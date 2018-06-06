SEAT Arona: неожиданный претендент на лидера класса?

Испанцы делают новый шаг в SUV: компактный кроссовер SEAT Arona уже в Украине! С одной стороны – опыт и техника VW. С другой – полное отсутствие исторического наследия у SEAT в создании подобных автомобилей. Что окажется определяющим в данном случае? Чем станет SEAT Arona – одним из лидеров класса или переоцененным «высоким хэтчем»? Разберемся в данной статье сразу на двух примерах: средней версии Style и ТОП-модели FR.

Позиционирование

Кроссовер SEAT Arona – это первый автомобиль компании в сегменте B-SUV: компактные модели (4-4,2 м), с моторами мощностью 80-150 л.с. и зачастую безальтернативным передним приводом. Мировой дебют SEAT Arona состоялся летом 2017-го, европейские продажи стартовали под конец 2017 года, весной 2018-го автомобиль приехал в Украину.

Главная ставка испанцев – стильный «фирменный» дизайн, современная техника, широкие возможности персонализации: автомобиль SEAT Arona предлагается в нескольких основных версиях, есть возможность двухцветной окраски кузова, плюс выбор декоративной отделки и колесных дисков – всего доступно 68 вариантов внешности.

Это мы сможем проследить и в данной статье: два кроссовера SEAT Arona, оба с бензиновым турбо-мотором 1,0 TSI и 7-ст. DSG; но отличаются вариантами исполнения – средняя версия Style (серый автомобиль) и «подогретая» ТОП-модель FR (красный автомобиль.)

Как едет?

Начнем с мотора, поскольку он был идентичен для двух версий SEAT Arona – и в двух случаях его возможностей вполне «достаточно». Двигатель заводится с дизельным тарахтением, на низких оборотах присутствует небольшая вибрация – но ведь и тянет почти как дизель! Мотор просыпается уже с 1,5-2 тыс. оборотов, а средняя зона (2-4 тыс. об/мин) и вовсе впечатляет уверенной, «плотной» тягой: все-таки 200 Нм – это уровень атмосферного 2-литрового бензинового двигателя. При этом мотор не прочь раскручиваться до 5-5,5 тыс. об/мин, где демонстрирует хорошую прыть.

Словом, на удивление бойкий, тянущий, и ровный двигатель, который буквально «всегда готов»: конечно, в рамках своих возможностей – 115 л.с. и 200 Нм. Но это все равно вполне уровень атмо-мотора 1,6 л и достойная замена прошлого двигателя 1,2 TSI. Большая заслуга динамики и живности характера лежит и в АКПП DSG: молниеносные и быстрые переключения передач, которые отмечаешь только по движениям стрелки тахометра. Никаких подергиваний и «заминок» при старте, быстрая реакция на кик-даун и готовность сбрасывать сразу несколько передач при динамичном разгоне. Плюс есть спорт-режим, который затягивает с переключениями вверх (на 1-2 передачу ниже, чем в обычном режиме D) и позволяет раскрутить двигатель до более высоких оборотов.

Как видите, SEAT Arona – это «живчик» по мотору. А что по ходовой? Версия SEAT Arona Style получает подвеску типа «Comfort», но добавьте к этому врожденную спортивность SEAT – и получится просто классный средний уровень «для жизни»! Подвеска оказалась на удивление энергоемкой (на уровне лучших представителей класса B-SUV с самыми «непробиваемыми» подвесками), ходовая часть хорошо и тихо отрабатывает разные неровности, даже ямы с острыми краями и сильно выступающих полицейских. В тоже время – она умеренно-жесткая, благодаря чему автомобиль избавлен от больших кренов. Да и вообще: SEAT Arona удивительно «по легковому» заезжает в поворот – быстрый отклик на поворот легкого руля, нет сопротивления на входе. Эта весна уже подарила один кроссовер B-SUV, который радовал в поворотах, но SEAT Arona заслуживает того, чтобы взять второе-третье место в своем классе по вопросам управляемости и любви к виражам.

Серый цвет? Яркий характер! Средняя версия SEAT Arona Style вдруг оказывается удачным компромиссом «для реальной жизни», причем все ключевые характеристики – мотор, комфорт, управляемость – на очень высоком уровне, где-то около лидеров класса. Под капотом тестовых автомобилей был установлен идентичный двигатель 1,0 TSI и 7-ст. АКПП типа DSG. Средняя версия – на 16-дюймовых дисках с шинами 205/60R16. Бездорожье для SEAT Arona – это максимум размытая грунтовка: полного привода нет, а потому вся ответственность за проходимость ложится на вопрос цепкости шин. Зато геометрическая проходимость хороша: клиренс 190 мм, угол въезда – 20 градусов, съезда – 29,5 градуса. Плюс версия Style имеет обычные черные бамперы, которые не так боишься «притереть», как в случае с FR.

