивные симуляторы, среди которых выделяются NBA 2K26 и EA Sports FC 26.

Hell is Us

Жанр: Action-adventure

Дата: 4 сентября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Приключенческий экшн с акцентом на исследование и боевую систему предлагает отправиться в закрытый для мира вымышленный город, где странные существа появляются в реальном мире, а игрок должен раскрыть тайну своего происхождения. Авторы называют игру сочетанием Dark Souls и Control, что сразу задает ожидания относительно сложности и стилистики.

Визуально проект выглядит очень атмосферно: сочетание современной графики с мрачным дизайном и отсутствием маркеров на карте создает эффект живого исследования. Это игра, где нужно больше полагаться на интуицию и внимательность, чем на подсказки интерфейса.

Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants (DLC)

Жанр: Action-adventure, stealth

Дата: 4 сентября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Первое крупное дополнение для Indiana Jones and the Great Circle добавит новую сюжетную кампанию, связанную с древней цивилизацией и артефактами гигантов. История выведет игроков за пределы Ватикана и поведет узкими, полными загадок улицами Рима. Вы сможете спуститься в катакомбы, спрятанные глубоко под городом, и узнать, какие тайны скрываются там. Путешествие продолжится на лодке через древнюю канализационную систему Рима.

На своем пути Инди столкнется с новыми головоломками и мрачными загадками. Для поклонников Индианы это шанс вернуться в одну из самых кинематографичных игр последних лет и получить новую порцию приключений.

Hollow Knight: Silksong

Жанр: Metroidvania

Дата: 4 сентября

Платформы: PC, MacOs, Linux, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2

Наконец-то! После лет ожиданий студия Team Cherry выпустит Hollow Knight: Silksong. Это продолжение культовой метроидвании, где игроков ждет новая огромная карта, более 150 видов врагов и десятки уникальных боевых приемов.

Silksong обещает еще более вертикальный дизайн уровней, что позволит полностью раскрыть акробатический стиль главной героини — охотницы Хорнет. Атмосфера останется узнаваемой: смесь меланхолии, опасности и красоты мира Холлоунест.

Cronos: The New Dawn

Жанр: Survival horror

Дата: 5 сентября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Cronos: The New Dawn — новая научно-фантастическая ролевая игра от независимой студии, которая пытается совместить элементы космической оперы и элементы выживастика. Игрок оказывается на неизвестной планете после аварии космического корабля и должен выживать, строя базу, исследуя флору и фауну и сражаясь с агрессивными формами жизни. Путешественнику предстоит отправиться назад во времени — в Польшу 1980-х годов, чтобы спасти избранных людей, которые не пережили Изменение — катастрофическое событие, превратившее людей в чудовищ, известных как Сироты.

Проект делает ставку на атмосферу открытого мира, динамическую смену дня и ночи и звуковой дизайн, усиливающий тревожный фон.

NBA 2K26

Жанр: Sports

Дата: 5 сентября

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2

Ежегодная баскетбольная серия от 2K получает новое издание — NBA 2K26. Среди главных нововведений: усовершенствованная физика столкновений, улучшенная анимация движений и переработанный режим MyCareer. Обновлены как атака, так и защита: искусственный интеллект стал умнее, лучше читает ситуации и создает больше вариативности в игре. Система отскоков теперь использует тайминг, что делает борьбу под кольцом более напряженной.

Важный акцент также делается на визуальной реалистичности — от воспроизведения баскетбольных арен с новыми анимациями болельщиков до уникальных аутентичных деталей поведения спортсменов.

Kingdom Come: Deliverance II — Legacy of The Forge (DLC)

Жанр: Action RPG

Дата: 9 сентября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

В центре истории второго крупного дополнения для KDC 2 окажется Мартин, отец Генри, чья история жизни до войны до сих пор оставалась за кулисами. Игроки отправятся в Куттенберг, чтобы восстановить разрушенную кузницу, где когда-то учился Мартин, и раскрыть тайну незавершенного шедевра, над которым он работал в молодости. Дополнение обещает глубокую личную историю и новый взгляд на семейное наследие главного героя.

