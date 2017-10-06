Верим в успех Citroen C3, но вспоминаем C4 Cactus

Фотография не случайна: из маленьких кирпичиков, вроде моделей С3, строится большая стена успеха имени Citroen. Веселый, задорный, стильный, комфортный; и при этом – относительно недорогой. Кажется, у малыша Citroen С3 есть все для успеха и в мире, и в Украине. Что, кстати, уже показывают отчеты о продажах. Словом, все хорошо! Или нет?…

Позиционирование

Компактный хэтчбек В-класса Citroen С3 известен с начала 2000-х годов: первое поколение С3 пришло на замену модели Saxo, которая когда-то сменила модель Visa, которая когда-то сменила модель Ami… Так можно продолжать вплоть до легендарного Citroen 2CV средины ХХ века: с тех пор и до сегодня – маленькие модели Citroen всегда были популярны в мире.

Citroen С3 в каждом поколение выделялся чем-то необычным: первый Citroen С3 (с 2002 года) – с дизайном в виде «шарика» и ЖК-панелью приборов; второй Citroen С3 (с 2009 года) – с лобовым стеклом Zenith, заходящим на крышу; третий Citroen С3 (с 2016 года) – в стиле маленького кроссовера, с накладками Airbump, и камерой Citroen ConnectedCAM

Новое поколение Citroen С3 дебютировало в 2016-м году, в самом начале 2017-го автомобиль презентовали для Украины, поставки первых партий новинки в нашу страну начались весной этого года. В статье представлено два автомобиля: белый с красным – Citroen С3 с мотором PureTech Turbo 110 и 6-ст. АКПП; светло-зеленый – Citroen С3 с мотором PureTech 82 и 5-ст. МКПП; оба автомобиля в максимальной комплектации SHINE, плюс некоторые опции.

Как едет?

Это частично зависит от версии автомобиля. В целом Citroen С3 ощущается довольно мягким на дороге, у него легкий руль; в тоже время, автомобиль – быстрый и довольно точный в реакциях на поворот рулевого колеса. Да и вообще из-за легкости конструкции и компактного кузова, Citroen С3 воспринимается очень подвижным, «живым» автомобилем.

Бело-красный Citroen С3 выглядит нарядно, стильно, ярко. И едет также – его поведение лучше всего описывают слова «юркий» и «задорный». Все благодаря 110-сильному турбо-мотору и 6-ст. «автомату». Кстати, обратите внимание на красные акценты по кузову: корпуса зеркал, окантовки противотуманных фар, «квадрат» накладок Airbump: если выбрать цветную крышу (красную, белую, черную) – то все эти детали также выполняются в одном цветовом оттенке с крышей.

Турбо-мотор мощностью 110 л.с. и «автомат» отлично вписываются в картину: лишь совсем «внизу» мало тяги, но стоит мотору набрать 1,5-2 тыс. об/мин – и понеслись вперед под необычный 3-цилиндровый рык! Причем мотор и «автомат» отлично понимают друг друга: переключения мягкие и почти незаметные; при необходимости АКПП позволяет выкручивать мотор до 5-6 тыс. об/мин. Есть два дополнительных режима работы «автомата»: спортивный – переключения позже, обороты выше; зимний – старт с повышенной передачи, мягче переключения; плюс возможность ручного выбора передач.

А вот светло-зеленый автомобиль слегка огорчил кренами в поворотах и кивками кузова при торможении или смене передач. Хотя в остальном – все хорошо: мощности 82-сильного мотора хватает для езды по городу, он уверенно тянет с 3 тыс. об/мин; «механика» пусть не образцовая (ожидал меньше ход рычага), но переключается довольно четко; педаль сцепления легкая. Словом, если не смущает эта самая третья педаль – то подобный Citroen С3 позволит заметно сэкономить при покупке без потери ключевых качеств автомобиля: юркости и комфорта на городских улицах.

Светло-зеленый Citroen С3 с черной крышей оснащен атмосферным мотором и механикой – этой парочки вполне хватает для города. Конечно, удобство и простота езды не сравнимы с «автоматом»; ощущается больше раскачивание кузова – отчасти в этом виноваты и кивки при смене передач. Но если спросить меня «Можно ли жить с таким Citroen С3?», я уверенно отвечу «Да»: просто стильный малыш В-класса – и за недорого

Кузов, салон, багажник – все эти пункты не меняются в двух автомобилях. Здесь все в целом нравиться, но с немалыми оговорками. К примеру, пластик передней панели твердый, а багажник предлагает лишь 300 литров в стандартном варианте (салон 5 мест) и один крючок. Хотя в остальном – Citroen С3 очень хорош и продуман буквально до мелочей.