А что же тогда предложит SEAT Arona FR? Данный автомобиль является одной из ТОП-версий в гамме Arona и построен как «подогретый» городской кроссовер. Так, автомобиль получил собственную внешность в «спортивном» стиле, другую отделку салона. Но главное – масса отличий по технике: подвеска «Sport», низкопрофильные шины на 17-дюймовых колесных дисках, система XDS (имитация блокировки переднего «дифа»). И что, «валит»?

Ну… В поворот такая машина действительно заезжает более интересно и еще более «плоско», еще более «по легковому». Руль отличается не только по форме (D-образный профиль с нижней срезкой), но и по ощущениям: чуть больше усилия в повороте, чуть острее реакции. Ходовая часть действительно стала жестче – но ровно настолько, чтобы задуматься: это пружины/амортизаторы другие или это просто влияние низкопрофильных шин? Словом, изменение жесткости ходовой части заметно лишь чуть-чуть. Но когда вы поедете по разбитой дороге, и первый десяток ям напрочь выбьет весь «спорт» из головы – то мысленно возрадуетесь тому, что SEAT Arona FR сохранила приличный комфорт и энергоемкость.

Система XDS номинально есть, однако прочувствовать ее работу можно только в крутом повороте, когда едешь на пределе мощности мотора. И вот здесь главная проблема – мотор. Под капот SEAT Arona FR просится 150-сильный двигатель – весь автомобиль к нему уже готов: вот в таком случае мы бы получили одну из лучших подогретых моделей в сегменте B-SUV, ведь все остальное в «FR-ке» уже есть. А сейчас SEAT Arona FR – это просто универсальный компактный кроссовер со спорт-замашками. Кстати, сделать характер максимально универсальным помогает система SEAT Drive Profile: в стандартном режиме – это просто приятно-динамичный кроссовер, в «ЭКО» он превращается в пример «скряги» (что нарушает восприятие FR-версии), а вот «спорт» радует более резкими откликами мотора на нажатие педали акселератора, более тяжелым рулем, спортивным режимом работы АКПП.

Кроссовер SEAT Arona FR – это «сам себе праздник»: красивый и нарядный автомобиль, которому различная спорт-атрибутика явно к лицу. К примеру, низкопрофильные шины (205/55R17), стильные 17-дюймовые диски, различные накладки, «двойной выхлоп» (хотя настоящая выхлопная труба скрыта под бампером). Система SEAT Drive Profile явно влияет на характер автомобиля и включена в оснащение FR-версии изначально (для других версий модели Arona она не доступна вовсе или предлагается как опция).

А вот в салоне разница двух версий очень заметна – и здесь нужно постоянно приводить в пример SEAT Arona FR. Дизайн передней панели и дверных карт выполнен в ровно-правильно-геометрическом стиле, но только SEAT Arona FR разбавляет салон интересными деталями. Здесь и «спортивный» руль, и мягкая вставка на передней панели, и красная строчка, и «черный глянец» на дверях. Еще раз повторю: версия SEAT Arona FR – это «сам себе праздник», здесь каждая деталь и мелочь радуют тщательностью и выдумкой в исполнении. На этом фоне SEAT Arona Style – просто «работяга»: серо-серебристые пластики разных фактур (но все непременно жесткие), минимум декора.

Однако общая эргономика однозначно хороша в любом автомобиле: большие диапазоны регулировки сидений, «легковая» горизонтальная посадка, удачное кресло даже в базовой версии – здесь и распределение веса хорошее, и боковой поддержки достаточно. Но сиденья SEAT Arona FR снова предлагают больше обычного: развитая боковая поддержка, другая обивка, фирменная красная вышивка вместо нейтральных серых тканей.

Салон идентичен по форме, но разный по оформлению и настроению. SEAT Arona FR предлагает мягкую отделку «под кожу» с красной строчкой, спортивные сиденья и руль, подрулевыми лепестками для АКПП, черным глянцем на дверях. SEAT Arona Style – это немаркие серо-черные жесткие пластики разных фактур и обычные сиденья.