Ключевым геймплейным нововведением станет собственная кузница Генри с полной системой кастомизации: от интерьера и жилых покоев до фасада мастерской и ее окружения. Из более 100 миллионов возможных комбинаций игроки смогут обустроить настоящий дом мечты в средневековой Богемии и одновременно зарабатывать деньги на заказах. В игре появятся новые чертежи оружия и доспехов, возможность присоединиться к гильдии кузнецов и выполнять как серьезные, так и довольно необычные задания для жителей Куттенберга.

Borderlands 4

Жанр: FPS, action RPG

Дата: 12 сентября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Borderlands 4 продолжает традиции серии, но на этот раз с самым большим открытым миром во франшизе, который описывают как бесшовный — без загрузочных экранов во время исследования новых локаций. В игре будут доступны новые транспортные средства и инструменты для передвижения, в частности крюк-кошка. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе с тремя другими игроками.

По сюжету, события разворачиваются после того, как Лилит с помощью сил Сирены телепортировала луну Пандоры Элпис, разрушив защитный барьер планеты Кайрос. Здесь искатели приключений должны возглавить сопротивление против диктатора по имени Хранитель Времени и его армии синтетических воинов. Параллельно герои отправятся на поиски таинственных инопланетных сокровищ.

Юмор, динамичный геймплей и яркая графическая стилистика остаются визитной карточкой серии.

NHL 26

Жанр: Sports

Дата: 12 сентября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

EA Sports выпустит очередную часть своей хоккейной серии. NHL 26 получила новый игровой движок с более реалистичной физикой шайбы и льда, а также улучшенное управление вратарями. Они получили более 80 новых анимаций сейвов, более реалистичную логику позиционирования и возможность мгновенно реагировать на рикошеты и повторные удары. В зависимости от стиля и габаритов вратарей, поведение в рамке стало более разнообразным: агрессивные голкиперы выходят вперед, а большие — больше полагаются на свой размер.

Dying Light: The Beast

Жанр: Survival horror

Дата: 19 сентября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Dying Light: The Beast — приключенческий экшн от первого лица, действие которого происходит в Кастер Вудс, популярном сельском туристическом регионе. Игроки могут исследовать открытый мир, используя паркурные навыки или управляя внедорожником 4×4. Как и в первых играх, монстры медлительны на свету, но становятся более агрессивными и опасными ночью.

По мере прохождения игроки смогут разблокировать новые навыки Крейна, повышая его боевые возможности. Игра, как и предыдущие части, поддерживает кооператив для четырех игроков.

Silent Hill f

Жанр: Survival horror

Дата: 25 сентября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Серия Silent Hill возвращается в необычном формате: события игры происходят в Японии 1960-х годов. Silent Hill f делает ставку на психологический хоррор с сильным сюжетным компонентом. Игрок исследует городок, который постепенно поглощает тревожная и ужасная сила в виде растительных наростов.

Визуальный стиль сочетает традиционный японский антураж и классическую мрачную атмосферу Silent Hill.

EA Sports FC 26

Жанр: Sports

Дата: 26 сентября

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2

Новая часть серии футбольного симулятора обещает существенные нововведения в геймплей: полностью переработанные механики дриблинга, улучшенный искусственный интеллект для позиционирования игроков и более реалистичные анимации вратарей. EA Sports FC 26 предложит два режима игры: Competitive, ориентированный на игру по сети, с более динамичным темпом, и Authentic, созданный для режима карьеры с реалистичным поведением футболистов и тактиками, основанными на реальных данных.

В игру добавят 13 новых стадионов, среди которых Альянс Арена и Стэмфорд Бридж. Улучшениям подверглась и графическая составляющая благодаря более реалистичному освещению и детализированному окружению.