К примеру, покупатель может выбрать одну из общих тем оформления салона. Так, бело-красный автомобиль получил спортивные нотки: красный декор передней панели салона; мягкая прорезиненная вставка перед пассажиром; красная строчка сидений. Светло-зеленый автомобиль оформлен в спокойном, умиротворяющем стиле: серо-зеленая отделка на сиденьях на сиденьях; мягкая тканевая вставка перед пассажиром. Да и сами сиденья необычные: они имеют прямоугольную форму, похожи на стильное кресло 70-х годов… Ох и ах! Но, откровенно говоря, присаживался я к ним долго; хотя были знакомые и коллеги, которые садились «как влитые» будто сиденье создано под их спину. Словом, при личном знакомстве с автомобилем уделите посадке особое внимание.

Салон стильный и удобный одновременно: есть разные варианты оформления передней панели и «квадратных» сидений; в дверях объемные и заметные карманы. Все это – воплощение фирменного подхода Citroen Advanced Comfort: продуманность в мелочах, забота о человеке. Приятно!

Простор для задних пассажиров и объема багажника далеки от рекордных; все на уровне В-класса – не более того, но и не менее. В отличие от C4 Cactus, задние стекла опускаются.

А еще обратите внимание на мелкие приятные детали. Дверные ручки – в виде стильных ремешков сумки. Карманы в дверях имею светлую отделку: специально для того, чтобы их быстрее можно было увидеть в темное время суток. Приборы – огромные и понятные. Дисплей перед глазами водителя кажется простым, но умеет давать всю необходимую информацию: скорость, расход, запас хода; есть даже камера, которая считывает знаки с ограничением скорости и выдает информацию на дисплей – и это в авто В-класса!

Приборы просты и понятны; дисплей дает много полезной информации.

Что получаем в итоге? В целом хороший уровень качества езды с акцентом на комфорт, достаточную мощность даже в базовой версии и приятный «запас» 110-сильного мотора; в тоже время – здесь без откровений, это плюс-минус уровень любой современной модели В-класса. Но настоящее откровение – это салон Citroen С3; причем не столько его простор, сколько обустройство, проработка в мелочах, объединение яркого стиля и удобства. А еще…

Есть ли инновации?

Да, причем, представьте себе, мирового уровня! По крайней мере, об этом твердят создатели автомобиля. Речь идет об интегрированной камере Citroen ConnectedCAM. И если взять все функции устройства – то компания Citroen, похоже, таки права: подобное еще не встречалось.

Итак, Citroen ConnectedCAM представляет собой опциональную видеокамеру, которая установлена у основания салонного зеркала заднего вида: разрешение – Full HD; угол обзора – 120 градусов; память – 16 ГБ. Данная камера также поддерживает GPS и работает с сетью Wi-Fi; плюс есть фирменное приложение для смартфона.

Камера Citroen ConnectedCAM фактически видит все, что происходит на дороге, как это видит водитель. Камера умеет автоматически сохранять 1,5-минутный видеоролик при ДТП: 30 секунд до удара и 1 минута после удара. Попросту говоря – это штатный видео-регистратор! Хотя ввиду массы ограничений в станах Европы на фото- и видеосъемку, связанных с защитой личной жизни людей, компания Citroen позиционирует ConnectedCAM как камеру, предназначенную для съемки для фото и видео незабываемых пейзажей в ваших поездках.

Citroen ConnectedCAM – это камера около основания зеркала заднего вида и совместимое приложение для смартфона (связь по сети Wi—Fi). С помощью кнопки на камере можно сделать фото или записать видео; все остальное управление – через приложение: просмотр видео или фото в памяти самой камеры; загрузка данных на смартфон; функция поиска автомобиля с помощью GPS и он-лайн карты; различные настройки…