Но посадка везде хороша, 2-зонный «климат» радует компактным понятным блоком управления, а зона между передними сиденьями – хорошей организацией места под «мелочевку» и регулируемым подлокотником.

В задней части салона отличия между двумя версиями автомобиля заканчиваются. Достаточный запас места по всем направлениям – простор для ног, высота для головы, ширина салона. Но удобств мало: лишь кармашки на дверях да удачный профиль спинки с «глубокой» посадкой тела; но где регулировка по углу наклона, дефлекторы вентиляции, подогрев? Некоторые конкуренты уже предлагают приятные бонусы, а вот SEAT Arona в вопросе задних сидений играет лишь «в рамках класса».

Отыграется в багажнике? Частично – да. Багажник имеет приличный объем (как для класса B-SUV), парочку крючков для сумок, резинки-зажимы, кармашек для мелочей. Плюс пол багажника может быть установлен в одном из двух положений по высоте: самое низкое положение – для максимального полезного объема; более высокое положение – для организации подполья и ровной погрузочной площади при складывании задних сидений.

Сзади места вполне достаточно, спинка спрофилирована под удобную посадку двух людей, есть карманчики на дверях… И, собственно, все: неплохо, но некоторые конкуренты уже стараются дать больше среднего уровня. А вот багажник SEAT Arona хорош: приличный объем, двухуровневый пол, кармашки и резинки для вещей, крючки для сумок.

Есть ли инновации?

Кроссовер SEAT Arona построен на платформе MQB, если быть совсем точным – то это MQB-A0: платформа для компактных моделей «B» и «B+». Так, здесь использована независимая передняя подвеска и полунезависимая задняя; еще пример – гамма SEAT Arona не подразумевает версий с полным приводом в принципе. Хотя на платформе MQB, напомню, создают модели под пять метров, с независимой задней подвеской, полным приводом…

В тоже время ошибочно полагать, что «платформа» – это только подвеска и трансмиссия. В случае с техникой VW лучше говорить об общих компонентах, из которых собирается автомобиль подобно конструктору. И модель SEAT Arona получила несколько интересных систем от основной платформы MQB, которые крайне редко встречаются в данном классе. Во-первых, это адаптивный круиз-контроль: он работает на основе датчика-радара в переднем бампере, может поддерживать не только скорость, но и заданную дистанцию до впередиидущего автомобиля. Управление – через отдельный подрулевой рычаг в салоне. Система работает без нареканий, плавно замедляя и разгоняя автомобиль. В качестве приятного бонуса отмечу тот факт, что адаптивный «круиз» участвует и в работе системы «стоп/старт»: так, когда впередиидущий автомобиль начинает отъезжать вперед, автомобиль запускает двигатель заранее, не дожидаясь того, когда водитель отпустит тормоз.

Адаптивный «круиз» с радаром в переднем бампере – редкая система для компактного кроссовера. Однако для SEAT Arona это есть, пусть и в виде опции даже для ТОП-модели FR. Управление – с помощью отдельного рычажка; отображение работы – на дисплее лаконичной панели приборов. Традиционно для техники VW, дисплей бортового компьютера радует большим количеством полезной информации, а также возможностью управлять аудиосистемой и телефоном.

Да и в целом – кроссовер SEAT Arona получил много современного оборудования: данная модель может считаться «передовиком» в своем классе. К примеру, автомобиль может быть оснащен системой распознавания усталости водителя, функцией контроля «слепых зон» зеркал заднего вида, камерой заднего вида, системой автоматической парковки. Часть данного оснащения также стала возможной, благодаря использованию «кубиков» основной платформы MQB. К примеру, система автоматической парковки требует использования электрического усилителя руля, различных датчиков по периметру автомобиля, плюс блока управления с определенной логикой. В прошлом – когда использовался гидравлический усилитель руля, датчики и/или управляющая электроника были слишком дорогие – невозможно было встретить подобную систему в компактной «народной» модели. Теперь все это есть. Поймите правильно: я ни в коем случае не говорю, что SEAT Arona является первой моделью, где встречаются подобные функции. Но я говорю о том, что подобное оснащение становится «ближе к людям» по цене и классу автомобиля, а модель SEAT Arona предлагает огромный перечень (один из самых обширных в классе) подобных вспомогательных систем.