Пример видео камеры Citroen ConnectedCAM

Конечно, данная камера – далеко не единственная изюминка Citroen С3, есть и другие; но они, впрочем, уже встречались на разных моделях Citroen и Peugeot. К примеру, автомобиль по сторонам «укрыт» защитными накладками Airbump (резино-пластиковое покрытие и воздушные капсулы внутри), которые впервые появились на модели Citroen C4 Cactus: в последнем случае накладки Airbump могут быть выполнены в разном цвете, что добавляет автомобилю оригинальности. И в случае Citroen С3 также не обошлось без приятной «мелочи»: первый сегмент накладки Airbump может иметь окантовку красного, белого, черного цвета – под цвет крыши автомобиля. Плюс современный мотор PureTech Turbo (непосредственный впрыск топлива, турбина, «стоп/старт», трехкратный обладатель титула «Двигатель года») и АКПП серии ЕАТ6 – все это уже встречалось и было описано на примере Peugeot 2008. Плюс 7-дюймовый центральный сенсорный дисплей для управления различными функциями автомобиля: климат, аудиосистема, навигация, подключение смартфона, камера заднего вида – а это уже знакомо по модели Citroen Grand C4 Picasso.

Airbump с цветным декором, современный мотор PureTech и «стоп/старт», сенсорный дисплей в салоне, Apple CarPlay – решения не уникальные, но приятные для данного класса.

Конкуренты

Автомобиль Citroen С3 в Украине доступен с парой бензиновых моторов и парой КПП – как представлены в этой статье: PureTech Turbo 110 и 6-ст. АКПП или PureTech 82 и 5-ст. МКПП; плюс три комплектации на выбор и масса дополнительных опций. Базовый Citroen С3 – 82 л.с., МКПП, LIVE – обойдется в 337 тыс. грн. ($12,7 тыс.) и этот автомобиль уже оснащен: кондиционером; подогревом передних сидений; ESP; парой подушек безопасности; контролем давления в шинах; электрическими стеклоподъемниками. Следующий шаг – комплектация FEEL, которая доступна c двумя типами моторов и КПП: 82 л.с. и МКПП за 346 тыс. грн. ($13,2 тыс.) или 110 л.с. и АКПП за 443 тыс. грн ($16,8 тыс.). Комплектация FEEL дополнительно предлагает: боковые подушки безопасности; электропривод и подогрев зеркал; фирменную аудиосистему (радио, Bluetooth, USB); пр. Наконец, максимальная версия – 110 л.с. АКПП SHINE за 486 тыс. грн. ($18,5 тыс.) – добавляет к этому: круиз- и климат-контроль; боковые шторки безопасности; задний парктроник; 7-дюймовый сенсорный дисплей; датчики света и дождя; накладки Airbump; двухцветную окраску кузова (да, крыша в другой цвет – без доплаты!); легкосплавные колесные диски; контроль рядности движения; пр. Среди интересных опций отмечу тематическое оформление салона за 5-9 тыс. грн. (красный, коричневый цвет, декоративная строчка, различные вставки) и вышеописанную камеру Citroen ConnectedCAM за 7,7-14,1 тыс. грн. в зависимости от версии автомобиля.

А теперь подбираем на конкурентов. Один из ключевых конкурентов – Ford Fiesta – как раз сейчас меняет поколение: уходящая модель уже «в годах», а новинку наверняка в первое время будут привозить только в дорогих комплектациях. Аналогичная ситуация и с SEAT Ibiza: уходящая модель сейчас продается только за счет заманчивой цены; новое поколение должно приехать к концу года. Место популярной в прошлом SKODA Fabia заняла модель Rapid; сейчас статистика продаж Fabia и С3 примерно равна – это с учетом того, что Citroen С3 приехал в Украину только весной, а Fabia продавалась и ранее.

Но есть еще парочка конкурентов – родственные Peugeot 208 и Citroen C4 Cactus; обе модели бьют в слабые места Citroen С3. Так, Peugeot 208 предлагает недорогую «двухпедальную» версию с мотором 82 л.с. и РКПП. А кроссовер Citroen C4 Cactus более просторен в салоне, у него все версии с автоматом (РКПП или АКПП), есть дизельный мотор. Одно замечание – он может отпугнуть покупателей своей чрезмерной оригинальностью: в этом случае Citroen С3 взял все лучшие и яркие наработки C4 Cactus-а, но без его экстравагантности.

Прямые конкуренты Citroen С3 – новые Ford Fiesta и SEAT Ibiza. Но они приедут к нам лишь к концу года и, наверняка, изначально будут доступны в дорогих версиях. А в это время Citroen С3 уже наполняет склады Украине: есть много разных авто – мотор, цвет, комплектация – доступных «здесь и сейчас». Также нельзя сбрасывать со счетов парочку уже известных родственников-конкурентов: Peugeot 208 привлекает недорогим «РКПП-автоматом», а Citroen C4 Cactus – просторным салоном и широким выбором моторов.