Отдельно стоит рассказать о двигателе SEAT Arona. В тестовых автомобилях был установлен 3-цилиндровый бензиновый 1-литровый турбо-мотор, который работал в паре с 7-ст. DSG. Если последняя уже знакома (подобная 7-ст. АКПП DSG встречалась на SEAT Leon FR), то двигатель – настоящая новинка. Итак, здесь использован алюминиевый блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения: это позволило облегчить мотор и упростить отливку блока соответственно. Однако – важно! – в блоке установлены чугунные гильзы, внутри которых и «ходит» поршень: если верить описанию, то фактически это «гильзованный мотор», что в будущем должно положительно сказаться на его выносливости и ремонтопригодности. Сами поршни выполнены из алюминия для снижения веса, что означает малую инерцию и быстрый набор оборотов при необходимости ускорения. Коленчатый вал – стальной, с противовесом. Двигатель оснащен системой непосредственного впрыска топлива, которая работает с давлением 120-250 бар и 5-точечными форсунками. Причем в некоторых режимах работы (прогрев или большая нагрузка при низких оборотах) система переходит на многоступенчатый впрыск: за один такт наполнения цилиндра происходит трехкратное впрыскивание топлива – это обеспечивает лучшее смешивание бензина с воздухом, более интенсивное и полное сгорания топливовоздушной смеси.

Система турбонаддува тоже непростая: выхлопной коллектор встроен в головку блока цилиндров (ГБЦ) и наружу выходит уже один фланец под турбину. Таким образом, удается заметно сократить путь выхлопных газов от цилиндра к турбине. Последняя может развивать давление воздуха до 1,6 бар и оснащена собственным масляным каналом. Плюс предусмотрено электронное управления клапаном «вестгейт»: он управляет потоком выхлопных газов, отправляя их на турбину или мимо – так регулируется частота вращения и давление наддува. Кроме того, в ГБЦ присутствует двойная система изменения фаз газораспределения: впускной распредвал может проворачиваться на угол до 50 градусов; выпускной – на угол до 40 градусов. Эти изменения приводят к различному «перекрытию» впуска и выпуска, что важно для быстрого наполнения камеры сгорания топливовоздушной смесью, ее быстрой продувки от выхлопных газов, пр.

На фоне вышеописанных технологий и особенностей мотора остальное – жидкостный интеркуллер на впуске, система «стоп/старт», интегрированный в ГБЦ контур охлаждения, масляный насос переменной производительности – воспринимается как должное, правда?

Кроссовер SEAT Arona на первых порах в Украине получает мотор 1,0 TSI 95 л.с. или 1,0 TSI 115 л.с.; тестовые автомобили были оснащены 115-сильным двигателем и 7-ст. АКПП DSG. Если коротко, то данный мотор семейства ЕА211 – это образец самых современных технологий VW, только в небольшом формате. До конца года в Украине должен появиться дизельный вариант SEAT Arona. А вот 150-сильный бензиновый турбодвигатель 1,5 TSI Evo для Украины пока под вопросом – если и появится, то не ранее следующего года.

Цены и конкуренты

Автомобиль SEAT Arona доступен в Украине в шести вариантах. Гамму модели открывает версия ценой 433 тыс. грн (около $16,7 тыс.) – двигатель 1,0 л мощностью 95 л.с., 5-ст. МКПП, комплектация Reference: передние подушки безопасности, система ESC (ESP), электропривод и подогрев зеркал, подвеска Comfort, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники, двухуровневый пол багажника. Следующий шаг – средняя комплектация Style, которая дополнительно предлагает: 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, систему контроля давления в шинах, передние противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, руль с кожаной отделкой, систему мультимедиа Color (5-дюймовый сенсорный дисплей, шесть динамиков), систему помощи при старте в гору, пр. Такой автомобиль с мотором 1,0 л 115 л.с. и 6-ст. МКПП обойдется от 497 тыс. грн ($19 тыс.), а при выборе 7-ст. АКПП DSG необходимо заплатить от 543 тыс. грн или около $21 тыс.

На вершине модельной гаммы сразу две версии: Xcellence и FR, причем обе предлагаются исключительно с мотором 1,0 л 115 л.с. в паре с 7-ст. АКПП DSG и оцениваются одинаково – от 587 тыс. грн или около $22,5 тыс. Однако версия Xcellence построена как более «роскошная»: подвеска «Comfort» и 16-дюймовые колесные диски, доступ без ключа и запуск двигателя кнопкой, двухцветная окраска кузова, подлокотник и ниши под передними сиденьями, хром-отделка решетки радиатора, пр. А версия FR построена как более «спортивная»: подвеска «Sport» и 17-дюймовые колесные диски, XDS (имитация блокировки переднего дифференциала), система SEAT Drive Profile (выбор режимов езды), накладка на передний бампер, задний бампер с имитацией двойного выхлопа, пр.

Напоминаю, серый автомобиль – это средний Style: черный декор по кузову (фирменный Х-логотип на задней стойке никуда не делся!) и 16-дюймовые колесные диски, своя решетка радиатора, обычный бампер спереди и сзади. Фары – полностью галоген, но с красивыми светодиодными полосами, имитирующими треугольник. Красный автомобиль – это ТОП-версия FR: хром-отделка и серебристая вставка на переднем бампере, 17-дюймовые колесные диски, фирменные логотипы «FR» и оригинальная решетка радиатора. Модные полностью светодиодные фары – дополнительная опция даже для FR…

Как видите, часть оснащения является опциями даже для ТОП-версии FR: к примеру, камера заднего вида и система мультимедиа с 8-дюймовый дисплеем. Последняя существенно выигрывает не только в размере экрана, но и в отличном качестве картинки, плюс есть функция интеграции смартфона Full Link (Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link). Хотя в основных пунктах обе системы похожи: базовая мультимедиа версии Style предлагает управления радио, подключение внешних источников (AUX) и телефона (Bluetooth), есть отличный бортовой компьютер с массой полезных данных и ЭКО-советами. Опции, которые были установлены на тестовый автомобиль Style: задние датчики парковки, пакет «Spring» (климат-контроль, датчики света и дождя, электропривод и обогрев зеркал), пакет «Хранение вещей» (подлокотник спереди, ниши под передними сиденьями), пр. С учетом опций цена тестового автомобиля SEAT Arona FR составила около 680 тыс. грн; версия Style с опциями – около 580 тыс. грн.

В итоге кроссовер SEAT Arona в базовой версии начинает соперничать с самыми доступными моделями своего класса, а в максимальных версиях – «заканчивается» на уровне самых дорогих и технически-продвинутых конкурентов. Кстати, о них…

Первые и явные конкуренты для SEAT Arona – это современные европейские и японские кроссоверы, созданные по схожим правилам: ориентация на город и максимум легкое бездорожье, яркий дизайн и хорошее оснащение, малообъемный турбо-мотор. Первыми вспоминаются Peugeot 2008 и Renault Captur: аккуратно сработаны, радуют качеством в салоне. Но, пожалуй, будут теснее, да и запас энергоемкости подвески не тот. Еще варианты – оригинальные «японцы» Mazda CX-3, Nissan Juke, Suzuki Vitara: все могут предложить версии с полным приводом, Mazda запоминается классом езды, а Suzuki и Nissan радуют ценой. В свою очередь, SEAT Arona отвечает простором в салоне, поведением на дороге, комфортом и энергоемкостью подвески, возможностью персонализации и заказа дополнительных опций. Отметим модели Renault Duster, Suzuki SX4, Hyundai Creta: предлагают версии с полным приводом, их подвески не боятся плохих дорог. Но на фоне SEAT Arona выглядят слишком простыми как для современного горожанина. Наконец, вспомним Citroen C3 Aircross и Nissan Qashqai – за 600-650 тыс. грн уже можно замахнуться на средние версии этих моделей, которые отличаются более просторным салоном и мягкой подвеской. Здесь сила SEAT Arona в возможностях персонализации и передовом оснащении.

На фоне такого количества конкурентов добиться внимания покупателя – как верблюду пройти в ушко иголки. И проблема SEAT Arona как раз в этом: сделать так, чтобы потенциальный клиент заглянул к дилеру SEAT. Потому, что в остальном SEAT Arona оказывается одним из лучших в классе: оснащение и простор в салоне, оригинальность отделки, управляемость и энергоемкость подвески. Это очень хорошее и точное попадание в «золотую середину» того, что хотят клиенты.

Стоимость содержания

Расход топлива в городе для двух автомобилей в среднем составлял 7,5-8 л на 100 км. При отсутствии пробок, пустых дорогах, аккуратной езде – вполне можно получить расход около 7 л на 100 км пути. А вот если есть пробки и/или при условии быстрой, динамичной езды – расход топлива возрастал до 8-8,5 л для версии Style и даже до 9-10 л для FR. На трассе расход также отличается. При скорости 80-90 км/ч автомобиль в версии Style потреблял 4-4,5 л на 100 км, а версия FR требовала около 6 л на 100 км пути. С ростом скорости до 110-120 км/ч возрастал и расход: Style – 5,5-6 л на 100 км, версия FR – около 6-6,5 л на 100 км пути.