Стоимость содержания

Итак, фиксируем расход. Автомобиль со 110-сильным турбо-мотором и 6-ст. АКПП в городе в среднем потреблял 7,5 л на 100 км; аккуратная езда позволяет снизить расход к цифре «7 л» и даже ниже; постоянная езда «в звон» и пробки приводят к повышению расхода до 9-9,5 л на 100 км пути. Автомобиль с 82-сильным мотором и МКПП в среднем довольствовался 6,5-7 л на 100 км; аккуратная езда уменьшала расход на 0,5 л; динамичная езда и пробки – увеличивали на 2 литра. Таким образом, при большом желании, при большом везении с пробками, при плавной езде, и вообще «когда звезды сойдутся» – но в городе из двух версий Citroen C3 можно-таки выжать плюс-минус паспортный расход: 110 л.с. – 7 л; 82 л.с. – 6 л.

Частично ситуация повторяется и при езде по трассе: на скорости 80-90 км/ч оба мотора обеспечивают расход топлива примерно 4-4,5 литра на 100 км. Но при езде со скоростью 110-120 км/ч 110-сильная версия С3 потребляет 5,5-6 л на 100 км, а 82-сильный С3 оказывается чуть экономичнее и расходует примерно 5-5,5 л топлива на 100 км пути. Однако в целом разница в расходе 0,5 л не является критичной: такое расхождение могут дать погодные условия, ветер в спину или в лоб, разное качество топлива, пр.

Общая гарантия на Citroen С3 – два года; но гарантию можно увеличить с помощью дополнительных сервисных контрактов: максимум пять лет или 100 тыс. км пробега. В вопросах сервисного обслуживания, компания разделяет полноценное ТО (1 раз в 20 тыс. км) и промежуточную замену масла (1 раз в 10 тыс. км): так, последняя операция обходится в 1,9 тыс. грн.; а вот цена более обширного ТО зависит от его объема и проводимых работ – в среднем 2,6-4 тыс. грн.

Цены указаны по состоянию на начало октября 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Малыш Citroen С3 приятен на ходу, особенно со 110-сильным мотором; он удачно комбинирует стиль и практичность; у него есть интересные «фишки» вроде Airbump или ConnectedCAM. В тоже время, нельзя сбрасывать со счетов родственников-конкурентов, которые бьют в то место, где Citroen С3 слаб: простор, «две педали», дизель. Но, в любом случае, это хороший автомобиль и его европейский успех – за первый год продано более 100 тыс. экземпляров, новый С3 является одним из лидеров своего класса – вполне может повториться в Украине, что уже видно по улицам крупных городов.

Плюсы:

+ Яркая, стильная внешность и салон; при этом – практично, удобно, продуманно

+ Citroen ConnnectedCAM: видео-регистратор при ДТП, фото и видео на память, поиск авто

+ «Живой» характер с турбо-мотором и АКПП

Минусы:

— Нет доступной «двухпедальной» версии (пусть даже РКПП); а ведь есть Peugeot 208

— Хочется чуть больше простора в салоне, хочется дизель; а ведь есть C4 Cactus

Технические характеристики Citroen C3 110 АКПП (в скобках – 82 МКПП)

Кузов – хэтчбек; 5 мест

Габариты – 4 х 1,75 х 1,47 м

Колесная база – 2,54 м

Багажник – 300 л (5 мест)

Грузоподъемность – 475 кг (495 кг)

Минимальная снаряженная масса – 1 165 кг (1 055 кг)

Мотор – бензин; R4; 1,2 л турбо (1,2 л атмосферный)

Мощность – 110 л.с. при 5 500 об/мин. (82 л.с. при 5 750 об/мин.)

Крутящий момент – 205 Нм при 1 500 об/мин. (118 Нм при 2 750 об/мин.)

Удельная мощность и момент – 94 л.с. на 1 т; 176 Нм на 1 т (78 л.с. и 112 Нм)

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. гидромеханическая АКПП ЕАТ6 (5-ст. МКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,8 с (13 с)

Максимальная скорость – 188 км/ч (168 км/ч)

Расход топлива (паспортный), город – 6,8 л на 100 км (5,7 л)

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,2 л на 100 км (4,1 л)

Шины тестовых автомобилей – Michelin Primacy 3 205/55R16 (Goodyear EfficientGrip 205/55R16)

Автомобили предоставлены – Ситроен Украина