Как видите, версия FR всегда отличалась чуть большим расходом топлива и это сложно объяснить, поскольку разница в размере колес не столь уж велика. Могла измениться аэродинамика из-за разных накладок, бампера, решетки радиатора. Но все эти отличия – шины, аэродинамика – могут дать лишь минимальные отличия в расходе. Значит ответ один: настроение на динамичную поездку, которым заряжает версия FR, против «успокаивающей» версии Style. Важно отметить, что данные наблюдения не эпизодичны: суммарно автомобили провели в редакции ITC около 1,5 недели, каждый из автомобилей откатал в руках представителей редакции ITC около 500-700 км, из которых и на город и на трассы пришлось по несколько сотен километров – т.е. достаточно, чтобы получить усредненный результат.

Общая гарантия на автомобили SEAT – два года без ограничения пробега. Плюс есть программа бесплатной замены деталей или ремонта в после гарантийный период, которая действует на ряд узлов и агрегатов, если их неисправность признается заводским дефектом. Периодичность ТО – 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость ТО (фактически замена масла и фильтра) составляет 1,45 тыс. грн, расширенные ТО (плюс воздушный фильтр двигателя, салонный фильтр, свечи зажигания) обойдутся в 4,9-5,8 тыс. грн.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на конец мая, без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Кроссовер SEAT Arona приятно удивил – это больше, чем просто арифметически слагаемое преимуществ. И сейчас я постараюсь объяснить почему.

Наверное, вы уже поняли, что мне больше понравился автомобиль SEAT Arona в версии Style – у него есть гармония между внешним видом и готовностью к реальной ежедневной жизни, где он радует подвеской и мотором. Очень похоже на Suzuki SX4, правда? Но это не значит, что версия SEAT Arona FR плохая, совсем нет. Здесь есть спорт-стиль, классная техника; здесь просто не хватило мощности, чтобы стать «подогретым кроссовером» на уровне Mazda CX-3, хотя уровень Vitara S уже близок. При этом SEAT Arona по степени индивидуальности и уникальности может соперничать с Citroen C3 Aircross. А если потребуется – то можно выбрать базовую версию SEAT Arona ценой с Renault Duster.

Вы вообще оценили широту возможностей этого «маленького испанца»?! Каждый раз я ставлю ему в пример конкурента, который являет лучшим в своем вопросе – и каждый раз кроссовер SEAT Arona оказывается близок к тому, чтобы превзойти соперника. Проблема лишь в том, что марка SEAT в Украине по-прежнему не в «шорт листе» массовых покупателей: потенциальный клиент на компактный кроссовер может даже не вспомнить о SEAT. Но я очень советую это сделать – кроссовер SEAT Arona того заслужил.

Плюсы:

+ Энергоемкая подвеска не боится плохих дорог, управляемость – радует на хороших

+ Яркий и высокотехнологичный автомобиль, один из лучших в классе в этих вопросах

+ В кои-то веки техника VW в упаковке SEAT вдруг оказывается плюс-минус «в цене» рынка

Минусы:

— Пока нет турбодизеля, да по-настоящему «заряженная» версия FR 150 л.с. под вопросом…

— Хочется если не полный привод, то хоть «внедорожный пакет» какой-то: кроссовер все-таки

Технические характеристики SEAT Arona 1.0 TSI 7DSG

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,138 х 1,780 х 1,552 м

Колесная база – 2,566 м

Клиренс – 190 мм

Багажник – 400 л (5 мест)

Грузоподъемность – 520 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 210 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3; 1,0 л

Мощность – 115 л.с. при 5 000-5 500 об/мин

Крутящий момент – 200 Нм при 2 000-3 500 об/мин

Удельная мощность и момент – 95 л.с. на 1 т; 165 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. АКПП DSG (преселективная роботизированная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10 с

Максимальная скорость – 182 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,5 л на 100 км

Шины тестового автомобиля в версии Style – Hankook Ventus Prime 3 205/60R16

Шины тестового автомобиля в версии FR – Pirelli Cinturato P7 205/55R17

Минимальная цена автомобиля – 433 тыс. грн. (около $16,7 тыс.)

Цена тестового автомобиля Style с учетом опций – около 580 тыс. грн. (около $22 тыс.)

Цена тестового автомобиля FR с учетом опций – около 680 тыс. грн. (около $26 тыс.)

Автомобили предоставлены – Порше Украина, отделение SEAT